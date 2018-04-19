«Мы попали в другой мир»

Известный новосибирский путешественник Алексей Камерзанов решил в несколько этапов совершить кругосветное путешествие. За его спиной уже 20 стран и более 50 тысяч километров, он покорил самую жаркую пустыню на Земле и теперь добрался до настоящей «чёрной Африки». О том, как экспедиция кругосветки «Мир наш» застряла из-за террористов и лишилась техники, столкнулась с волокитой похлеще российской, неожиданно нашла непопулярные пирамиды и осчастливила эфиопских детей, — в материале НГС.

Участники кругосветки «Мир наш» в Иордании





В конце прошлого года участники кругосветки «Мир наш» добрались до Дубая — там они решили сделать остановку, чтобы продолжить путешествие уже в этом году. Из Дубая внедорожники, на которых передвигаются участники кругосветки, кораблём перевезли в Иорданию.







Пустынный пейзаж Иордании





По словам руководителя кругосветки Алексея Камерзанова, первоначально до Иордании планировали добраться по территории Саудовской Аравии, но сделать это так и не получилось, хотя переговоры о получении виз длились в целом около полутора лет, — просто Саудовская Аравия не даёт туристических виз, даже если привлекаешь МИД РФ и множество посольств и консульств. Особенно если ввязалась в войну в Йемене.







Верблюды — не роскошь, а средство передвижения





— Восточный менталитет таков, что тебе никогда не говорят «нет»: у тебя просят опять какие-то новые документы, говорят, что вот-вот это решается, — рассказывает Камерзанов. — В середине января мы в очередной раз прилетели в Дубай, приехали в Абу-Даби, и нам сказали: «Ну нет, мы вам пока не можем дать визу, давайте ещё подождите». Мы поняли, что ждать бесполезно, пора двигаться, поэтому погрузили машины в контейнеры и отправили их в Иорданию, а спустя две недели сами прилетели туда.







На то, чтобы получить авто в Иордании и продолжить путь, вместо ожидаемых 2–3 дней ушла неделя: весь процесс оброс бюрократическими сложностями, а уже переведённые документы приходилось снова переводить на арабский. А вот с путешествием по Израилю, вопреки ожиданиям, проблем не возникло.





Горнолыжный курорт в Израиле





— Там были многие ограничения: у нас были визы в Иран, в арабские страны, и мы нигде не читали, чтобы кто-то заезжал на своей машине с русскими номерами, потому что страна изолирована достаточно. Мы не могли поверить своему счастью, когда попали в Израиль, — признался новосибирский путешественник.







Военная техника в районе Сектора Газа — неподалёку можно встретить предупреждающие о минах таблички





За неделю группа объехала всю страну через пустыню Негев до Бейрута и границы с Сектором Газа.







— Когда подъехали к КПП в Эйлате (город на границе с Иорданией. — Л.П.), к нам подошёл человек с автоматом, охранник, и первое, что он сказал: «А шо мы беспределим?». И тут мы поняли, что проблем с общением в Израиле у нас точно не возникнет, — смеясь, вспоминает Камерзанов.







Израиль поразил путешественников отсутствием волокиты — и очень высокими ценами на бензин





Сделав круг вокруг Мёртвого моря, участники кругосветки вернулись в Акабу, чтобы дальше поехать на Синайский полуостров — этот проезд уже был согласован: порядка 500 км они должны были проехать в сопровождении полиции. Но за два дня до предполагаемого начала поездки Египет начал контртеррористическую операцию на севере Синая и ввёл жёсткие ограничения на полноприводные автомобили, которые используют боевики ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). В результате вместо поездки по полуострову автомобили пришлось снова погрузить в контейнеры и отправить в небольшой городок Айн-Сохна рядом с портом Суэц.







Побережье Средиземного моря





— А вот там мы поняли, что все наши сложности в Иордании — это были мелочи, потому что то, что творится в Египте, сложно вообще описать словами. Всё безумно долго, безумно сложно, никто не знает, что делать. <…> Каждый день заканчивался словами, которые меня больше всего страшили потом: «Иншалла туморроу» — дай бог завтра. Это продолжалось изо дня в день, медленно, мучительно, мы не понимали, когда это закончится.







Чтобы добраться до египетских пирамид, путешественникам пришлось три недели освобождать машины из заточения в порту





Пытаясь вытащить автомобили из портового плена, путешественники потеряли три недели, рации и спутниковый телефон, едва «отбив» квадрокоптер — всё это оказалось запрещено для использования на территории Египта. На каждом блок-посту на пути вниз по течению Нила путешественников уже ждали — правда, уже чтобы просто поболтать: их «безумно интересовало и веселило», когда Алексей говорил по-арабски.





Типичный вид на Египет





Вдоль Нила через Луксор, Асуан и водохранилище, через которое автопутешественники перебрались на пароме, они попали в Судан.







Жители Судана даже внешне сильно отличаются от соседей из Египта





— Как только лязгнули ворота, мы попали вообще в другой мир. Во-первых, там было спокойствие, тишина, во-вторых, все — в основном нубийцы, то есть чёрные, — вспоминает Камерзанов.





