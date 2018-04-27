Всё для детей: власти снесут детский городок топ-модели Натальи Водяновой

В Новосибирске решили снести детский игровой центр «Кораблик», который построили 10 лет назад на грант благотворительного фонда «Обнажённые сердца». В 2015 году фонд передал площадку на баланс города, но перед этим отремонтировал её. Несмотря на проведённый ремонт, власти считают, что игровой центр отслужил свой срок, поэтому его нужно снести. Вместо «Кораблика» поставят новый, который обойдётся примерно в 2 миллиона рублей. НГС посмотрел, как сейчас выглядит знаменитый детский комплекс, на открытие которого приезжала Наталья Водянова, и прогулялись по другим дворам, в которых не меняют горки и турники десятилетиями.

Игровую площадку «Кораблик» на Северо-Чемском закрыли примерно месяц назад. В табличке на заборе посетителям объясняется, что скоро все горки снесут, а когда «решится вопрос финансирования», на этом месте поставят новый детский центр под названием «Лагуна». Жители Северо-Чемского, которые годами приводят и даже привозят сюда детей, недоумевают и пишут письма в фонд «Обнажённые сердца», на грант которого этот комплекс открыли в 2008 году. Но уберечь городок от сноса фонд не может, так как «Кораблик» передали городу ещё в 2015 году.





Детский комплекс «Кораблик» на Северо-Чемском жилмассиве





Сейчас комплекс находится на балансе «Центра Молодёжный». Его директор Ольга Карунина объяснила НГС, что «Кораблик» закрывают по постановлению прокуратуры. Связано это с тем, что площадка эксплуатируется уже 10 лет, «и использование наших форм имеет опасность для жителей». Строительство нового обойдётся примерно в 2 миллиона рублей.







«Кораблик» работает с 2008 года — комплекс открыли при поддержке фонда «Обнажённые сердца»





«Просто жалко. У нас на Северо-Чемской люди приезжали из других районов специально на машинах с детьми, — рассказала НГС жительница Северо-Чемского Нина Н. — Там на самом деле только кораблик подремонтировать маленько, трубы. Качели меняли, может, пару лет назад. Дырки, которые на кораблике ребятишки сломали, заделывали пластиком. То есть ремонт был в 2014 году. Мне кажется, даже потом ещё какой-то небольшой ремонт был. Ничего там такого криминального нет, чтобы убирать полностью этот огромный комплекс».







На месте «Кораблика» хотят поставить новый детский комплекс





О том, что комплекс ремонтировали, девушке подтвердили и в фонде «Обнажённые сердца», куда она написала письменное обращение (текст есть в распоряжении редакции НГС).







Корреспонденты НГС съездили на Северо-Чемской и посмотрели, как сейчас выглядит знаменитый «Кораблик», на открытие которого в Новосибирск приезжала топ-модель мирового уровня Наталья Водянова. Каких-то видимых дефектов, чтобы, например, горки были сломаны или торчали острые куски пластмассы, нет. Из того, что заметно, — потрёпанное мягкое покрытие, через которое уже проросла трава, слегла просевшие ступеньки и облезшая краска с нарисованных гномов; некоторые качели «завёрнуты». Скатиться с горок и походить по ступенькам у корреспондентов не получилось — теперь на «Кораблик» можно лишь смотреть через железные прутья.





Двор на улице Комсомольской





Что появится на его месте за 2 миллиона рублей, пока непонятно. Сейчас «Кораблик» выглядит примерно так же, как и обычные игровые комплексы, установленные в новосибирских дворах, только большей площадью.





Качели во дворе на Комсомольской





Кстати, если заглянуть в соседний от «Кораблика» двор, можно найти там примерно те же горки и качели, которые тоже не мешало бы подремонтировать — например, убрать трещину в сиденье качели. От некоторых качелей, к слову, осталось лишь основание — получился турник.





В некоторых дворах детские комплексы тоже пришли в упадок, но продолжают работать





Из десятка дворов в разных районах города корреспонденты НГС практически не нашли ни одной полностью новой площадки — везде получается микс из новых и старых горок. На бывалых горках указан ещё шестизначный номер телефона производителя.





На этих горках ещё шестизначные номера производителя





Нашлись дворы, в которых жива ещё знакомая советским детям «радуга», которая, правда, стала совсем низенькой, и, видимо, поэтому неопасной — железные аттракционы, похоже, непобедимы.







Железная «радуга» из советского времени





Так же как и решётки с круглыми вставками, в которые безболезненно пройдёт голова любого ребёнка или даже присевшего отдохнуть во дворе взрослого.





В одном из дворов в районе площади Маркса





В этой же серии «шар» или «паутинка» — узнаваемый атрибут дворов 30-летней давности.





Во дворе недалеко от Плановой





Но всё не так мрачно. Несмотря на престарелые железячки, в большинстве дворов стоят неплохие яркие горки с красными крышами и жёлтыми стенками. Иногда во дворах лежит даже противоударное покрытие, чтобы детям было не так больно падать. Такой дворик нашёлся у дома мэра Анатолия Локтя на Галущака.





Двор на Галащука





К сожалению, даже хорошее покрытие не всегда спасает детей от травм. Летом детей, получивших травмы на детских площадках, привозят чуть ли не каждый день, рассказал главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий. Дети падают с лестниц, горок, канатов, и даже тогда, когда находятся под присмотром родителей. «В основном это компрессионные переломы позвоночника — падение с горок. Переломы верхних конечностей, предплечья, как правило, переломы голени, повреждение голеностопного сустава», — перечислил он список самых распространённых травм.





Лесенки этой конструкции сделаны из обычных труб — двор в районе Вокзальной магистрали





Кстати, из дворовых развлечений для взрослых есть не только лавочки. Ещё в 2016 году открытие площадки с тренажёрами для Новосибирска было целым событием. Сейчас бесплатный спортивный зал под открытым небом гармонично вписывается в самые обычные дворы многоэтажек.





Уличные тренажёры в одном из дворов Заельцовского района





Есть даже площадки для экстремалов — например, в одном из дворов в районе Карла Маркса построили целый комплекс для любителей паркура.





Площадка для паркура на левом берегу





Предположениями о том, какой будет новая площадка на месте «Кораблика», жители микрорайона делятся в соцсетях. Большинство готовится к обычному деревянному небольшому комплексу, который стоит в большинстве дворов. В прошлом году на благоустройство дворов город получил 200 миллионов рублей — жители дворов, которые попали в программу, признались, что больше всего им не хватает парковок.