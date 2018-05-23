«Холидей» ухнул в яму

Компания задолжала кредиторам 3,2 миллиарда рублей — против неё подали сотни исков

ООО «Компания Холидей» зарегистрировано в 2004 году
ООО «Компания Холидей» зарегистрировано в 2004 году

ООО «Компания Холидей» за последние три года числится на сайте Арбитражного суда ответчиком в более чем 800 делах на общую сумму 3,2 миллиарда рублей, за последний год — примерно 300 дел на 2 миллиарда. Среди них есть и банкротное дело, ближайшее рассмотрение которого будет в июне. Журналист НГС.БИЗНЕС разбиралась, сколько ещё «Холидей» должен своим кредиторам, типична ли такая ситуация для ритейла, по мнению экспертов, какая сумма задолженности должна быть, чтобы признать компанию банкротом, и какое дело в суде наиболее актуальное.

Справка:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Холидей», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в 2004 году в Новосибирском районе — рабочем посёлке Кольцово. Учредитель — H.S.R. Holiday siberiada retailing group limited; от её лица имеет право действовать Николай Скороходов. В такой же роли он выступает и в ООО «Холидей Недвижимость». Сам Скороходов является учредителем ООО «Холидей маркетинг», зарегистрированного в 2010 году. По информации сервиса «Контур.Фокус», у учредителя H.S.R. Holiday siberiada retailing group limited 99,9%, у Николая Скороходова — менее 0,1%. Последний — генеральный директор компании. 


В ноябре 2017 года «Холидей» выставил на продажу 151 магазин, 22 из которых купила «Лента». Компания продолжила активно переходить на формат дискаунтера — «Холди». Но и он за год претерпел изменения, самое заметное из которых — это появление собственной торговой марки «Фермер-центр», которую эксперты объясняют нежеланием зависеть от поставщиков. 


Параллельно с этим «Холидей» активно судится — и, по данным Арбитражного суда НСО, у компании огромные долги.


По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Компания Холидей» за последние три года является ответчиком в 841 деле на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. За последний год — 379 дел на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Указанный остаток суммы к взысканию — 65,6 миллиона рублей. Дозвониться владельцу бизнеса Николаю Скороходову и получить у него комментарий о текущих делах компании не удалось.


Поиск на сайте Арбитражного суда по участнику дела — ООО «Компания Холидей», — где оно является ответчиком, выдаёт 860 дел, среди которых и завершённые, и нет. Из них в Арбитражном суде Новосибирский области — 692.


Первый магазин сети «Холди дискаунтер» был открыт «Холидеем» в 2009 году
Первый магазин сети «Холди дискаунтер» был открыт «Холидеем» в 2009 году


«У крупных компаний и холдингов может быть такое большое количество исков. Но иногда бывает, что процедура банкротства проходит по заявлению только одного из кредиторов, а все остальные будут включаться в дело непосредственно после введения процедуры банкротства», — поясняет арбитражный управляющий, сотрудник кафедры инноваций и предпринимательства НГУЭУ Виталий Инжелевский.


Эксперт добавляет, что законом предусмотрена минимальная сумма задолженности — 300 тысяч рублей, чтобы можно было обратиться в суд о признании должника банкротом: 


«Если 300 тысяч есть — это уже основание для обращения. Причём это сумма основного долга, проценты и всё прочее туда не входят. Для каждой компании свой порог: для кого-то миллиард — не деньги, а для кого-то уже 300 тысяч могут стать серьёзной проблемой».


Виталий Инжелевский изучил дела, в которых ООО «Компания Холидей» выступает ответчиком. На его взгляд, самое актуальное — дело А45-10393 (2017 год).


«Уже в рамках этого дела несколько обратились кредиторов: у большинства из них заявления оставили пока без движения, по некоторым в начале июня будет рассмотрение. Несколько кредиторов просят признать эту компанию банкротом. Можно сделать вывод: раз несколько кредиторов обращаются, значит, имеет место системная неоплата по обязательствам. Если бы был один, то могли бы быть сомнения, что введут процедуру банкроства, а поскольку много кредиторов обратились, скорее всего, введут процедуру банкротства», — рассказывает Виталий Инжелевский.


За последний год у компании есть 379 дел на общую сумму 2,1 миллиарда рублей
За последний год у компании есть 379 дел на общую сумму 2,1 миллиарда рублей


Это дело ведётся практически год, ближайшие рассмотрения будут в июне. Дела затягиваются, объясняет арбитражный управляющий, как правило, из-за того, что кто-то не приложил определённые документы, например квитанцию об отправке заявления в адрес должника. Тогда суд может оставить заявление без движения, пока заявитель не устранит нарушение.


Далее может быть несколько вариантов развития ситуации. «Первая процедура, которая будет введена в отношении должника, — это процедура наблюдения. Арбитражный управляющий должен проанализировать всю ситуацию — подготовить анализ финансового состояния, состав имущества и задолженности. И на основании этого подготовить заключение — какая судьба будет у этого предприятия. Но в любом случае всё будет решать собрание кредиторов», — говорит Виталий Инжелевский.


На этом первом собрании кредиторов решается, какой будет дальнейшая процедура — внешнее управление, финансовое оздоровление или конкурсное производство.


«Внешнее управление и финансовое оздоровление направлены на восстановление платёжеспособности: составляется график погашения задолженности, утверждается план, по которому она гасится. По идее должник должен миновать банкротство. Если же вводится конкурсное производство, это значит, что официально будет признан банкротом и всё имущество будет распродаваться», — подытожил эксперт.


Остаток суммы к взысканию у «Холидея» — 65,6 миллиона рублей
Остаток суммы к взысканию у «Холидея» — 65,6 миллиона рублей


Ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН, доктор экономических наук Владимир Клисторин отмечает, что в целом в торговле бум давно закончился, потому что реальные доходы населения сокращались несколько лет подряд. И вероятно, этим тоже можно объяснить происходящее в компании.


«В этом году обещают только, что будет небольшой рост доходов. Поэтому ритейл чувствовал себя не очень хорошо. Крупные компании, особенно федерального уровня, как-то легче пережили этот период, потому что они могли добиваться от поставщиков больших скидок. Что касается конкретной компании "Холидей", то несколько лет у них дела не очень хорошо шли, насколько я знаю. Но это сугубо по слухам», — комментирует экономист.


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