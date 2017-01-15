Главный по тетрадочкамМэрия объявила конкурс на должность главы департамента образования — за обычную пятидневку и отсутствие командировок ему будут платить больше 100 тысяч рублей в месяц
Заплати или замерзни (обновлено)Кондуктор выгнала на мороз школьницу со сломанным проездным — НГС.НОВОСТИ узнали, как женщина объяснила свой скандальный поступок
Устал пахатьМашиностроительный холдинг увяз в долгах и получил внешнее управление: он делал сложную технику для фермеров по всей России
Пожиратель сугробов (фоторепортаж)Тонны снега и клубы пара до небес — НГС.НОВОСТИ заглянули в недра новой снегоплавилки и увидели, как она уничтожает собранный на улицах города снег
Нынешняя зима в Новосибирске выдалась особенно снежной — дорожники отчитались, что с начала сезона вывезли из города столько же снега, сколько за всю...
«Доломит» — новые уникальные смеси для строительного сезонаВ Новосибирске начнут выпуск сухих строительных смесей, аналогов которым нет в России
Завод по производству сухих строительных смесей «Доломит» запускается в феврале, на площадке в Первомайском районе уже проводятся пусконаладочные...
Ни капли не жалко (фоторепортаж)Репортаж из таинственного центра, спасающего жизни тысяч больных, — в нем работают роботы за сотни миллионов, а желающие помочь незнакомцам проходят жесточайший отбор
На левом берегу Новосибирска в неприметном здании работает крупнейший центр, который снабжает жителей самой важной жидкостью в теле человека — кровью...
Три-толкай (фоторепортаж)В Новосибирске проходят соревнования по зимнему виду спорта, который резко стал популярным после Олимпиады, — НГС побывал на тренировке и узнал, зачем нужно тереть лед щеткойпрочтений: 16906комментариев: 101
Красиво до дрожиНовосибирск сковали первые сильные морозы в новом году: горожане увидели в них прекрасноепрочтений: 29453комментариев: 67
«Нам лишь бы подраться» (фоторепортаж)Десятки мускулистых парней устроили историческое побоище в Экспоцентре — они ломали друг о друга топоры и алебарды ради поездки в Барселонупрочтений: 15134комментариев: 88
Море за полценыТуроператоры назвали месяц, когда путевки в теплые страны будут дешевле всего — у турецких курортов за 25 тысяч появился конкурент, расположенный на одной широте с островом Гавайипрочтений: 41293комментариев: 204
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Выходные на полюсеСиноптики дали страшный прогноз на конец недели — при прояснениях температура опустится до рекордно низкой отметкипрочтений: 79635комментариев: 87
«Что-то не так со священнослужителем»Балерина и светская львица Анастасия Волочкова вступилась за балет «Щелкунчик», который новосибирский митрополит назвал оккультным — она призвала смотреть постановку вместо телевизорапрочтений: 32920комментариев: 382
Парк на стилеЛюбимый парк новосибирцев прощается с советским прошлым — модные дизайнеры предложили за 3 года избавить его от сорняков, проложить дорожки и привлечь туристовпрочтений: 35059комментариев: 210
Наваляй мне купола (фоторепортаж)Ремесленник-самоучка из Академгородка возрождает умирающий народный промысел — он завел стадо баранов и продает обувь из шерсти по 3 тысячи за пару
В Новосибирске живет и делает валенки один из немногих российских пимокатов, Иван Лапин, смастеривший валенки для губернатора НСО Владимира Городецкого и депутата-олимпийца Александра Карелина. НГС.БИЗНЕС побывал на единственной крафтовой пимодельне в области и узнал у предпринимателя, почему...
Потратились на праздникахНовосибирцы расслабились и перестали скупиться на новогодних каникулах — покупали больше продуктов и тратили деньги в ресторанах и кино
На прошедших новогодних праздниках новосибирцы чаще ходили по ресторанам и кино, активнее тратили деньги на поездки и еду. И если очереди на горнолыжные подъемники еще можно объяснить хорошей погодой, то готовность заплатить за чек в кафе на 20 % больше, чем в прошлом январе, вызывает у экспертов...
