Лёд и пламень

В Шерешеге завершился рекордный массовый спуск с горы в бикини — НГС собрал самые жаркие снимки

Лёд и пламень


14 апреля в Шерегеше полторы тысячи человек в купальниках и шортах спустились на лыжах и сноубордах с горы Зелёная. У подножия горы впервые вели онлайн-видеотрансляцию, за которой наблюдали сотни, а спуск попал в Книгу рекордов России. Среди участников были и новосибирцы. НГС собрал 15 лучших фото спуска в купальниках, которыми поделились в Instagram.

Официально в спуске приняли участие 1525 человек — все девушки были либо в купальниках, либо в бикини, а парни — в плавках и шортах. 





Рекорд официально зафиксировал редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. «Меня часто спрашивают, какой рекорд самый интересный. Я всегда говорю, что из горнолыжных GrelkaFest — самый крутой рекорд. <...> Грубых нарушений правил установки рекорда не было. Были те, кто, к примеру, не услышал, что с рюкзаком нельзя. Попросили, человек его снял и прошёл в зону старта. Все вопросы решались на месте», — привели организаторы фестиваля его слова. В прошлом году в «голом» спуске приняли участие 1496 человек.


Участников порадовало солнце, которое выглянуло на время заезда. Дождь, который обещали синоптики, пошёл уже после того, как рекорд зарегистрировали.



Жара🤟🏽😈#grelkafest #grelkafest2018

Публикация от Kolmogorova Anastasia (@_kolmogorovaanastasia_)



«За шесть лет GrelkaFest стал неким туристическим кузбасским эпосом. Все райдеры не только Сибири, но и зарубежья знают, что в апреле нужно приехать в Шерегеш и принять участие в фестивале, чтобы удачно закрыть сезон. Поэтому мы не стали нарушать традицию. Ведь кто кроме нас сделает жизнь для сноубордистов и горнолыжников еще веселее», — рассказал организатор GrelkaFest Никита Гирин.


Тут даже комментарий не нужен 🙈

Публикация от 👤 STANISLAV (@trueconnect)




В этом году на GrelkaFest было много зарубежных гостей. В оргкомитете рассказали, что самый дальний гость прибыл в Шерегеш из Канады. Кроме того, в прыжках в бассейн участвовали двое представителей Швеции. В основном гости приезжали из российских городов — Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово, Томска, Барнаула, Красноярска, Омска, Москвы, Иркутска и других.


🤘#grelkafest

Публикация от Татьяна👸👑 (@tatyanatonkoshkurova)




Главный приз спуска в купальниках получила участница по имени Каролина — она приехала в Шерегеш из Уганды, рассказали организаторы.


В этом году фестиваль также можно было посмотреть онлайн — видеотрансляцию посмотрели почти 40 тысяч человек. Пик просмотров, по наблюдениям организаторов, пришёлся именно на спуск в купальниках. Фестиваль завершится завтра, 15 апреля. А сегодня вечером лыжникам и сноубордистам споёт Найк Борзов и группировка «Ленинград». 



двойной экспрессо, пожалуйста.

Публикация от Шабаев Константин (@k.shabaev)


Мы сделали это 🏂💨 😎🤟😁#грелкафест2018#геш

Публикация от Ульяна (@uliana_konycheva)


Кроме спуска новосибирцы развлекали себя в Шерегеше парапланом — Александр Орлов поднял на нём в небо сибирячку в бикини.

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