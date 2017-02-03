«Слышу — он захрипел»

Неловкий маневр на горе Зеленая убил горнолыжника — ехавшая следом за ним сибирячка рассказала, почему банальное столкновение двух лыжников закончилось трагедией

Отдых на популярном горнолыжном курорте стоил жизни туристу из Нефтеюганска. Молодой парень, спускавшийся с горы Зеленая, врезался в лыжницу из...

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НГС.БИЗНЕС

Заработать на последнем

Заработать на последнем
Доходы новосибирцев продолжают сокращаться — эксперты посоветовали, куда вложить деньги, чтобы сберечь последнее

Реальные доходы населения ушли в пике — новосибирцы ищут способы сохранить хотя бы то, что осталось. Спекуляция с недвижимостью уже не работает — эксперты считают, что сберечь заработанное проще всего в банке, а вот заработать удастся на акциях, редких металлах и даже на собственной жизни...

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Стальной гигант

Стальной гигант
Меняющийся строительный рынок не только грозит рисками, но и дает возможности для развития

Производственно-строительный холдинг «Альянс» объявил о запуске второго цеха по производству металлоконструкций для строительной отрасли. Производственная мощность завода выросла до 800–1000 тонн металлоконструкций в месяц, что позволит повысить оперативность снабжения новосибирских застройщиков...

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АФИША

Выходные с НГС: богемная тусовка в подземном бункере и выставка утраченной архитектуры Новосибирска

Выходные с НГС: богемная тусовка в подземном бункере и выставка утраченной архитектуры Новосибирска

В эти выходные в таинственном подземелье под Красным проспектом открывается выставка — и вообще начинается культурная жизнь с концертами, перфомансами и опытами исследования неведомых пространств. Новые фильмы на этой неделе — не такие разрекламированные, как какое-нибудь «Притяжение», но зато...

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Мама, купи трубочку! (фото)

Мама, купи трубочку! (фото)
Ресторанный критик НГС.АФИША попробовал новые торты и пирожные, точно воспроизводящие вкус советского детства, — и рад, что вырос

Усиливающаяся ностальгия по советской эпохе открывает перед деловыми людьми заманчивые перспективы. Не так давно сеть «Холидей» начала торговать тортами, которые довольно точно копируют десерты 30-летней давности не только внешне, но и внутренне. Обозреватель НГС.АФИША не смог пройти мимо...

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SHE

Дети дождя (фоторепортаж)

Дети дождя (фоторепортаж)
Семь историй мам, которые растят детей с нарушениями психики: они тратят на лечение большие деньги и рожают новых детей с огромным страхом

В январе новосибирские мамы детей-инвалидов с ментальными расстройствами решили побороться за право на санаторно-курортное лечение. Психические расстройства не попали в перечень показаний для получения путевки в санаторий и детям стали отказывать в лечении — родители возмутились и написали письма...

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«Женщины сейчас гораздо круче мужиков»

«Женщины сейчас гораздо круче мужиков»
Интервью с семьей паэурлифтеров: они поженились в красивую дату 08.08.08, жена дарит мужу цветы и печет торты, а муж доводит ее упражнениями до слез

Павел и Анна Исаковы — семья «лифтеров» — так в народе называют спортсменов, занимающихся жимом штанги. Павел — президент новосибирской федерации пауэрлифтинга, чемпион Европы и мира. Анна — не только спортсменка, но и кондитер, которая делает модные авторские торты. Их дети появились на свет...

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НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

Жертвы перестройки

Жертвы перестройки
В погоне за рекордами строители забыли о спросе и теперь не могут продать даже готовые квартиры. Эксперты рассказали, упадут ли цены в этом году и кто первый на очереди к банкротству

Наращивая объемы сдачи жилья, новосибирские застройщики создали перепроизводство — сегодня пустует около 15 тыс. квартир более чем в 90 новостройках. При этом огромные жилмассивы на окраинах без дорог и школ делают город все менее комфортным, признают эксперты. Корреспондент N1 узнала, когда...

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«Щ» построю (фоторепортаж)

«Щ» построю (фоторепортаж)
Прогулка по стройплощадкам неэлитного Академгородка — новостройки здесь соседствуют с рынками из 90-х, промзоной и кладбищем

В конце января мэрия выдала застройщику ООО «Первое жилье» разрешение на возведение 20-этажки на ул. Арбузова, 4/1, в 500 м от Южного кладбища. Корреспонденты НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ выехали на место, чтобы оценить инфраструктуру района и посмотреть, что строится рядом, а эксперты рассказали, кто...

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НГС.АВТО

Размазня по стеклу (фоторепортаж)

Размазня по стеклу (фоторепортаж)
Тест-драйв щеток стеклоочистителя разной цены — что натворили самая дорогая и самая дешевая     

Середина зимы, у многих автолюбителей щетки поизносились за прошедшие снежно-ледяные месяцы и встал вопрос замены. Портал НГС.АВТО решил проверить массовые образцы, которые предлагают большие торговые центры — «Лента», «Колорлон», «Ашан» и другие. Для испытания были приобретены щетки из разных...

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Блатных не трогать! (фоторепортаж)

Блатных не трогать! (фоторепортаж)
НГС.АВТО посмотрел на машины, которые вывозят эвакуаторы, — какие авто оказались самыми «крутыми»

Ежедневно с улиц Новосибирска эвакуируют десятки автомобилей, в городе одновременно работает 8 групп эвакуации, каждая состоит из двух погрузчиков и одного инспектора ГИБДД. Практически все водители, кто попался «охотникам за машинами», бывают крайне возмущены процедурой, несмотря на собственное...

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НГС.РАБОТА

Ваш выход

Ваш выход
Устроиться на работу после декрета непростая задача — истории молодых мамочек, которые возвращаются в профессию

«Как-то проходила собеседование в одну очень известную компанию. Один из первых вопросов, который задала мне HR, — есть ли у меня дети. Услышав, что нет, она сказала, что это плохо — генеральному не понравится. Может быть, мне не хватило профессиональных компетенций, или дело было в моей личной...

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Дружи по-рабочему!

Дружи по-рабочему!
Зарплата.ру поможет установить профессиональные связи и подтвердить навыки 

Друзья, сегодня личный кабинет соискателя изменился. Зарплата.ру добавила для вас новый сервис — Профиль. Здесь можно добавлять друзей, рассказывать о профессиональных успехах и получать подтверждения своих знаний и навыков. Все пользователи Зарплата.ру получили свою собственную страничку!...

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