Свадьба в стиле ретро (видео)Историки вспомнили, как женились новосибирцы полвека назад: советские невесты получали «направление в парикмахерскую» и могли купить фату и туфли в кредит
«Видимость на трассе около метра» (видео)Новосибирцы попали в снежный плен на дорогах Алтая: спасателям приходится откапывать автомобили и автобусы
Роковые узлыГлавврач детской горбольницы № 3 уволилась после скандала с привязанным к койке ребенком
Потому что есть кондуктор у тебя (фото)Солист легендарной поп-группы 90-х «Руки вверх!» прокатился на знаменитом трамвае
В один прекрасный день пассажиры и кондуктор новосибирского трамвая № 13 сильно удивились — в вагон неожиданно влетел солист знаменитой поп-группы «Руки...
Конец каменного векаКаменка все меньше становится похожа на типичную сельскую территорию
В Каменке начали появляться объекты инфраструктуры не хуже чем в Новосибирске — спортивный клуб для занятия всеми видами единоборств и современный...
«Пусть все знают, как я отдыхаю!» (фотообзор)Новосибирская звезда сетевого бизнеса рассказала, как правильно тратить деньги, чтобы получать удовольствие от жизни
Фитнес уже давно стал уделом не только накачанных парней, тягающих железо в подвальной качалке, но и обычных людей, поддерживающих себя в форме...
«В голову не стреляй, чтобы не догадались»Коллега «заказал» киллерам топ-менеджера РЖД с огромной зарплатой, чтобы занять его место, — заказчика так и не смогли найти, а железнодорожника, на которого указали киллеры, суд оставил на свободепрочтений: 36544комментариев: 146
Тариф «Стабильный»Власти откладывают повышение тарифов на общественный транспорт — перевозчики не смогли отстоять свои расходы, потому что платят водителям и кондукторам черные зарплатыпрочтений: 25160комментариев: 200
Доктор хаос (фото)Поликлиника под Новосибирском разваливается на глазах: мамы с детьми стоят в очередях под крошащимся потолком и среди осыпающихся стенпрочтений: 27237комментариев: 318
Скрипачка и лопух (видео)Известная группа Silenzium сняла клип в промзоне — главный герой видео бросает невесту в Москве, чтобы стать инженером на новосибирском заводепрочтений: 18703комментариев: 169
Улица-призрак (фоторепортаж)В Новосибирске нашлись улицы, с которых пропали все дома, — НГС.НОВОСТИ прогулялись по ним и узнали, куда исчезли здания вместе с жильцамипрочтений: 40007комментариев: 182
Спрятались до весны (фоторепортаж)Новосибирцы бросают машины под снегом на всю зиму — они ржавеют, мешают пешеходам, водителям и снегоуборке, но от них невозможно избавитьсяпрочтений: 22917комментариев: 300
О чем молчат имплантологи?Что недоговаривают пациентам стоматологи об имплантации зубовпрочтений: 16161
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Деньги в трубуГубернатор рассказал, кому поможет заплатить за коммуналку, а энергетики — куда потратят деньги от роста тарифовпрочтений: 19244комментариев: 231
Пошли ко днуСозданная братьями Насоленко компания набрала 1,5 млрд рублей долгов и стала банкротом — НГС.БИЗНЕС вспомнил историю краха
Арбитраж признал банкротом АО «Новые торговые сети», основанное известными новосибирскими бизнесменами Евгением и Виталием Насоленко для управления своей торговой сетью. Долг компании превысил 1,5 млрд руб., теперь ей грозит распродажа. Корреспондент НГС.БИЗНЕС вспомнил историю этого долга и...
Новая точка отсчетаНовый дилер Porsche полностью возобновил работу авторизованного центра, организовал выставку ретромоделей и пообещал устроить спортивный челлендж
В декабре прошлого года официальным дилером немецкого автобренда Porsche стала группа компаний «Альт-Парк». Смене дилера предшествовал непростой период, когда новосибирским владельцам автомобилей Porsche не оказывались гарантийные услуги в полном объеме. С момента подписания дилерского...
Мама наливает (фото)В тихом центре без особой рекламы открылся ресторанчик с домашней едой и шампанским за обедом — даже днем там аншлаг
Новый тренд возвращения к истокам захватил даже такого законченного, казалось бы, англомана и западника, как Вячеслав Яковлев, известного по барам Friends и Twiggy. На прошлых выходных у него начал работать новый ресторан "Мамин Сибиряк", который обещает кормить простой домашней кухней из местных...
