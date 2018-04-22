Особенности сибирского гостеприимства

Новосибирцы выбрали 10 лучших отелей города в качестве номинантов «Народной премии НГС» — голосование будет идти до 20 мая . Журналист НГС узнала у номинантов, какие события из жизни людей делают сотрудников отелей счастливыми, как на отзывы посетителей влияет расположение, насколько важны удобные кровати и какие плюсы и минусы есть в их работе.

Тони Тошев, генеральный управляющий отеля Marriott в Новосибирске:







Девиз сети отелей Marriott — «Путешествуй блестяще»





«Что касается положительных моментов, то мы считаем, что горожане выбирают нас за высокий уровень сервиса сети Marriott, чьим девизом является фраза "Путешествуй блестяще", которому мы ежедневно стараемся соответствовать. Это касается и нашего номерного фонда, и ресторанов, и банкетных площадок, а также уровня обслуживания гостей. Немалую роль играет архитектура здания, интерьерные решения, в том числе наша знаменитая люстра в лобби, а также панорамный вид на театр оперы и балета и главную площадь города. Из отрицательных моментов можем выделить то, что громкий бренд, возможно, может отпугивать своей недоступностью. Но мы уверены, что это преувеличенные страхи. Ну и локация в центре города может усложнить парковку».







Среди новосибирских отелей категории «4 звезды» на Booking.com Mirotel обладает наиболее высоким рейтингом по отзывам гостей





Анастасия Никулина, PR-директор группы компаний «Сидеко» (Mirotel):



«Гостиничный комплекс Mirotel — один из самых молодых комфортабельных современных отелей в нашем городе, а также обладатель самого высокого рейтинга — 9,5 по 10-балльной шкале — среди новосибирских отелей категории "4 звезды" на сайте Booking.com по отзывам гостей.







На наш взгляд, позитивное отношение среди новосибирцев к Mirotel может быть сформировано благодаря тому, что в гостиничном комплексе сосредоточены, помимо отеля с высоким уровнем комфорта и сервиса, гостеприимные рестораны кавказской и итальянской кухни "Аджикинежаль" и Drovamuka, а также находящиеся в аренде кофейня, бар и ресторан и цветочный салон, что позволяет зданию быть своеобразным многофункциональным развлекательно-досуговым центром.







С другой стороны, для кого-то спорным моментом может быть наше расположение на левом берегу города, хотя, по нашему мнению, в этом как раз заключается преимущество в виде близости к аэропорту (всего 20 минут пути), благодаря которой наши гости из других городов и стран могут больше времени потратить на отдых, вместо того чтобы стоять в пробках на мостах с правого берега».







В апарт-отеле «Резидент Жуковка» проходят различные мероприятия — от свадебной регистрации до корпоративов с установкой тиров, стрельбы из арбалета

Татьяна Чернюк, контент-менеджер апарт-отеля «Резидент Жуковка»:



«Нас любят за домашнюю атмосферу, высокий сервис и новизну. Формат, который мы предлагаем, необычный для Новосибирска. Нас не ругают, а говорят, что мы расположены несколько удалённо от города, но это скорее наш плюс, нежели минус. Апарт-отель находится в жилом квартале, построенном иначе, в живописном месте, в пешей доступности от Заельцовского парка культуры и отдыха, ботанического сада и зоопарка. Наше расположение позволяет нам принимать различные мероприятия на открытом воздухе — от свадебной регистрации до корпоративов с установкой тиров, стрельбы из арбалета».