В Хартуме встречаются Белый и Голубой Нил — на косе в месте их слияния собираются местные жители, чтобы искупаться, спеть и потанцевать под барабаны





Публикация от Alexey (@kamerzanov) 19 Мар 2018 в 11:35 PDT





Хотя здесь всё было гораздо проще в плане оформления, нашлись свои сложности. Например, в стране вообще не принимают банковские карты. Судан, отмечает Алексей, вообще, мягко говоря, небогатое государство — зато очень аутентичное и, что удивительно, с хорошими дорогами. А ещё страна довольно чётко делится на две части: если до столицы, Хартума, это красивая пустыня вдоль Нила, то за Хартумом, который по африканским меркам оказался «приличным городом», начинается саванна.







Встретить пирамиды за пределами Египта путешественники не ожидали





Неожиданной для путешественников оказалась встреча с суданскими пирамидами: они не такие большие и популярные у туристов, как пирамида Хеопса в Египте, но не менее интересные и лучше сохранились.







Вообще, Судан имеет статус неблагополучной страны, но сибирякам повезло, хотя иногда было не очень комфортно, признаёт Камерзанов.







Хотя Судан считается не очень благополучной страной, здесь живут очень гостеприимные люди





— Мы хотели остановиться в одном городке, но он оказался не самым приятным, и мы решили, что проедем до следующей деревни, там был какой-то гест-хаус. Только потемнело, выезжаем, и тут нам какая-то машина слепит глаза. Просто стоит машина, на ней пулемёт, [рядом] стоят люди в каком-то рванье с автоматами. Попробуй догадаться, кто это. Как правило, это у них у полиции просто денег на форму не хватает, но первые ощущения не самые приятные, когда тебя так останавливают.







Уровень бедности здесь куда выше, чем, например, в Египте, а у полицейских может не хватать денег на форму





Ближе к границе с Эфиопией районы стремительно беднеют, а люди всё больше удивляются европейцам.







— Мы как-то заехали в деревню, где домики с соломенными крышами. Это был полный восторг: дети визжали, мы для них как какие-то инопланетяне, — смеётся Алексей.







Деревня в Эфиопии





То, что группе удалось попасть в Эфиопию, он считает удачей: относительно недавно в стране были народные волнения. Их последствия, впрочем, путешественники застали: на территории всей страны оказался отключён мобильный интернет, а Wi-Fi удавалось застать только иногда в отелях.







В стране живёт 100 миллионов человек и даже поесть без присмотра местных жителей нельзя





— Несмотря на то что это не самая большая страна Африки, в ней живёт почти 100 миллионов человек. И это очень сильно чувствуется, — говорит руководитель кругосветки. — Очень сложно остановиться так, чтобы тебя никто не видел. Кажется, вот тут никого нет, сейчас мы остановимся, может, перекусим, — ничего подобного. Как только ты останавливаешься, откуда ни возьмись к тебе подбегают дети, приходят взрослые. Даже если ты стоишь кушаешь, они могут встать в полутора метрах и просто смотреть на тебя молча, 5–10 человек.







Если взрослые просили одежду или еду, то детям нужны были ручки — чтобы писать и рисовать





Поразила путешественников и непривычная бедность. Иногда жилища только напоминали хижины: несколько бамбуковых брёвнышек с огромными щелями, так что видно всё, что происходит внутри, да соломенная крыша. И если взрослые просили у них еду или одежду, то дети подбегали с криками: «Pen! Pen!».







— Мы поняли, что им даже писать и рисовать нечем. Мы доехали до Мекеле, закупили коробку ручек, коробку тетрадей, и сколько могли раздавали по пути.







Культурный центр имени Пушкина в Аддис-Абебе





Зато в Аддис-Абебе члены кругосветки нашли российский культурный центр. Как объяснил Алексей Камерзанов, у Эфиопии с Россией прочные связи ещё со времён Союза, и в этом центре (разумеется, имени Пушкина) останавливались и другие путешественники из России, в частности Фёдор Конюхов. Именно здесь закончился очередной этап путешествия — сейчас автомобили ждут на подземной парковке его продолжения.





Эфиопия — самая горная страна Африки, но не менее жаркая





Алексей Камерзанов, комментируя поездку, говорит, что пройденный маршрут изначально был определённым вызовом: прорваться по нему сложно и другие путешественники из-за множества сложностей выбирают обходные пути.







— С другой стороны, что поделать: на то оно и кругосветное путешествие, чтобы были сложности, — улыбается он.







Через несколько месяцев путешественники вернутся в Эфиопию, чтобы дальше двинуться в Кению





Сейчас у «Мир наш» несколько вариантов продолжения пути, но пока они планируют проехать через Кению, Танзанию, Зимбабве, Замбию, Ботсвану, Намибию и ЮАР. И возможно, уже на новом этапе к группе, которая пока представляет собой сборную России, впервые присоединится путешественник из Франции.







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