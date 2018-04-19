Стукач должен быть наказан

Шумные соседи избили новосибирца из-за жалоб в полицию — теперь их боится весь дом

Новосибирца избили соседи из-за жалоб в полицию на шум
Новосибирца избили соседи из-за жалоб в полицию на шум

Новосибирцы буквально готовы драться за соблюдение закона о тишине. Только этой весной стало известно о двух драках между недовольными соседями, в которых сейчас разбирается полиция. Корреспондент НГС выяснил подробности истории: шумная компания сняла квартиру, устроила во дворе рынок по продаже автомобилей и круглые сутки водит клиентов, а жильцы дома боятся делать им замечания. Избитый сосед утверждает, что до сих пор не знает имён обидчиков. Полиция назвала районы, где жители чаще всего жалуются друг на друга, а юристы рассказали, как законно бороться с соседями и не оказаться виноватым — за любимые в народе способы наказания соседей можно самому пойти под суд.

Сергей Солодкин вместе с девушкой Светланой живёт на улице Прибрежной, 4 — вечером 14 апреля на них напала компания, которая снимает «двушку» этажом ниже. Конфликт между жильцами подъезда и квартирантами развивался долгое время, а бесконечные жалобы в полицию не оказывали никакого эффекта. 


По словам Сергея Солодкина, пятеро молодых мужчин сняли квартиру в их подъезде около двух лет назад — потом к одному из них переехала жена, а вскоре в семье родился ребёнок. Компания работает на дому — перепродают автомобили, к ним часто приходят клиенты. 


Шум был далеко не единственной проблемой — перекупщики заставили весь двор автомобилями.


По словам старшего по подъезду Леонида Леонидовича, они пригоняют во двор в неделю 10–15 автомобилей — занимают все парковки жильцов, а периодически к дому невозможно было проехать из-за лишних машин. Однако после очередного скандала парни стали хитрее — рассредоточили автомобили по окрестностям и больше не ставят все пригнанные авто под окнами. Мужчина рассказал, что нередко по ночам срабатывала сигнализация — её не выключали часами, а на просьбы следить за своими машинами устраивали скандалы.


«И в пять утра, и в час ночи к ним приезжают покупатели из Кемерово, с 55-ми номерами (Омск. — Прим. ред.), каких только номеров там нет! А представьте, когда ночью звонят в домофон, а там маленький ребёнок — его всё время дёргают, включают свет, постоянно разговаривают, телефон звонит. Ребёнок, конечно, не спит и плачет. А ночью в полнейшей тишине это всё слышно. А хозяйке не до ребёнка, у них свои проблемы. Арендаторы продали две-три машины, хорошо заработали, и парни, простите, но откровенно квасят там. Как с ними разговаривать?» — рассказал Леонид Леонидович. Мужчина добавил, что соседи терпят и боятся связываться с парнями: много лет назад его знакомого майора застрелили в такой же ситуации, а однажды сыну угрожали пистолетом за замечание другой шумной компании.


Жители дома стали записывать номера пригнанных автомобилей, чтобы доказать продажу машин во дворе
Жители дома стали записывать номера пригнанных автомобилей, чтобы доказать продажу машин во дворе


Сперва жильцы подъезда пытались решить вопрос мирно: просили соседей быть тише, но компания отвечала, что они тоже хотят отдыхать и не видят разницы между ночью и днём. Сергей неоднократно вызывал полицию, однако соседей визиты полицейских никак не пугали — в четыре утра компания шла с разборками к соседу.


«За всё это время вызывал полицию раза четыре, они приезжали. Жильцы (съёмной квартиры. — Д.Я.), после того как полиция уезжала, прибегали ко мне, долбились в дверь, кричали: "Выходи!". 


Мне приходили два раза ответы от полиции, что были опрошены другие соседи, никто вроде информацию не подтвердил — всё просто боятся, поэтому не завели даже административное дело. Сказали, что нет состава», — рассказывает Солодкин. У Сергея есть запись, как один из парней приходил к нему, оскорблял и угрожал, но, как он утверждает, полиция не посмотрела её.


Жильцы обращались к собственникам квартиры — владелица переехала в Корею, а её дочь вместе с мужем живут в соседнем подъезде. В январе супруги обещали разобраться с квартирантами, но ничего не изменилось. В подъезде считают, что компания хорошо платит за аренду, поэтому хозяева их не выселяют. Отчаявшиеся соседи подумывают обратиться в налоговую службу, чтобы ФНС проверила, платят ли собственники налоги, — они надеются, что такая мера может подействовать на владельцев.


Накануне нападения, в четверг, девушка Сергея Светлана вновь написала заявление участковому, что соседи нарушают порядок в ночное время, а уже в субботу, 14 апреля, пару избили. Сергей и Светлана шли к своей машине, когда к ним подбежала незнакомая девушка и начала выяснять, зачем пара стучит по батареям ночью. От ругани она быстро перешла к драке и начала пинать Сергея, но тот не давал ей сдачи. Через пару минут к ней на помощь подбежали парни. Светлана пыталась снять происходящее на смартфон, но его разбили — достать видео пока ещё не удалось.


