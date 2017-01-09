Погода заколебаласьЗавтра в Новосибирске резко потеплеет — синоптики рассказали, почему погоду бросает в крайности, а мэр Локоть предрек мощный потоп во дворах города
9 января в Новосибирске резко похолодало — температура за вечер опустилась на 10 градусов. Синоптики Новосибирского Гидрометцентра и другие...
«Работаю с 8 до первых петухов»Новосибирский хирург за год спас 502 пациента — он делал по 2-3 операции в день, забираясь больным в голову с неожиданной стороны
Врачи федерального центра нейрохирургии в Новосибирске объявили своего хирурга-рекордсмена — больше всего операций на мозге в 2016 году сделал Виталий...
Дворец индийской принцессы (фоторепортаж)Звезда Болливуда построила дом под Новосибирском — она руководила строителями по скайпу из Мумбая и поставила ванну у огромного окна с видом на лес
Дина Умарова — известная в Индии актриса и модель. 10 лет назад она уехала туда работать, но влюбилась, вышла замуж и осталась жить в Мумбае. А...
Утрата: умер Спартак БеляевУшел из жизни легендарный ректор НГУ — он придумал проводить в Академгородке карнавалы, изучал атомные ядра и прослыл большим демократом в годы застоя
Сугроб имени Локтя (видео)На огромной куче снега в самом центре Новосибирска написали фамилию мэра: на следующий день она бесследно исчезла
Ну ты и фрукт (фото)В Новосибирске начали продавать красные бананы в 10 раз дороже обычных: они выглядят гнилыми, но пахнут малиной
Смотри под ногиМэрия начала экстренную проверку канализационных люков: на праздниках в них провалились несколько горожан, один мужчина не выжилпрочтений: 13509комментариев: 81
Пролетел над миром (фото)Новосибирец за год облетел десятки городов мира — он рассказал, чем красив и уродлив Новосибирск, а также поделился фото удивительных пейзажей и городов мира с высоты птичьего полетапрочтений: 28676комментариев: 131
Наехали на ГорынычаВласти сносят известное кафе возле метро «Октябрьская» — оно установило в парке огромного Змея Горыныча, а его владельцев связывали с «первомайской» братвойпрочтений: 30513комментариев: 107
Девять лет за интернетНовосибирский студент получил 9 лет строгого режима за работу в подпольном интернет-гипермаркете — зато сам магазин никто закрывать не сталпрочтений: 33166комментариев: 142
Удивили снегомСуровые сибиряки с тесаками вырезали из снега языческого бога, кубинского рыбака и насекомое в часах
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Земля расступилась (фоторепортаж)Лучшее за год: Новосибирск всего за несколько лет эффектно изменился до неузнаваемости — НГС.НОВОСТИ сравнили пейзаж «до» и «после»прочтений: 84725комментариев: 673
Белые ездоки (фоторепортаж)Хаски, маламуты и лайки соревновались в скорости на биатлонном комплексе — умные звери добрались до финиша, даже потеряв своих пилотовпрочтений: 24602комментариев: 78
Неправильно вы колбасу едите (фоторепортаж)Лучшее за год: в 2016 году всю сибирскую колбасу объявили фальсификатом — НГС.НОВОСТИ провели собственное исследование с участием абсолютно неподкупных экспертовпрочтений: 103197комментариев: 448
Новосибирск глазами других (фоторепортаж)Один день в городе с 8 иностранцами с разных концов света: они похвалили маршрутки, удивились людям на кассах и застряли на машине в снежной кашепрочтений: 34710комментариев: 185
С уткой не шутятНовосибирцев переводят на питание французской уткой вместо говядины — для этого под городом строят гигантский завод за 4 миллиарда и размером в полторы «МЕГИ»
Инвестиционный совет Новосибирской области 29 декабря одобрил проект утиной птицефабрики под Искитимом. Птицефабрика «Улыбино» будет производить 18 тыс. тонн мяса в год, «родительское стадо», как сказано в презентации проекта, привезут из Франции. В министерстве сельского хозяйства считают, что...
«Меньше 60 за доллар давать не будут»Цены на нефть рванули вверх вместе с рублем — эксперты рассказали, чего ждать от них в 2017 году и в чем держать сбережения
В ноябре и декабре страны-экспортеры нефти ОПЕК и другие государства, не входящие в ОПЕК, заключили в Вене соглашения о снижении добычи нефти. После подписания соглашений цена на нефть побила годовой рекорд — она стоит уже выше 57 долл. за баррель, последний раз такой показатель был в июле 2015...
