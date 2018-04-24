«Хочется уехать отсюда»

Эта неделя для новосибирцев будет долгой — рабочая суббота превратит пятницу в обычный будний день, зато потом наградит нас сразу четырьмя выходными подряд. Скорее всего, отдых в выходные испортит погода — на все майские праздники синоптики обещают в Новосибирске дожди, лужи и слякоть . Корреспонденты НГС отправились на пасмурные улицы и узнали у случайных прохожих, чем они будут заниматься в выходные и каков рецепт идеального выходного дня.





Наталья, работает в метрополитене, и Екатерина, работает в Райффайзенбанке: «Поедем на деревню к бабушке в гости, к родителям. Они далеко, но в Новосибирской области. Мы по разным деревням, к разным родственникам. (Смеются.) Гулять будем, шашлыки жарить, это же деревня — прямо во дворе. В прошлые майские я на Алтай ездила, сами на машине ездили, — съездите обязательно! В этом году не сложилось на Алтай, к родителям захотелось, давно не виделись с ними».









Юлия, работает в «СИБЭКО»: «На дачу поеду, конечно же, она у родителей на Мочищенской трассе. Копать — нет, шашлыки будем жарить. Муж будет их делать — у него превосходно это получается. Секрет? Свежее мясо, вырезка и специи. Он всё это маринует без уксуса, без майонеза — у него свой личный секрет. Сам покупает мясо, режет, миксует, потом трясёт. Пока только строили планы по поводу дачи. Возможно, один какой-то день посвятим всё-таки тому, что будем теплицу готовить, чтобы в дальнейшем посадками заниматься. Главное — провести время с семьёй, у меня ребёнок, муж и наши родители. Любим в кино ходить на мультики, сейчас хорошие мультики идут. Из последнего смотрели "Кролика Питера". Ещё какая-нибудь траттория — идеальные выходные, как мне кажется».









Игорь, работает в IT: «Очень хочется отдохнуть. Наверное, съезжу сюда, в центр, на площадь Ленина. Конкретных планов нет на самом деле. Идеальный выходной — это когда спонтанные решения. Например, пойти в кино или на картинг. Не прыжки с парашютом, конечно, но почему бы и нет. В основном отдыхаю с друзьями, но если друзья не хотят, например, употреблять спиртное, то иногда приходится отдыхать одному. Или уговаривать. Ещё мы часто ездим с друзьями по разным городам, в Томске уже раза три-четыре были. В Омске тоже были — ну, дороги там так себе».











Ида Ивановна, пенсионерка: «Какие могут быть планы у 83-летнего человека? Выйду, конечно, и на 9 Мая, и на 1-е выйду — я недалеко живу, мне очень удобно. После демонстрации у меня "Бессмертный полк", у меня братья — фронтовики. Есть кого в "Бессмертном полку" помянуть. Хожу каждый год, племянники тоже ходят, и внучатые племянники, и у меня уже трое правнуков. На первомайскую демонстрацию тоже выйду. А так, летом обычно на дачу езжу, но сейчас холодно очень ещё. Позавчера ездили: выперло и крыльцо всё, и столбики, — даже в домик не смогла зайти. А на праздники приезжаем всегда в город».









Кирилл, занимается развитием бизнеса: «Нет, планов нету, но хочется куда-нибудь съездить. Если шашлыки, то в Бердск, я просто в Академе живу. Больше всего люблю собираться большой компанией. Скорее всего, откроем летний сезон на природе — что-то такое хочется сделать».









Оля (на фото с Юлей слева), экономист в транспортной компании: «Хочется уехать отсюда на Алтай. Я там уже была, там хорошо. Может быть, там грязно, конечно, но поеду, узнаю. Пока не думала с кем, одна вряд ли — кого-нибудь возьму. В любом случае будет Алтай. Я вот выпить люблю, приезжаю туда по горам походить и побухать. (Смеётся.) Про выпивку я шучу, конечно, на самом деле я не пью. Рецепт идеального выходного дня: шезлонг, море, пляж, песок и кто-нибудь носит тебе выпить что-нибудь. На море, кстати, попозже поеду, через три недели. Я не считаю, что надо ехать на море в майские и переплачивать, можно и самому отдохнуть неплохо».









Виталий Дмитриевич, тренер: «У меня в мае план — семинар для родителей, которые развивают своих детей будущего. Их родители живут в прошлом, а дети живут в запретах. Отдых? Как говорится, когда-нибудь уже отдохнём. Отдых меня мало волнует, меня волнует, что нам делать с нашим поколением. Так что все эти праздники для меня — фуфло».









Василий, учится в консерватории: «Мы уезжаем домой, в Красноярск к родителям, наконец-то. Будем отдыхать, спать, шашлыки жарить. К родителям очень хочется — с друзьями мы здесь постоянно, а с родителями раз в два года видимся».











Евгения, работает в банке: «В деревню поеду к бабушке на майские, 400 километров отсюда. Главное — повидать бабушку, по хозяйству что-нибудь помочь, тем более сейчас подготовка к дачному сезону. Хорошее настроение — главное в выходные: если будет хорошее настроение, то всё будет хорошо. На прошлые майские тоже к бабушке ездила».











Милана, учится в 10-м классе: «Не, я буду дома сидеть — от школы отдыхать, спать, есть. На "Монстрацию" не пойду, наверное, не знаю. Дома я люблю читать, люблю литературный сериал "Этногенез", знаете? Это фантастика такая про параллельные миры. Я вообще ничего не планировала, но люблю гулять с друзьями в городе».





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