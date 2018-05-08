3-летки «ушатались»

Названы худшие свежие машины — за 3 года они приходят в запущенное состояние

Аукционная компания CarPrice провела исследование состояния 3–4-летних автомобилей перед продажей, на этот раз рассматривались машины в кузове седан, до сих пор самом популярном у отечественных автолюбителей. Всего было проверено 46 732 автомобиля, специалисты выяснили, какие модели к 3-летнему возрасту выходят на вторичный рынок в хорошем состоянии, а какие — превращаются в запущенные и ненадёжные авто. Подробнее — в обзоре НГС.АВТО.

Специалисты аукционной компании оценивали автомобили по 500 параметрам, каждый экземпляр получал баллы (от 0 до 5) в категориях «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Идеальный вариант мог набрать в сумме 20 баллов.





Hyundai Solaris





В сегменте недорогих седанов рассматривались автомобили стоимостью до 500 000 рублей. Лидером здесь оказался корейский Hyundai Solaris (рестайлинг первого поколения), он набрал 12,52 балла. Состояние этих машин на вторичке является неплохим — нет проблем с основными агрегатами, с кузовом, а салон находится в приличном состоянии.





Бюджетные седаны









Основной конкурент «Соляриса» в В-классе — немецкий Volkswagen Polo — находится на третьем месте с 12,04 балла. В хвосте списка оказались такие недорогие модели, как Datsun on-DO (11,27 балла) и Renault LOGAN (рестайлинг первого поколения, 11,2 балла), — их продают уже в довольно запущенном состоянии, оценка технического состояния не превышает 4 баллов, кузов на 3 балла.







Volkswagen Jetta





В сегменте седанов стоимостью от 500 000 до 1 000 000 рублей общее состояние всех автомобилей немного лучше, чем у бюджетных авто, — примерно на полбалла. Лидирует здесь немецкий Volkswagen Jetta, набравший 13,06 балла. У него даже состояние кузова, самое слабое место, близко к «четверке» — 3,83 балла.





Средний ценовой сегмент





Славящиеся своей надёжностью «японцы» занимают места только от четвёртого и ниже. Toyota Corolla 11-го поколения набрала 12,56 балла, а Toyota Camry в 50-м кузове оказалась лишь на 10-м месте со своими 12,2 балла. В самом конце рейтинга премиальные немцы: Mercedes-Benz C-classe в кузове W204 (набрал 12,17 балла) и Audi A6 четвёртого поколения (11,77 балла). У этих автомобилей уже проявляются отчётливые проблемы с состоянием салона и кузова.





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