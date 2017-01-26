26.01.17

​Если не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним. А если не помогает и это, измени себя. По мнению новосибирских косметологов, новосибирцы чаще стремятся к естественной красоте и редко решаются на кардинальное преображение. Как это ни удивительно, многие стесняются быть моложе...