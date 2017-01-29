В осаде небоскребов (фоторепортаж)

Прогулка по частному сектору, который притаился в самом центре Новосибирска, — рядом с элитными высотками моются в бане, топят печь углем и берут воду из колонки на другом конце улицы

Частные дома на окраинах котлованов в стремительно строящемся городе — не редкость. У владельцев одних есть и шанс, и желание переехать в новые...

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«За час может инфицировать всю группу»

5-летняя девочка умерла от загадочного сочетания ОРВИ и кишечной инфекции — врачи вспомнили похожий случай, который не разгадали даже ученые «Вектора»

​Пятилетняя девочка, воспитанница детского сада № 88 в Ленинском районе Новосибирска, скончалась в инфекционном отделении ДГКБ № 3 в Мочище. По...

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«Все деньги будем относить в "СИБЭКО"» (фото)

На митинге, который собрал в субботу 1000 новосибирцев, назвали виновных в росте цен ЖКХ

В Новосибирске прошел второй митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ. На этот раз организаторам удалось получить разрешение провести его в самом...

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Гуляй смело
(фото)

Как выглядят пешеходные улицы городов России и мира — НГС.НОВОСТИ посмотрели, во что превратится улица Ленина без машин

​Предложение Анатолия Локтя сделать пешеходной часть ул. Ленина на этой неделе всколыхнуло новосибирцев, разделив их на два лагеря. Горожанам, впрочем...

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Сибирская кухня: показать все что скрыто

Один из самых успешных ресторанов Новосибирска приоткрывает секреты своего успеха, рассказывая о работе кухни в фоторепортаже 

Идея ресторана #сибирьсибирь — представить традиционную и современную кухню Сибири — уже получила признание: «Пальмовую ветвь» как лучшая ресторанная...

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Новый формат обучения — безлимитный абонемент

Приобретя абонемент учебного центра 4hands, вы сможете в течение трех месяцев посещать занятия без ограничений, как в фитнес-клубе

​В новосибирском учебном центре 4hands можно получить сразу четыре востребованные профессии: мастера маникюра и педикюра, мастера эпиляции, стилиста и...

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НГС.БИЗНЕС

Кино для самых близких

Кино для самых близких
«Золотая сотня»: друзья НГС.НОВОСТИ первыми увидели комедию «Семейное ограбление» и узнали о событиях, которые потрясли городской портал

​Сбербанк и «Жилфонд», «Рис, баран и барбарис» и Tony Moly, «Клиника Пасман» и санаторий «Сибиряк» — что общего у этих разных компаний и успешных бизнесов? То, что все они — давние друзья и клиенты бренда «НГС.НОВОСТИ». В четверг 27 января издание пригласило поговорить о трендах в размещении...

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Пошли ко дну

Пошли ко дну
Созданная братьями Насоленко компания набрала 1,5 млрд рублей долгов и стала банкротом — НГС.БИЗНЕС вспомнил историю краха

Арбитраж признал банкротом АО «Новые торговые сети», основанное известными новосибирскими бизнесменами Евгением и Виталием Насоленко для управления своей торговой сетью. Долг компании превысил 1,5 млрд руб., теперь ей грозит распродажа. Корреспондент НГС.БИЗНЕС вспомнил историю этого долга и...

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АФИША

День святого Валентина в ресторане «Рис, баран и барбарис»

День святого Валентина в ресторане «Рис, баран и барбарис»
Думаете над тем, как устроить своей половинке романтический сюрприз?

​В День святого Валентина ресторан «Рис, баран и барбарис» выступит в роли купидона, который сразит вас наповал! Ресторан «Рис, баран и барбарис» приглашает всех в гости, чтобы отпраздновать самый романтичный день в году и подарить своим избранникам и близким любовь, тепло и внимание! В честь Дня...

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«Притяжение»: треснул мир напополам

«Притяжение»: треснул мир напополам
Новый блокбастер Федора Бондарчука, в котором на Москву обрушиваются пришельцы, внезапно оказался совсем не тем, что вы думаете

​​C четверга в прокате «Притяжение» — блокбастер Федора Бондарчука, в котором на московский район Чертаново падает корабль пришельцев. Это один из двух самых амбициозных российских фильмов года (второй — «Викинг»). Ничего столь же большого, наглого и спорного в этом году уже не выйдет. Как...

