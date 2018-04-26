Выбор б/у: тачка для девочки

Женский выбор: страшный паркетник или праворульное «новьё» — и зазорно ли мужчине садиться в такое

При выборе автомобиля для девушки можно отталкиваться от самых ярких представителей типично женских машин — например от компактного кроссовера Nissan Juke. Этот «японец», несмотря на свою противоречивую внешность, продолжает оставаться крайне популярным у женщин. Его стоимость на вторичном рынке стартует от 650 000 рублей, а что ещё можно найти за эти деньги — далее в обзоре НГС.АВТО.

Кроссовер Nissan Juke любят или ненавидят, но в любом случает считают явной машинкой для девушек. Ранее читатели НГС выбрали его самым женским паркетником из 20 предложенных моделей (61,7% голосов). А его соперниками в бюджете 650 000 рублей станут две легковушки — Mazda 3 и Honda Fit. Автомобили оценим по 5-балльной шкале в пяти категориях.





1. Свежесть











Nissan Juke в нашем бюджете — это 2011–2012 годы выпуска. Можно найти и 2013 год, если сильно постараться. 4 балла.













Легковая Mazda 3 — те же самые годы, хотя поколения модели уже сменились. 4 балла.













Представитель праворульного мира Honda Fit тоже имеет свой круг потребителей. Автомобиль будет выпущен в 2013–2014 годах, 5 баллов.









2. Внешний вид











Внешность «Джука», как мы уже отмечали, явно на любителя. Фары-глаза насекомого многих отпугивают, но в целом ведь автомобиль спроектирован вполне гармонично и современно, к задней части особых претензий нет. Нейтральные 4 балла.













Mazda 3 во втором поколении сильно устарела на фоне новой «Мазды». Небольшие визуальные размеры, аморфная передняя часть без радиаторной решётки. 4 балла.













Fit смотрится свежо и задорно, это самое актуальное третье поколение. Кругленький, пухленький, с интересной выштамповкой по боковине, с красивой оптикой. 5 баллов.









3. Салон











Juke в принципе приятен внутри, если не считать странной сантехнической формы центрального тоннеля. Пластик посредственный, жёсткий. Объём багажника всего 251 литр. 4 балла.













Интерьер Mazda 3 воспринимается получше экстерьера. Хорошие материалы, удобная эргономика, симпатичный козырёк над передней панелью, под которым находятся два небольших информационных дисплея. Багажник у седана — 430 литров, у хетчбэка — 340 литров. 5 баллов.













Передняя панель у Honda Fit выглядит самой интересной, она сложносочинённая, многоярусная. Мультимедийная система немного развёрнута к водителю, традиционно большое пространство для «Хонд», много воздуха над головой, в передних стойках — окошки для улучшения обзора. Багажник — 340 литров. 5 баллов.









4. Ходовые качества







Juke — единственный кроссовер в нашей тройке, и это сразу большое преимущество. Высокая посадка, обзор подальше, возможность штурмовать какие-то преграды. Клиренс автомобиля — 18 сантиметров. Мотор наверняка будет 1,6-литровый, 117-сильный, этого для компактного паркетника достаточно. Может быть, удастся найти машину с полным приводом, но основное предложение, конечно, это переднеприводные варианты. Трансмиссия — вариатор, что, в общем-то, для целевой аудитории без разницы, главное не механика. 5 баллов.





Наша переднеприводная Mazda 3 оснащена 1,6-литровым атмосферником мощностью 105 л.с. и классическим автоматом. Клиренс всего 15,5 сантиметров — ни гонять, ни лазить где попало не ней не получится. Но в целом неплохой городской седан с хорошей управляемостью, с многорычажной подвеской сзади. 4 балла.





Honda Fit с вариатором и 1,3-литровым мотором мощностью 100 л.с. на 200 кг легче «Мазды». Поэтому будет вполне юрким, удобным городским хетчбэком с облегчённым процессом парковки (длина всего 4 метра). На вторичке хорошо представлены варианты Fit с полным приводом, но клиренс (15 см) маловат для штурмов серьёзных преград. Да ещё и правый руль, плохая обзорность при обгоне и левом повороте. 4 балла.









5. Техническая часть







К 6–7-летнему возрасту у вариатора Juke могут появиться проблемы. Коробка может пинаться, стартовать с рывками и провалами. Разрушение солнечной шестерни, трещины внутренних механизмов вариатора — всё это может привести к дорогостоящему ремонту. Двигатель в холодное время может подвести из-за перемерзания дросселя. По мелочи — износ ступичных подшипников, слабая аккумуляторная батарея, гремящий пластик в салоне. 4 балла.





Mazda 3 можно назвать относительно беспроблемным автомобилем. Атмосферный двигатель и автомат зарекомендовали себя как надёжные агрегаты. Есть проблемы с рулевой рейкой — отказывает гидронасос. В подвеске часто придётся менять стойки стабилизатора и ступичные подшипники, впрочем ничего необычного. 5 баллов.





Вариатор 4-летней «Хонды» будет наверняка ещё во вполне живом состоянии. Но, разумеется, надо тщательно проверить машину и отказаться от неё в случае подозрительных вибраций на коробке. Двигатели L13 могут доставлять неудобства быстрым износом свечей и катушек зажигания. Возможны внезапные отказы клапана EGR. Но в целом авто имеет пока ещё большой ресурс, 4 балла.





Итоговая оценка:



Nissan Juke — 4,2 балла



Mazda 3 — 4,4 балла



Honda Fit — 4,6 балла







В этом сравнении победу одержала праворульная Honda Fit, а Juke вовсе стал аутсайдером. Ну а читатели НГС могут проголосовать и предложить свои варианты в комментариях.



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