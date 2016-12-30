С Новым годом, Новосибирск! (трансляция)

Салюты до утра, нарядные коты и килотонны поздравлений — НГС в режиме онлайн следил, как новосибирцы встречали 2017 год

​Новосибирцы отметили, пожалуй, самый главный праздник — Новый год. В эту ночь Новосибирском правил дух праздника и новогодних чудес (и судя по грохоту...

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Город горит (тест)

Новогодний Новосибирск превратился в незнакомый светящийся город — попробуйте отличить его от европейских столиц

​К Новому году в Новосибирске открыли сразу несколько ледовых городков, нарядили елки на больших площадях, а на улицах повесили разноцветные гирлянды...

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«Доходы людей не растут»

Губернатор подвел на НГС итоги 2016 года — он ответил на неприятные вопросы и рассказал, что будет с новосибирцами дальше

Губернатор Новосибирской области ​Владимир Городецкий 29 декабря пришел на НГС и ответил на вопросы горожан и главного редактора сайта. Он ответил на...

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Чем заняться на новогодних каникулах в Новосибирске

Гид по развлечениям: в боулинг, на крытый картодром, на батуты, в ретро-клуб, в караоке, гриль-бар или за трдельником в кафе?

​Новогодние каникулы — это маленькая жизнь, за которую можно научиться кататься на коньках, попробовать трдельник и бобра, отвести ребенка на картодром...

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Пережили високосный

Главные события и итоги уходящего 2016-го по версии НГС — вспоминаем самые громкие открытия, подвиги новосибирцев, главные потери года и рождение белого мишки Ростика

Осталось совсем немного до начала 2017 года — и многие подводят личные и корпоративные итоги. Новосибирску тоже есть что вспомнить — и хорошее, и...

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НГС.БИЗНЕС

«Меньше 60 за доллар давать не будут»

«Меньше 60 за доллар давать не будут»
Цены на нефть рванули вверх вместе с рублем — эксперты рассказали, чего ждать от них в 2017 году и в чем держать сбережения

​В ноябре и декабре страны-экспортеры нефти ОПЕК и другие государства, не входящие в ОПЕК, заключили в Вене соглашения о снижении добычи нефти. После подписания соглашений цена на нефть побила годовой рекорд — она стоит уже выше 57 долл. за баррель, последний раз такой показатель был в июле 2015...

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«Толмачёво» с видом на море

«Толмачёво» с видом на море
Новосибирский аэропорт объявил о масштабной перестройке главного терминала и новых рейсах на морские курорты — но огорчил пассажиров, боящихся опоздать на рейс из-за пробок

​Директор «Толмачёво» Евгений Янкилевич рассказал о планах аэропорта на будущий год: в следующем году начнется работа над объединением двух терминалов — по проекту внутренние терминалы станут больше и займут привокзальную площадь. Пассажиры в 2017 году снова смогут улететь в Египет. Зато надеждам...

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АФИША

9 дней выходных с НГС: куда пойти и чем заняться

9 дней выходных с НГС: куда пойти и чем заняться
Новогодний салют, бесплатные уроки катания на коньках, рейвы в подземке и заброшенном ночном клубе, фильм «Викинг» с миллиардным бюджетом и гонки на собаках

В этом году новогодние каникулы для взрослых пройдут при хорошей погоде. По предварительному прогнозу и в новогоднюю ночь, и в первые дни выходных температура не опустится ниже минус пятнадцати даже ночью. Как обычно, полторы недели выходных — отличный повод нагуляться с семьей и друзьями...

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10 лучших фильмов-2016: фантастические твари  

10 лучших фильмов-2016: фантастические твари  
От «Прибытия» и «Зверополиса» — до триллера, который лишит вас покоя и сна, и лучшего российского фильма года, о котором мало кто слышал  

Конец года — время составлять списки и наверстывать упущенное, — а в этом могут помочь чужие списки. Обозреватель НГС.АФИША выбрала десять важных, громких и просто хороших фильмов прошлого года, которые стоит посмотреть. В десятку попали фильмы, которые в 2016 году выходили в российский прокат...