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SHE

Фотокаталог MALINA Fashion: весне дорогу

Фотокаталог MALINA Fashion: весне дорогу
Весна, поторопись: нежные и чувственные наряды для будней и выходных, которые нужно носить прямо сейчас

​Давайте посчитаем: снег покрыл наш город в середине октября, сейчас — конец января. По всем меркам пора идти весне! И пусть за окном пока не оттепель, но в наших сердцах уже звенит капель и щебечут птицы. А значит, время расцветать! Новая авторская коллекция MALINA Fashion — как раз для тех...

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Фигурное питание

Фигурное питание
Хозяйка модного ресторана похудела на 2 размера одежды и 15 кг за полгода — она поделилась секретами и рассказала о главных опасностях, подстерегающих женщин после диеты

​Наталья Ильина — хозяйка винного ресторана «Библиотека». Несмотря на то что практически весь день она находится среди соблазнительных запахов и блюд, она решилась поучаствовать в реалити-шоу «Обещаю похудеть». В компании с инициатором шоу и руководителем проекта SlimBodyClub Александром Войтовым...

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НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

Отбросили цены

Отбросили цены
Продавцы коттеджей скинули цены — они отказываются от жизни за городом, чтобы сэкономить время, и готовы на торг до 50 %

За год в Новосибирске и пригородах заметно подешевели коттеджи, подсчитали аналитики портала N1.RU: больше всего потеряли в цене дома с удобствами в столице Сибири (17 %), а усадьбы в Бердске стали дешевле на 10 %. С чем связано падение цен, кто сегодня продает и покупает элитное жилье и какие...

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Знай наши (тест)

Знай наши (тест)
10 ярких новостроек из разных городов Сибири — проверьте, сможете ли вы узнать среди них дома с новосибирским характером

​По объему сдачи домов наш город сохраняет лидерство в Сибири — за прошлый год новосибирские строители возвели более 1,5 млн кв. м жилья. В разных районах появилось 129 новых многоэтажек — некоторые из них пополнили ряды зданий с оригинальными и стильными фасадами, которых так не хватает молодому...

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НГС.АВТО

«Я паркуюсь как чудак» (фото)

«Я паркуюсь как чудак» (фото)
Автохамы разъезжают по Первомайскому скверу на BMW и прогоняют ребенка с ДЦП с парковки для инвалидов

​Очередной выпуск рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: на этот раз читатели увидели, как дорогие авто заезжают прямо в Первомайский сквер и как ребенка с ДЦП не пустили на парковку для инвалидов. 

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Девушка месяца: Аня, стразы и спорт-кар (фоторепортаж)

Девушка месяца: Аня, стразы и спорт-кар (фоторепортаж)
Спортсменка и молодая мама Аня «качается» пять раз в неделю, а потом гоняет на спортивной Toyota 

Анна, 31 год, замужем, воспитывает 2-летнюю дочь. Два высших образования — финансовый менеджер и переводчик. Работает менеджером по ключевым клиентам компании «Балтика». Увлекается фитнесом, путешествиями. Ездит на спортивной Toyota Celica с рулем со стразами. 

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НГС.РАБОТА

«Нам нужны лохматые дизайнеры»

«Нам нужны лохматые дизайнеры»
Истории самых странных отказов после собеседований — причиной была не та прическа, обувь или количество друзей в соцсетях

​Бывает, работодатели отказывают после собеседования. Иногда — даже не объясняя причин или отделываясь формальным ответом. Дело в том, что правда может оказаться гораздо страннее банального объяснения вроде нехватки опыта. На самом же деле начальника смутили ваша обувь, прическа или количество...

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Будем рот с мылом мыть

Будем рот с мылом мыть
Обидится ли эйчар, если на собеседовании кандидат начнет материться

​В новокузнецком драматическом театре уволили артиста за нецензурную брань во время спектакля. На зимних каникулах дети пришли на постановку «Конёк-Горбунок», исполнитель двух ролей (Чудо-юдо рыба-кит и русский купец), появился на сцене в нетрезвом виде и даже выругался на сцене. Одна из...

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