С Новым годом, Новосибирск! (трансляция)Салюты до утра, нарядные коты и килотонны поздравлений — НГС в режиме онлайн следил, как новосибирцы встречали 2017 год
Новосибирцы отметили, пожалуй, самый главный праздник — Новый год. В эту ночь Новосибирском правил дух праздника и новогодних чудес (и судя по грохоту...
Город горит (тест)Новогодний Новосибирск превратился в незнакомый светящийся город — попробуйте отличить его от европейских столиц
К Новому году в Новосибирске открыли сразу несколько ледовых городков, нарядили елки на больших площадях, а на улицах повесили разноцветные гирлянды...
Новый кот к нам мчится (обновляется)Новосибирские коты, псы, грызуны и игуаны облюбовали новогодние елки: читатели НГС делятся забавными фото и видео своих веселящихся питомцев
«Доходы людей не растут»Губернатор подвел на НГС итоги 2016 года — он ответил на неприятные вопросы и рассказал, что будет с новосибирцами дальше
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 29 декабря пришел на НГС и ответил на вопросы горожан и главного редактора сайта. Он ответил на...
Чем заняться на новогодних каникулах в НовосибирскеГид по развлечениям: в боулинг, на крытый картодром, на батуты, в ретро-клуб, в караоке, гриль-бар или за трдельником в кафе?
Новогодние каникулы — это маленькая жизнь, за которую можно научиться кататься на коньках, попробовать трдельник и бобра, отвести ребенка на картодром...
Пережили високосныйГлавные события и итоги уходящего 2016-го по версии НГС — вспоминаем самые громкие открытия, подвиги новосибирцев, главные потери года и рождение белого мишки Ростика
Осталось совсем немного до начала 2017 года — и многие подводят личные и корпоративные итоги. Новосибирску тоже есть что вспомнить — и хорошее, и...
Петух в пальто (фоторепортаж)Новосибирцы из последних сил выбирают новогодние подарки — корреспондент НГС нашел в магазинах красивые варианты, которые могут решить эту проблемупрочтений: 13967комментариев: 33
10 выходных с НГС: куда пойти и чем занятьсяНовогодний салют, бесплатные уроки катания на коньках, рейвы в подземке, фильм «Викинг» с бюджетом в 1 млрд и гонки на собаках — НГС составил праздничный путеводитель по Новосибирскупрочтений: 16040комментариев: 15
Настучал под Новый год (видео)Семилетний барабанщик из Новосибирска сыграл в праздничном клипе группы «Уматурман»: его отец рассказал о закулисье звездных съемокпрочтений: 16215комментариев: 31
«Да, это мелко, гнусно и подло»В Новосибирске появился новый вид шантажа: в ход пошел страх перед полицией, которая найдет наркотикипрочтений: 37419комментариев: 35
«Невозможно жить прошлым»Эффектная блондинка из Новосибирска стала лучшим молодым бизнесменом России благодаря своим «сенсорным комнатам» — в интервью НГС она рассказала о секрете их популярности у мам и МЧСниковпрочтений: 28406комментариев: 93
«Цены вырастут с февраля»Анатолий Локоть подвел на НГС итоги года — он ответил на вопросы об огромных пробках, росте цен на транспорт и ЖКХ, а также назвал поводы для оптимизма в 2017 годупрочтений: 35589комментариев: 467
«За своих детей любому глотку перегрызем»Сибиряк стал «Папой года-2016» — он потерял жену, но продолжает воспитывать четверых приемных мальчишек с ограниченными возможностямипрочтений: 23910комментариев: 132
Теплая встречаНазван точный прогноз погоды на Новый год и каникулы — он обрадует новосибирцевпрочтений: 23822комментариев: 45
Разборки на Петухова (видео)Две компании на иномарках устроили стрельбу на оживленной улице — прогремело 15 выстреловпрочтений: 88306комментариев: 235
«Меньше 60 за доллар давать не будут»Цены на нефть рванули вверх вместе с рублем — эксперты рассказали, чего ждать от них в 2017 году и в чем держать сбережения
В ноябре и декабре страны-экспортеры нефти ОПЕК и другие государства, не входящие в ОПЕК, заключили в Вене соглашения о снижении добычи нефти. После подписания соглашений цена на нефть побила годовой рекорд — она стоит уже выше 57 долл. за баррель, последний раз такой показатель был в июле 2015...
«Толмачёво» с видом на мореНовосибирский аэропорт объявил о масштабной перестройке главного терминала и новых рейсах на морские курорты — но огорчил пассажиров, боящихся опоздать на рейс из-за пробок
Директор «Толмачёво» Евгений Янкилевич рассказал о планах аэропорта на будущий год: в следующем году начнется работа над объединением двух терминалов — по проекту внутренние терминалы станут больше и займут привокзальную площадь. Пассажиры в 2017 году снова смогут улететь в Египет. Зато надеждам...
