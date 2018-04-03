«И тут я понял, что мне хана»

Таксист обвинил подполковника полиции в страшном избиении — он заявил, что в ту ночь был в больнице

Павел Курбатов заявляет, что не виноват
Павел Курбатов заявляет, что не виноват

В ночь на 25 января 2014 года таксист Сергей Крыжнюк подобрал в посёлке Новый двоих с виду нетрезвых мужчин. Проехав несколько остановок, водитель поругался с одним из клиентов, после чего пассажир жестоко избил таксиста. Четыре года полицейские не могли найти преступника, пока таксист сам не назвал своего обидчика — он заявил, что его избил подполковник полиции Павел Курбатов. В ноябре 2017 года полицейский признался в совершении преступления, однако в зале суда заявил, что наговорил на себя, чтобы не попасть в СИЗО. По версии полицейского, он в момент совершения преступления лежал в больнице на реабилитации после тяжёлой операции. Алиби экс-полицейского подтверждают именитый хирург и медицинский эксперт. Подробности — в материале обозревателя НГС.

9 апреля в Советском районном суде Новосибирска пройдёт очередное заседание по делу бывшего заместителя начальника полиции Управления МВД России Павла Курбатова. 41-летнего экс-полицейского обвиняют в совершении преступления по ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 226 (хищение огнестрельного оружия) УК РФ. 


«[Курбатов] обвиняется в том, что с 25 на 26 января 2014 года он, находясь на территории Советского района на Бердском шоссе, якобы напал на таксиста, который вёз его на Первомайку, 


применил в отношении таксиста насилие, нанёс множество ударов руками и ногами, причинив средней тяжести вред здоровью. И отобрал [у таксиста] огнестрельное оружие, пистолет "Оса". После чего скрылся с места преступления на другом такси», — рассказал корреспонденту НГС адвокат подсудимого Владимир Ларин. 


В ночь на 26 января потерпевший 65-летний Сергей Крыжнюк таксовал недалеко от кафе «Новый» в Новом посёлке. Примерно в 2:30 ночи в машину к таксисту сели двое мужчин, ему показалось, вспоминает Сергей, что оба были пьяны. Клиенты попросили Сергея отвезти их на Первомайку. «Я сказал: 700 [рублей], поехали. Они тысячу дают, говорят не надо, без сдачи вези, — рассказал в беседе с корреспондентом по телефону Сергей Крыжнюк. — На переднем сидении сидел Курбатов, этот подполковник, он в гражданке был».


По словам потерпевшего, доехав до посёлка Кирова, подсудимый попросил остановить машину и потребовал вернуть тысячу рублей и довести его до Первомайки бесплатно. 


«Кричал: "Ты знаешь, кто я такой?". Потом он без разговора как даст мне в лоб, в глаз, и у меня потемнело в голове, — 


продолжает Крыжнюк. — Я стал из машины выбегать, [Курбатов] держит меня за куртку. Я вырываюсь... полураздетый выскочил из машины. [Курбатов] молниеносно выбегает, сбивает с ног. И начинает пинать ногами, до полусмерти. Бил, бил. Я лежу на земле, и кажется, что мне хана». 


Мужчина пояснил, что у него в 60 лет родились первые дети — два сына-близнеца. И именно, как считает таксист, из-за детей у него включилось чувство самосохранения, Крыжнюк смог достать пистолет «Оса». 


«Здесь или смерть, или выживать, — объясняет он. — Начинаю в лицо стрелять. Ничего, [нападавший] ходит. Потом он пистолет взял, стал бегать возле машины. У меня нога вылетела с коленки сустава в обратную сторону. Я на коленке прыгаю, не могу понять, что случилось. Спрашиваю: "Где моя нога?". Допрыгал до машины». 


После того как нападавший отобрал у него пистолет, уверяет Крыжнюк, пассажиры вызвали другое такси и уехали в сторону Первомайки. «Я запомнил имя [нападавшего] — Паша, — подчёркивает потерпевший. — И лицо его хорошо запомнил». 


Сергей обратился в полицию, однако полицейские не смогли найти нападавших. В конце 2017 года Крыжнюк заехал по делам в посёлок Барышево, где поинтересовался у местных, не знают ли они «блатного» Пашу. «Мне сказали, что есть милиционер "блатной", Паша Курбатов, — объясняет Крыжнюк. — [Потом] жена случайно фотографию в интернете Курбатова увидела. Мне показывает: вон он [нападавший] есть сам, как я и чувствовал». 


Тогда потерпевший обратился в Главное управление службы безопасности полиции. «Я в машине его [нападавшего] видел хорошо перед ударом. И когда он меня избивал, я его рассмотрел внимательно. У меня на лицо запоминаемость, я могу через много лет опознать человека. Не могу я ошибиться, ну никак не могу. Он это — и всё», — уверяет таксист.


