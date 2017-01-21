«Я готов понести наказание»Владелец рухнувшего конного клуба «Аллюр» признал в суде свою вину и попросил прощения у родственников погибших
Справились сами (видео)Жители крупного микрорайона собрали деньги и ночью убрали гигантский сугроб за свой счет — городские дорожники приехали на место, когда снег уже почти вывезли
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Коварные няшкиНовосибирцы массово превращают себя в персонажей аниме с помощью модного приложения — программа делает огромные глаза, но получает доступ к личным данным
Левый берег строитсяКак застраивалось левобережье в 2016 году и что нового приготовил застройщик микрорайонов «Краснообский» и «Фламинго»
Год от года левобережье Новосибирска перестает быть terra incognita и становится все более привлекательной частью города для жизни и воспитания детей...
«Я закрыла голову руками»Девушка, выжившая при обрушении конного клуба, рассказала подробности трагедии — благодаря счастливой случайности она отделалась легкими травмами
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«Все, кто был свободен, приехали» (фото, видео)Репортаж: как 350 спасателей за несколько часов разобрали рухнувший манеж конного клуба «Аллюр» — НГС.НОВОСТИ побывали на месте трагедиипрочтений: 38635комментариев: 181
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Коротко: что известно о трагедии в клубе «Аллюр»Крыша манежа не выдержала веса снега на кровле и рухнула на манеж: два человека погибли, трое в больнице — СК допрашивает директора клуба, которой грозят 10 лет колониипрочтений: 25421комментариев: 102
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Покупают целый городКомпании из Перми разрешили купить интернет-провайдера «Электронный город» — эксперты оценили сделку в 40 млн долл. и рассказали о последствиях для новосибирцев
ФАС одобрила заявку компании «ЭР-Телеком», работающей под брендом «Дом.ру», на покупку новосибирского провайдера «Новотелеком» («Электронный город»). Эксперты сходятся во мнении, что рынок домашнего интернета идет в сторону укрупнения игроков и скоро в регионах не останется собственных...
Прикрыли лавочкуНовосибирские власти резко сократили число киосков в городе — их места займут сетевые гиганты и банкоматы
Городские власти сокращают количество нестационарных торговых точек в Новосибирске — число киосков и павильонов уменьшится сразу в 2,3 раза. Депутаты объясняют этот шаг безопасностью и чистым обликом исторического центра города, а выселенные киоскеры теперь собрались бороться за новые места — на...
Покажи мне кино (тест)История кино в Новосибирске: от забытых съемок хита советского проката до старейшего кинотеатра города — места, где фильмы показывают уже больше ста лет
Городские власти подумывают передать здание кинотеатра «Пионер» театру Афанасьева — неделю назад глава культурного департамента мэрии Анна Терешкова в очередной раз подтвердила эти намерения в своем фейсбуке. Если это произойдет, то закончится более чем столетняя история кино на этом месте...
Выходные с НГС: Вин Дизель, фотосессия с лисой и выставка художника, который пытался спасти Новосибирск
Эти выходные в Новосибирске по прогнозу будут теплыми — днем не холоднее –7, ночью не холоднее –10. Поэтому можно не сидеть дома, а жить культурной жизнью. Поводы выйти — вернувшийся на три буквы Вин Дизель и Марион Котийяр в кино, благотворительная фотосессия с необычными животными в ТРЦ...
Идеальные с формами (фото до и после)Три смелых сибирячки, которые решились на экстремальное увеличение груди, — теперь они осуждают завистниц и считают, что каждая должна сделать это
Одна из самых старых и животрепещущих причин для женских комплексов — маленькая грудь. Одни говорят, что она даже сексуальнее внушительного бюста, другие посмеиваются над «плоскими» девушками и считают это изъяном. В современном мире плавность форм перестала быть делом врожденным и стала зависеть...
«Хочу щеки как в Голливуде»4 новые процедуры, которые изменят вас до неузнаваемости: пациенты хотят сделать скулы, увеличить интимные органы, подтянуть глаза и готовы платить за это бешеные деньги
Современные лица девушек — как конструктор. Губы — как у Джоли. Подбородок с ямочкой — как у Эмили Блант. Глаза — широко распахнутые, как у Милы Кунис. Благодаря умелым рукам хирургов и косметологов лица буквально можно выбирать. И не только лица. Интимная контурная пластика сегодня уже не...
Своя хрущевка ближе«Вторичка» стала дешевле и популярнее новостроек — эксперты рассказали, пора ли покупать квартиру и на что могут рассчитывать сегодняшние арендаторы
С 2017 года рынок недвижимости живет без госипотеки, а это значит, что «вторичка», спрос на которую начал расти еще в прошлом году, выходит на первый план. К тому же в Новосибирске сложилась беспрецедентная ситуация, когда готовые квартиры стали доступнее жилья на стадии строительства...
Неприятные осадочки (фоторепортаж)Как убирают снег в новых комплексах: их жители платят за это тысячи рублей в месяц, но буксуют на нечищеных парковках и боятся весны
На прошлой неделе мэр Новосибирска заявил, что город исчерпал лимит бюджета на уборку снега, и предложил городским предприятиям взяться за лопаты. Однако есть места, за очистку которых отвечают и платят сами новосибирцы — это дворы их домов. Корреспонденты НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ выбрали 10 известных...
АИ-92 по 40 рублей: уже в этом годуЦены на бензин вновь скакнули вверх — НГС узнал, где продают топливо еще по старым ценам
В Новосибирске внезапно в январе повысились цены на бензин, в целом на 0,5 руб. Многие автолюбители могут даже не замечать в первые дни повышения, но потом все равно приходит осознание того, что теперь на ту же сумму тебе наливают меньшее количество топлива. Портал НГС.АВТО выяснил, сколько...
Круче BMW X5 (фото)Обзор: новый немецкий седан стал агрессивней даже BMW X5, но его самый важный размер — всего 14 сантиметров
Самый популярный в России седан от баварцев BMW 5-series вышел в новом поколении и уже получил российские цены. Его «лицо» стало еще злее, а внешность в целом можно спутать со старшим BMW 7-series. Так зачем платить больше, решают отечественные покупатели и голосуют деньгами за «пятерку»...
«Киномеханик сейчас вымирающая профессия»Журналист Зарплата.ру побывала там, куда не пускают зрителей, — и узнала о работе сотрудников кинотеатра
Профессия киномеханика кажется одной из самых романтичных — полумрак, мир кино, новинки и премьеры. Буквально один шаг до красных дорожек! Зарплата.ру попросила новосибирский кинотеатр «Победа» показать, как работают киномеханики и киноинженеры. Оказалось, что фильмы присылают не на бобинах, а в...
Я б в начальники пошелРеально ли стать хорошим боссом в молодом возрасте — мнения и советы экспертов
Один из самых логичных способов увеличения собственного дохода — карьерный рост. Не всегда повышение делает сотрудника в разы богаче, но все-таки управленцы зарабатывают больше. И вот вы изучаете вакансии на Зарплата.ру и понимаете, что в принципе, исходя из описания, можете претендовать на...