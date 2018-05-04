Чумазые атаковали город

Как ГИБДД штрафует новосибирских водителей, которые не моют свои машины

Новосибирск немного очистился от весенней грязи, стало меньше пыли, улицы украсили незамысловатым предпраздничным декором. И сейчас покоробить взгляд горожан может скорее даже не куча мусора, а какой-нибудь грязный автомобиль, который не мыли много дней. Портал НГС.АВТО посмотрел на типичных автогрязнуль на улицах города и узнал, как ГИБДД всё-таки наказывает водителей таких машин.





Грязные автомобили особо выделяются на фоне своих мытых собратьев. Толстый слой грязи по борту этой «Лады Весты» говорит о том, что на мойку машина заезжала давно.













По действующему российскому законодательству наказать водителя за машину, находящуюся в непотребном виде, никак нельзя. Можно не мыть хоть годами. ВАЗ-2104 на улице Крылова.













Можно предположить, что бюджетные машины не моют в целях экономии. Но что заставляет людей содержать в плохом виде, например, дорогие внедорожники? Mercedes ML 320, у которого хотя бы виден государственный номер.













Toyota Land Cruiser испачкался так, что задний номер уже различить невозможно. И это тот самый повод к привлечению автовладельца к ответственности сотрудниками ГИБДД.













Нечитаемый номер — это административное правонарушение, ч.1 ст. 12.2 КоАП. Вот по этой статье и могут наказать владельца немытой машины. Nissan Qashqai на улице Ленина.













А это корейский SsangYong Korando с забрызганным передним госномером. «Инспекторы визуально выявляют такие машины в потоке, останавливают их, фиксируют нечитаемый номер — запись регистратора или фотография. Нечитаемый — это когда с расстояния 25 метров и менее нельзя различить хотя бы одну букву или цифру в номере», — объясняют в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.













В автоинспекции рассказали, что за 4 месяца 2018 года по статье 12.2 в Новосибирской области были привлечены к ответственности 3860 водителей. А в 2017 году за тот же период — 4557 человек. По мнению сотрудников ГИБДД, автовладельцы постепенно всё-таки становятся чище, лучше следят за своими машинами. Но только не водитель этого Subaru Legacy B4.













По этой же статье привлекают водителей, которые умышленно изменяют конструкцию госномеров, ставят всякие рамки, наклеивают защитные пленки. Однако доля таких невелика, большинство просто не следят за чистотой номерных знаков. Старенькая Toyota Cynos.













Впрочем, наказание за нечитаемые номера небольшое — штраф 500 рублей. Со скидкой в течение 20 суток можно заплатить 250 рублей. Honda CRV на Вокзальной магистрали.













Многие водители протирают номера, фары и дверные ручки, но весь автомобиль, как иногда кажется, принципиально не моют неделями. Nissan Teana, у которого очищен передний номер. Сам автомобиль покрылся застарелой коркой.













Этого Subaru Legacy, повисшего на бордюре на улице Фрунзе, тоже давно не касалась струя чистой воды. И даже на крышке багажника успела появиться незатейливая живопись.





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