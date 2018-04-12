Выбор б/у: «Порше Кайен» вместо «Октавии»

Потратил миллион, а выглядишь на 10 — покупаем премиальный джип по цене легковушки

Если у автолюбителя есть лишний миллион рублей, то он уже, считай, миллионер. А значит, можно подобрать себе автомобиль «по статусу» — самый лучший премиум, да ещё и внедорожник. Есть, конечно, вариант потратить этот миллион на новую полупустую легковушку С-класса, «Октавию» или «Фокус», но с желанием выглядеть «на много миллионов» многие не в состоянии справиться. Что купить за эти деньги — подробнее в обзоре НГС.АВТО.

Итак, за наш один миллион рублей мы будет сравнивать максимальный премиум, какой только может быть. Выше него только Bentley и Rolls-Royce (сегмент «лакшери»). Первым делом рассмотрим британский благородный внедорожник Land Rover Range Rover. Его соперниками станут самый большой из «Мерседесов» Mercedes-Benz GL-Class и стремительный Porsche Cayenne. Автомобили будут оцениваться по 5-балльной шкале в 5 категориях.





1. Свежесть









Range Rover за миллион — это относительно свежий автомобиль-десятилетка. 2007–2008 годы выпуска, третье поколение. За свежесть 4 балла.













Mercedes-Benz GL-Class окажется примерно тех же годов, 4 балла.













«Кайен» тоже можно найти 2008 года, но в основном машины на вторичке — 2005–2007 годов. 3 балла.









2. Внешний вид









Range Rover во всех своих поколениях считается практически идеальным автомобилем. Простые формы, правильные пропорции, интересная оптика, узнаваемый лёгкий наклон крыши. Внедорожник сочетает в себе и достоинство, и сдержанность, и силу. 5 баллов.













Дизайн «Мерседесов» устаревает быстрее, поэтому этот GL выглядит уже не актуально. Хотя автомобиль красивый, мощный, широкий. 4 балла.













Porsche Cayenne хоть и популярный автомобиль, но его своеобразный дизайн — на любителя. Многим не нравится его «рыбья морда» и явно скромные визуальные размеры. 4 балла.









3. Салон









Квадратный стиль Range Rover продолжается и в интерьере. Лаконичное убранство, интересное сочетание двух цветов, хорошая обзорность через высокие стекла, крупные и понятные крутилки повсюду. Зелёная эмблема Land Rover на руле, конечно, так себе. Длина автомобиля 4970 мм, здесь самый большой багажник — 991 литр. 5 баллов.













Интерьер «Мерседеса» как бы обволакивает, водитель более защищён, но обзорность тут чуть хуже. Блестящая звезда на руле поприятней зелёной эмблемки. Передняя панель выглядит уже устаревшей, она ничем не примечательна. Зато машина самая большая (длина 5088 мм), сзади в ней попросторней и есть третий ряд сидений. Багажник — 620 литров. 5 баллов.













Компактный «Кайен» меньше всего подходит на роль вместительного семейного автомобиля. Длина всего 4782 мм, а объём багажника 540 литров. Дизайн интерьера здесь оригинальный, но все эти скруглённые углы и формы сейчас совершенно не актуальны. 4 балла.









4. Ходовые качества





Range Rover в основном предлагается с бензиновыми двигателями 4.2 л мощностью 396 л.с. и дизелем 3.6 л мощностью 271 л.с. Этого хватит и поездить, и «погонять», и обеспечить запас тяги в условиях бездорожья. Автомобиль самый проходимый, у него 22,7-сантиметровый клиренс, постоянный полный привод, самоблокирующийся центральный дифференциал, блокировка заднего дифференциала, понижающая передача. 5 баллов.





«Мерседесы» на рынке представлены с бензиновыми атмосферниками 4.7 л мощностью 340 л.с. и 5.5 л мощностью 388 л.с. — как раз, чтобы тянуть эту 2,5-тонную махину с семью человеками на борту. Внедорожник тоже имеет постоянный полный привод, но 20-сантиметровый клиренс, большие свесы, увеличенная колёсная база не позволят ему безнаказанно ездить где попало. 4 балла.





«Кайен» имеет славу городского гоночного автомобиля, на него ставились мощные турбированные двигатели мощностью более 500 л.с. Но основное предложение на рынке — атмосферники 4.5 л мощностью 340 л.с. и 4.8 л мощностью 385 л.с. Машина гораздо легче своих соперников (2,3 тонны против 2,5–2,7 тонны), поэтому с этими моторами ездит бодрее и управляется интересней, всё-таки Porsche. Постоянный полный привод позволит хорошо стартовать и кое-где преодолевать неровности, но загородная грязь для «Кайена» противопоказана. 4 балла.









5. Техническая часть





Байку о том, что Land Rover «всегда едет в сервис», можно перефразировать: все три эти автомобиля всегда могут ехать в сервис. А могут и не ехать, исправно служа своему владельцу. Но всё-таки сложные технические системы и 10-летний возраст несут в себе риски внезапного отказа, непредсказуемости, ненадёжности. «Рейндж» страдает «масложором» бензиновых моторов и их перегревом, отказами электронного блока управления трансмиссией, выходом из строя многочисленных датчиков. Покупка новых шаровых опор, ступиц, компонентов пневмоподвески — всё это может разорить автовладельца. 3 балла.





Mercedes-Benz GL-Class грозит множественными проблемами с двигателем: растяжение цепи привода ГРМ, износ шестерни балансировочного вала, отказ топливного насоса, течь масла из-под головки блока цилиндров, отказ датчиков двигателя. Аналогично пневмоподвеска может сдуться в любой момент. В 7-ступенчатом автомате выходят из строя гидроблок и электронный блок управления. 3 балла.





К числу слабых мест Porsche Cayenne относят износ фрикционов и поломки гидроблока в АКП, быстро выходящие из строя сайлент-блоки в передней подвеске, износ опоры карданного вала. Двигатели V8 страдают задирами, течью антифриза, поломками катушек зажигания, забитыми катализаторами. 3 балла.





Итоговая оценка:



Range Rover — 4,4 балла

Mercedes-Benz GL-Class — 4 балла

Porsche Cayenne — 3,6 балла





В этом состязании победил лаконичный британский Range Rover, а свой выбор читатели НГС могут сделать ниже.





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