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SHE

«Женщина в джинсах — это не женщина» (фоторепортаж)

«Женщина в джинсах — это не женщина» (фоторепортаж)
Лучшее за год: 11 успешных красавиц Новосибирска рассказали о пользе красоты на пути к карьерным вершинам и назвали вещи, которые они ни за что не наденут

​Женщина — существо очень хитрое, к карьерным вершинам она идет сразу несколькими путями. Конечно, интеллект превыше всего, однако умная женщина не забудет, что красота сильно продвинет ее на пути к профессиональным успехам. Корреспондент SHE расспросила 11 стильных красавиц Новосибирска...

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Торт в бокале

Торт в бокале
Необычная сервировка новогоднего стола поможет привлечь удачу и сохранить фигуру: рецепт всеми любимой сладости в праздничной упаковке

​Для успешной встречи года Петуха новогодний стол желательно собрать по принципу фуршетного, для фигуры кстати тоже полезен именно такой вариант сервировки. Салаты разложить по тарталеткам, из овощей и мяса накрутить крошечных канапе, и даже торт распределить по бокалам – съешьте меньше, а заодно...

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НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

«Приобрести квартиру, конечно, нереально»

«Приобрести квартиру, конечно, нереально»
10 новосибирцев подвели итоги года в недвижимости: подсчитали, сколько придется копить на жилье, объяснили, почему не берут ипотеку, и назвали лучшие новостройки города

​Уходящий год для всех был разным: кому-то, несмотря на кризис, удалось улучшить жилищные условия, а кто-то побоялся брать ипотеку из-за неуверенности в завтрашнем дне. Однако так или иначе у большинства горожан сформировалось свое мнение о ситуации на рынке недвижимости. Корреспондент...

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Вошли в азарт

Вошли в азарт
Самые удивительные эксперименты новосибирских застройщиков — они прорубают окна в прихожих, заменяют лоджии верандами и строят квартиры с атриумами

Казалось бы, сделать необычными новосибирские дома и квартиры застройщикам становится все труднее — все уже придумано, реализовано и обжито. Но в борьбе за покупателя они все смелее экспериментируют: кто-то делает окна в прихожих, а кто-то «селит» во дворы динозавров. Где продают квартиры с...

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НГС.АВТО

Девушка месяца: Ксюша любит Ford (фоторепортаж)

Девушка месяца: Ксюша любит Ford (фоторепортаж)
Юная Ксения любит все красивое — она увлекается бодифитнесом и выбирает стильные автомобили

​Ксения, 25 лет, окончила Сибирский университет потребительской кооперации. Работает в автомобильном шоу-руме, ездит на черном 2-литровом Ford Focus III. Увлекается бодифитнесом, любит автогонки.

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«Ока»: я стала джипом! (фоторепортаж)

«Ока»: я стала джипом! (фоторепортаж)
Новосибирец превратил «Оку» в самый настоящий внедорожник с «автоматом» и правым рулем — теперь она проходимей «Лэнд Крузера» и УАЗика

​​Новосибирец Иван Московкин переделал свою «Оку» 2001 года выпуска в настоящий джип с «автоматом», ABS, кондиционером и правым рулем. Двигатель и основные агрегаты он взял от автомобиля-донора Toyota Funcargo, а внедорожные колеса от мини-трактора. Теперь он спокойно ездит там, куда не суются...

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НГС.РАБОТА

Во-первых, это красиво

Во-первых, это красиво
7 ярких календарей с полуобнаженными пожарными, сотрудницами в купальниках и ацтекскими богами

​В переводе с латыни calendarium означает «долговая книжка». Традиция вести календарь досталась нам от Древнего Рима и Древнего Египта. Конечно, теперь мы используем другие материалы и порой даже не можем подержать его в руках, а делаем заставкой на рабочем столе. Но суть осталась прежней...

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Работа под ёлочкой

Работа под ёлочкой
Стоит ли искать работу на каникулах и в праздники или это бесполезно — советы экспертов

​«Сейчас у всех корпоративы, сдача годовых отчетов, — отправлять резюме бессмысленно. Потом 8 дней отдыхаем. 9 января выходим на работу, и еще нужна примерно неделя, чтобы вернуться к нормальному рабочему состоянию. Итого — в ближайший месяц искать работу нецелесообразно», — так рассуждают многие...

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