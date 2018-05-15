«Серость Новосибирска убивает»

За первые месяцы 2018 года Новосибирск опустел почти на три тысячи коренных жителей — они предпочли России другие страны . Большинство иммигрантов разъехались по странам СНГ, но есть те, кто сделал выбор в пользу огромных городов с десятками миллионов жителей, вечного солнца и моря, дорог без пробок или чистоты вокруг. Корреспондент НГС расспросила пятерых недавно уехавших новосибирцев, что стало главной причиной для переезда, чем новая страна лучше для жизни и что их печалит и раздражает в родном городе.

Анастасия Каштанова переехала в Польшу, куда позвали работать её мужа





Анастасия Каштанова, 31 год, фрилансер, переехала во Вроцлав (Польша): «Новосибирск — мой родной город, и я прожила здесь всю жизнь до переезда. Уехать хотели давно. Основная причина — климат. Слишком длинная и холодная зима.







Мой муж — айтишник, два года назад ему написала девушка из одной международной компании и предложила пройти собеседование. Вакансии предлагались в нескольких городах Польши. Если честно, мы даже туристами туда ехать не планировали. Но если сами зовут и предлагают неплохие условия, то почему бы и не попробовать? В феврале 2017 года мы уехали с тремя чемоданами и не пожалели.







Для меня есть два принципиальных момента: климат и местоположение. Вроцлав считается одним из самых тёплых городов в Польше.





В этом году зима длилась две недели. Снег лежал два дня — ровно столько, чтобы наиграться вдоволь. Согласитесь, после сибирской зимы — это курорт.





Кроме того, из Вроцлава очень удобно путешествовать, как по Польше (а это очень интересно!), так и по Европе в целом. До Праги или Дрездена ехать 4 часа на машине.







Кроме того, в городе практически идеальный общественный транспорт, который ходит по расписанию. Легко попасть в государственный детский сад, не имея никаких льгот. Абсолютно везде есть безналичный расчёт, хоть на рынке, хоть в госучреждении, хоть в трамвае.







(М.М.: А чем Новосибирск выгодно отличается?) Как ни странно, воздухом! Зимой во многих городах Польши стоит смог. Это длится не очень долго, только пока люди активно обогреваются, но дышать таким воздухом действительно вредно и неприятно.







А ещё я нигде не видела таких страшных очередей в госучреждениях, как в Польше.





Если в Новосибирске уже давно почти все казённые вопросы можно решить через "Госуслуги", то в Польше требуется личное присутствие и часто постоять нужно в живой очереди.







(М.М.: Как думаете, могли бы вы вернуться в Новосибирск?) Не хотелось бы. Конечно, мы не сожгли мосты и нам есть куда вернуться. Но случится это, только если (гипотетически) в ЕС резко изменится политика и русским в Европе станет находиться опасно. Надеюсь, этого не случится».







Юрий Бойко был депутатом в Искитиме и занимался металлургическим производством, а теперь профессионально катается на яхте в Испании





Юрий Бойко, 43 года, капитан яхты, переехал в Торревьеху (Испания): «Первый раз я в Испании был в 1998 году — это была первая поездка за границу у меня в принципе в жизни. Потом, конечно, много где бывал, и всегда первое впечатление — оно же самое яркое, самое запоминающееся, поэтому я всё сравнивал с Испанией. В итоге принял решение переехать в Испанию (в феврале 2017 года. — М.М.).







Немного были смятения, которые больше относились к социализации здесь — на территории другой страны, — и языковой барьер. Я испанский начал учить только здесь, в Испании. Здесь хорошие условия для иностранцев созданы, кто приезжает в Испанию — очень дёшево можно пойти и учить язык в школе, это стоит 90 евро в год.







Прежде всего я переехал из-за того, что просто устал от серости. Серость наша сибирская настолько отягощала, что всё время хотелось поехать отдыхать. Работаешь-работаешь, вырываешься в отпуск — в страну, где светит солнце, где нет комаров и мошек.





Потом возвращаешься — эта серость накрывает, и состояние депрессии первые дни после возвращения всегда в Новосибирск. Чувствуешь тоску по морю и думаешь: "Ну меня же никто не заставляет здесь жить!".







Если вдруг сложится так, что будет необходимо вернуться в Россию, то в Новосибирск точно нет. Погодные условия — это самый главный фактор. Серость нашего города — она просто убивает.







