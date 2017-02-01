Давка — первый класс

Родители будущих первоклассников ночуют возле школ, чтобы подать документы, — отдать ребенка в школу сложно даже тем, кто успел записаться в «секретные списки»

В новосибирских школах начался прием заявлений для поступления детей в первый класс. Основной критерий, по которому ребенка зачисляют в школу, — это...

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«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)

Новосибирцы начали активно худеть к лету: тренеры рассказали о правильных тренировках, а худеющие — о своих скромных обедах

После новогодних застолий в тренажерных залах традиционный наплыв желающих привести себя в форму. Новосибирцы решили заняться своей фигурой и сбросить...

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Месть Ганчарам

На дочек выпущенного на свободу убийцы устроили охоту — полиция и адвокат заявили, что причин брать его семью под охрану нет

Семья Виктора Ганчара — железнодорожника, который ударом в печень убил пытавшегося ворваться в его дом новосибирца, — снова попала в криминальные...

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Переехать в коттедж и не скучать по городу

Посетите фотоэкскурсию в коттеджный поселок, где все готово для комфортной жизни

За последнее время все больше жителей Новосибирска стали рассматривать загородный коттедж как альтернативу городской квартире. Одним из наиболее...

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Зуб на зуб не попадет

Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале и марте — новосибирцев ждут два пика холода и новые снегопады

Новосибирские синоптики дали достаточно оптимистичный прогноз на ближайшие два месяца. Горожанам осталось пережить последний месяц зимы со снегопадами и...

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НГС.БИЗНЕС

Заработать на последнем

Заработать на последнем
Доходы новосибирцев продолжают сокращаться — эксперты посоветовали, куда вложить деньги, чтобы сберечь последнее

Реальные доходы населения ушли в пике — новосибирцы ищут способы сохранить хотя бы то, что осталось. Спекуляция с недвижимостью уже не работает — эксперты считают, что сберечь заработанное проще всего в банке, а вот заработать удастся на акциях, редких металлах и даже на собственной жизни...

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Стальной гигант

Стальной гигант
Меняющийся строительный рынок не только грозит рисками, но и дает возможности для развития

Производственно-строительный холдинг «Альянс» объявил о запуске второго цеха по производству металлоконструкций для строительной отрасли. Производственная мощность завода выросла до 800–1000 тонн металлоконструкций в месяц, что позволит повысить оперативность снабжения новосибирских застройщиков...

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АФИША

Мама, купи трубочку! (фото)

Мама, купи трубочку! (фото)
Ресторанный критик НГС.АФИША попробовал новые торты и пирожные, точно воспроизводящие вкус советского детства, — и рад, что вырос

Усиливающаяся ностальгия по советской эпохе открывает перед деловыми людьми заманчивые перспективы. Не так давно сеть «Холидей» начала торговать тортами, которые довольно точно копируют десерты 30-летней давности не только внешне, но и внутренне. Обозреватель НГС.АФИША не смог пройти мимо...

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«Притяжение»: треснул мир напополам

«Притяжение»: треснул мир напополам
Новый блокбастер Федора Бондарчука, в котором на Москву обрушиваются пришельцы, внезапно оказался совсем не тем, что вы думаете

​​C четверга в прокате «Притяжение» — блокбастер Федора Бондарчука, в котором на московский район Чертаново падает корабль пришельцев. Это один из двух самых амбициозных российских фильмов года (второй — «Викинг»). Ничего столь же большого, наглого и спорного в этом году уже не выйдет. Как...

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SHE

«Женщины сейчас гораздо круче мужиков»

«Женщины сейчас гораздо круче мужиков»
Интервью с семьей паэурлифтеров: они поженились в красивую дату 08.08.08, жена дарит мужу цветы и печет торты, а муж доводит ее упражнениями до слез

Павел и Анна Исаковы — семья «лифтеров», — так в народе называют спортсменов, занимающихся жимом штанги. Павел — президент новосибирской федерации пауэрлифтинга, чемпион Европы и мира. Анна — не только спортсменка, но и кондитер, которая делает модные авторские торты. Их дети появились на свет...

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Ноги «в звездочку»: что делать?

Ноги «в звездочку»: что делать?
Сегодня многим людям старше 25 лет ставят диагноз «варикозное расширение вен»

Варикоз сегодня встречается так часто и стал настолько обыденным, что многие игнорируют недуг вплоть до худшего развития событий. Подвох в том, что ранние стадии заболевания заметить практически невозможно. К тому же такая высокая распространенность сама по себе играет на руку прогрессу болезни...

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НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

«Щ» построю (фоторепортаж)

«Щ» построю (фоторепортаж)
Прогулка по стройплощадкам неэлитного Академгородка — новостройки здесь соседствуют с рынками из 90-х, промзоной и кладбищем

В конце января мэрия выдала застройщику ООО «Первое жилье» разрешение на возведение 20-этажки на ул. Арбузова, 4/1, в 500 м от Южного кладбища. Корреспонденты НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ выехали на место, чтобы оценить инфраструктуру района и посмотреть, что строится рядом, а эксперты рассказали, кто...

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Отбросили цены

Отбросили цены
Продавцы коттеджей скинули цены — они отказываются от жизни за городом, чтобы сэкономить время, и готовы на торг до 50 %

За год в Новосибирске и пригородах заметно подешевели коттеджи, подсчитали аналитики портала N1.RU: больше всего потеряли в цене дома с удобствами в столице Сибири (17 %), а усадьбы в Бердске стали дешевле на 10 %. С чем связано падение цен, кто сегодня продает и покупает элитное жилье и какие...

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НГС.АВТО

Поезженные машины: бог автомобилей

Поезженные машины: бог автомобилей
Сибиряки называют его царем машин и тайно мечтают о нем — хотя авто устарело еще 15 лет назад

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — автомобильный идол Toyota Land Cruiser. Любой сибирский «суровый мужик» скажет вам, что это эталон автомобиля и по надежности, и по потребительским качествам. Этакая базовая единица измерения машин. И, конечно, основная масса мужчин втайне...

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«Сам виноват»

«Сам виноват»
Новосибирец заставил дорожников заплатить ему 300 тысяч — из-за небольшого дефекта на дороге он повредил позвоночник

Новосибирский автовладелец смог через суд добиться от дорожников не только возмещения ущерба за поврежденный автомобиль, но еще и взыскал часть зарплаты, которую не получил из-за травм и пропуска работы. Незакрытый люк стал причиной аварии, в которой Иван Фоканов разбил свою Toyota Avensis и...

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НГС.РАБОТА

Дружи по-рабочему!

Дружи по-рабочему!
Зарплата.ру поможет установить профессиональные связи и подтвердить навыки 

Друзья, сегодня личный кабинет соискателя изменился. Зарплата.ру добавила для вас новый сервис — Профиль. Здесь можно добавлять друзей, рассказывать о профессиональных успехах и получать подтверждения своих знаний и навыков. Все пользователи Зарплата.ру получили свою собственную страничку!...

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Как найти работу судимому?

Как найти работу судимому?
Повторные преступления совершаются из-за безработицы и бытовой неустроенности освободившихся

Устроиться на нормальную работу с хорошей зарплатой шансов практически нет. Закон запрещает отказывать в трудоустройстве людям, имеющим судимость*, но это не останавливает работодателей. Причин много — кто-то не верит таким соискателям, а кто-то перекладывает ответственность на коллектив — мол...

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