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Мутные тульские воды

Старая дамба под городом может утопить сотни домов и дач новосибирцев — кто-то заколотил её досками

Поселковая дамба 
Поселковая дамба 

12 апреля в посёлке 8 Марта высадился десант чиновников — из мэрии Новосибирска и правительства НСО, — которые внезапно решили проинспектировать на реке Туле дамбу. Её порыв может стать причиной подтопления дач и садовых обществ, расположенных в черте Новосибирска. Реальная угроза возникла из-за того, что неизвестные забили брусьями один из проёмов плотины. На дамбе чиновники немного повздорили — но так и не выяснили, кто именно перегородил реку и зачем. Корреспондент НГС побывал на месте раздора, выслушал обе стороны и выяснил, кто на самом деле заколотил проём дамбы и для чего.

На дамбе через реку Тулу собрались чиновники разных ветвей власти
На дамбе через реку Тулу собрались чиновники разных ветвей власти


12 апреля сотрудники мэрии Новосибирска отправились на дамбу на реке Туле возле посёлка 8 Марта, чтобы проверить местную плотину. Её кто-то перегородил досками, из-за чего уровень воды поднялся более чем на 1,5 метра.


Кто-то перегородил часть плотины деревянной запрудой
Кто-то перегородил часть плотины деревянной запрудой


«Создалась реальная угроза. Если бы произошёл залповый сброс [в результате прорыва деревянной запруды], мы бы получили такую ситуацию, как в 2015 году: подтопило бы более 200 [садовых] участков в пойме реки Тулы на территории города. <…> От работы этого гидросооружения зависит обстановка в городе. <…> Мэр дал команду, и мы контролировали состояние данного сооружения», — объяснил интерес городских властей (дамба относится к Новосибирскому району, и мэрии сельсовет не подчиняется. — Прим. ред.) начальник департамента по ЧС и мобилизационной работе мэрии Новосибирска Александр Ерохин. Представитель мэрии добавил, что деревянную запруду уже разобрали, а вот тех, кто её соорудил, так и не нашли.


Кто сделал перегородку, так никто официально и не признался
Кто сделал перегородку, так никто официально и не признался


Правда, присутствовавший тут же представитель другой власти — местной — тут же ввязался в спор с гостями из города. Он заметил, что они давно следили за этим объектом, а деревянная запруда, наоборот, создана во благо: для того чтобы сдержать воду и не допустить подтопления участков города, о которых ранее говорил человек из мэрии.


Дамбу в районе посёлка 8 Марта не ремонтировали уже лет сорок
Дамбу в районе посёлка 8 Марта не ремонтировали уже лет сорок


«Данное гидротехническое сооружение находится [с 2015 года] в введении Верх-Тулинского сельсовета. Был проведён ряд превентивных мероприятий… С инициативной группой граждан была создана данная заглушка в связи с тем, что шандора (металлический шлюз. — И.К.) гидротехнического сооружения находится в аварийном состоянии. Если бы не проведённые превентивные мероприятия, уже третий день бы [садовые] участки Кировского района находились в зоне подтопления. <…> Никакого участия департамент ГО и ЧС мэрии не принимал. <…> Мы держим ситуацию полностью под контролем», — пояснил начальник управления ГО и ЧС администрации Новосибирского района НСО Антон Колесников и недоумённо пожал плечами: для чего здесь мэрия, он так и не понял.


Антон Колесников недоумевает: зачем приехали сотрудники мэрии?
Антон Колесников недоумевает: зачем приехали сотрудники мэрии?


Колесников, как и остальные, тоже затруднился пояснить, кто именно и по чьему распоряжению «поиграл» здесь в бобров. Но заметил, что запруду разобрали силами сельсовета, как только поступили тревожные сигналы из Новосибирска.


«Кто сооружал? Это была инициатива местных жителей. <…> Они здесь живут и знают ситуацию каждый год. <…> Сделано было [деревянное сооружение], чтобы не было подтопления Новосибирска», — в противовес заявлению представителя мэрии, заметно волнуясь или просто дрожа на пронизывающем ветру, произнёс Антон Колесников.


Представитель мэрии Александр Ерохин общается с главой местного сельсовета Майей Соболёк
Представитель мэрии Александр Ерохин общается с главой местного сельсовета Майей Соболёк


Не назвала загадочных запрудостроителей и прибывшая на место с небольшим опозданием глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболёк. Её тут же обступили чиновники.


«Я могу предположить, что это [построили] для того, чтобы сохранить реку. Потому что когда вода отсюда уходит, здесь происходит заболачивание. <…> А когда шандоры закрыты, у нас здесь водоём: можно ловить рыбу, отдыхать», — пояснила корреспонденту НГС глава сельсовета, которая перед этим отчиталась перед городскими и областными чиновниками, что у них всё под контролем, деревянная запруда построена без разрешения, а инициаторами её стали, предположила Соболёк, местные рыбаки.


Чиновники говорят, что на ремонт дамбы из федерального бюджета выделено 33 миллиона рублей, но скоро эти деньги не придут
Чиновники говорят, что на ремонт дамбы из федерального бюджета выделено 33 миллиона рублей, но скоро эти деньги не придут


«Они (местные жители. — И.К.) так и не признаются, [кто это сделал]. Данный объект передан в собственность сельскому совету, у которого нет ни специалистов, ни денег на его эксплуатацию. Да и понимания нет. Наверное, такие сооружения должны находиться в государственной собственности или у хороших предприятий. Чтобы беды не было», — заметил с какой-то печальной интонацией в голосе Ерохин.


Представитель МЧС заметил, что паводок только приближается, поэтому говорить, что угроза миновала, ещё рано
Представитель МЧС заметил, что паводок только приближается, поэтому говорить, что угроза миновала, ещё рано


Сама дамба в печальном состоянии и требует ремонта — три года назад её уже прорывало. Построенную около 40 лет назад, её не ремонтировали ни разу. Деньги — 33 миллиона рублей — федеральный центр вроде бы дать согласился, но случится это не ранее чем в 2019–2020 годах.


«Паводок ещё идет… Всё ещё во льду — ледохода же пока нет. Всё начнётся вот-вот», — сообщил замначальника ГУ МЧС России по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Виталий Панов.


Местный житель Алексей знает, кто построил запруду и для чего
Местный житель Алексей знает, кто построил запруду и для чего


После того как все разъехались, на плотине остался лишь один человек, который тоскливо смотрел куда-то вдаль. «Знаю я всю эту ситуацию… Хочешь по правде? Люди обычные, нормальные люди хотели поднять уровень на полметра, чтобы тут рыба была. Щука была 7–8 кг, а сейчас стала 3–4 кг. Просто никому до этого дела не было, когда [дамба] сломана была, а как сделали… В итоге [заграждение] убрали, чтобы не было скандала, а скандал всё равно раздулся», — объяснил корреспонденту НГС местный житель Алексей, развернулся и пошёл куда-то вдаль.



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