фоторепортаж

Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»

Лежали в гробах и стали пионерами — тысячи новосибирцев нагрянули в музеи поздним вечером

Музей мировой погребальной культуры из года в год одна из самых посещаемых площадок «Ночи в музее» в Новосибирске
Музей мировой погребальной культуры из года в год одна из самых посещаемых площадок «Ночи в музее» в Новосибирске

Акция «Ночь в музее» прошла в Новосибирске в десятый раз. Вечером 19 мая горожане посетили полсотни музеев, библиотек, театров и других площадок — несмотря на непогоду и платные билеты, они гуляли по набережной, поехали за город в Музей погребальной культуры и изучали местные выставки.  Организаторы ожидали 60 тысяч посетителей за вечер: чтобы попасть на некоторые культурные точки горожане стояли по полчаса на улице, ёжась от холода. Как прошла «Ночь в музее» в этом году — в фоторепортаже НГС.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


«Ночь в музее» в Новосибирске правильнее назвать вечером — большинство площадок работало всего лишь до полуночи. В музее Рериха, кроме экскурсий, например, посетителям предложили самим порисовать.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


В краеведческий музей была самая настоящая давка. Из-за наплыва желающих бесплатно посетить музей  пришлось даже закрыть двери с 20.00 до 20.30 — минут за десять на Красном проспекте скопилась толпа под сто человек, а на улице было всего +2 с пронизывающим ветром. Как только суровый охранник разрешил желающим зайти, люди хлынули в узкие двери, словно это вовсе не музей, а утренний автобус из спального района в центр.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Выставку «Свои люди» фотографа Антона Веселова посетители встретили весьма неоднозначно. В неё вошли 125 портретов новосибирских политиков, бизнесменов, общественных деятелей, музыкантов и прочих, однако большинству посетителей многие лица казались совершенно незнакомыми, а подписи под фотографиями также не вносили ясности.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Такой наплыв посетителей в музеях Новосибирска, кажется, можно увидеть ещё только на школьных каникулах.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Маленький и простоватый музей СССР радушнее всех встречает посетителей: на входе душевно запевает Валентина Легкоступова, кажется, свой единственный хит «Ягоду–малину», а девушки не старше 20 не стесняются ей подпевать. Родители немного за 30 привели сюда маленьких детей и рассказывают, как они в конце 80-х и начале 90-х смотрели диафильмы — детям, родившимся уже после выхода первых айфонов, все эти коробки с плёнками кажутся нелепыми, а про пионеров малыши, возможно, впервые услышали только сегодня. Кто не успел накануне днём стать пионером, могли принести клятву прямо в музее.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


«Будем дознавать. Как это ты был в Арабских Эмиратах?», — явно переигрывая, шуточно допрашивает школьника сотрудник музея в форме НКВД. Зачем-то он начинает размахивать перед смеющимся мальчиком утюгом, словно в сериале про ментов и бандитов начала нулевых. Реалистичности допроса, конечно маловато, но и артисту, и школьнику эта игра доставляет бурю положительных эмоций..


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Не обошлось без буфета, правда цены в нём не советские, в копейках, а в рублях — сосиска в тесте по 35 рублей, а один блинчик стоит 10 рублей. Пока народ перекусывает, рассказывают и о серьёзных вещах. Например, о том, как во время Великой отечественной войны хозяйственные спички использовали по три раз, что был даже мастер, который на использованную спичку лепил свежую серу.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Вот музей бересты малышам нравится куда больше, чем рассказы пап и мам про трудное детство без гаджетов и кабельного.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


«Чем больше картина, тем больше лайков» — главное правило в Художественном музее в этот вечер.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Крематорий, а точнее Музей мировой погребальной культуры, в эту ночь самое оживлённое место — приехавшим на личных автомобилях посетителям приходится ещё отстоять очередь на парковку. Сотни новосибирцев радостно и непринуждённо гуляли перед парком крематория, а раззадоренные смельчаки звонили в колокол.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Самые впечатлительные на экскурсии ахают, что ежедневно в специальной печи кремируют 7-8 людей, в бальзаматорской, где на двери весит миролюбивая вывеска «Добро пожаловать!», девушка вздрагивает и спешит поделиться с подругой, что у неё такие же румяна, какие используют для макияжа покойников.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


За 300-400 рублей на лицах здесь рисовали страшные маски, чаще всего по мотивам сценического макияжа рокеров группы Kiss.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Одновременно в залах музея мировой погребальной культуры под тысячу, а возле самых популярных экспонатовдесятки людей, желающих сделать селфи.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Пусть центр океанографии «Дельфиния» и не музей, но на один вечер они сделали скидки на билеты, вход был всего 250 рублей. Диковинные морские обитатели не оставляют никого равнодушными — стоит только рыбе приблизиться к стеклу аквариума, взрослые и дети просто пищали от восторга


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Скат — настоящая звезда аквариума. Особый шик, когда во время фотосъёмки он проплывает мимо, словно обнимая людей сзади.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Ни мокрый снег, ни холод не помешали смельчакам устроить гуляния по набережной. Мэр Анатолий Локоть не только провёл экскурсию о растительном мире набережной, но ещё и с дамами успел потанцевать.


Селфи ради: в Новосибирске прошла «Ночь в музее»


Возле пролёта первого железнодорожного организаторы устроили шоу с фейерверком «Машина времени», посвящённое одному из основателей города, инженеру Григорию Будагову. В конце вечера по традиции по мосту через Обь проехал настоящий паровоза начала 1950-х годов.


Сколько новосибирцев реально сходили в музеи в ночь с субботы на воскресенье, подсчитают в местном министерстве культуры в понедельник. Однако из разговоров посетителей понятно, что компании не останавливались на одном музее, а хотели успеть на 3-4 площадки за вечер.


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