Левый берег строится

​Как застраивалось левобережье в 2016 году и что нового приготовил застройщик микрорайонов «Краснообский» и «Фламинго»

​Год от года левобережье Новосибирска перестает быть terra incognita и становится все более привлекательной частью города для жизни и воспитания детей...

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НГС.БИЗНЕС

Покупают целый город

Покупают целый город
Компании из Перми разрешили купить интернет-провайдера «Электронный город» — эксперты оценили сделку в 40 млн долл. и рассказали о последствиях для новосибирцев

ФАС одобрила заявку компании «ЭР-Телеком», работающей под брендом «Дом.ру», на покупку новосибирского провайдера «Новотелеком» («Электронный город»). Эксперты сходятся во мнении, что рынок домашнего интернета идет в сторону укрупнения игроков и скоро в регионах не останется собственных...

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Прикрыли лавочку

Прикрыли лавочку
Новосибирские власти резко сократили число киосков в городе — их места займут сетевые гиганты и банкоматы

Городские власти сокращают количество нестационарных торговых точек в Новосибирске — число киосков и павильонов уменьшится сразу в 2,3 раза. Депутаты объясняют этот шаг безопасностью и чистым обликом исторического центра города, а выселенные киоскеры теперь собрались бороться за новые места — на...

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АФИША

Покажи мне кино (тест)

Покажи мне кино (тест)
История кино в Новосибирске: от забытых съемок хита советского проката до старейшего кинотеатра города — места, где фильмы показывают уже больше ста лет  

Городские власти подумывают передать здание кинотеатра «Пионер» театру Афанасьева — неделю назад глава культурного департамента мэрии Анна Терешкова в очередной раз подтвердила эти намерения в своем фейсбуке. Если это произойдет, то закончится более чем столетняя история кино на этом месте...

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Выходные с НГС: Вин Дизель, фотосессия с лисой и выставка художника, который пытался спасти Новосибирск  

Выходные с НГС: Вин Дизель, фотосессия с лисой и выставка художника, который пытался спасти Новосибирск  

Эти выходные в Новосибирске по прогнозу будут теплыми — днем не холоднее –7, ночью не холоднее –10. Поэтому можно не сидеть дома, а жить культурной жизнью. Поводы выйти — вернувшийся на три буквы Вин Дизель и Марион Котийяр в кино, благотворительная фотосессия с необычными животными в ТРЦ...

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SHE

Идеальные с формами (фото до и после)

Идеальные с формами (фото до и после)
Три смелых сибирячки, которые решились на экстремальное увеличение груди, — теперь они осуждают завистниц и считают, что каждая должна сделать это

Одна из самых старых и животрепещущих причин для женских комплексов — маленькая грудь. Одни говорят, что она даже сексуальнее внушительного бюста, другие посмеиваются над «плоскими» девушками и считают это изъяном. В современном мире плавность форм перестала быть делом врожденным и стала зависеть...

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«Хочу щеки как в Голливуде»

«Хочу щеки как в Голливуде»
4 новые процедуры, которые изменят вас до неузнаваемости: пациенты хотят сделать скулы, увеличить интимные органы, подтянуть глаза и готовы платить за это бешеные деньги

​Современные лица девушек — как конструктор. Губы — как у Джоли. Подбородок с ямочкой — как у Эмили Блант. Глаза — широко распахнутые, как у Милы Кунис. Благодаря умелым рукам хирургов и косметологов лица буквально можно выбирать. И не только лица. Интимная контурная пластика сегодня уже не...

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НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

Своя хрущевка ближе

Своя хрущевка ближе
«Вторичка» стала дешевле и популярнее новостроек — эксперты рассказали, пора ли покупать квартиру и на что могут рассчитывать сегодняшние арендаторы

С 2017 года рынок недвижимости живет без госипотеки, а это значит, что «вторичка», спрос на которую начал расти еще в прошлом году, выходит на первый план. К тому же в Новосибирске сложилась беспрецедентная ситуация, когда готовые квартиры стали доступнее жилья на стадии строительства...

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Неприятные осадочки (фоторепортаж)

Неприятные осадочки (фоторепортаж)
Как убирают снег в новых комплексах: их жители платят за это тысячи рублей в месяц, но буксуют на нечищеных парковках и боятся весны

На прошлой неделе мэр Новосибирска заявил, что город исчерпал лимит бюджета на уборку снега, и предложил городским предприятиям взяться за лопаты. Однако есть места, за очистку которых отвечают и платят сами новосибирцы — это дворы их домов. Корреспонденты НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ выбрали 10 известных...

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НГС.АВТО

АИ-92 по 40 рублей: уже в этом году

АИ-92 по 40 рублей: уже в этом году
Цены на бензин вновь скакнули вверх — НГС узнал, где продают топливо еще по старым ценам

​В Новосибирске внезапно в январе повысились цены на бензин, в целом на 0,5 руб. Многие автолюбители могут даже не замечать в первые дни повышения, но потом все равно приходит осознание того, что теперь на ту же сумму тебе наливают меньшее количество топлива. Портал НГС.АВТО выяснил, сколько...

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Круче BMW X5 (фото)

Круче BMW X5 (фото)
Обзор: новый немецкий седан стал агрессивней даже BMW X5, но его самый важный размер — всего 14 сантиметров

​Самый популярный в России седан от баварцев BMW 5-series вышел в новом поколении и уже получил российские цены. Его «лицо» стало еще злее, а внешность в целом можно спутать со старшим BMW 7-series. Так зачем платить больше, решают отечественные покупатели и голосуют деньгами за «пятерку»...

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НГС.РАБОТА

«Киномеханик сейчас вымирающая профессия»

«Киномеханик сейчас вымирающая профессия»
Журналист Зарплата.ру побывала там, куда не пускают зрителей, — и узнала о работе сотрудников кинотеатра

​Профессия киномеханика кажется одной из самых романтичных — полумрак, мир кино, новинки и премьеры. Буквально один шаг до красных дорожек! Зарплата.ру попросила новосибирский кинотеатр «Победа» показать, как работают киномеханики и киноинженеры. Оказалось, что фильмы присылают не на бобинах, а в...

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Я б в начальники пошел

Я б в начальники пошел
Реально ли стать хорошим боссом в молодом возрасте — мнения и советы экспертов

​Один из самых логичных способов увеличения собственного дохода — карьерный рост. Не всегда повышение делает сотрудника в разы богаче, но все-таки управленцы зарабатывают больше. И вот вы изучаете вакансии на Зарплата.ру и понимаете, что в принципе, исходя из описания, можете претендовать на...

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