02.02.17

Реальные доходы населения ушли в пике — новосибирцы ищут способы сохранить хотя бы то, что осталось. Спекуляция с недвижимостью уже не работает — эксперты считают, что сберечь заработанное проще всего в банке, а вот заработать удастся на акциях, редких металлах и даже на собственной жизни...