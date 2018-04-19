Стукач должен быть наказан

Новосибирцы буквально готовы драться за соблюдение закона о тишине. Только этой весной стало известно о двух драках между недовольными соседями, в которых сейчас разбирается полиция. Корреспондент НГС выяснил подробности истории: шумная компания сняла квартиру, устроила во дворе рынок по продаже автомобилей и круглые сутки водит клиентов, а жильцы дома боятся делать им замечания. Избитый сосед утверждает, что до сих пор не знает имён обидчиков. Полиция назвала районы, где жители чаще всего жалуются друг на друга, а юристы рассказали, как законно бороться с соседями и не оказаться виноватым — за любимые в народе способы наказания соседей можно самому пойти под суд.

Сергей Солодкин вместе с девушкой Светланой живёт на улице Прибрежной, 4 — вечером 14 апреля на них напала компания, которая снимает «двушку» этажом ниже. Конфликт между жильцами подъезда и квартирантами развивался долгое время, а бесконечные жалобы в полицию не оказывали никакого эффекта.





По словам Сергея Солодкина, пятеро молодых мужчин сняли квартиру в их подъезде около двух лет назад — потом к одному из них переехала жена, а вскоре в семье родился ребёнок. Компания работает на дому — перепродают автомобили, к ним часто приходят клиенты.





Шум был далеко не единственной проблемой — перекупщики заставили весь двор автомобилями.





По словам старшего по подъезду Леонида Леонидовича, они пригоняют во двор в неделю 10–15 автомобилей — занимают все парковки жильцов, а периодически к дому невозможно было проехать из-за лишних машин. Однако после очередного скандала парни стали хитрее — рассредоточили автомобили по окрестностям и больше не ставят все пригнанные авто под окнами. Мужчина рассказал, что нередко по ночам срабатывала сигнализация — её не выключали часами, а на просьбы следить за своими машинами устраивали скандалы.





«И в пять утра, и в час ночи к ним приезжают покупатели из Кемерово, с 55-ми номерами (Омск. — Прим. ред.), каких только номеров там нет! А представьте, когда ночью звонят в домофон, а там маленький ребёнок — его всё время дёргают, включают свет, постоянно разговаривают, телефон звонит. Ребёнок, конечно, не спит и плачет. А ночью в полнейшей тишине это всё слышно. А хозяйке не до ребёнка, у них свои проблемы. Арендаторы продали две-три машины, хорошо заработали, и парни, простите, но откровенно квасят там. Как с ними разговаривать?» — рассказал Леонид Леонидович. Мужчина добавил, что соседи терпят и боятся связываться с парнями: много лет назад его знакомого майора застрелили в такой же ситуации, а однажды сыну угрожали пистолетом за замечание другой шумной компании.







Жители дома стали записывать номера пригнанных автомобилей, чтобы доказать продажу машин во дворе





Сперва жильцы подъезда пытались решить вопрос мирно: просили соседей быть тише, но компания отвечала, что они тоже хотят отдыхать и не видят разницы между ночью и днём. Сергей неоднократно вызывал полицию, однако соседей визиты полицейских никак не пугали — в четыре утра компания шла с разборками к соседу.





«За всё это время вызывал полицию раза четыре, они приезжали. Жильцы (съёмной квартиры. — Д.Я.), после того как полиция уезжала, прибегали ко мне, долбились в дверь, кричали: "Выходи!".





Мне приходили два раза ответы от полиции, что были опрошены другие соседи, никто вроде информацию не подтвердил — всё просто боятся, поэтому не завели даже административное дело. Сказали, что нет состава», — рассказывает Солодкин. У Сергея есть запись, как один из парней приходил к нему, оскорблял и угрожал, но, как он утверждает, полиция не посмотрела её.





Жильцы обращались к собственникам квартиры — владелица переехала в Корею, а её дочь вместе с мужем живут в соседнем подъезде. В январе супруги обещали разобраться с квартирантами, но ничего не изменилось. В подъезде считают, что компания хорошо платит за аренду, поэтому хозяева их не выселяют. Отчаявшиеся соседи подумывают обратиться в налоговую службу, чтобы ФНС проверила, платят ли собственники налоги, — они надеются, что такая мера может подействовать на владельцев.





Накануне нападения, в четверг, девушка Сергея Светлана вновь написала заявление участковому, что соседи нарушают порядок в ночное время, а уже в субботу, 14 апреля, пару избили. Сергей и Светлана шли к своей машине, когда к ним подбежала незнакомая девушка и начала выяснять, зачем пара стучит по батареям ночью. От ругани она быстро перешла к драке и начала пинать Сергея, но тот не давал ей сдачи. Через пару минут к ней на помощь подбежали парни. Светлана пыталась снять происходящее на смартфон, но его разбили — достать видео пока ещё не удалось.