9 дней выходных с НГС: куда пойти и чем занятьсяНовогодний салют, бесплатные уроки катания на коньках, рейвы в подземке и заброшенном ночном клубе, фильм «Викинг» с миллиардным бюджетом и гонки на собаках
В этом году новогодние каникулы для взрослых пройдут при хорошей погоде. По предварительному прогнозу и в новогоднюю ночь, и в первые дни выходных температура не опустится ниже минус пятнадцати даже ночью. Как обычно, полторы недели выходных — отличный повод нагуляться с семьей и друзьями...
10 лучших фильмов-2016: фантастические твариОт «Прибытия» и «Зверополиса» — до триллера, который лишит вас покоя и сна, и лучшего российского фильма года, о котором мало кто слышал
Конец года — время составлять списки и наверстывать упущенное, — а в этом могут помочь чужие списки. Обозреватель НГС.АФИША выбрала десять важных, громких и просто хороших фильмов прошлого года, которые стоит посмотреть. В десятку попали фильмы, которые в 2016 году выходили в российский прокат...
«Женщина в джинсах — это не женщина» (фоторепортаж)Лучшее за год: 11 успешных красавиц Новосибирска рассказали о пользе красоты на пути к карьерным вершинам и назвали вещи, которые они ни за что не наденут
Женщина — существо очень хитрое, к карьерным вершинам она идет сразу несколькими путями. Конечно, интеллект превыше всего, однако умная женщина не забудет, что красота сильно продвинет ее на пути к профессиональным успехам. Корреспондент SHE расспросила 11 стильных красавиц Новосибирска...
Торт в бокалеНеобычная сервировка новогоднего стола поможет привлечь удачу и сохранить фигуру: рецепт всеми любимой сладости в праздничной упаковке
Для успешной встречи года Петуха новогодний стол желательно собрать по принципу фуршетного, для фигуры кстати тоже полезен именно такой вариант сервировки. Салаты разложить по тарталеткам, из овощей и мяса накрутить крошечных канапе, и даже торт распределить по бокалам – съешьте меньше, а заодно...
«Приобрести квартиру, конечно, нереально»10 новосибирцев подвели итоги года в недвижимости: подсчитали, сколько придется копить на жилье, объяснили, почему не берут ипотеку, и назвали лучшие новостройки города
Уходящий год для всех был разным: кому-то, несмотря на кризис, удалось улучшить жилищные условия, а кто-то побоялся брать ипотеку из-за неуверенности в завтрашнем дне. Однако так или иначе у большинства горожан сформировалось свое мнение о ситуации на рынке недвижимости. Корреспондент...
Вошли в азартСамые удивительные эксперименты новосибирских застройщиков — они прорубают окна в прихожих, заменяют лоджии верандами и строят квартиры с атриумами
Казалось бы, сделать необычными новосибирские дома и квартиры застройщикам становится все труднее — все уже придумано, реализовано и обжито. Но в борьбе за покупателя они все смелее экспериментируют: кто-то делает окна в прихожих, а кто-то «селит» во дворы динозавров. Где продают квартиры с...
Девушка месяца: Ксюша любит Ford (фоторепортаж)Юная Ксения любит все красивое — она увлекается бодифитнесом и выбирает стильные автомобили
Ксения, 25 лет, окончила Сибирский университет потребительской кооперации. Работает в автомобильном шоу-руме, ездит на черном 2-литровом Ford Focus III. Увлекается бодифитнесом, любит автогонки.
«Ока»: я стала джипом! (фоторепортаж)Новосибирец превратил «Оку» в самый настоящий внедорожник с «автоматом» и правым рулем — теперь она проходимей «Лэнд Крузера» и УАЗика
Новосибирец Иван Московкин переделал свою «Оку» 2001 года выпуска в настоящий джип с «автоматом», ABS, кондиционером и правым рулем. Двигатель и основные агрегаты он взял от автомобиля-донора Toyota Funcargo, а внедорожные колеса от мини-трактора. Теперь он спокойно ездит там, куда не суются...
Во-первых, это красиво7 ярких календарей с полуобнаженными пожарными, сотрудницами в купальниках и ацтекскими богами
В переводе с латыни calendarium означает «долговая книжка». Традиция вести календарь досталась нам от Древнего Рима и Древнего Египта. Конечно, теперь мы используем другие материалы и порой даже не можем подержать его в руках, а делаем заставкой на рабочем столе. Но суть осталась прежней...
Работа под ёлочкойСтоит ли искать работу на каникулах и в праздники или это бесполезно — советы экспертов
«Сейчас у всех корпоративы, сдача годовых отчетов, — отправлять резюме бессмысленно. Потом 8 дней отдыхаем. 9 января выходим на работу, и еще нужна примерно неделя, чтобы вернуться к нормальному рабочему состоянию. Итого — в ближайший месяц искать работу нецелесообразно», — так рассуждают многие...