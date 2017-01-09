08.01.17

​В переводе с латыни calendarium означает «долговая книжка». Традиция вести календарь досталась нам от Древнего Рима и Древнего Египта. Конечно, теперь мы используем другие материалы и порой даже не можем подержать его в руках, а делаем заставкой на рабочем столе. Но суть осталась прежней...