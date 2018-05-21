Серпом по «морде»

Тест-драйв: этот «кореец» бьет «Шкоду Октавию» ценой, а «Форд Фокус» размером — зачем ему шесть окон

Хетчбэки и универсалы KIA cee'd занимают в модельном ряду марки позицию золотой середины — это ещё не дорогостоящие бизнес-седаны и кроссоверы, но уже и не начальный уровень с тесным салоном и дубовым пластиком. KIA cee'd уверенно продаётся в российском сегменте С, уступая «Шкоде Октавии» и жёстко конкурируя с «Фордом Фокусом». Чем хорош «кореец»-середняк и какие у него минусы — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Это хетчбэк-версия KIA cee'd (предоставлена официальным дилером компанией «Мегапарк»), она короче (длина 4310 мм) универсала и выглядит менее внушительно.















Фирменная «тигриная» радиаторная решётка, растянутые фары в форме серпа, простые галогеновые ходовые огни в бампере. В целом облик сбалансированный и современный.















Сбоку «Сид» демонстрирует нам, насколько у него всё-таки заострён моторный отсек. Лобовое стекло расположено под таким углом, что практически сливается с линией капота. Автомобиль шестиоконный — спереди и сзади в стойки кузова врезаны маленькие стёкла для улучшения обзора. Подоконная линия припадает вниз на передней двери, делая вид машины менее агрессивным.















Сзади — фонари расплывшейся формы, спойлер на двери багажника, «плавник» антенны радиоприёмника. Типичный хетчбэк, частично смахивающий на Opel Astra.















Внутри KIA cee'd вполне просторен, хотя его передняя панель на манер «Фокуса» ощутимо выпирает в салон. Панель сделана из мягкого пластика, но крупное зерно рисунка выглядит не очень — так обычно оформляют жёсткие материалы.















Дверные карты украшены тканью, хромированными ручками, пластиковой полоской под алюминий. Материал верхней части мягок и приятен на ощупь, причём и на передних дверях, и на задних, в отличие от конкурентов, которые делают сзади сплошную «жесть».















Кожаный руль немного перегружен кнопками, зато греется равномерно по всему ободу. Нижние сектора между спицами зачем-то отделаны чёрной твёрдой пластмассой, которая слишком сильно заступает на обод, — это полюсы холода для рук зимой. Простенькая радиосистема тоже обрамлена большим куском чёрной невзрачной пластмассы — сюда лучше бы встал фактурный пластик с каким-нибудь интересным рисунком. Звучание акустики среднее, басов не хватает, но для музыкального фона подойдёт.













Тканевые кресла на удивление плотные и жёсткие. Умеренная боковая поддержка есть, а вот середина спинки выпирает слишком сильно, такое ощущение, как будто поясничный подпор выкручен на максимум. Однако регулировки этого подпора здесь нет, и ничего изменить нельзя.















Колодцы приборов с хромированной окантовкой выглядят богато, сами шкалы крупные, чёткие, спидометр так вообще огромен — удобно контролировать скорость. В середине спидометра разместился простенький дисплей бортового компьютера.















Подлокотник расположен слишком низко и сдвинут назад, так что прилечь на него, чтобы не искривиться, не получится. Есть два подстаканника, ниша для телефона. Рычаг АКП — единственная деталь интерьера, украшенная глянцем.















Сзади места хватает, в этом «Сид» выигрывает у «Фокуса», но всё равно уступает «Октавии». Автоматический режим имеют и задние электростеклоподъёмники — с ними, а также с мягким пластиком пассажиры здесь не чувствуют себя обделёнными. Центральный подлокотник в принципе удобный, хотя мог бы быть и повыше.















Багажник — 380 литров, тут всё просто, без всяких органайзеров, съедающих место. В подполе запаска и инструменты.















Двигатель на этом KIA cee'd — атмосферный 1,6-литровый, мощностью 130 л.с. До сотни машина разгоняется за 11,5 секунды, хотя по ощущениям динамика чуть лучше.















Автомат работает предсказуемо, исправно меняет передачи, задержка в реакции на нажатие газа минимальна. Автомобиль уверенно набирает ход даже при небольшом усилии на педаль, никакой «ваты» на ней нет.















Шумоизоляция средняя, хорошо слышны колёса, поменьше — ветер. Звук мотора тонет в общем звуковом фоне, поэтому сильно не напрягает. А вот вибрационное сопровождение высоких оборотов двигателя ощутимо проникает в салон.















На неровностях KIA cee'd сохраняет минимально необходимый комфортный ход, исправно сглаживает острые края ям, хоть и передаёт их частично в салон.















Руль автомобиля кажется перетяжелённым, при этом остроты управления не добавляется — реакции, как и сами повороты руля, довольно тугие, смазанные. Зато неплох обзор через дополнительные оконца в стойках.















В целом «Сид» — добротный автомобиль для стандартной жизни в городе. Но и стоит он под миллион — 979 900 рублей в минималке с автоматом. Впрочем, конкуренты ещё дороже: «Шкода Октавия» с автоматом — от 1 074 000 рублей, «Форд Фокус» — от 1 042 000 рублей.















В самой богатой версии «Сид» обойдётся в 1 284 900 рублей — здесь будут 135-сильный мотор, роботизированная коробка, круиз, контроль дорожной разметки и слепых зон, навигация и даже панорамная крыша.







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