«Заправки будут разоряться»

В Правительстве РФ обсуждают возможность снижения акцизов на бензин с 1 июля. Этим решением власти рассчитывают остановить рекордный за последние годы рост цен на топливо. Эксперты назвали примерные сроки, когда бензин на заправках может подешеветь. Но для того, чтобы это произошло, считают они, нужны дополнительные меры. Стоит ли ждать падения цен на бензин и что изменится в самих розничных компаниях — в материале НГС.

1 июля в России могут снизить акцизы на бензин, сообщили 22 мая «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердил заместитель руководители Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Решение приняли на совещании у заместителя председателя правительства Дмитрия Козака, ответственного за топливно-энергетический комплекс.







«Акцизы на тонну бензина могут быть снижены на 3000 рублей (в среднем это сделает литр дешевле на 2,2 рубля), а на тонну дизельного топлива — на 2000 рублей (1,7 рублей на 1 литр)», — приводят цитату из документа «Ведомости».





Решение принято для того, чтобы остановить резкий рост цен на бензин, которые продолжается уже три месяца.







Если Госдума и примет такое решение, то на ценах это может отразиться только через два-три месяца — именно за такой срок бензин, произведенный по новым акцизам, доедет до автозаправочных станций, считает руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская.







Снижение акцизов скорее сможет лишь сдержать рост цен на бензин, но вряд ли их снизит. Розничные цены зависят от оптовых, в которых акцизы — лишь составляющая.







«Если это и сократит убытки розничных продавцов, то незначительно, — объясняет Золотовская. — С другой стороны, сейчас нет реальных экономических причин для того, чтобы оптовая цена росла вверх». Оптовые цены, по её словам, растут в том числе из-за сложившегося дефицита на внутреннем рынке. А дефицит связан с тем, что из-за роста цен на нефть экспорт бензина выгоднее.







Снижение акцизов на бензин — это полумера, которая никак не отразится на розничных ценах на бензин, считает и представитель ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ», совладелец сети АЗС «Сибнефть» Геннадий Панкеев. «С завтрашнего дня "Газпромнефть" снова поднимает опт на 1000 рублей. Акцизы снизят, но если оптовая цена продолжит расти, это не поможет. Здесь должен быть комплекс мер».







Среди них Панкеев называл увеличение пошлин, рост объёма топлива на внутреннем рынке, а также работу антимонопольной службы, которая будет бороться с псевдобиржами, псевдоиндикаторами, на которые ссылаются нефтяные компании при формировании оптовых цен на бензин.







«Если ничего дальше не предпринимать, а просто снизить акцизы, то в лучшем случае остановится рост цен, — пояснил он. — Это зависит от нефтяных компаний, но я сомневаюсь, что они так снизят оптовые цены, насколько они подняли их».







По его словам, большинство розничных продавцов сейчас работают в минус. «Для нас рост розничных цен — это плохо, потому что транслируется негатив, покупательские способности уменьшаются, становится меньше клиентов. Я думаю, что будут некоторые заправки разоряться — очевидно, что дальше это будет продолжаться», — считает Панкеев.







Бензин после понижения акцизов вряд ли подешевеет сильно, считают эксперты

Если акцизы действительно снизят, бензин может подешеветь незначительно, считает руководитель автозаправочной станции «Хорос» Евгений Данилов. Но и это, по его мнению, вряд ли произойдёт. «После выборов как-то стабилизироваться должно было это всё, а всё сразу пошло в гору. Я не думаю, что "Газпром", "Роснефть" и т. д. опустят цену», — полагает он.







«Только на 20–30 копеек, до рубля, не больше. Но это (снижение акцизов) будет временной мерой, возможно, на полгода.





Потом всё равно нас приведут к тому, что это (рост цен. — А.Б.) — необходимость, — считает Данилов. — Как в этом работать частным предпринимателям, непонятно. Затраты никак не уменьшить. На заправочных станциях и так работает ограниченное количество людей. Подвоз осуществлять нужно, горючее закупать нужно».





Резкий рост цен на бензин произошёл весной — такого скачка цен на топливо не было с 2011 года. Последствием прошлого повышения цен, вспоминает Юлия Золотовская, была продажа самой крупной новосибирской сети «Трансервис» (11 станций) в пользу компании «Газпромнефть». «Чем закончится в этом году, посмотрим. В любом случае [рост цен] приводит к двум последствиям: либо к разорению, потому что нельзя покупать очень дорого, а продавать в убыток; либо к появлению на рынке всякого разного топлива, не соответствующего техническому регламенту, — так скажем, бодяги», — считает руководитель ассоциации.





«Розничные цены напрямую зависят от оптовых цен, которые устанавливаются вертикально интегрированными компаниями. Как они будут действовать, нам очень сложно сказать. Бывает, что есть экономические причины для снижения, а они всё равно поднимают оптовую цену. То есть здесь, по нашему мнению,





если государство не вмешается и в ручном режиме эти цены не начнёт снижать, то о каком-то понижении в рознице говорить не приходится», — подчеркнула Золотовская.





По данным Росстата, цены на бензин с начала года выросли на 1,8%, дизельное топливо подорожало на 2,7%. Скачок цен эксперты объяснили сговором оптовых компаний. По данным сервиса Яндекс, на 22 мая средняя цена на 95-й бензин — 42,10 рубля; 92 — 39,25. Дизельное топливо стоит 44,20 рубля.





Читайте также:

Залезли в карман



Перевозчики подняли стоимость проезда в популярных маршрутках — они рассказали, что большая часть выручки уходит на бензин, масло и запчасти.