Попробуй это немедленно (фоторепортаж)7 новых необычных блюд, которые появились в Новосибирске в 2016 году, — от вьетнамской кухни до знаменитого пирожного из меренг и ягод
Все когда-то бывает впервые, — в том числе и новая для человека еда. Причем, если вывески над заведениями в Новосибирске меняются регулярно, то какие-то реальные нововведения в меню случаются нечасто. Обозреватель НГС.АФИША выбрал 7 самых интересных и важных новых блюд, появившихся или...
5 лучших сериалов-2016: сиди и смотриНе пропустите 5 лучших сериалов года — они заглядывают в личную жизнь и мысли самых влиятельных людей мира, сводят с ума сюжетными загадками и возвращают зрителя в детство
Новогодние каникулы — самое время запойно посмотреть сериалы, на которые не хватало времени до этого. НГС.АФИША выбрала сериалы, которые стали в 2016 году большими событиями и предметом споров, восторгов и грандиозных фанатских теорий. Или — просто слишком хороши, чтобы их пропустить. В эту...
«Можно и селедочку под шубой»4 самые популярные ошибки похудения после праздников: модель plus size, которая сбросила 25 килограмм, рассказала, как потерять вес быстро и комфортно
По выходе с зимних каникул многие девушки с удивлением выясняют, что провели их как Бриджит Джонс — с вином, десертами и в постели. А если и встречались с друзьями, то культурная программа, как правило, повторялась — глинтвейн с мороза, чай с тортом, салат с майонезом, сериал на диване...
Ягодки опять (фоторепортаж)Лучшее за год: шесть женщин, которые сумели остаться потрясающе красивыми после 35, — о том, почему они перестали стареть, как маскируют возраст и когда начали стесняться носить мини-юбки
В прошлом году начался один из самых необычных экспериментов по омоложению человека. Исследовательница Элизабет Пэрриш согласилась на изменение собственного генома, чтобы остановить процесс старения организма. В результате первого этапа эксперимента Лиз помолодела на целых 20 лет. Корреспондент...
Кипр на Оби (фоторепортаж)Самое интересное за 2016 год: корреспондент НГС проникла в необычные дома на сваях, которые для людей с яхтами построили под Бугринским мостом
Загадочные домики, выросшие на сваях возле Бугринского моста, не оставляют новосибирцев равнодушными. Их архитектура настолько необычна для столицы Сибири, что кому-то кажется, что он оказался в Голландии, а кто-то мысленно переносится в Грецию и даже Малибу. На сайте мэрии указано, что там...
«Скорая туда быстро не приедет никогда» (фоторепортаж)Самое интересное за 2016 год: прогулка по самому дешевому микрорайону под Новосибирском, где студии продавали за 400 тысяч, а жители обходятся без воды и инфраструктуры
Областное правительство выбрало 8 площадок, где будут строить жилье не дороже 35 тыс. за «квадрат» по программе «Жилье для российской семьи». В их число вошел и уже существующий несколько лет жилой район «Светлый», который на Северном объезде строит компания «Антар». Кто и как живет в рекордно...
Автомобиль года: Land Cruiser или HyundaiЗа звание автомобиля года схлестнулись «крутой» джип, пучеглазый паркетник и многострадальная «Лада»
Выбор «автомобиля года» в каждой стране или регионе имеет свою особенность — американцы голосуют за огромные пикапы, Европа — за малолитражки, Ближний Восток — за роскошь. В Сибири ценятся практичность, надежность, но и внешний вид автомобиля имеет большое значение. Портал НГС.АВТО предлагает...
Самый страшный джип (фото)Самые огромные и «злые» внедорожники, о которых мечтают новосибирцы — на таком никто не обидит
Американцы показали рестайлинговый огромный пикап Ford F-150, внешность которого стала апофеозом внедорожной брутальности и подсознательной «угрозы» другим участникам движения. Ford F-150 – один из лидеров продаж в Америке, которая любит все гигантское. Портал НГС.АВТО узнал, а какие самые...
Как я людям в глаза смотреть буду?Что делать, если вы вышли на работу и через неделю получили более выгодное предложение от другого работодателя
На форуме о работе на Зарплата.ру одна из читательниц задает вопрос: «Стоит ли увольняться спустя полторы недели работы?». Новый работодатель предлагает зарплату на 30 % больше. Казалось бы, о чем задумываться, ведь соискательница признается, что каждая тысяча у нее на счету, уходи не глядя. Но...
Во-первых, это красиво7 ярких календарей с полуобнаженными пожарными, сотрудницами в купальниках и ацтекскими богами
В переводе с латыни calendarium означает «долговая книжка». Традиция вести календарь досталась нам от Древнего Рима и Древнего Египта. Конечно, теперь мы используем другие материалы и порой даже не можем подержать его в руках, а делаем заставкой на рабочем столе. Но суть осталась прежней...