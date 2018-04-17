фоторепортаж

Сумка с деньгами, «айфон» и шпага: что забывают в Новосибирске туристы

НГС побывал в комнатах забытых вещей на вокзале и в аэропорту — и нашёл в них странные экспонаты

В комнатах забытых вещей много детских игрушек и книжек
В комнатах забытых вещей много детских игрушек и книжек

Каждый когда-нибудь забывал ключи или перчатки в общественных местах — особенно рассеянные даже перестали обращать на это внимание. О том, насколько забывчивы бывают новосибирцы, можно судить по коллекциям сумок, шляп, телефонов, планшетов и кучи совсем необычных вещей, которые хранят в столах находок. Корреспонденты НГС пробрались на специальные склады в аэропорту Толмачёво и на вокзале Новосибирск-Главный, куда обычно не пускают посторонних, и узнали, кто хранит забытые вещи, где их теряют и как их забрать. Подробности — в фоторепортаже НГС.

Забытые вещи на ж/д вокзале хранят на специальном складе в цокольном этаже — прямо под залом ожидания. Они заняли пару стеллажей — здесь только те вещи, которые оставили в последние шесть месяцев. По правилам забытые вещи хранят полгода, после чего их могут распродать или выбросить. 


Склад забытых и невостребованных вещей на вокзале занимает комнату в 72 квадрата
Склад забытых и невостребованных вещей на вокзале занимает комнату в 72 квадрата


Часто пассажиры оставляют дорогую технику
Часто пассажиры оставляют дорогую технику


Среди вещей можно найти шубу из «чебурашки»
Среди вещей можно найти шубу из «чебурашки»


Как рассказал начальник вокзала Роман Рябикин, чаще всего люди забывают вещи в залах ожидания и в поездах. Почти всегда их приносят сотрудники вокзала или охранники, на склад оставленных вещей их сдают при сотруднике полиции. 


Неудивительно, что поклонники 90-х ездят в поездах 
Неудивительно, что поклонники 90-х ездят в поездах 


В одном из пакетов работники нашли красивую картину и семейный фотопортрет
В одном из пакетов работники нашли красивую картину и семейный фотопортрет


Каждая вещь хранится на полочке, под каждым телефоном, игрушкой или шляпкой — акт с информацией о том, кто, где и когда нашёл вещь. Даже под новым бюстгальтером 
Каждая вещь хранится на полочке, под каждым телефоном, игрушкой или шляпкой — акт с информацией о том, кто, где и когда нашёл вещь. Даже под новым бюстгальтером 


«На данный момент самая дорогая вещь, которая хранится на складе, — это два мобильных телефона iPhone и Acer, забытые пассажирами у стойки для зарядки мобильных телефонов в Восточном зале ожидания», — рассказали в ЗСЖД. «Старожилы рассказывали, что как-то крупная сумма денег найдена была и благополучно возвращена владельцу. Серьёзные были деньги, причём это были 90-е годы, порядок цифр был в районе стоимости автомобиля. Это была борсетка, набитая деньгами», — вспомнил Роман Рябикин.


Самые дорогие вещи на складе — популярные смартфоны 
Самые дорогие вещи на складе — популярные смартфоны 


К забытым сумкам тоже прикрепляют акты с перечислением их содержимого — эта, скорее всего, принадлежала омскому студенту: сумка с надписью «Омск — территория здоровья», банки с тушёнкой, «Роллтон»...
К забытым сумкам тоже прикрепляют акты с перечислением их содержимого — эта, скорее всего, принадлежала омскому студенту: сумка с надписью «Омск — территория здоровья», банки с тушёнкой, «Роллтон»...


За порядком на складе следит Юлия — молодая заведующая складом невостребованных вещей
За порядком на складе следит Юлия — молодая заведующая складом невостребованных вещей


Чтобы вернуться за своими вещами, пассажирам придётся заплатить за хранение — на вокзале это 200 рублей до 30 дней. Возвращаются за своими вещами, по словам работников вокзала, каждый третий.


Самая необычная вещь, которую нашли на вокзале, — шпага для фехтования. На синей рукоятке написана фамилия владельца: Милько
Самая необычная вещь, которую нашли на вокзале, — шпага для фехтования. На синей рукоятке написана фамилия владельца: Милько


Джентельменский набор
Джентельменский набор


Перед тем как оказаться на полках, вещи досматривают полицейские — вдруг там что-то запрещённое или опасное
Перед тем как оказаться на полках, вещи досматривают полицейские — вдруг там что-то запрещённое или опасное


Среди других вещей, которые, казалось бы, сложно забыть, — колонки для компьютера, пылесос, копилка с мелочью. Помимо прочего, на полках много запылившихся банковских карточек, портативных зарядок, игрушек и книг. «Дипломные работы забывали. Я всё думала, как так?» — удивляется Юлия. 


