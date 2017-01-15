13.01.17

​У меня плохо получалось работать из дома. Дела растягивались на весь день — с утра, как я села за компьютер, и до конца дня. Но и в выходные отдохнуть не получалось. Однажды начальница позвонила утром в воскресенье, чтобы спланировать мою работу на следующей неделе. Тогда-то я и поняла, что мне...