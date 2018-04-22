«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»

Lexus с номерами ААА залез на тротуарную плитку на Красном, а эвакуатор застукали в засаде на газоне

В свежем, 69-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Лексусы» и «Крузеры» гоняют пешеходов, другие джипы замешивают грязь, а эвакуатор притаился в засаде на газоне. 

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


Начинает выпуск очередной джип с красивыми номерами ААА. Этот Lexus взобрался на тротуарную плитку возле дома 50 по Красному проспекту. Может быть, человеку надо срочно в кафе или ресторан. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


Грязные 777 где-то на тротуаре.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


Напоминает картину «поросята вокруг грязной лужи». 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


«Третий день уже приезжает "джамшут" и стоит так. Вся машина в наклейках красных, но жизнь, видимо, не учит. Травка тут постоянно страдает», — наши читатели где-то разглядели травку на многострадальном газоне. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


«Жилмассив на Фадеева, дом 66/4. Таких свиней у нас достаточно», — негодует читатель Антон.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


«Вывернул с правой полосы Красного проспекта на приличной скорости прямо на тротуар. Остановился и вышел, торопливо перешёл дорогу на другую сторону Красного проспекта. Видимо, по делам нужно. А тротуар для него прекрасная парковка», — рассказывает читательница Светлана.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


А не надо было делать этот выступ-газончик. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


«В новостройке есть подземная парковка, парковка на улице, но надо, чтоб телега обязательно под окнами стояла. Авиастроителей, 17», — вспомнила Татьяна первоначальное значение слова «телега».



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


Если бы благородный британский Range Rover знал, что станет инструментом для замешивания отвратительной грязи в России, он бы отказался сходить с конвейера. «Этому поросёнку очень нравится парковаться на уже бывшем газоне у школы по адресу Дуси Ковальчук, 270/2. На этом месте он часто оставляет свой дроволёт», — увидел нарушение читатель Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


«Около школы 56. Там, где дети выходят с территории школы, "Шевроле" перекрыл узкий проход», — переживает за школьников Алина. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


«Излюбленное место парковки автолюбителей на Чаплыгина», — написал нам Артём.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ААА — посторонись, «пешики»


Ну а это эвакуатор, который, наверное, притаился в засаде. Кажется, ещё мгновение — и он прыгнет на очередную жертву. Сам эвакуатор эвакуации не подлежит, он ведь «всего лишь» заехал то ли на газон, то ли на тротуар. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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