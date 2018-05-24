«Грозили увольнением»: повар попал в ДТП на своём Mercedes и лишился страховки

Его обвинили в мошенничестве — а спустя 3 дня после конфликта со страховой машина загадочно сгорела

Странная история произошла с владельцем автомобиля Mercedes Benz GL-500 Владиславом Анженко, который застраховал свою машину в «Росгосстрахе», а после попал в ДТП. По словам самого Владислава, страховщики отказались ремонтировать машину, а заставили его подписать отказ от договора страхования и всех претензий. Причём для этого они приехали к нему на работу — в супермаркет «Горожанка». Конфликтную ситуацию изучают в полиции Октябрьского района. Корреспондент НГС пообщался со всеми сторонами этого конфликта и попытался разобраться, кто же прав в этой необычной истории.

Странная история произошла с 34-летним поваром супермаркета «Горожанка», расположенного на улице Высоцкого, 39/5, Владиславом Анженко. Новосибирец в марте этого года застраховал свой Mercedes Benz GL-500 2012 года выпуска по системе каско в «Росгосстрахе» на сумму 3 миллиона 50 тысяч рублей. А в апреле Владислав попал в ДТП.





Как пояснил сам Владислав, в ночь с 4 на 5 апреля он ехал к знакомой девушке, не справился с управлением из-за «лысой» резины и врезался в дерево.





На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, зафиксировали аварию, после чего «Мерседес» увезли на стоянку, а через несколько дней машину приехали осматривать сотрудники «Росгосстраха».







Странности начались, заметил Владислав Анженко, сразу же: на осмотр приехали сотрудники страховщика и попросили подписать пустой бланк, где должно было быть описано, как проходил осмотр.







«Приехали, сказали, что я там какой-то мошенник, что никто ничего не выпишет, денег не даст», — рассказал корреспонденту НГС Анженко и добавил, что по договору ему и так не положены деньги — только ремонт.







Mercedes Benz GL-500 Владислава Анженко после аварии





На всё это, добавил владелец разбитого «Мерседеса», он с друзьями не обратил внимания и назначил второй осмотр — более тщательный, куда пригласили независимого судебного эксперта. Во второй раз приехали трое сотрудников службы безопасности «Росгосстраха», которые, уверяет Анженко, пытались угрожать ему при независимом эксперте.







«Там дядька взрослый, лет 60, говорит [сотрудникам "Росгосстраха"]: "У меня 20 лет стажа, а вы тут что устраиваете?" <…> [Как только он] зашёл, машину увидел и спрашивает: "Какая страховая?". Мы: "Росгосстрах". Он: "Здесь ничего не ждите, у вас будет отказ"», — пересказал слова независимого эксперта водитель «Мерседеса» и добавил, что сотрудники «Росгосстраха» начали требовать от него подписать отказ от выплаты и расторжение договора.







«Они говорили: "Если вы сейчас не подпишете [отказ], мы вам жизнь испортим". Сказали: "На работу приедем"», — вспомнил приятель Владислава Николай (имя изменено. — И.К.).







На аудиозаписи, которую сделали Владислав и его друзья (имеется в распоряжении редакции. — И.К.), слышно, как один из представителей страховщика говорит: «Я человек не злой… но память у меня хорошая. Я вот вам обещаю, вот честно, лично вам обещаю… Если вот вы более-менее по-человечески бы общались… Я вам очень хорошую жизнь обещаю через месяц, через полтора. Лично, лично я обещаю». Также из разговоров было понятно, что служба безопасности страховщика считает случай мошеннической схемой с дорогим автомобилем.







10 мая два сотрудника службы безопасности «Росгосстраха» в сопровождении сотрудника отдела экономической безопасности холдинга «Сибирский Гигант» встретились с Владиславом уже на его работе — в кабинете директора, откуда руководителя предварительно попросили удалиться.







«Сели и говорят: "Всё, подписывай [заявление о расторжении договора со страховой компанией]". <…> Начали говорить, что я нехороший человек, что я сяду по какой-то статье.





Телефон забрал лысый из "Росгосстраха", чтобы я не позвонил никому. <…> Грозили увольнением. Минут сорок [всё длилось]. В итоге подписал [под давлением]. Мой экземпляр заявления на руки мне не дали», — описал происходящее в кабинете директора Владислав Анженко.







В отделе экономической безопасности холдинга «Сибирский Гигант» пояснили, что их сотрудник присутствовал на этой встрече исключительно в качестве наблюдателя.







«Данный молодой человек (Анженко. — И.К.) [возможно] участвует в мошенничестве. По нему написано заявление как минимум одно. <…> С учётом того, что мы все более-менее общаемся, и когда ребята [из "Росгосстраха"] вышли на нас <…>, мы решили им помочь. Для этого туда наш сотрудник и отправился, чтобы в его присутствии все беседы и происходили», — прокомментировали в отделе экономической безопасности холдинга «Сибирский Гигант».







В пятницу, 11 мая, на следующий день после встречи, Анженко написал заявление в полицию Октябрьского района. Заявление зарегистрировали, но до сих пор не приняли решение, возбуждать уголовное дело или нет.







Автомобиль в ночь на 14 мая кто-то поджёг прямо на стоянке





В ночь на 14 мая находящийся на автостоянке «Мерседес» неожиданно сгорел. Приехавшие сотрудники МЧС, как поясняют Владислав с приятелями, установили причину: поджог. Поджигали автомобиль с двух сторон, но серьёзно пострадала лишь задняя часть, которая после аварии осталась целой.





«История нетипичная, я о таком никогда не слышал. Исходя из того, что мне мои клиенты говорят, на мой взгляд, надо возбуждать дела в отношении "Росгосстраха". <…> Если они считают, что мои клиенты мошенники, они должны были обратиться в полицию, провести проверку и уже давать оценку этому», — пояснил адвокат коллегии адвокатов «Жуков и партнеры» Андрей Жуков.







В новосибирском «Росгосстрахе» посоветовали корреспонденту НГС не писать статью на эту тему





В «Росгосстрахе» в ответ на просьбу корреспондента НГС прокомментировать ситуацию настоятельно рекомендовали не писать об этом статью. Директор новосибирского филиала ПАО «Росгосстрах» Максим Поправко дал пространный комментарий о ситуации, однако после отказался от своих слов и выдал официальный короткий ответ:







«Моя служба безопасности, служба безопасности "Росгосстраха", активно взаимодействует с правоохранительными органами по данной ситуации. Это всё, что я считаю нужным сказать по этому поводу», — прокомментировал ситуацию Максим Поправко.







Сотрудник службы безопасности новосибирского «Росгосстраха» Александр Протасов, который присутствовал при разбирательстве с Владиславом Анженко в кабинете директора «Горожанки», общаться с корреспондентом НГС по телефону категорически отказался.





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