Сергей Крыжнюк уверен, что в ночь на 26 января 2014 года на него напал именно Курбатов 
Сергей Крыжнюк уверен, что в ночь на 26 января 2014 года на него напал именно Курбатов 


30 ноября 2017 года подполковника полиции Павла Курбатова пригласили на допрос в Следственный комитет. У Курбатова отобрали сотовый телефон, рядом с ним постоянно находились сотрудники службы собственной безопасности. Вскоре в кабинете появился Сергей Крыжнюк — приехал на опознание задержанного. «Я сел, заходит какой-то неизвестный человек, сделав два шага в кабинете, практически не оборачиваясь, показал на меня рукой, — вспоминает подсудимый. — Я не знал даже в то время, какие телесные повреждения ему [потерпевшему] нанесены на самом деле были. Что у него голова была разбита, рёбра сломаны... Он [потерпевший] начал на меня кричать. И тогда я узнал, что на самом деле произошло с этим человеком, который указал на меня, что я его побил. Он не вкратце, минут 10 на меня кричал, что я сделал. 


Что я пинал его, что он стрелял мне в голову, что зря он меня не добил выстрелом из пистолета. Представляете, я вообще не понимал, о чём речь идёт. И тут я понял, что мне хана». 


Полицейский просил связать его с руководством и забрать из его кабинета медицинскую карту ГУВД — ему отказали. Сам Курбатов уверяет, что вообще в тот день не мог быть в кафе, однако сам же признаётся, что проверку на детекторе лжи он не прошёл.


Она продолжалась больше восьми часов. «Полиграф я провалил, — не скрывает экс-полицейский. — Я на эмоциях, я до сих пор сижу и перевариваю, как мужику сильно досталось. И побили-то какие то отморозки, почему их не искали? Тоже интересный вопрос. Он [потерпевший] стоит в два часа ночи, к нему подсаживаются два наркомана, один из которых просто засыпает на заднем сиденье, а второй, который якобы я, через километр начинает его бить». 


В ночь на 1 октября дом Курбатова обыскали — но пистолет «Оса» не нашли. После подполковника опять привезли в СК, где дежурный адвокат начал уговаривать Курбатова признать вину, уверяя, что только так удастся избежать СИЗО. 


«Пускай я буду называться трусом, может, я повёл себя непрофессионально, что дал признательные показания, но я по состоянию здоровья не мог находиться в СИЗО», — подчёркивает Курбатов.


Адвокат полицейского заявил НГС, что у него клаустрофобия.


Главный аргумент, который полицейский (теперь уже бывший, после начала суда его уволили) приводит в свою невиновность, — медицинская карта. По словам Курбатова, в день, когда на таксиста напали, он был в больнице. Как заявил НГС подполковник, с 22 января по 11 февраля 2011 года он находился на лечении в ЦРБ Краснообска (копия медицинской карты имеется в распоряжении редакции — А.И.). А 22 января, как следует из больничного листа, поступил в ЦРБ с диагнозом острый парапроктит, в этот же день ему сделали срочную операцию. 


«Я ходил с дыркой семь на семь сантиметров, глубиной пятнадцать сантиметров, я не мог самостоятельно передвигаться, — уверяет Курбатов. — И представляете, 25 января сбегаю в чьей-то одежде из больницы, оказываюсь в посёлке Новый, нахожу там друга-наркомана, сам, находясь уже в наркотическом опьянении, избиваю мужика, причём ногами. Когда сам ходить не могу, у меня лежачее положение! А потом я ещё с этим пацаном поехал якобы на Первомайку. Потом вернулся в больницу. И даже никто не хватился, и кровью не истёк по дороге, и всё нормально». 


Алиби подсудимого подтверждает и заведующий хирургическим отделением ЦРБ Краснообска Геннадий Чистикин. «Документы архивные, их никто не придумал, — подчёркивает медик. — Подняли историю болезни, отксерокопировали для суда. Это самый важный документ, который невозможно подделать, он уже лежит в архиве. Мы же не могли четыре года назад подготовить [документы] специально». 


Однако таксист бумагам не верит. «Он справки достаёт, отмазывается от преступлений, — уверен Крыжнюк. 


— Поначалу-то он [Курбатов] признался. А тут нанял адвокатов, они там крутят-мутят. [В больнице] он, может быть, и лежал, но он имел выход оттуда. Я могу даже не сомневаться». 


Однако, специалисты говорят, что устроить побег из больницы после такой операции практически невозможно. «[Курбатов] не Рэмбо, — подчёркивает Чистикин. — По складу он достаточно вялый ипохондрик, постоянно жаловался, что всё плохо, всё больно, мы его не обезболиваем. Он на стол операционный для перевязки передвигался с посторонней помощью. С этим местом, которое разрезано было, с ним даже шагать больно». 


«В этом деле ситуация спорная и по факту травмы, и по тому, в каком он [Курбатов] был состоянии, — уверен судебно-медицинский эксперт Станислав Граховский. — Парапроктит всегда сопровождается высокой температурой. Это воспаление жировой клетчатки, очень болезненное место. Наносить удары ногами с таким диагнозом, после операции, крайне сложно». 


Несмотря на медицинские документы и показания врачей, Курбатов почти уверен, что суд вынесет обвинительный приговор, потому что дело против него «кому-то выгодно». Следующее заседание суда по делу состоится 9 апреля.


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