Елена Ситникова, генеральный директор «Azimut Отель Сибирь»:



«Нам повезло больше: мы радуем не только жителей Новосибирска, а буквально всей планеты. Каждый день мы приветствуем жителей разных уголков России, стран СНГ, Китая и Европы, для которых трудится команда людей, искренне любящих своё дело. Мы стараемся работать на опережение и предвосхищать желания, стараемся предугадывать потребности и вопросы, обеспечивая спокойствие и именно тот комфорт, который требуется гостю. За что нас любят горожане? "Azimut Отель Сибирь" — это эмоции. Во-первых, здание с запоминающимся городским фасадом, которое отзывается ответной любовью в виде горящего сердца 14 февраля. Конечно, это и знакомая всем кондитерская, которая уже на протяжении 20 лет радует горожан вкусными тортами и пирожными. Это трогательные воспоминания самых ярких семейных событий — нам доверяют проведение свадеб, юбилеев, корпоративных праздников. Отель — это и эпицентр важных событий: каждый день на наших площадках проводятся значимые совещания, круглые столы, общественные мероприятия. Мы искренне надеемся, что наше сибирское гостеприимство оставляет положительные эмоции гостям нашего города.







Скоро в Azimut появится фитнес-зал





Ругать нас могут, предполагаем, лишь за то, что мы не можем принять больше гостей, чем это возможно: у нас всего 257 номеров. Но каждый день мы работаем над улучшением качества своей работы и предоставляемых услуг. Буквально пару месяцев назад у нас была реновация — обновили холл первого этажа, зону lobby-бара и ресепшен. В скором времени появится новая услуга для гостей — фитнес-зал. Мы были приятно удивлены, что попали в шорт-лист лучших компаний города по мнению жителей. Надеемся, что проект станет ежегодным, а выбор лучших компаний города — определённой традицией новосибирцев».







Посетители хвалят PARUS medical resort&spa за спа-процедуры и вкусную кухню





Татьяна Пасечник, директор по развитию PARUS medical resort&spa:



«Наши гости говорят о нас, например, на странице "Флампа". В целом хвалят за чистые номера и белоснежное белье, огромный сосновый парк, наших поваров — за вкуснейшую кухню, в частности десерты. За гостеприимство, хороший медицинский корпус и процедуры в нём, за то позитивное и отдохнувшее состояние, с которым уезжают после отдыха. Ругать нас пока не за что: 24/7 работаем, чтобы всегда было также не за что».







Гости River Park любят велопрогулки всей семьёй по обновившейся Михайловской набережной





Ирина Гуляевская, руководитель отдела продаж отеля River Park:



«Отель River Park новосибирцы любят, потому и голосуют. Любят прежде всего за те ощущения, которые мы дарим. За последний год мы многое сделали, чтобы гости могли хорошо отдохнуть и отвлечься от своих повседневных забот. Наши гости, покупая стандартный набор услуг, получают чуть больше: потрясающие виды из окон обновлённых номеров, необычайно вкусные блюда ресторана, велопрогулки всей семьёй по обновившейся Михайловской набережной, возможность отдохнуть компанией друзей в современной сауне отеля с настоящим самоваром, травяным чаем и алтайским мёдом.







Каждого гостя мы ценим не потому, что так предписывает стандарт. Гость для нас — уникальная личность, и мы рады дарить каждому искреннее тепло и заботу персонала. Проявляется это во всем: сотрудник ресепшена поинтересуется, удачно ли вы добрались, официант от души посоветует самое подходящее вашему настроению блюдо, а горничная с улыбкой пожелает приятного дня. Ведь сервис складывается из мелочей. За что ругают? А разве нас ругают? Наверное, как и всех представителей гостиничного бизнеса и в полном соответствии с общими трендами. За то, что бываем полностью проданными или, например, за то, что хотели попасть на нашу летнюю террасу, а столиков уже не оказалось. Однако мы постоянно растём и максимально открыты к пожеланиям дорогих гостей!».







Abnicum любит за индивидуальный и искренний подход





Анна Размахнина, директор отеля Abnicum:



«Ругают за территориальное расположение — далеко от центра. Любят за индивидуальный и искренний подход, лояльное отношение к гостям, выполнение нестандартных просьб, которые не расписаны в наших услугах, постоянное обновление меню, скидки и акции. За то, что поддерживаем чистоту и техническое состояние отеля. Всё уютно и качественно».







