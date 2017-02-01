Давка — первый классРодители будущих первоклассников ночуют возле школ, чтобы подать документы, — отдать ребенка в школу сложно даже тем, кто успел записаться в «секретные списки»
В новосибирских школах начался прием заявлений для поступления детей в первый класс. Основной критерий, по которому ребенка зачисляют в школу, — это...
«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)Новосибирцы начали активно худеть к лету: тренеры рассказали о правильных тренировках, а худеющие — о своих скромных обедах
После новогодних застолий в тренажерных залах традиционный наплыв желающих привести себя в форму. Новосибирцы решили заняться своей фигурой и сбросить...
Месть ГанчарамНа дочек выпущенного на свободу убийцы устроили охоту — полиция и адвокат заявили, что причин брать его семью под охрану нет
Семья Виктора Ганчара — железнодорожника, который ударом в печень убил пытавшегося ворваться в его дом новосибирца, — снова попала в криминальные...
Расколотил и бросилНовосибирец устроил два ДТП и скрылся, перегородив машиной проезд во дворе — убирать ее пришлось жильцам многоэтажки
Переехать в коттедж и не скучать по городуПосетите фотоэкскурсию в коттеджный поселок, где все готово для комфортной жизни
За последнее время все больше жителей Новосибирска стали рассматривать загородный коттедж как альтернативу городской квартире. Одним из наиболее...
Зуб на зуб не попадетСиноптики рассказали, какой будет погода в феврале и марте — новосибирцев ждут два пика холода и новые снегопады
Новосибирские синоптики дали достаточно оптимистичный прогноз на ближайшие два месяца. Горожанам осталось пережить последний месяц зимы со снегопадами и...
Люкс и Маркс (фоторепортаж)На площади Маркса открыли первую гостиницу — с сервисом для интровертов, номерами размером с квартиру-студию и дорогими апартаментами, откуда можно любоваться самой загруженной площадью городапрочтений: 18800комментариев: 138
Стены расползлисьПосле капремонта дом дал трещину и начал рассыпаться — 50 человек не могут получить даже временное жилье и с чемоданами скитаются по знакомымпрочтений: 42375комментариев: 128
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Boney M, Юрий Шатунов и Ace of Base решили спеть вместеГлавные звезды сразу трех десятилетий — 70-х, 80-х и 90-х, выступят на фестивале «Легенды "Ретро FM"» в Новосибирске!прочтений: 7046комментариев: 25
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Город в алмазах (фото)Новосибирцы пережили самый холодный месяц зимы и завалили Instagram блистательными видами города, синоптики предупредили о новой волне морозовпрочтений: 17413комментариев: 46
Заработать на последнемДоходы новосибирцев продолжают сокращаться — эксперты посоветовали, куда вложить деньги, чтобы сберечь последнее
Реальные доходы населения ушли в пике — новосибирцы ищут способы сохранить хотя бы то, что осталось. Спекуляция с недвижимостью уже не работает — эксперты считают, что сберечь заработанное проще всего в банке, а вот заработать удастся на акциях, редких металлах и даже на собственной жизни...
Стальной гигантМеняющийся строительный рынок не только грозит рисками, но и дает возможности для развития
Производственно-строительный холдинг «Альянс» объявил о запуске второго цеха по производству металлоконструкций для строительной отрасли. Производственная мощность завода выросла до 800–1000 тонн металлоконструкций в месяц, что позволит повысить оперативность снабжения новосибирских застройщиков...
Мама, купи трубочку! (фото)Ресторанный критик НГС.АФИША попробовал новые торты и пирожные, точно воспроизводящие вкус советского детства, — и рад, что вырос
Усиливающаяся ностальгия по советской эпохе открывает перед деловыми людьми заманчивые перспективы. Не так давно сеть «Холидей» начала торговать тортами, которые довольно точно копируют десерты 30-летней давности не только внешне, но и внутренне. Обозреватель НГС.АФИША не смог пройти мимо...