«Пока эта девушка звонила своим, я вызвал полицию, сообщил, что на нас пытаются напасть. Но тут же подбежали двое парней, третий сидел в машине, я его сперва не заметил, мне потом Светлана сказала. Свидетелей было много. Парни били меня, девушка накинулась на Светлану. После потасовки мы сели в машину, выехали за поворот, там патруль ДПС, попросил их помочь. Вернулись через две минуты — там никого, позвонили им квартиру — никто не открывал. ДПСники сказали, что не могут ломиться в квартиру, но тут уже приехала ППС. Поехали писать заявление в отдел полиции № 2 , взяли направление на медосвидетельствование. В это же время в полицию пришли люди примерно по такой же беде — с улицы 1905 года», — объясняет Сергей.





Вернуться домой Сергей и Светлана не рискнули — они опасаются, что компания не остановится.





Участковый Иван Соколов отказался лично комментировать НГС происшествие и попросил направить все вопросы в пресс-службу МВД. По словам Сергея, во вторник он должен был идти вместе с ним к хозяйке квартиры, но участковый не пришёл на встречу, сославшись на занятость. Пострадавшие до сих пор не знают имён обидчиков — участковый сообщил им только, что передал повестку жильцам той квартиры. Вручили ли повестку участникам драки, Сергей не знает.





«По этому заявлению доследственная проверка ещё не закончена, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить степень тяжести полученных повреждений. На основании заключения эксперта сотрудники полиции будут принимать решение о квалификации деяния», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Новосибирской области.





Избитый мужчина пролежал на улице около часа





За пару недель до происшествия на Прибрежной на запись камеры видеонаблюдения попала ещё одна драка из-за шума ночью. В полночь 30 марта возле дома на Новоуральской, 15/4 избили мужчину — после драки в подъезд зашли мужчина с женщиной, а избитый остался лежать на улице. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам благодаря ролику.





В МВД добавили, что конфликт произошёл из-за громкой музыки.





Усиленно отстаивать право на тишину в многоквартирных домах депутаты Заксобрания Новосибирской области начали ещё в 2014 году — согласно первому законопроекту, шуметь запретили с 22:00 до 7:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. Особенно выделены строительно-монтажные работы, которые запретили проводить с 20:00 до 7:00 по будням и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздники.





Позже депутаты утвердили и два тихих часа днём — с 13:00 до 15:00, однако вскоре сократили сиесту до одного часа. Осенью 2017 года приняли ещё одно дополнение к закону — с нового года собакам, кошкам и прочим питомцам запретили шуметь, а хозяев обязали контролировать в часы тишины своих домашних животных. Нарушителям грозит штраф за первое нарушение от 3000 рублей, за повторное уже 5000.





«В 2017 году в Новосибирске поступило чуть больше пяти тысяч обращений и жалоб на шумных соседей. Лидерами являлись Кировский — 1100 обращений, и Октябрьский районы — чуть более 900.





Спальные районы города дают такие обращения. Здесь ещё зависит от этажности застройки, в многоэтажных домах крупных жилмассивов конфликты возникают чаще. В этом году ситуация немного изменилась. За первый квартал 2018 года в полицию поступило чуть более двух тысяч обращений. Лидеры поменялись местами — сейчас впереди Октябрьский. Разница около 70 жалоб», — подсчитали в полиции районы с максимальным числом жалоб на соседей.





Однако платят штрафы далеко не после каждого визита участкового. «В 2017 году административных протоколов в административные комиссии поступило 1822, по ним наложено взысканий 1252 на сумму 4095,1 тысячи рублей (свыше 4 миллионов. — Прим. ред.)», — сообщили в пресс-центре мэрии.





По закону у россиян есть только одна возможность утихомирить буйных соседей — обратиться в полицию. И чтобы доказать вину соседей, юристы рекомендуют жильцам многоквартирных домов действовать сообща — ставить видеокамеры и писать коллективные жалобы.





«Участковый составляет протокол. Можно подкрепить свои слова доказательствами — зафиксировать шум на диктофон у себя или в подъезде. Можно вступить в мирные переговоры с соседями и зафиксировать, что вы постучали в их дверь, просили прекратить шум. Если это несколько дней, то фиксировать, что это продолжается в течение длительного времени. Также можно договориться с управляющей компанией, чтобы поставили камеру видеонаблюдения в подъездах, лестничных площадках или на крыльце. И от себя лично и от соседей писать жалобы в полицию», — считает специалист «Центра юридической защиты» Валентина Орлова.





Если к приезду полиции соседи затихли, в МВД рекомендуют заручиться поддержкой остальных жителей дома — коллективные показания жильцов здесь на пользу.





«Подтвердить проблематично. На месте сотрудники полиции должны опросить заявителя, соседей, на которых жаловались, и возможных свидетелей — если они готовы подтвердить, то можно доказать факт. Всё зависит от того, как выстроены отношения между соседями», — добавили в МВД.





Также юристы советуют новосибирцам не заниматься самодеятельностью в борьбе с шумными соседями. Популярные в народе привычки — постучать по батареям или отключить электросчётчик — могут обернуться против борца с шумом.





«Если в результате скачка напряжения у соседа вышел из строя телевизор или другая дорогостоящая электроника, это чревато последствиями. Уподобляться нарушителям не стоит, потому что когда гремишь по батареям, нарушается покой остальных соседей — и они тоже могут в отношении вас что-то предпринять», — предупреждает юрист.





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