Плюс пробки на дорогах, в которых постоянно я нервничал. Когда брал где-то в Испании машину в аренду и ездил по дорогам, понял, как здесь спокойно, здесь ни на кого не хочется поругаться и самому не хочется нарушать [ПДД].







Но у Новосибирска есть плюсы, которые я заметил, только переехав. Во-первых, очень классный дельфинарий, который не так давно построили. Или суперский наш зоопарк. Цены на то, чтобы в зоопарк сходить и в дельфинарий, очень низкие. Таких цен здесь нет. Зато продукты стоят дёшево, фрукты и овощи гораздо дешевле».







Александр Киль впечатлился чистотой немецких улиц





Александр Киль, 38 лет, разработчик ПО, переехал в Бад-Кройцнах (Германия): «Уехал в октябре 2017-го в Германию по приглашению на работу. [В России] несмотря на невысокие пожелания по зарплате, многие рекрутеры на собеседованиях открыто говорили: "Мы боимся, что с вашим опытом вам у нас будет скучно", "Скорее всего, вы долго не задержитесь", ну или просто отмечали «overqualified» (сверхопытность. — М.М.).





Наверное, это и есть главная причина — разочарование <…> Отсутствие возможности реализовать себя, как говорится. Быть самым умным в кабинете приятно, но это не приносит роста. Отчасти повлияла и экономико-политическая ситуация в стране.







(М.М.: Чем лучше в новой стране?) Если не обращать внимания на бытовые сложности переезда, то изменения позитивные. Во-первых, климат: тепло, конкретно в районе проживания снег был 3–4 раза, "был" — это падал и несколько часов лежал. Зима длится 2–3 месяца, по меркам Новосибирска это вообще не зима, а затяжная осень, переходящая в весну.







Второй момент — чистота. Улицы, тротуары, остановки, даже внепланово натоптанные тропинки заботливо просыпаны мелким щебнем, чтобы вода уходила и ничего не хлюпало под ногами.





Тротуары вымощены каменной плиткой, вода свободно уходит и луж даже чистых практически нет, не говоря уже о грязи, вытекающей с газона на тротуар.







Качественное озеленение практически исключает открытую землю, но это большая отсылка к климату, трава и кустарники не вымерзают, уже в марте всё цветет. Третье — люди, доброжелательные лица, незнакомые люди улыбаются при встрече, большая часть приветствует, проходя мимо. Город тоже намекает, что он сделан для людей, минеральные источники — народное достояние, бесплатно, оборудованные места с краниками и разовыми стаканчиками. Набережные, парки, всё аккуратно и чисто.







Новосибирск выгодно отличается географическим положением, если хочется отдохнуть в Таиланде или на Мальдивах. Но это не очень принципиально, если приноровиться отдыхать на итальянском побережье, жара там не хуже.







Пожалуй, из серьёзного: стоимость коммунальных услуг в Новосибирске гораздо выгоднее, чем в Германии. Не хватает "Госуслуг" — здесь приходится побегать по инстанциям, а с учётом незнания языка и специфики квесты с документами выходят очень забавными.







Не хватает нашего "умри, но сделай": рабочий режим в Германии очень демократичен (пресловутый баланс семьи и работы). Несмотря на график работы организации, нужный человек может появляться на месте 2 раза в неделю.







Как запасной вариант Новосибирск, конечно же, остаётся, — это родственники, масса друзей и коллег. Если возникнет необходимость, вернусь в этот город с большой радостью. Это масса приятных воспоминаний: юность, студенчество, тройной хотдог на "Студенческой", после клуба — спать на лавках у поточки в ожидании лекции».







Елена Шкарубо переехала в Казахстан по любви





Елена Шкарубо, 33 года, свободный художник, переехала в Алма-Ату (Казахстан): «Я вообще никуда не собиралась уезжать, хотя предложения были, и самые разные. Мне казалось: зачем куда-то ехать, когда и тут дел непахано? Я занималась интернет-медиа и делала всё что могла, чтобы в Сибири были интересные площадки. Нечаянно загнала себя, эмоционально перегорела и осенью 2013 года уехала в Индию без обратного билета.







Планировалось, что это будет такой длинный отпуск — виза была на полгода, плюс я продолжала платить за съёмную квартиру в центре Новосибирска, в которой хранились мои вещи. Но жизнь распорядилась иначе. В Индии я влюбилась в корейца из Алма-Аты, а когда вернулась обратно, то стало понятно: дом там, где сердце (по крайней мере в моей реальности). Весной я съездила на инспекцию в Алма-Ату, а в мае 2014-го уже переехала.







Я мерзлячка, всегда мечтала жить там, где потеплее. Я просто не думала, что это будет Казахстан. Алма-Ата — это еще не весь Казахстан, но это очень уникальный город на планете, тёплый во всех смыслах и гостеприимный.





Каждую зиму 1 декабря, когда новосибирцы постят в соцсетях фотографии с сугробами, я надеваю осеннее пальто и иду гулять. Мне нравится, что здесь много солнца и короткая зима.







Очень нравится, как за городом ухаживают, как его благоустраивают, сколько цветов высаживают в клумбы. В Алма-Ате приятно гулять по улицам и паркам, потому что тут много деревьев. Местные говорят, что раньше было больше, но мне после каменных джунглей Новосибирска и это кажется прекрасным положением дел. Сложно это объяснить, но когда в городе есть зелень, то как будто все вокруг становятся добрее.







Здесь действительно чисто, здесь есть отличная новая пешеходная улица (её просто взяли и сделали — длинную, приличную, ухоженную). Здесь вкусная еда и потрясающая природа вокруг. И казахи тоже отличные. Мне нравится, что здесь много наций и этносов, это обогащает.







А Новосибирск выгодно отличается медициной. К сожалению, болеть в Казахстане опасно — врачи выписывают всякую дрянь.







(М.М.: Как думаете, можете ли вернуться обратно в Новосибирск?) Могу вернуться, могу не вернуться. Я просто живу, без планов. Сейчас мне нравится приезжать в Новосибирск в гости на неделю-другую, но город больше меня не держит».











Настасья Бохан, 29 лет, преподаватель русского языка как иностранного в Шанхае (Китай): «Я родилась, выросла, получила первый опыт работы в 18 лет на телевидении (ГТРК Новосибирск). Словом, всё от первого звонка до первой влюбленности: всё-всё-всё впервые произошло именно в этом родном сибирском городе — Новосибирске. В 26 я переехала в Москву, это был вариант горизонтальной мобильности из региона в центр в рамках компании EF Education First. В Москве я жила и работала более двух лет, очень тепло отношусь к двум российским столицам. В июне 2017 года я переехала в Китай из Москвы. В Китае я занимаюсь преподаванием русского и английского как иностранных.







За год в Китае я жила в трёх городах — менялись контракты, и я ехала в другой город. Сейчас я живу в Шанхае — самом густонаселённом мегаполисе мира. Приехать в Шанхай из Москвы проще, чем приехать сразу из Новосибирска в Шанхай.







Чем Китай отличается от России? Всем. Прежде всего скоростью развития малого бизнеса. Китайцы отличаются умением работать в команде и предприимчивостью. В Сибири всё очень медленно,





несмотря на то что города небольшие и проблем, казалось бы, с инфраструктурой быть не должно. Но всё очень медленно и неизменно. Будто люди живут не сейчас, а потом.







Климат: непривычная сибирскому жителю влажность. Однако после Москвы переносится проще. У нас уже тепло, за окном сегодня было +37.







Китайская еда также на любителя. Многие соотечественники, да и экспаты в целом предпочитают готовить самостоятельно или питаются исключительно в western restaurants (ресторанах западной кухни. — М.М.).







В Китае я впервые начала заниматься когнитивными проблемами в сфере образования. В России это было невозможно по многим причинам, прежде всего законодательно.







Чем Новосибирск лучше? Новосибирск — это дом, там родители и близкие друзья. Говорить по-русски хочется всегда, поэтому всегда, когда возвращаюсь в Россию, это первое, чему радуюсь. Также чистота воздуха. Нет толп, которые сносят тебя потоками в метро. И в целом русские — чистоплотный народ.







Очень скучаю по снегу. Настоящему сибирскому хрустящему снегу!







В Новосибирск вернусь с удовольствием и рассматриваю такую перспективу, но основная проблема возвращения — это невозможность реализации себя дома».







Читайте также:

«С русскими общаться интереснее»: иностранцы, живущие в Новосибирске, рассказали НГС о тусовках, стереотипах, майонезе и лучших бургерах в мире.

