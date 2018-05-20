Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»

Акция «Ночь в музее» прошла в Новосибирске в десятый раз. Вечером 19 мая горожане посетили полсотни музеев, библиотек, театров и других площадок — несмотря на непогоду и платные билеты, они гуляли по набережной, поехали за город в Музей погребальной культуры и изучали местные выставки. Организаторы ожидали 60 тысяч посетителей за вечер: чтобы попасть на некоторые культурные точки горожане стояли по полчаса на улице, ёжась от холода. Как прошла «Ночь в музее» в этом году — в фоторепортаже НГС.









«Ночь в музее» в Новосибирске правильнее назвать вечером — большинство площадок работало всего лишь до полуночи. В музее Рериха, кроме экскурсий, например, посетителям предложили самим порисовать.









В краеведческий музей была самая настоящая давка. Из-за наплыва желающих бесплатно посетить музей пришлось даже закрыть двери с 20.00 до 20.30 — минут за десять на Красном проспекте скопилась толпа под сто человек, а на улице было всего +2 с пронизывающим ветром. Как только суровый охранник разрешил желающим зайти, люди хлынули в узкие двери, словно это вовсе не музей, а утренний автобус из спального района в центр.









Выставку «Свои люди» фотографа Антона Веселова посетители встретили весьма неоднозначно. В неё вошли 125 портретов новосибирских политиков, бизнесменов, общественных деятелей, музыкантов и прочих, однако большинству посетителей многие лица казались совершенно незнакомыми, а подписи под фотографиями также не вносили ясности.









Такой наплыв посетителей в музеях Новосибирска, кажется, можно увидеть ещё только на школьных каникулах.









Маленький и простоватый музей СССР радушнее всех встречает посетителей: на входе душевно запевает Валентина Легкоступова, кажется, свой единственный хит «Ягоду–малину», а девушки не старше 20 не стесняются ей подпевать. Родители немного за 30 привели сюда маленьких детей и рассказывают, как они в конце 80-х и начале 90-х смотрели диафильмы — детям, родившимся уже после выхода первых айфонов, все эти коробки с плёнками кажутся нелепыми, а про пионеров малыши, возможно, впервые услышали только сегодня. Кто не успел накануне днём стать пионером, могли принести клятву прямо в музее.









«Будем дознавать. Как это ты был в Арабских Эмиратах?», — явно переигрывая, шуточно допрашивает школьника сотрудник музея в форме НКВД. Зачем-то он начинает размахивать перед смеющимся мальчиком утюгом, словно в сериале про ментов и бандитов начала нулевых. Реалистичности допроса, конечно маловато, но и артисту, и школьнику эта игра доставляет бурю положительных эмоций..











Не обошлось без буфета, правда цены в нём не советские, в копейках, а в рублях — сосиска в тесте по 35 рублей, а один блинчик стоит 10 рублей. Пока народ перекусывает, рассказывают и о серьёзных вещах. Например, о том, как во время Великой отечественной войны хозяйственные спички использовали по три раз, что был даже мастер, который на использованную спичку лепил свежую серу.









Вот музей бересты малышам нравится куда больше, чем рассказы пап и мам про трудное детство без гаджетов и кабельного.









«Чем больше картина, тем больше лайков» — главное правило в Художественном музее в этот вечер.









Крематорий, а точнее Музей мировой погребальной культуры, в эту ночь самое оживлённое место — приехавшим на личных автомобилях посетителям приходится ещё отстоять очередь на парковку. Сотни новосибирцев радостно и непринуждённо гуляли перед парком крематория, а раззадоренные смельчаки звонили в колокол.









Самые впечатлительные на экскурсии ахают, что ежедневно в специальной печи кремируют 7-8 людей, в бальзаматорской, где на двери весит миролюбивая вывеска «Добро пожаловать!», девушка вздрагивает и спешит поделиться с подругой, что у неё такие же румяна, какие используют для макияжа покойников.









За 300-400 рублей на лицах здесь рисовали страшные маски, чаще всего по мотивам сценического макияжа рокеров группы Kiss.









Одновременно в залах музея мировой погребальной культуры под тысячу, а возле самых популярных экспонатовдесятки людей, желающих сделать селфи.









Пусть центр океанографии «Дельфиния» и не музей, но на один вечер они сделали скидки на билеты, вход был всего 250 рублей. Диковинные морские обитатели не оставляют никого равнодушными — стоит только рыбе приблизиться к стеклу аквариума, взрослые и дети просто пищали от восторга











Скат — настоящая звезда аквариума. Особый шик, когда во время фотосъёмки он проплывает мимо, словно обнимая людей сзади.









Ни мокрый снег, ни холод не помешали смельчакам устроить гуляния по набережной. Мэр Анатолий Локоть не только провёл экскурсию о растительном мире набережной, но ещё и с дамами успел потанцевать.









Возле пролёта первого железнодорожного организаторы устроили шоу с фейерверком «Машина времени», посвящённое одному из основателей города, инженеру Григорию Будагову. В конце вечера по традиции по мосту через Обь проехал настоящий паровоза начала 1950-х годов.





Сколько новосибирцев реально сходили в музеи в ночь с субботы на воскресенье, подсчитают в местном министерстве культуры в понедельник. Однако из разговоров посетителей понятно, что компании не останавливались на одном музее, а хотели успеть на 3-4 площадки за вечер.





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