Если вы увидели в фоторепортаже из вокзала свою вещь, позвоните по бесплатному номеру единой справочной службы: 8-800-775-00-00


В Толмачёво рассказали, что все найденные вещи проверяет служба авиационной безопасности — в здании вокзала или прямо на борту самолёта. Документы отдают сразу в полицию, а другие вещи — в комнату розыска багажа на первом этаже.


Забытые вещи в аэропорту хранят в комнате розыска багажа — по факту это три доверху набитые небольшие подсобки
Забытые вещи в аэропорту хранят в комнате розыска багажа — по факту это три доверху набитые небольшие подсобки


Из самолётов чаще всего приносят игрушки и детские вещи 
Из самолётов чаще всего приносят игрушки и детские вещи 


Здесь тоже у каждой вещи свой акт с подробным описанием вещи, с указанием времени и места, где её нашли 
Здесь тоже у каждой вещи свой акт с подробным описанием вещи, с указанием времени и места, где её нашли 


Вещи здесь хранят в трёх маленьких комнатках. Как и на вокзале, вещи, найденные на борту самолёта, хранят только полгода. Не более одного месяца хранят вещи, если их нашли в здании аэропорта или на его территории. Вещи, за которыми не вернулись, тоже утилизируют или продают. 


Среди пассажиров оказываются забывчивые новосибирцы — любители грязного реализма Чарльза Буковски
Среди пассажиров оказываются забывчивые новосибирцы — любители грязного реализма Чарльза Буковски


Коллекция зонтов. «Ой, а тут моего нету, случайно?» — заглянула в камеру одна из работниц аэропорта
Коллекция зонтов. «Ой, а тут моего нету, случайно?» — заглянула в камеру одна из работниц аэропорта


Больше всего корреспондентов НГС удивили забытые костыли. А может, в аэропорту случилось настоящее чудо?  
Больше всего корреспондентов НГС удивили забытые костыли. А может, в аэропорту случилось настоящее чудо?  


Чаще всего пассажиры оставляют документы, сотовые телефоны и планшеты — в комнате их как минимум полная коробка. Но были и милые «потеряшки»: «У нас был случай: написала девушка, она из Якутии. Она летела с маленьким ребёнком и в аэропорту забыла подушечку. А подушечка очень дорога ребёнку, потому что она с рождения с ней. Я просто прониклась так... И её принесли в розыск, и мы её отправили ей самолётом. Жалко, фотку найти не могу — она высылала фотку этой девчонки с подушечкой, мол, спасибо, что нашли», — рассказали сотрудники.


Стопка забытых планшетов — в одной из коробок таких целая куча. Самый дорогой в ней — iPad
Стопка забытых планшетов — в одной из коробок таких целая куча. Самый дорогой в ней — iPad


Кепочка с логотипом CHANEL пылится уже несколько месяцев
Кепочка с логотипом CHANEL пылится уже несколько месяцев


Карта Чукотки. Надеемся, что без неё владелец не потерялся где-нибудь в тундре 
Карта Чукотки. Надеемся, что без неё владелец не потерялся где-нибудь в тундре 


«Чаще всего забывают вещи на входном контроле и при прохождении предполётного контроля, когда помещают личные вещи в специальные лотки для досмотра личных вещей. Обычно это сотовые телефоны, очки, ремни, ключи или часы. С борта самолёта приносят портативные устройства, очки, игрушки», — рассказали сотрудники аэропорта. Владельцы в 90% случаев возвращаются за ценными вещами и сумками, остальное пылится на полках.


Потерянный багет ненадолго стал интересным реквизитом для фотосессии
Потерянный багет ненадолго стал интересным реквизитом для фотосессии


Полки завалены оставленными вещами. В соседней комнате хранят десятки невостребованных чемоданов, потерявшихся между рейсами 
Полки завалены оставленными вещами. В соседней комнате хранят десятки невостребованных чемоданов, потерявшихся между рейсами 


Кто-то остался без модного костюма-троечки 
Кто-то остался без модного костюма-троечки 


Работники аэропорта советуют прикреплять к своим личным вещам бирку с контактами, чтобы при потере можно было быстро найти владельца. 


Если вы увидели в фоторепортаже из Толмачёво свою вещь, позвоните в комнату розыска багажа: 216-97-66. Она работает круглосуточно. 


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