«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся

Новосибирские водители проваливаются в асфальт, а на парковке проросли оголённые штыри арматуры

В четвёртом выпуске проекта «Где дороги?»: новые провалы автомобилей в асфальт, щебень и грязевые ямы, а также разбитый железнодорожный переезд, перед которым все встают в пробки. 

«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


Открывает выпуск очередная провалившаяся машина. «Богаткова, остановка "Молодёжная". Провал в дороге. "Безопасные и качественные дороги"», — сообщает очевидец происшествия. 



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


Ещё один провал на улице Охотской: в глубокую яму угодили сразу два автомобиля по пути к детсаду № 60 в Заельцовском районе. 



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


«Железнодорожный переезд на улице Русская у торгового центра "Гигант". Из-за ужасного состояния дорожного полотна приходится стоять в многокилометровой пробке как с утра, так и в вечернее время», — пишет нам читатель Алексей.



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


Беспорядок не только на улицах, но и в лесопарковых зонах. «На Затулинке сразу за жилыми домами находились прекрасные поля. Потом эти земли были выведены из статуса "земли сельскохозяйственного назначения" и отданы под застройку. Вот уже года два одно из полей превращают в огромную свалку. По всему периметру красуются кучи с мусором. Грузовики приезжают и, естественно, без всяких разрешительных документов вываливают свой непрезентабельный груз», — рассказывает читательница Оксана.



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


«Из года в год без изменений, перекресток Римского-Корсакого – Титова. "Океаны" и "моря", бывает, что вообще "суши" не видно. Ливнёвок нет, и никаких сигналов, что они появятся», — страдают местные пешеходы.



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


На Советской яму вроде заделали, но использовали слишком мелкий щебень. В нём сразу же увяз автомобиль



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


В том же Октябрьском районе грузовики разбивают дороги частного сектора и мешают жителям своим шумом. «По выходным по улице Чехова целый день ездят грузовики. Возят глину, которую им грузят из "карьера", расположенного за домом 431. С шести утра грохот, пыль, грязь. Правомерно ли открывать добычу глины в черте города и возить через частный сектор?» — задаются вопросом жители многострадальных домов.



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


«Тротуар от остановки, который сделали в 2017 году. Видимо, по мнению специалистов, по камням удобнее ходить и ездить с детскими колясками», — жалуется жительница села Новолуговое Екатерина.



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


«Уже несколько лет власти не могут доделать тротуар до остановки на пересечении Станционной и 2-й Станционной. Люди идут в грязи на работу и с работы. Зато деньги на ограждение от дороги появились», — недовольны читатели.



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


«Шевченковский жилмассив, нижняя часть Шевченко вдоль 29–35 домов. Вдоль жилых домов каждый год одно и то же. Радость, когда снег ложится и можно спокойно проехать, а сейчас снова как после бомбёжки», — сообщает Мария.



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


Ну а на парковке в Октябрьском районе читатели обнаружили многочисленные концы арматуры, торчащие из дорожного полотна.



«Где дороги?»: машина есть — провал найдётся


«Растет арматура из-под асфальта. Высота от двух до четырех сантиметров. Улица Лазурная, 4/1», — даже провели замеры местные автолюбители.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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