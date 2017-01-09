Погода заколебалась

Завтра в Новосибирске резко потеплеет — синоптики рассказали, почему погоду бросает в крайности, а мэр Локоть предрек мощный потоп во дворах города

​9 января в Новосибирске резко похолодало — температура за вечер опустилась на 10 градусов. Синоптики Новосибирского Гидрометцентра и другие...

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«Работаю с 8 до первых петухов»

Новосибирский хирург за год спас 502 пациента — он делал по 2-3 операции в день, забираясь больным в голову с неожиданной стороны

​Врачи федерального центра нейрохирургии в Новосибирске объявили своего хирурга-рекордсмена — больше всего операций на мозге в 2016 году сделал Виталий...

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Дворец индийской принцессы (фоторепортаж)

Звезда Болливуда построила дом под Новосибирском — она руководила строителями по скайпу из Мумбая и поставила ванну у огромного окна с видом на лес

​Дина Умарова — известная в Индии актриса и модель. 10 лет назад она уехала туда работать, но влюбилась, вышла замуж и осталась жить в Мумбае. А...

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НГС.БИЗНЕС

С уткой не шутят

С уткой не шутят
​Новосибирцев переводят на питание французской уткой вместо говядины — для этого под городом строят гигантский завод за 4 миллиарда и размером в полторы «МЕГИ»

​Инвестиционный совет Новосибирской области 29 декабря одобрил проект утиной птицефабрики под Искитимом. Птицефабрика «Улыбино» будет производить 18 тыс. тонн мяса в год, «родительское стадо», как сказано в презентации проекта, привезут из Франции. В министерстве сельского хозяйства считают, что...

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«Меньше 60 за доллар давать не будут»

«Меньше 60 за доллар давать не будут»
Цены на нефть рванули вверх вместе с рублем — эксперты рассказали, чего ждать от них в 2017 году и в чем держать сбережения

​В ноябре и декабре страны-экспортеры нефти ОПЕК и другие государства, не входящие в ОПЕК, заключили в Вене соглашения о снижении добычи нефти. После подписания соглашений цена на нефть побила годовой рекорд — она стоит уже выше 57 долл. за баррель, последний раз такой показатель был в июле 2015...

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АФИША

Попробуй это немедленно (фоторепортаж)   

Попробуй это немедленно (фоторепортаж) &nbsp;&nbsp;
7 новых необычных блюд, которые появились в Новосибирске в 2016 году, — от вьетнамской кухни до знаменитого пирожного из меренг и ягод

​Все когда-то бывает впервые, — в том числе и новая для человека еда. Причем, если вывески над заведениями в Новосибирске меняются регулярно, то какие-то реальные нововведения в меню случаются нечасто. Обозреватель НГС.АФИША выбрал 7 самых интересных и важных новых блюд, появившихся или...

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5 лучших сериалов-2016: сиди и смотри 

5 лучших сериалов-2016: сиди и смотри 
Не пропустите 5 лучших сериалов года — они заглядывают в личную жизнь и мысли самых влиятельных людей мира, сводят с ума сюжетными загадками и возвращают зрителя в детство  

​Новогодние каникулы — самое время запойно посмотреть сериалы, на которые  не хватало времени до этого. НГС.АФИША выбрала сериалы, которые стали в 2016 году большими событиями и предметом споров, восторгов и грандиозных фанатских теорий. Или —  просто слишком хороши, чтобы их пропустить. В эту...

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SHE

«Можно и селедочку под шубой»

«Можно и селедочку под шубой»
4 самые популярные ошибки похудения после праздников: модель plus size, которая сбросила 25 килограмм, рассказала, как потерять вес быстро и комфортно

По выходе с зимних каникул многие девушки с удивлением выясняют, что провели их как Бриджит Джонс — с вином, десертами и в постели. А если и встречались с друзьями, то культурная программа, как правило, повторялась — глинтвейн с мороза, чай с тортом, салат с майонезом, сериал на диване...

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Ягодки опять (фоторепортаж)

Ягодки опять (фоторепортаж)
Лучшее за год: шесть женщин, которые сумели остаться потрясающе красивыми после 35, — о том, почему они перестали стареть, как маскируют возраст и когда начали стесняться носить мини-юбки

​В прошлом году начался один из самых необычных экспериментов по омоложению человека. Исследовательница Элизабет Пэрриш согласилась на изменение собственного генома, чтобы остановить процесс старения организма. В результате первого этапа эксперимента Лиз помолодела на целых 20 лет. Корреспондент...

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НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

Кипр на Оби (фоторепортаж)

Кипр на Оби (фоторепортаж)
Самое интересное за 2016 год: корреспондент НГС проникла в необычные дома на сваях, которые для людей с яхтами построили под Бугринским мостом

Загадочные домики, выросшие на сваях возле Бугринского моста, не оставляют новосибирцев равнодушными. Их архитектура настолько необычна для столицы Сибири, что кому-то кажется, что он оказался в Голландии, а кто-то мысленно переносится в Грецию и даже Малибу. На сайте мэрии указано, что там...

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«Скорая туда быстро не приедет никогда» (фоторепортаж)

«Скорая туда быстро не приедет никогда» (фоторепортаж)
Самое интересное за 2016 год: прогулка по самому дешевому микрорайону под Новосибирском, где студии продавали за 400 тысяч, а жители обходятся без воды и инфраструктуры

Областное правительство выбрало 8 площадок, где будут строить жилье не дороже 35 тыс. за «квадрат» по программе «Жилье для российской семьи». В их число вошел и уже существующий несколько лет жилой район «Светлый», который на Северном объезде строит компания «Антар». Кто и как живет в рекордно...

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НГС.АВТО

Автомобиль года: Land Cruiser или Hyundai

Автомобиль года: Land Cruiser или Hyundai
За звание автомобиля года схлестнулись «крутой» джип, пучеглазый паркетник и многострадальная «Лада»

​​Выбор «автомобиля года» в каждой стране или регионе имеет свою особенность — американцы голосуют за огромные пикапы, Европа — за малолитражки, Ближний Восток — за роскошь. В Сибири ценятся практичность, надежность, но и внешний вид автомобиля имеет большое значение. Портал НГС.АВТО предлагает...

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Самый страшный джип (фото)

Самый страшный джип (фото)
Самые огромные и «злые» внедорожники, о которых мечтают новосибирцы — на таком никто не обидит

Американцы показали рестайлинговый огромный пикап Ford F-150, внешность которого стала апофеозом внедорожной брутальности и подсознательной «угрозы» другим участникам движения. Ford F-150 – один из лидеров продаж в Америке, которая любит все гигантское. Портал НГС.АВТО узнал, а какие самые...

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НГС.РАБОТА

Как я людям в глаза смотреть буду?

Как я людям в глаза смотреть буду?
Что делать, если вы вышли на работу и через неделю получили более выгодное предложение от другого работодателя

​На форуме о работе на Зарплата.ру одна из читательниц задает вопрос: «Стоит ли увольняться спустя полторы недели работы?». Новый работодатель предлагает зарплату на 30 % больше. Казалось бы, о чем задумываться, ведь соискательница признается, что каждая тысяча у нее на счету, уходи не глядя. Но...

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Во-первых, это красиво

Во-первых, это красиво
7 ярких календарей с полуобнаженными пожарными, сотрудницами в купальниках и ацтекскими богами

​В переводе с латыни calendarium означает «долговая книжка». Традиция вести календарь досталась нам от Древнего Рима и Древнего Египта. Конечно, теперь мы используем другие материалы и порой даже не можем подержать его в руках, а делаем заставкой на рабочем столе. Но суть осталась прежней...

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