«Пока эта девушка звонила своим, я вызвал полицию, сообщил, что на нас пытаются напасть. Но тут же подбежали двое парней, третий сидел в машине, я его сперва не заметил, мне потом Светлана сказала. Свидетелей было много. Парни били меня, девушка накинулась на Светлану. После потасовки мы сели в машину, выехали за поворот, там патруль ДПС, попросил их помочь. Вернулись через две минуты — там никого, позвонили им квартиру — никто не открывал. ДПСники сказали, что не могут ломиться в квартиру, но тут уже приехала ППС. Поехали писать заявление в отдел полиции № 2, взяли направление на медосвидетельствование. В это же время в полицию пришли люди примерно по такой же беде — с улицы 1905 года», — объясняет Сергей.


Вернуться домой Сергей и Светлана не рискнули — они опасаются, что компания не остановится.


Участковый Иван Соколов отказался лично комментировать НГС происшествие и попросил направить все вопросы в пресс-службу МВД. По словам Сергея, во вторник он должен был идти вместе с ним к хозяйке квартиры, но участковый не пришёл на встречу, сославшись на занятость. Пострадавшие до сих пор не знают имён обидчиков — участковый сообщил им только, что передал повестку жильцам той квартиры. Вручили ли повестку участникам драки, Сергей не знает.


«По этому заявлению доследственная проверка ещё не закончена, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить степень тяжести полученных повреждений. На основании заключения эксперта сотрудники полиции будут принимать решение о квалификации деяния», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Новосибирской области.


Избитый мужчина пролежал на улице около часа


За пару недель до происшествия на Прибрежной на запись камеры видеонаблюдения попала ещё одна драка из-за шума ночью. В полночь 30 марта возле дома на Новоуральской, 15/4 избили мужчину — после драки в подъезд зашли мужчина с женщиной, а избитый остался лежать на улице. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам благодаря ролику. 


В МВД добавили, что конфликт произошёл из-за громкой музыки. 


Усиленно отстаивать право на тишину в многоквартирных домах депутаты Заксобрания Новосибирской области начали ещё в 2014 году — согласно первому законопроекту, шуметь запретили с 22:00 до 7:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. Особенно выделены строительно-монтажные работы, которые запретили проводить с 20:00 до 7:00 по будням и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздники.


Позже депутаты утвердили и два тихих часа днём — с 13:00 до 15:00, однако вскоре сократили сиесту до одного часа. Осенью 2017 года приняли ещё одно дополнение к закону — с нового года собакам, кошкам и прочим питомцам запретили шуметь, а хозяев обязали контролировать в часы тишины своих домашних животных. Нарушителям грозит штраф за первое нарушение от 3000 рублей, за повторное уже 5000.


«В 2017 году в Новосибирске поступило чуть больше пяти тысяч обращений и жалоб на шумных соседей. Лидерами являлись Кировский — 1100 обращений, и Октябрьский районы — чуть более 900. 


Спальные районы города дают такие обращения. Здесь ещё зависит от этажности застройки, в многоэтажных домах крупных жилмассивов конфликты возникают чаще. В этом году ситуация немного изменилась. За первый квартал 2018 года в полицию поступило чуть более двух тысяч обращений. Лидеры поменялись местами — сейчас впереди Октябрьский. Разница около 70 жалоб», — подсчитали в полиции районы с максимальным числом жалоб на соседей. 


Однако платят штрафы далеко не после каждого визита участкового. «В 2017 году административных протоколов в административные комиссии поступило 1822, по ним наложено взысканий 1252 на сумму 4095,1 тысячи рублей (свыше 4 миллионов. — Прим. ред.)», — сообщили в пресс-центре мэрии.


По закону у россиян есть только одна возможность утихомирить буйных соседей — обратиться в полицию. И чтобы доказать вину соседей, юристы рекомендуют жильцам многоквартирных домов действовать сообща — ставить видеокамеры и писать коллективные жалобы. 


«Участковый составляет протокол. Можно подкрепить свои слова доказательствами — зафиксировать шум на диктофон у себя или в подъезде. Можно вступить в мирные переговоры с соседями и зафиксировать, что вы постучали в их дверь, просили прекратить шум. Если это несколько дней, то фиксировать, что это продолжается в течение длительного времени. Также можно договориться с управляющей компанией, чтобы поставили камеру видеонаблюдения в подъездах, лестничных площадках или на крыльце. И от себя лично и от соседей писать жалобы в полицию», — считает специалист «Центра юридической защиты» Валентина Орлова.


Если к приезду полиции соседи затихли, в МВД рекомендуют заручиться поддержкой остальных жителей дома — коллективные показания жильцов здесь на пользу.


«Подтвердить проблематично. На месте сотрудники полиции должны опросить заявителя, соседей, на которых жаловались, и возможных свидетелей — если они готовы подтвердить, то можно доказать факт. Всё зависит от того, как выстроены отношения между соседями», — добавили в МВД.


Также юристы советуют новосибирцам не заниматься самодеятельностью в борьбе с шумными соседями. Популярные в народе привычки — постучать по батареям или отключить электросчётчик — могут обернуться против борца с шумом.


«Если в результате скачка напряжения у соседа вышел из строя телевизор или другая дорогостоящая электроника, это чревато последствиями. Уподобляться нарушителям не стоит, потому что когда гремишь по батареям, нарушается покой остальных соседей — и они тоже могут в отношении вас что-то предпринять», — предупреждает юрист.


Читайте также:

Налоговая служба решила бороться с теневыми арендаторами — собственников обяжут платить налоги с прибыли от сдаваемых квартир. Эксперты рассказали, как это повлияет на рынок аренды жилья в Новосибирске.

Прочтений: 1897
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено