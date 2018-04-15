«Я паркуюсь как чудак»: никуда ты не уедешь

В новом, 68-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: соседи не могут поделить парковочные места, первые любители давить газоны вышли на охоту, а дорогие джипы возле «Глобуса» устроили нелегальную парковку.





Открывает выпуск очередная житейская история о том, как соседи не могут поделить парковочные места — «Ниссан» регулярно подпирает «Сузуки». «Как нам быть, можно ли оштрафовать такого нерадивого соседа, постоянно блокирующего выезд?» — жалуется читательница Ульяна.













«Встретила автохама, который не просто перегородил вход на тротуар, а прямо весь на тротуар встал. Оставил сбоку сантиметров 20. И в результате пришлось обходить по огромной луже, которая во время оттепели превратила в бассейн проезжую часть. Для бабушки с палочкой это оказалось большой проблемой», — переживает за бабушку Татьяна.















«Припарковался на тротуаре на входе детской площадки, перегородил проезд коляскам», — недовольны жители двора.















На газоны повылазили первые весенние гряземесители. «Дама на машине возле Горького, 85. Даме тут же было сделано замечание, на что она ответила: "Ты что, самая умная?"», — рассказывает подробности очевидица происшествия.













Еще один любитель раскатать всё в жижу.













«Чудак на протяжении года ставит свою машину возле подъезда. Никто больше так не делает, ни у какого подъезда, только он, ему наплевать на то, что выходят люди с детьми, собаками, что он не один там живет. Никакие меры, разговоры не помогают, кто-то даже пакет с мусором ставил ему на капот, но увы, он чудак», — история ещё одного двора.













«Чудак занявший 3 парковочных места по адресу Геодезическая, 21. Попросили его перепарковаться более компактно, на что он ответил, что как ему удобно, так он и будет стоять. Закрыл окно и больше никак не реагировал на происходящее за пределами автомобиля», — пишет нам читатель Сергей.













«Данный индивид даже при наличии бетонированной площадки не смог удержаться и залез на газон», — заметили непорядок очевидцы.













«Снято вечером возле Travellers Coffee в сквере возле "Глобуса". Последнее время стали там регулярно парковаться дорогие машины, никто ничего не делает. Писал в мэрию, толку никакого. Ресторанам тоже, видимо, наплевать, что к ним по скверу заезжают машины», — сообщает читатель Олег.















«"Прадо" встал одной стороной на тротуар, а другой — на частично оттаявший газон и, естественно, всё перемесил. На мою просьбу больше так не ставить машину, этот "герой" подошел и сказал: "Да мне наср...ть на всех вас". И отправил меня к доктору провериться. А если я его ударю, то он по судам меня затаскает»,— поведал свою историю борьбы читатель Василий.















«Вы думаете, он едет? Нет, он припарковался. Перекрёсток Кошурникова и Б.Богаткова», — объясняет Александр.















Ну а это венец весеннего «паркования» на оттаявшей невинной травке. Ведь этот уголок сделан именно для машин.





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