Новый ресторан в «Стрижах»В конце 2016 года в микрорайоне «Стрижи» открылось новое заведение ресторанного холдинга KinzaGroup — ресторан «Кинза и Мята»
Новое заведение расположено в отдельном двухэтажном здании на улице Кубовой, 111/1. Шеф-повар ресторана в основе меню сделал акцент на мясе, приготовленном на открытом огне. Это и сытные шашлыки (269 рублей за шашлык из куриной грудки, 395 рублей за антрекот из свинины) и мясные блюда для...
«Он купил себе ужасный свитер с оленем!»Стильные сибирячки рассказали, что их раздражает в гардеробе мужчин — и как пытаются удержать их от ошибок при выборе одежды
Внешний вид возлюбленного очень важен для женщины. Именно поэтому большинство представительниц прекрасного пола берут гардероб мужчин под свое чуткое руководство. Они покупают им вещи, наводят ревизию в шкафу, а некоторые вещи отправляют прямиком в утиль. Но встречаются и те, кто молчат и...
Изменились до неузнаваемостиЧто меняют в своей внешности новосибирцы, какие операции и процедуры пользуются большей популярностью и сколько они стоят?
Если не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним. А если не помогает и это, измени себя. По мнению новосибирских косметологов, новосибирцы чаще стремятся к естественной красоте и редко решаются на кардинальное преображение. Как это ни удивительно, многие стесняются быть моложе...
Знай наши (тест)10 ярких новостроек из разных городов Сибири — проверьте, сможете ли вы узнать среди них дома с новосибирским характером
По объему сдачи домов наш город сохраняет лидерство в Сибири — за прошлый год новосибирские строители возвели более 1,5 млн кв. м жилья. В разных районах появилось 129 новых многоэтажек — некоторые из них пополнили ряды зданий с оригинальными и стильными фасадами, которых так не хватает молодому...
«В результате я бомжую»780 семей полгода не могут прописаться в своих квартирах в «Новомарусино» — Росреестр поспорил с БТИ из-за подвалов и отказался регистрировать 14 домов
Жители 14 домов микрорайона «Новомарусино», сданных еще в апреле и июле прошлого года, не могут оформить право собственности на квартиры — здания не ставят на кадастровый учет. Дольщики жалуются на застройщика ООО «ДЖН», который сдвигает сроки решения проблемы, а застройщик в свою очередь...
Отдают за полценыПриставы забрали у новосибирца машину и продают ее за половину стоимости — НГС.АВТО выяснил, как делают автомобили должников дешевыми
Новосибирец Андрей Матвеев задолжал бывшим партнерам 180 тыс. руб. и как минимум поплатился за это своим автомобилем ВАЗ-2107. Обиженный должник утверждает, что машину у него забрали исподтишка, без понятых, продали на аукционе за два дня и — самое главное — оценили в половину рыночной...
Само не растает (фото)Читатели НГС сфотографировали запрессованный в снег Новосибирск — как выглядят места, к которым ни разу не прикасался грейдер
Прошло уже две недели после последних серьезных снегопадов, но некоторые городские улицы продолжают утопать в снегу. Конечно, нужно учитывать аномально большое количество осадков этой зимой и физическую невозможность для властей вывезти сразу весь снег. Однако читатели НГС фиксируют множество...
По байту законаСбербанк собирается заменить около 3 тысяч юристов роботами — эксперты рассказали, какие функции можно выполнить без участия человека
На прошлой неделе Сбербанк заявил о желании заменить порядка 3 тыс. юристов роботами. Машины заменят специалистов, которые писали исковые заявления. Банк собирается переобучить этих сотрудников. Зарплата.ру спросила юристов и HR, кого могут заменить роботы в юридической сфере.
До востребованияЧетыре совета тем, кто уже отчаялся найти работу
У вас есть опыт, и вы еще не пенсионер, считаете себя легко обучаемым, коммуникабельным, и да, вы хотите работать! С каждым днем все больше. Но почему-то работодатели не реагируют на ваше резюме, и уже пятое собеседование заканчивается провалом. И ваша самооценка стремится к «0». Денег уже нет и...