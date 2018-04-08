Lexus с номерами OOO застукали на намоленном месте на тротуаре, а BMW ВВВ встал в пожарном проезде

В очередном, 67-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: многострадальный тротуар на перекрестке Советской и Ленина продолжает испытывать нашествие джипов и образцы парковки автомобилей BMW.





Открывает выпуск Lexus с номерами «правительственной» серии ООО. «Помнится недавно за парковку на этом газоне на пересечении Ленина и Советской все осуждали Мишу Алояна. Вот теперь и депутат отметился», — делится знаниями о принадлежности машины читатель Дмитрий.









«Вот такой интересный человек припарковался около здания проспкта Дзержинского, 1/2. Перегородил пешеходное пространство полностью, хоть по капоту иди», — выбирает варианты обхода читательница Анастасия.









«Академгородок. Улица Терешковой, 38, машина уже стоит так неделю, периодически паркуется. Водитель — женщина», — ведёт наблюдения читатель Юрий.











«Тюленина, дом 24. Думаете в аптеку на 5 минут чудак ушёл? Нет, стоит на троне уже всю рабочую неделю», — пишет еще один наблюдатель Андрей.









Если где-то есть проход, да еще и обозначенный яркими клумбами — его надо обязательно перегородить.









«Овражная, 13. День. Парковочных мест — сколько угодно. Но владельцу Spacio больше нравится стоять на газоне», — сообщает нам Татьяна.









Если вокруг много свобожных мест, почему бы не встать на инвалидное место. Тем более, если есть Land Cruiser.









«На Ольги Жилиной чудесно расположился RAV4. Спасибо, что оставил проход через обледенелый сугроб», — благодарит водителя читатель Владимир.









«Новая порция автохамов. BMW в пожарном проезде возле школы искусств убил», — заметила непорядок Светлана.









Еще один BMW подан к подъезду, все нормально.









Если у вас маленькая недорогая машинка, вы тоже можете парковаться вплотную ко входу в дом.









«Служебный автомобиль вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Стоит на месте, отведенном для инвалидов. Даже проблесковые маячки не удосужились включить», — возмущены очевидцы.







В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.







Читайте также:



«Где дороги?»: читатели НГС ищут огромные ямы и самые плохие дороги







Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.