Места надо знать: самые дешевые и вкусные обедыУютная пельменная, где не жалеют мяса и варят вареники с тыквой, — а также еще 3 проверенных заведения, где вкусно готовят, но обед стоит меньше 200 рублей
Если у вас немного денег на еду, то особо не погурманствуешь — приходится брать то, что можете себе позволить. Однако, даже имея в кармане 200 руб., можно позволить себе перекусить вкусно и интересно. Обозревателю НГС.АФИША так понравилась новая недорогая пельменная, что он напряг память и нашел...
Выходные с НГС: средневековые бои и ярмарка, фильм-восторг с Райаном Гослингом и встреча с переплывшим океан сибиряком
Первые выходные года будут довольно комфортными по погоде — небольшой снег, днем около –15, — но не особо щедрыми на культурные события: город все еще в спячке. Самым крупным событием будет масштабная реконструкция Средневековья — с шутами, ярмарками и побоищами — в Экспоцентре. В прокат выходит...
«Весь день на твороге»10 смелых девушек рассказали, на сколько они поправились за праздники и как собираются избавляться от лишнего веса
Вот так всегда: женщины отчаянно худеют ради фото в платье на Новый год, а потом за неделю с лихвой набирают все обратно, и платье уже не застегивается… Последний оливье съеден, праздники удались и закончились, а корреспондент SHE поговорила с 10 смелыми девушками и выяснила, сколько они набрали...
«Дети, папа нас разлюбил»Жена миллионера зарабатывает разводами, дележом наследников и денег — она рассказала, как бывшие супруги крадут друг у друга детей, манипулируют самым дорогим и публично унижают друг друга ради удовольствия
Она знает все о страшных семейных ссорах между мужчиной и женщиной, некогда любившими друг друга. Наталия Малахова раньше мирила мужа и жену, будучи семейным психологом, а теперь помогает им до суда договориться, как поделить детей и квартиру. Профессия медиатора в Новосибирске пока что нова, но...
Смените это немедленноГород наводнили квартиры-близнецы — дизайнеры рассказали о решениях и мебели, которые делают интерьер банальным, и посоветовали, чем их заменить
В Новосибирске много почти одинаковых интерьеров: стоит только открыть сайт с объявлениями о продаже недвижимости, чтобы в этом убедиться. Решения, которые когда-то применялись, чтобы придать жилью изюминку, скоро подхватили все соседи, и модные «фишки» превратились в нелепые банальности. Какие...
Все ставки на ЧерноеНовосибирцы перестали даже мечтать о зарубежном жилье — квартирам в Европе по цене хрущевки и гражданству Кипра они предпочли Крым и Сочи
Большинство новосибирцев мечтает о жилье на родине: к такому выводу пришли аналитики портала N1.ru, опросив порядка 1,4 тыс. горожан. Оказалось, что более половины из них даже гипотетически не рассматривают варианты жилья за границей, хотя еще пару лет назад дом в Испании многим казался неплохим...
«Я паркуюсь как чудак» (фото)Инвалиды на BMW X6 и Merсedes AMG, а также хитрая месть автохамам от других водителей
Свежий выпуск рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: читатели сфотографировали люксовые автомобили без спецзнаков на местах для инвалидов и увидели, как мстят водителю, который занял 4 парковочных места.
«После 5-го раза я рыдала долго»Откровения молодой девушки, которая не сдала на права с 6-го раза, — ее специально «валили», чтобы получить деньги
Ученица одной из новосибирских автошкол Наталья обратилась в редакцию НГС.АВТО и поведала, что в сфере обучения на водительские права царят взятки, неуважение к людям и несправедливость. На экзамене учеников заставляют на морозе по 6 часов ждать своей очереди сесть за руль, «валят» при первой же...
Бухучет бессмертен?Стоит ли бухгалтерам ждать масштабных увольнений и сокращения зарплат — мнения экспертов
К 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза, прогнозирует РИА Новости. Основная причина — автоматизация бизнес-процессов, переход к электронному документообороту. Количество вакансий в сфере «Бухгалтерия, финансы, банки» на...
Домашнее заданиеРоссияне поделились своими секретами продуктивности — как быть эффективным, работая на любимом диване
У меня плохо получалось работать из дома. Дела растягивались на весь день — с утра, как я села за компьютер, и до конца дня. Но и в выходные отдохнуть не получалось. Однажды начальница позвонила утром в воскресенье, чтобы спланировать мою работу на следующей неделе. Тогда-то я и поняла, что мне...