«Слышу — он захрипел»Неловкий маневр на горе Зеленая убил горнолыжника — ехавшая следом за ним сибирячка рассказала, почему банальное столкновение двух лыжников закончилось трагедией
Отдых на популярном горнолыжном курорте стоил жизни туристу из Нефтеюганска. Молодой парень, спускавшийся с горы Зеленая, врезался в лыжницу из...
Королевы жизни (фоторепортаж)Семь красивых девушек, победивших рак, показали свои фотографии в центре Новосибирска — для них устроили королевскую фотосессию с коронами на головах
Кровь на снегуВозле элитного дачного поселка в Заельцовском бору нашли тело депутата — убийца вонзил ему нож в сердце
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Сибирский климат диктует свои законы автовладельцам. Когда на улице более шести месяцев лежит снег, а температура держится ниже нуля, приходится...
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Заработать на последнемДоходы новосибирцев продолжают сокращаться — эксперты посоветовали, куда вложить деньги, чтобы сберечь последнее
Реальные доходы населения ушли в пике — новосибирцы ищут способы сохранить хотя бы то, что осталось. Спекуляция с недвижимостью уже не работает — эксперты считают, что сберечь заработанное проще всего в банке, а вот заработать удастся на акциях, редких металлах и даже на собственной жизни...
Стальной гигантМеняющийся строительный рынок не только грозит рисками, но и дает возможности для развития
Производственно-строительный холдинг «Альянс» объявил о запуске второго цеха по производству металлоконструкций для строительной отрасли. Производственная мощность завода выросла до 800–1000 тонн металлоконструкций в месяц, что позволит повысить оперативность снабжения новосибирских застройщиков...
Выходные с НГС: богемная тусовка в подземном бункере и выставка утраченной архитектуры Новосибирска
В эти выходные в таинственном подземелье под Красным проспектом открывается выставка — и вообще начинается культурная жизнь с концертами, перфомансами и опытами исследования неведомых пространств. Новые фильмы на этой неделе — не такие разрекламированные, как какое-нибудь «Притяжение», но зато...
Мама, купи трубочку! (фото)Ресторанный критик НГС.АФИША попробовал новые торты и пирожные, точно воспроизводящие вкус советского детства, — и рад, что вырос
Усиливающаяся ностальгия по советской эпохе открывает перед деловыми людьми заманчивые перспективы. Не так давно сеть «Холидей» начала торговать тортами, которые довольно точно копируют десерты 30-летней давности не только внешне, но и внутренне. Обозреватель НГС.АФИША не смог пройти мимо...
Дети дождя (фоторепортаж)Семь историй мам, которые растят детей с нарушениями психики: они тратят на лечение большие деньги и рожают новых детей с огромным страхом
В январе новосибирские мамы детей-инвалидов с ментальными расстройствами решили побороться за право на санаторно-курортное лечение. Психические расстройства не попали в перечень показаний для получения путевки в санаторий и детям стали отказывать в лечении — родители возмутились и написали письма...
«Женщины сейчас гораздо круче мужиков»Интервью с семьей паэурлифтеров: они поженились в красивую дату 08.08.08, жена дарит мужу цветы и печет торты, а муж доводит ее упражнениями до слез
Павел и Анна Исаковы — семья «лифтеров» — так в народе называют спортсменов, занимающихся жимом штанги. Павел — президент новосибирской федерации пауэрлифтинга, чемпион Европы и мира. Анна — не только спортсменка, но и кондитер, которая делает модные авторские торты. Их дети появились на свет...
Жертвы перестройкиВ погоне за рекордами строители забыли о спросе и теперь не могут продать даже готовые квартиры. Эксперты рассказали, упадут ли цены в этом году и кто первый на очереди к банкротству
Наращивая объемы сдачи жилья, новосибирские застройщики создали перепроизводство — сегодня пустует около 15 тыс. квартир более чем в 90 новостройках. При этом огромные жилмассивы на окраинах без дорог и школ делают город все менее комфортным, признают эксперты. Корреспондент N1 узнала, когда...
«Щ» построю (фоторепортаж)Прогулка по стройплощадкам неэлитного Академгородка — новостройки здесь соседствуют с рынками из 90-х, промзоной и кладбищем
В конце января мэрия выдала застройщику ООО «Первое жилье» разрешение на возведение 20-этажки на ул. Арбузова, 4/1, в 500 м от Южного кладбища. Корреспонденты НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ выехали на место, чтобы оценить инфраструктуру района и посмотреть, что строится рядом, а эксперты рассказали, кто...
Размазня по стеклу (фоторепортаж)Тест-драйв щеток стеклоочистителя разной цены — что натворили самая дорогая и самая дешевая
Середина зимы, у многих автолюбителей щетки поизносились за прошедшие снежно-ледяные месяцы и встал вопрос замены. Портал НГС.АВТО решил проверить массовые образцы, которые предлагают большие торговые центры — «Лента», «Колорлон», «Ашан» и другие. Для испытания были приобретены щетки из разных...
Блатных не трогать! (фоторепортаж)НГС.АВТО посмотрел на машины, которые вывозят эвакуаторы, — какие авто оказались самыми «крутыми»
Ежедневно с улиц Новосибирска эвакуируют десятки автомобилей, в городе одновременно работает 8 групп эвакуации, каждая состоит из двух погрузчиков и одного инспектора ГИБДД. Практически все водители, кто попался «охотникам за машинами», бывают крайне возмущены процедурой, несмотря на собственное...
Ваш выходУстроиться на работу после декрета непростая задача — истории молодых мамочек, которые возвращаются в профессию
«Как-то проходила собеседование в одну очень известную компанию. Один из первых вопросов, который задала мне HR, — есть ли у меня дети. Услышав, что нет, она сказала, что это плохо — генеральному не понравится. Может быть, мне не хватило профессиональных компетенций, или дело было в моей личной...
Дружи по-рабочему!Зарплата.ру поможет установить профессиональные связи и подтвердить навыки
Друзья, сегодня личный кабинет соискателя изменился. Зарплата.ру добавила для вас новый сервис — Профиль. Здесь можно добавлять друзей, рассказывать о профессиональных успехах и получать подтверждения своих знаний и навыков. Все пользователи Зарплата.ру получили свою собственную страничку!...