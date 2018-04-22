Эхо «Зимней вишни»: «Всегда есть какие-то нарушения»

Пожарные устроили тотальные проверки городских зданий — бюджетники платят за них из своего кармана

В городе продолжаются проверки противопожарной безопасности. От внеплановых по ТЦ и ТРЦ, которые инициировала прокуратура, пожарные перешли к проверкам мест с массовым пребыванием людей. Сюда попали бизнес-центры, библиотеки и музеи. Корреспондент НГС выяснил, что к подобным пожарным инспекциям в одних местах относятся по-разному: где-то вынуждены оплачивать штрафы за нарушения из своего кармана. А нарушения находятся часто, и некоторые из них невозможно даже предугадать, не то что устранить. Подробности — в материале НГС.

Каждая трагедия порождает волну всевозможных проверок — происшествие в ТЦ «Зимняя вишня» не исключение. В Новосибирске вслед за внеплановыми проверками торговых центров пожарные переключились и на другие заведения.





«На данный момент могу сказать, что проверки по торговым центрам ещё не закончены. <…> И также постановлением правительства [Новосибирской области] определено проверить внепланово все объекты с массовым пребыванием людей.





Как они будут проверять, я не знаю, какие сроки поставлены — не знаю. Никто не может сказать.





Вообще у нас дошкольные и общеобразовательные учреждения и так будут планово проверяться к новому учебному году», — объяснили корреспонденту НГС в новосибирском управлении МЧС.







В правительстве НСО не смогли найти соответствующий документ даже после официального запроса НГС. «Пока мы не обнаружили таких документов. <…> Мы о них не знаем, у нас нет такой информации», — сообщили в пресс-службе правительства НСО.







Но пожарные проверки, как сообщают читатели НГС, уже проходят в разных местах: библиотеках, музеях, бизнес-центрах. В музеях и библиотеках, пояснили в этих учреждениях, завершаются плановые проверки.







Нарушения инспекторы во время таких проверок находят почти всегда.





В каких-то случаях не хватает нужного количества схем эвакуации при пожаре, что устранить можно относительно быстро, в других случаях нарушения более крупные, которые исправить быстро и без серьёзных финансовых расходов не удаётся.







«Например, необходимо чистить раз в год вентиляцию. А это должна делать УК. Но никто это никогда в жизни не делал! И вот после проверки мы пишем письмо в УК, что они обязаны это делать. И просим, чтобы они (управляющая компания. — И.К.) теперь включили в договор эту строчку», — объяснила директор ЦБС имени П.П. Бажова (сеть 11 библиотек Ленинского района) Светлана Амельченко.







По словам Светланы, штраф могут наложить на библиотеку и за неправильный подвесной потолок, деревянные шкафы для гидрантов, старые пожарные рукава и т. д.





Проверяющие выписывают штрафы лично руководителям заведений, которые должны оплачивать их из своего кармана.





Чтобы исправить все нарушения в обозначенный срок, после проверки руководитель библиотеки пишет письмо в мэрию с просьбой выделить деньги.







«По трём библиотекам вот проверка была. <…> Мы написали в департамент [мэрии] своему учредителю письмо с просьбой выделить [деньги]. Сумма небольшая — 37 тысяч рублей. Но это — минималка, которую необходимо закрыть в ближайшие сроки», — заметила Светлана Амельченко.







Светлана уверяет, что к проверкам она относится с пониманием. Складывается впечатление, что её не особо расстраивает даже штраф, который приходится выплачивать из своего кошелька почти после каждого посещения пожарных инспекторов. Кстати, минимальный размер штрафа для руководителя — 6000 рублей.







На само учреждение штраф полагается больший: минимум 150 тысяч рублей. Но его обычно никогда не выписывают. Все всё понимают, заметил на условиях анонимности сотрудник одной из районных библиотек, объяснивший, что выписывают штраф лично на руководителя, чтобы сумма была меньше. По словам этого работника, выписанный штраф руководителю потом как-то всё равно компенсируют.







