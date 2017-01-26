Потому что есть кондуктор у тебя (фото)

Солист легендарной поп-группы 90-х «Руки вверх!» прокатился на знаменитом трамвае № 13 и устроил в нем лирическую фотосессию — скоро один из вагонов превратят в музей имени Сергея Жукова

В один прекрасный день пассажиры и кондуктор новосибирского трамвая № 13 сильно удивились — в вагон неожиданно влетел солист знаменитой поп-группы «Руки...

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«Пусть все знают, как я отдыхаю!» (фотообзор)

Новосибирская звезда сетевого бизнеса рассказала, как правильно тратить деньги, чтобы получать удовольствие от жизни

​Фитнес уже давно стал уделом не только накачанных парней, тягающих железо в подвальной качалке, но и обычных людей, поддерживающих себя в форме...

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НГС.БИЗНЕС

Пошли ко дну

Пошли ко дну
Созданная братьями Насоленко компания набрала 1,5 млрд рублей долгов и стала банкротом — НГС.БИЗНЕС вспомнил историю краха

Арбитраж признал банкротом АО «Новые торговые сети», основанное известными новосибирскими бизнесменами Евгением и Виталием Насоленко для управления своей торговой сетью. Долг компании превысил 1,5 млрд руб., теперь ей грозит распродажа. Корреспондент НГС.БИЗНЕС вспомнил историю этого долга и...

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Новая точка отсчета

Новая точка отсчета
Новый дилер Porsche полностью возобновил работу авторизованного центра, организовал выставку ретромоделей и пообещал устроить спортивный челлендж

​В декабре прошлого года официальным дилером немецкого автобренда Porsche стала группа компаний «Альт-Парк». Смене дилера предшествовал непростой период, когда новосибирским владельцам автомобилей Porsche не оказывались гарантийные услуги в полном объеме. С момента подписания дилерского...

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АФИША

Мама наливает (фото)

Мама наливает (фото)
В тихом центре без особой рекламы открылся ресторанчик с домашней едой и шампанским за обедом — даже днем там аншлаг

Новый тренд возвращения к истокам захватил даже такого законченного, казалось бы, англомана и западника, как Вячеслав Яковлев, известного по барам Friends и Twiggy. На прошлых выходных у него начал работать новый ресторан "Мамин Сибиряк", который обещает кормить простой домашней кухней из местных...

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Новый ресторан в «Стрижах»

Новый ресторан в «Стрижах»
В конце 2016 года в микрорайоне «Стрижи» открылось новое заведение ресторанного холдинга KinzaGroup — ресторан «Кинза и Мята»

​Новое заведение расположено в отдельном двухэтажном здании на улице Кубовой, 111/1. Шеф-повар ресторана в основе меню сделал акцент на мясе, приготовленном на открытом огне. Это и сытные шашлыки (269 рублей за шашлык из куриной грудки, 395 рублей за антрекот из свинины) и мясные блюда для...

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SHE

«Он купил себе ужасный свитер с оленем!»

«Он купил себе ужасный свитер с оленем!»
Стильные сибирячки рассказали, что их раздражает в гардеробе мужчин — и как пытаются удержать их от ошибок при выборе одежды

​Внешний вид возлюбленного очень важен для женщины. Именно поэтому большинство представительниц прекрасного пола берут гардероб мужчин под свое чуткое руководство. Они покупают им вещи, наводят ревизию в шкафу, а некоторые вещи отправляют прямиком в утиль. Но встречаются и те, кто молчат и...

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Изменились до неузнаваемости

Изменились до неузнаваемости
Что меняют в своей внешности новосибирцы, какие операции и процедуры пользуются большей популярностью и сколько они стоят?

​Если не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним. А если не помогает и это, измени себя. По мнению новосибирских косметологов, новосибирцы чаще стремятся к естественной красоте и редко решаются на кардинальное преображение. Как это ни удивительно, многие стесняются быть моложе...

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НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

Знай наши (тест)

Знай наши (тест)
10 ярких новостроек из разных городов Сибири — проверьте, сможете ли вы узнать среди них дома с новосибирским характером

​По объему сдачи домов наш город сохраняет лидерство в Сибири — за прошлый год новосибирские строители возвели более 1,5 млн кв. м жилья. В разных районах появилось 129 новых многоэтажек — некоторые из них пополнили ряды зданий с оригинальными и стильными фасадами, которых так не хватает молодому...

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«В результате я бомжую»

«В результате я бомжую»
780 семей полгода не могут прописаться в своих квартирах в «Новомарусино» — Росреестр поспорил с БТИ из-за подвалов и отказался регистрировать 14 домов

​Жители 14 домов микрорайона «Новомарусино», сданных еще в апреле и июле прошлого года, не могут оформить право собственности на квартиры — здания не ставят на кадастровый учет. Дольщики жалуются на застройщика ООО «ДЖН», который сдвигает сроки решения проблемы, а застройщик в свою очередь...

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НГС.АВТО

Отдают за полцены

Отдают за полцены
Приставы забрали у новосибирца машину и продают ее за половину стоимости — НГС.АВТО выяснил, как делают автомобили должников дешевыми

​Новосибирец Андрей Матвеев задолжал бывшим партнерам 180 тыс. руб. и как минимум поплатился за это своим автомобилем ВАЗ-2107. Обиженный должник утверждает, что машину у него забрали исподтишка, без понятых, продали на аукционе за два дня и — самое главное — оценили в половину рыночной...

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Само не растает (фото)

Само не растает (фото)
Читатели НГС сфотографировали запрессованный в снег Новосибирск — как выглядят места, к которым ни разу не прикасался грейдер

​Прошло уже две недели после последних серьезных снегопадов, но некоторые городские улицы продолжают утопать в снегу. Конечно, нужно учитывать аномально большое количество осадков этой зимой и физическую невозможность для властей вывезти сразу весь снег. Однако читатели НГС фиксируют множество...

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НГС.РАБОТА

По байту закона

По байту закона
Сбербанк собирается заменить около 3 тысяч юристов роботами — эксперты рассказали, какие функции можно выполнить без участия человека

​На прошлой неделе Сбербанк заявил о желании заменить порядка 3 тыс. юристов роботами. Машины заменят специалистов, которые писали исковые заявления. Банк собирается переобучить этих сотрудников. Зарплата.ру спросила юристов и HR, кого могут заменить роботы в юридической сфере.

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До востребования 

До востребования 
Четыре совета тем, кто уже отчаялся найти работу

​У вас есть опыт, и вы еще не пенсионер, считаете себя легко обучаемым, коммуникабельным, и да, вы хотите работать! С каждым днем все больше. Но почему-то работодатели не реагируют на ваше резюме, и уже пятое собеседование заканчивается провалом. И ваша самооценка стремится к «0». Денег уже нет и...

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