20.01.17

С 2017 года рынок недвижимости живет без госипотеки, а это значит, что «вторичка», спрос на которую начал расти еще в прошлом году, выходит на первый план. К тому же в Новосибирске сложилась беспрецедентная ситуация, когда готовые квартиры стали доступнее жилья на стадии строительства...