«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской

Lexus с номерами OOO застукали на намоленном месте на тротуаре, а BMW ВВВ встал в пожарном проезде

В очередном, 67-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: многострадальный тротуар на перекрестке Советской и Ленина продолжает испытывать нашествие джипов и образцы парковки автомобилей BMW.

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


Открывает выпуск Lexus с номерами «правительственной» серии ООО. «Помнится недавно за парковку на этом газоне на пересечении Ленина и Советской все осуждали Мишу Алояна. Вот теперь и депутат отметился», — делится знаниями о принадлежности машины читатель Дмитрий.


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


«Вот такой интересный человек припарковался около здания проспкта Дзержинского, 1/2. Перегородил пешеходное пространство полностью, хоть по капоту иди», — выбирает варианты обхода читательница Анастасия.


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


«Академгородок. Улица Терешковой, 38, машина уже стоит так неделю, периодически паркуется. Водитель — женщина», — ведёт наблюдения читатель Юрий.


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


«Тюленина, дом 24. Думаете в аптеку на 5 минут чудак ушёл? Нет, стоит на троне уже всю рабочую неделю», — пишет еще один наблюдатель Андрей.


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


Если где-то есть проход, да еще и обозначенный яркими клумбами — его надо обязательно перегородить. 


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


«Овражная, 13. День. Парковочных мест — сколько угодно. Но владельцу Spacio больше нравится стоять на газоне», — сообщает нам Татьяна.  


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


Если вокруг много свобожных мест, почему бы не встать на инвалидное место. Тем более, если есть Land Cruiser.


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


«На Ольги Жилиной чудесно расположился RAV4. Спасибо, что оставил проход через обледенелый сугроб», — благодарит водителя читатель Владимир.


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


«Новая порция автохамов. BMW в пожарном проезде возле школы искусств убил», — заметила непорядок Светлана.


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


Еще один BMW подан к подъезду, все нормально.


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


Если у вас маленькая недорогая машинка, вы тоже можете парковаться вплотную ко входу в дом. 


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus OOO — царь улицы Советской


«Служебный автомобиль вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Стоит на месте, отведенном для инвалидов. Даже проблесковые маячки не удосужились включить», — возмущены очевидцы.


В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Читайте также:

«Где дороги?»: читатели НГС ищут огромные ямы и самые плохие дороги


Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Прочтений: 1119
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено