3-летки «ушатались»
Названы худшие свежие машины — за 3 года они приходят в запущенное состояние
Аукционная компания CarPrice провела исследование состояния 3–4-летних автомобилей перед продажей, на этот раз рассматривались машины в кузове седан, до сих пор самом популярном у отечественных автолюбителей. Всего было проверено
Специалисты аукционной компании оценивали автомобили по 500 параметрам, каждый экземпляр получал баллы (от 0 до 5) в категориях «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Идеальный вариант мог набрать в сумме 20 баллов.
В сегменте недорогих седанов рассматривались автомобили стоимостью до
Основной конкурент «Соляриса» в В-классе — немецкий Volkswagen Polo — находится на третьем месте с 12,04 балла. В хвосте списка оказались такие недорогие модели, как Datsun on-DO (11,27 балла) и Renault LOGAN (рестайлинг первого поколения, 11,2 балла), — их продают уже в довольно запущенном состоянии, оценка технического состояния не превышает 4 баллов, кузов на 3 балла.
В сегменте седанов стоимостью
Славящиеся своей надёжностью «японцы» занимают места только от четвёртого и ниже. Toyota Corolla 11-го поколения набрала 12,56 балла, а Toyota Camry в 50-м кузове оказалась лишь на 10-м месте со своими 12,2 балла. В самом конце рейтинга премиальные немцы: Mercedes-Benz C-classe в кузове W204 (набрал 12,17 балла) и Audi A6 четвёртого поколения (11,77 балла). У этих автомобилей уже проявляются отчётливые проблемы с состоянием салона и кузова.
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Дмитрий Косенко
Фото auto.ru, CarPrice