«Притяжение»: треснул мир напополамНовый блокбастер Федора Бондарчука, в котором на Москву обрушиваются пришельцы, внезапно оказался совсем не тем, что вы думаете
C четверга в прокате «Притяжение» — блокбастер Федора Бондарчука, в котором на московский район Чертаново падает корабль пришельцев. Это один из двух самых амбициозных российских фильмов года (второй — «Викинг»). Ничего столь же большого, наглого и спорного в этом году уже не выйдет. Как...
«Женщины сейчас гораздо круче мужиков»Интервью с семьей паэурлифтеров: они поженились в красивую дату 08.08.08, жена дарит мужу цветы и печет торты, а муж доводит ее упражнениями до слез
Павел и Анна Исаковы — семья «лифтеров», — так в народе называют спортсменов, занимающихся жимом штанги. Павел — президент новосибирской федерации пауэрлифтинга, чемпион Европы и мира. Анна — не только спортсменка, но и кондитер, которая делает модные авторские торты. Их дети появились на свет...
Ноги «в звездочку»: что делать?Сегодня многим людям старше 25 лет ставят диагноз «варикозное расширение вен»
Варикоз сегодня встречается так часто и стал настолько обыденным, что многие игнорируют недуг вплоть до худшего развития событий. Подвох в том, что ранние стадии заболевания заметить практически невозможно. К тому же такая высокая распространенность сама по себе играет на руку прогрессу болезни...
«Щ» построю (фоторепортаж)Прогулка по стройплощадкам неэлитного Академгородка — новостройки здесь соседствуют с рынками из 90-х, промзоной и кладбищем
В конце января мэрия выдала застройщику ООО «Первое жилье» разрешение на возведение 20-этажки на ул. Арбузова, 4/1, в 500 м от Южного кладбища. Корреспонденты НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ выехали на место, чтобы оценить инфраструктуру района и посмотреть, что строится рядом, а эксперты рассказали, кто...
Отбросили ценыПродавцы коттеджей скинули цены — они отказываются от жизни за городом, чтобы сэкономить время, и готовы на торг до
За год в Новосибирске и пригородах заметно подешевели коттеджи, подсчитали аналитики портала N1.RU: больше всего потеряли в цене дома с удобствами в столице Сибири (17 %), а усадьбы в Бердске стали дешевле на 10 %. С чем связано падение цен, кто сегодня продает и покупает элитное жилье и какие...
Поезженные машины: бог автомобилейСибиряки называют его царем машин и тайно мечтают о нем — хотя авто устарело еще 15 лет назад
В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — автомобильный идол Toyota Land Cruiser. Любой сибирский «суровый мужик» скажет вам, что это эталон автомобиля и по надежности, и по потребительским качествам. Этакая базовая единица измерения машин. И, конечно, основная масса мужчин втайне...
«Сам виноват»Новосибирец заставил дорожников заплатить ему 300 тысяч — из-за небольшого дефекта на дороге он повредил позвоночник
Новосибирский автовладелец смог через суд добиться от дорожников не только возмещения ущерба за поврежденный автомобиль, но еще и взыскал часть зарплаты, которую не получил из-за травм и пропуска работы. Незакрытый люк стал причиной аварии, в которой Иван Фоканов разбил свою Toyota Avensis и...
Дружи по-рабочему!Зарплата.ру поможет установить профессиональные связи и подтвердить навыки
Друзья, сегодня личный кабинет соискателя изменился. Зарплата.ру добавила для вас новый сервис — Профиль. Здесь можно добавлять друзей, рассказывать о профессиональных успехах и получать подтверждения своих знаний и навыков. Все пользователи Зарплата.ру получили свою собственную страничку!...
Как найти работу судимому?Повторные преступления совершаются из-за безработицы и бытовой неустроенности освободившихся
Устроиться на нормальную работу с хорошей зарплатой шансов практически нет. Закон запрещает отказывать в трудоустройстве людям, имеющим судимость*, но это не останавливает работодателей. Причин много — кто-то не верит таким соискателям, а кто-то перекладывает ответственность на коллектив — мол...