30.01.17

​Давайте посчитаем: снег покрыл наш город в середине октября, сейчас — конец января. По всем меркам пора идти весне! И пусть за окном пока не оттепель, но в наших сердцах уже звенит капель и щебечут птицы. А значит, время расцветать! Новая авторская коллекция MALINA Fashion — как раз для тех...