Сумка с деньгами, «айфон» и шпага: что забывают в Новосибирске туристы

НГС побывал в комнатах забытых вещей на вокзале и в аэропорту — и нашёл в них странные экспонаты

Каждый когда-нибудь забывал ключи или перчатки в общественных местах — особенно рассеянные даже перестали обращать на это внимание. О том, насколько забывчивы бывают новосибирцы, можно судить по коллекциям сумок, шляп, телефонов, планшетов и кучи совсем необычных вещей, которые хранят в столах находок. Корреспонденты НГС пробрались на специальные склады в аэропорту Толмачёво и на вокзале Новосибирск-Главный, куда обычно не пускают посторонних, и узнали, кто хранит забытые вещи, где их теряют и как их забрать. Подробности — в фоторепортаже НГС.

Забытые вещи на ж/д вокзале хранят на специальном складе в цокольном этаже — прямо под залом ожидания. Они заняли пару стеллажей — здесь только те вещи, которые оставили в последние шесть месяцев. По правилам забытые вещи хранят полгода, после чего их могут распродать или выбросить.





Склад забытых и невостребованных вещей на вокзале занимает комнату в 72 квадрата





Часто пассажиры оставляют дорогую технику





Среди вещей можно найти шубу из «чебурашки»





Как рассказал начальник вокзала Роман Рябикин, чаще всего люди забывают вещи в залах ожидания и в поездах. Почти всегда их приносят сотрудники вокзала или охранники, на склад оставленных вещей их сдают при сотруднике полиции.







Неудивительно, что поклонники 90-х ездят в поездах





В одном из пакетов работники нашли красивую картину и семейный фотопортрет





Каждая вещь хранится на полочке, под каждым телефоном, игрушкой или шляпкой — акт с информацией о том, кто, где и когда нашёл вещь. Даже под новым бюстгальтером





«На данный момент самая дорогая вещь, которая хранится на складе, — это два мобильных телефона iPhone и Acer, забытые пассажирами у стойки для зарядки мобильных телефонов в Восточном зале ожидания», — рассказали в ЗСЖД. «Старожилы рассказывали, что как-то крупная сумма денег найдена была и благополучно возвращена владельцу. Серьёзные были деньги, причём это были 90-е годы, порядок цифр был в районе стоимости автомобиля. Это была борсетка, набитая деньгами», — вспомнил Роман Рябикин.





Самые дорогие вещи на складе — популярные смартфоны





К забытым сумкам тоже прикрепляют акты с перечислением их содержимого — эта, скорее всего, принадлежала омскому студенту: сумка с надписью «Омск — территория здоровья», банки с тушёнкой, «Роллтон»...





За порядком на складе следит Юлия — молодая заведующая складом невостребованных вещей





Чтобы вернуться за своими вещами, пассажирам придётся заплатить за хранение — на вокзале это 200 рублей до 30 дней. Возвращаются за своими вещами, по словам работников вокзала, каждый третий.





Самая необычная вещь, которую нашли на вокзале, — шпага для фехтования. На синей рукоятке написана фамилия владельца: Милько





Джентельменский набор





Перед тем как оказаться на полках, вещи досматривают полицейские — вдруг там что-то запрещённое или опасное





Среди других вещей, которые, казалось бы, сложно забыть, — колонки для компьютера, пылесос, копилка с мелочью. Помимо прочего, на полках много запылившихся банковских карточек, портативных зарядок, игрушек и книг. «Дипломные работы забывали. Я всё думала, как так?» — удивляется Юлия.





Если вы увидели в фоторепортаже из вокзала свою вещь, позвоните по бесплатному номеру единой справочной службы: 8-800-775-00-00.





В Толмачёво рассказали, что все найденные вещи проверяет служба авиационной безопасности — в здании вокзала или прямо на борту самолёта. Документы отдают сразу в полицию, а другие вещи — в комнату розыска багажа на первом этаже.







Забытые вещи в аэропорту хранят в комнате розыска багажа — по факту это три доверху набитые небольшие подсобки





Из самолётов чаще всего приносят игрушки и детские вещи





Здесь тоже у каждой вещи свой акт с подробным описанием вещи, с указанием времени и места, где её нашли





Вещи здесь хранят в трёх маленьких комнатках. Как и на вокзале, вещи, найденные на борту самолёта, хранят только полгода. Не более одного месяца хранят вещи, если их нашли в здании аэропорта или на его территории. Вещи, за которыми не вернулись, тоже утилизируют или продают.





Среди пассажиров оказываются забывчивые новосибирцы — любители грязного реализма Чарльза Буковски





Коллекция зонтов. «Ой, а тут моего нету, случайно?» — заглянула в камеру одна из работниц аэропорта





Больше всего корреспондентов НГС удивили забытые костыли. А может, в аэропорту случилось настоящее чудо?





Чаще всего пассажиры оставляют документы, сотовые телефоны и планшеты — в комнате их как минимум полная коробка. Но были и милые «потеряшки»: «У нас был случай: написала девушка, она из Якутии. Она летела с маленьким ребёнком и в аэропорту забыла подушечку. А подушечка очень дорога ребёнку, потому что она с рождения с ней. Я просто прониклась так... И её принесли в розыск, и мы её отправили ей самолётом. Жалко, фотку найти не могу — она высылала фотку этой девчонки с подушечкой, мол, спасибо, что нашли», — рассказали сотрудники.





Стопка забытых планшетов — в одной из коробок таких целая куча. Самый дорогой в ней — iPad





Кепочка с логотипом CHANEL пылится уже несколько месяцев





Карта Чукотки. Надеемся, что без неё владелец не потерялся где-нибудь в тундре





«Чаще всего забывают вещи на входном контроле и при прохождении предполётного контроля, когда помещают личные вещи в специальные лотки для досмотра личных вещей. Обычно это сотовые телефоны, очки, ремни, ключи или часы. С борта самолёта приносят портативные устройства, очки, игрушки», — рассказали сотрудники аэропорта. Владельцы в 90% случаев возвращаются за ценными вещами и сумками, остальное пылится на полках.







Потерянный багет ненадолго стал интересным реквизитом для фотосессии





Полки завалены оставленными вещами. В соседней комнате хранят десятки невостребованных чемоданов, потерявшихся между рейсами





Кто-то остался без модного костюма-троечки





Работники аэропорта советуют прикреплять к своим личным вещам бирку с контактами, чтобы при потере можно было быстро найти владельца.





Если вы увидели в фоторепортаже из Толмачёво свою вещь, позвоните в комнату розыска багажа: 216-97-66. Она работает круглосуточно.





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