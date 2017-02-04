7 тысяч за первоклашку

Новосибирцы начали оформлять фиктивную прописку своим детям, чтобы устроить их в лучшие школы, — НГС.НОВОСТИ узнали, чем рискуют родители и мошенники

Начало записи в первые классы школ добавило работы тем, кто оформляет фиктивные прописки в Новосибирске, — горожане стремятся если не фактически, то...

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Земли обетованные

Новосибирцам бесплатно раздают огромные участки c видом на лес и море — но условия там настолько суровые, что власти выдают смельчакам до 20 миллионов подъемных

С февраля каждый житель России может бесплатно получить так называемый дальневосточный гектар — выбрать в интернете участок, заполнить анкету и поехать...

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Совсем осовели (фото)

В Новосибирск устремились краснокнижные совы — огромные неясыти с разными глазами избавляют город от главных разносчиков заразы

Новосибирцы заполонили соцсети фотографиями сов, сидящих на деревьях в черте города. Орнитологи объясняют нашествие хищных птиц проблемами с поиском...

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Верховный суд встал на сторону должников по кредитам

Теперь избавиться от просроченных кредитов может даже должник, не имеющий имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами

Растущая просрочка по кредитам — тренд современной экономики. И несмотря на то что эксперты отмечают замедление темпов роста просроченных долгов, он все...

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НГС.БИЗНЕС

Золотые щепки

Золотые щепки
Девушка из Новосибирска научилась делать красивую мебель из ненужных деревяшек — она начинала производство у себя на балконе, а теперь получает заказы от баров и офисов

«Лофт-мебель с сибирским характером» — так называют свою продукцию основатели бренда «Паллето», который делает кровати, столики и тумбы из обычных грузовых поддонов. Всего за год основательнице бизнеса Татьяне Толстиковой удалось выйти в плюс, набрать команду, подписать несколько контрактов с...

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Заработать на последнем

Заработать на последнем
Доходы новосибирцев продолжают сокращаться — эксперты посоветовали, куда вложить деньги, чтобы сберечь последнее

Реальные доходы населения ушли в пике — новосибирцы ищут способы сохранить хотя бы то, что осталось. Спекуляция с недвижимостью уже не работает — эксперты считают, что сберечь заработанное проще всего в банке, а вот заработать удастся на акциях, редких металлах и даже на собственной жизни...

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АФИША

Выходные с НГС: богемная тусовка в подземном бункере и выставка утраченной архитектуры Новосибирска

Выходные с НГС: богемная тусовка в подземном бункере и выставка утраченной архитектуры Новосибирска

В эти выходные в таинственном подземелье под Красным проспектом открывается выставка — и вообще начинается культурная жизнь с концертами, перфомансами и опытами исследования неведомых пространств. Новые фильмы на этой неделе — не такие разрекламированные, как какое-нибудь «Притяжение», но зато...

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Мама, купи трубочку! (фото)

Мама, купи трубочку! (фото)
Ресторанный критик НГС.АФИША попробовал новые торты и пирожные, точно воспроизводящие вкус советского детства, — и рад, что вырос

Усиливающаяся ностальгия по советской эпохе открывает перед деловыми людьми заманчивые перспективы. Не так давно сеть «Холидей» начала торговать тортами, которые довольно точно копируют десерты 30-летней давности не только внешне, но и внутренне. Обозреватель НГС.АФИША не смог пройти мимо...

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SHE

Дети дождя (фоторепортаж)

Дети дождя (фоторепортаж)
Семь историй мам, которые растят детей с нарушениями психики: они тратят на лечение большие деньги и рожают новых детей с огромным страхом

В январе новосибирские мамы детей-инвалидов с ментальными расстройствами решили побороться за право на санаторно-курортное лечение. Психические расстройства не попали в перечень показаний для получения путевки в санаторий и детям стали отказывать в лечении — родители возмутились и написали письма...

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«Женщины сейчас гораздо круче мужиков»

«Женщины сейчас гораздо круче мужиков»
Интервью с семьей паэурлифтеров: они поженились в красивую дату 08.08.08, жена дарит мужу цветы и печет торты, а муж доводит ее упражнениями до слез

Павел и Анна Исаковы — семья «лифтеров» — так в народе называют спортсменов, занимающихся жимом штанги. Павел — президент новосибирской федерации пауэрлифтинга, чемпион Европы и мира. Анна — не только спортсменка, но и кондитер, которая делает модные авторские торты. Их дети появились на свет...

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НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

Жертвы перестройки

Жертвы перестройки
В погоне за рекордами строители забыли о спросе и теперь не могут продать даже готовые квартиры. Эксперты рассказали, упадут ли цены в этом году и кто первый на очереди к банкротству

Наращивая объемы сдачи жилья, новосибирские застройщики создали перепроизводство — сегодня пустует около 15 тыс. квартир более чем в 90 новостройках. При этом огромные жилмассивы на окраинах без дорог и школ делают город все менее комфортным, признают эксперты. Корреспондент N1 узнала, когда...

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«Щ» построю (фоторепортаж)

«Щ» построю (фоторепортаж)
Прогулка по стройплощадкам неэлитного Академгородка — новостройки здесь соседствуют с рынками из 90-х, промзоной и кладбищем

В конце января мэрия выдала застройщику ООО «Первое жилье» разрешение на возведение 20-этажки на ул. Арбузова, 4/1, в 500 м от Южного кладбища. Корреспонденты НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ выехали на место, чтобы оценить инфраструктуру района и посмотреть, что строится рядом, а эксперты рассказали, кто...

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НГС.АВТО

Ваше величество Lexus (фото)

Ваше величество Lexus (фото)
«Я паркуюсь как чудак»: «Лексусы» и «Лэнд Роверы» не дают проехать простым смертным

Новые фотофакты в рубрике НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: читатели обнаружили, как дорогостоящие автомобили полностью блокируют путь другим машинам, а также детям, идущим в школу.

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Размазня по стеклу (фоторепортаж)

Размазня по стеклу (фоторепортаж)
Тест-драйв щеток стеклоочистителя разной цены — что натворили самая дорогая и самая дешевая     

Середина зимы, у многих автолюбителей щетки поизносились за прошедшие снежно-ледяные месяцы и встал вопрос замены. Портал НГС.АВТО решил проверить массовые образцы, которые предлагают большие торговые центры — «Лента», «Колорлон», «Ашан» и другие. Для испытания были приобретены щетки из разных...

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НГС.РАБОТА

Поля побольше

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Какой путь проходит ваше резюме и как правильно его оформить, чтобы увеличить свои шансы на собеседовании

Любой из нас, кандидатов, знает, что резюме — это наша визитная карточка или портрет. Хорошее резюме решает задачу по приглашению вас на собеседование, т.е. должно «цеплять глаз» рекрутера или работодателя. Допустим, ваш опыт идеально подходит к вакансии. Удобное в использовании и красиво...

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Ваш выход

Ваш выход
Устроиться на работу после декрета непростая задача — истории молодых мамочек, которые возвращаются в профессию

«Как-то проходила собеседование в одну очень известную компанию. Один из первых вопросов, который задала мне HR, — есть ли у меня дети. Услышав, что нет, она сказала, что это плохо — генеральному не понравится. Может быть, мне не хватило профессиональных компетенций, или дело было в моей личной...

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