Посетители Gorskiy city hotel восхищаются президентским люксом — 400 квадратных метров и панорамный вид с террасы 21-го этажа





Оксана Вялкова, управляющий отелем Gorskiy city hotel:



«В этом году Gorskiy city hotel исполняется пять лет. За это время мы приняли более 150 тысяч гостей из разных стран и континентов, разных возрастов и предпочтений. Только за 2017 год гостями отеля стали путешественники из 66 стран мира. Среди наших гостей также много жителей Новосибирска. Они любят отель за высокий уровень персонифицированного сервиса, тёплую и дружелюбную атмосферу, безопасность, искреннее гостеприимство, комфорт и современный стильный дизайн.







Особые симпатии у горожан вызывает уникальный президентский люкс. Номер восхищает своим масштабом — 400 квадратных метров — и панорамным видом с террасы 21-го этажа. Сколько красивых свадеб прошло в президентском люксе, на высоте 80 метров! Мы счастливы, что причастны к рождению семейных историй. Сборы невесты, роскошное свадебное торжество, выездная регистрация, креативная фотосессия и незабываемая первая ночь — стены нашего отеля хранят тайны этих прекрасных моментов.







Gorskiy city hotel — надёжный бизнес-помощник для деловых гостей, бизнесменов и партнёров отеля. В 2016 году отель стал победителем в номинации "Лучший бизнес-отель для конференций в Сибири" по версии bronevik.com. Ожидания каждого гостя, касающиеся услуг отеля, высоки, их требования взыскательны. Соответствовать ожиданиям гостей — приоритетная задача для нас.







Мы расстраиваемся, когда узнаём, что гостю было у нас некомфортно, и радуемся, если слышим в свой адрес добрые слова. На одну и ту же услугу взгляды гостей могут быть диаметрально противоположны: кто-то сладкие сны видит на кровати и мягкой подушке, а кому-то эта же подушка кажется неудобной, одни гости хвалят наш завтрак за ассортимент и качество, другим он видится скудным. Мы благодарны за каждый отзыв, внимательно слушаем наших гостей и ежечасно работаем над улучшением всех бизнес-процессов. Поэтому наши гости возвращаются к нам снова и снова!».







Почти каждый третий гость Domina Novosibirsk отмечает удобные кровати





Ольга Замятина, специалист по маркетингу и связям с общественностью отеля Domina Novosibirsk:



«Новосибирцы и гости города чаще всего хвалят отель Domina Novosibirsk за удобные кровати. Почти каждый третий гость отеля упоминает об этом в своих отзывах. Мы действительно вложили огромное количество ресурсов, чтобы обеспечить самое высокое качество матрасов, подушек и постельного белья. Также новосибирцы часто делятся положительными эмоциями об универсальных конференц-залах отеля, оборудованных по последнему слову техники. А стильный круглосуточный Brera Bar предлагает новосибирцам широкий выбор классических и авторских коктейлей, гриль-меню и живую музыку по вечерам».







Слоган DoubleTree by Hilton Novosibirsk — «Там, где детали имеют значение»

Сергей Кондратенко, руководитель отдела продаж и маркетинга отеля DoubleTree by Hilton Novosibirsk:



«Безусловно, наши гости любят нас за индивидуальный подход, готовность всегда помочь и предвосхитить ожидания, ведь мы ценим каждого нашего гостя. При заезде мы тепло встречаем гостей, вручая наше фирменное печенье, и обеспечиваем радушный приём. А слоган нашего бренда — "Там, где детали имеют значение". И это действительно так: для нас важна каждая деталь.





За что ругают? Случаются ситуации, когда у нас забронированы все номера, а гости очень хотят жить именно в нашем отеле, но, к сожалению, мы не можем их принять. Они, конечно, расстраиваются, потому что им нужно искать альтернативу полюбившемуся сервису, но и одновременно радуются за нас».







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