В городе уже проверили несколько библиотек и нашли ряд нарушений





Аналогичная ситуация происходит и в городских музеях. Директор Музея Новосибирска Елена Щукина уточнила, что плановые проверки прошли в шести районных музеях. Не обошлось без нарушений и тут.







«Например, в Железнодорожном музее у нас отсутствует вторая дверь — эвакуационная. Но дело в том, что раньше местом эвакуации считалось окно первого этажа. Потом требования поменялись. И теперь у нас есть требование из окна сделать дверь. Изменились требования к ступенькам и порогам: они не должны быть высокими, определённой высоты. Появился в требованиях, чего раньше не было, план эвакуации предметов. Не людей, а именно предметов. <...> Всегда есть какие-то нарушения. Редкий случай, когда штраф не выписывается», — рассказала Елена Щукина.





Уточнить, на сколько её оштрафовали после нынешних проверок, Щукина отказалась. «Давайте не будем. Штраф есть. Я с ним согласна. Нарушения надо исправлять. Штраф нормальный, но меньше зарплаты», — улыбнулась женщина.







Ещё об одной проверке рассказал корреспонденту НГС сотрудник делового центра ЗСЖД на улице Дмитрия Шамшурина, 33. По словам этого сотрудника, о пожарной проверке здесь знали заранее, поэтому смогли к ней подготовиться: временно унесли на склад все переноски и оргтехнику, которая даёт лишнюю нагрузку на электрические сети, расставили огнетушители, повесили новые пломбы.







«Мужики дошли до подвала с новыми бирками, что проверка была, по-моему, в прошлом году. Вот этот шкафчик висит на стене, где пожарный рукав, так старую бирку оторвали, а новую бирку вместе с пломбой приклеили. Всё по-новому и всё по-свежему сделали», — рассказал работник делового центра ЗСЖД о том, как там готовились к приходу МЧС.







Проверили в городе и музеи — их проверяют очень часто и постоянно штрафуют





До трагедии с «Зимней вишней» массовые проверки в 2017 году случались после теракта в питерском метро и после трагедии в подмосковной школе, где ученик расстрелял из травматического оружия учительницу.







В новосибирском метрополитене после апрельского теракта в Санкт-Петербурге увеличили количество работников досмотра и контролёров, увеличили время досмотра на станциях с 6 утра и до полуночи, организовали совместную работу с добровольной народной дружиной на станции метро «Октябрьская», провели ряд учений для работников метрополитена. На реализацию программы обеспечения безопасности пассажиров на 2018–2019 годы, как заметил пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин, потребуется порядка 350–400 миллионов рублей.





Ранее же на эти цели выделяли денег меньше: 500 миллионов на четыре года.







Так называемое усиление в школах после трагедии в Подмосковье тоже обрело всероссийские масштабы: новосибирским учебным заведениям разослали телефонограммы, в которых попросили усилить меры предосторожности.







Сами учителя отнеслись к этому по-разному. Директор средней общеобразовательной школы № 212 Дмитрий Шульга заметил корреспонденту НГС, что особо усилить режим в его заведении не получится: в здание можно попасть только по электронной карте. Однако охране после того инцидента было поручено тщательно наблюдать за пришкольной территорией не только в часы, когда школа не работает, но и в остальное время.





Грустно поиронизировал на волны такой активности директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко. «В одной сельской школе ребёнок пошёл по карнизу здания, сорвался и упал. На второй день директор издаёт приказ: «С сегодняшнего дня приказываю: по карнизам не ходить!». Понимаете, на каждый такой момент школа не может [отреагировать]. <…> Это вопрос комплексный. Школа может усилить [меры безопасности], но на каждом [теле]канале стреляют из травматического и не травматического [оружия], и непонятно, что на ребёнка производит больший эффект. Это не проблема только школы, это проблема общества. А режим — он в школах есть, а сейчас ужесточён ещё и в связи с трагедией в Кузбассе», — заметил Косьяненко.







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