Маленький, но гордый бизнес: запахло жареным

Муж с женой открыли точку, в которой делают роллы из мороженого на ледяной сковородке

Андрей и Алина Щербаковы хотели открыть мини-кофейню или точку с мягким мороженым
Андрей и Алина Щербаковы хотели открыть мини-кофейню или точку с мягким мороженым

В Новосибирске уже открывали две точки с популярным в Таиланде мороженым, приготовление которого похоже на шоу, — но обе вскоре закрылись. Супругов Андрея и Алину Щербаковых это не остановило — они загорелись и решили открыть в торговом центре свою точку по продаже натурального мороженого. Сегодня в рубрике «Маленький, но гордый бизнес» — о том, во сколько обошлось открытие магазина ролл-мороженого. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала, с каким трудом пара создала необходимую рецептуру мороженого, чем напугали их в налоговой и как клиенты составляют свой индивидуальный десерт.

Андрей и Алина Щербаковы вместе со школы: встречаются пять лет, а женаты чуть больше года. Они всегда хотели открыть свой небольшой бизнес, но не знали, какой именно. Ему 21 год, он автослесарь, который не работал по профессии ни дня, сразу уйдя в сеть пекарен, где за 6 лет научился печь хлеб. Ей — 22, она ландшафтный дизайнер по образованию, работает иллюстратором на фрилансе.


Однажды Андрей и Алина шли по торговому центру и увидели островок с тайским мороженым, которое готовится на специальной «сковороде» с отрицательной температурой и закручивается в роллы с помощью специального скребка. Такой десерт популярен в Таиланде, где можно выбрать основу для мороженого, например молоко, сливки или шоколад, начинку из фруктов и посыпку с топингом.


«Про такое мороженое мы даже не задумывались. Знали о нём только по видео из интернета и считали, что для жителей Новосибирска оно недоступно. 


Удивились, когда увидели его. Нас зацепило то, что все продукты натуральные, можно самому выбрать и смиксовать разные вкусы, а заказ мороженого превращается для клиента в небольшое шоу с эффектной подачей», — поясняет Андрей.


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Мороженое готовится от двух до трёх минут, посетили воспринимают процесс как шоу

Они посмотрели много разных объявлений о продаже фризера, на котором и делается мороженое. Выбрали тот, который больше понравился, с высокой скоростью заморозки.


«Доска у фризера бывает разной формы: есть более или менее глубокая, круглая или квадратная. Нам кажется, что квадратная наиболее удобная. Мороженое готовится не быстро — от двух до трёх минут. Если взять другой фризер, то процесс приготовления займёт от пяти минут и выше. Люди не хотят столько стоять и ждать», — рассказывает Алина.


Заказали оборудование через интернет-магазин из Москвы: фризер пришёл через две недели, его поставили дома и начали тренироваться. Говорят: пока придумали свою рецептуру, накормили мороженым всех друзей.


Посыпка может быть разной: например, крошка от печенья, кокосовая стружка
Посыпка может быть разной: например, крошка от печенья, кокосовая стружка

«Начали экспериментировать: покупали молоко и сливки разной степени жирности и от разных производителей, в том числе домашнее, из-под коровы. Смешивали в разных пропорциях. Долго ничего не получалось: то ломкое, то не скручивалось, то по вкусу не очень было», — вспоминает Андрей.


Молодые предприниматели даже пробовали обратиться к продавцам готового бизнеса, но отдельно рецептуру продать им отказались.


«Даже решили всё же заказать сухую смесь, которую предлагают в интернете, — не сильно дорогую и не сильно дешёвую. Мороженое получилось идеальным: хорошо скручивалось, вкусно пахло, но по вкусу — никакое, чувствовалось, что ненатуральное. А когда растаяло, то по консистенции стало каким-то ужасным. Продолжили искать рецептуру дальше», — описывают опыт муж с женой.


Основа мороженого — это сочетание молока и сгущёнки
Основа мороженого — это сочетание молока и сгущёнки

Наконец они попробовали соединить молоко и сгущёнку. Сочетание очень понравилось, выверили пропорции. «Вкус был отличный, скручивалось хорошо. Мороженое натуральное. Вот так всё и закрутилось», — добавляет Андрей.


Сложнее всего, признаются супруги, было зарегистрировать ИП. 


«До этого ничем не интересовались и ни с кем не советовались: просто попытались открыться наобум. Когда я отправлял документы в налоговую на оформление ИП, там удивились, что я ничего не узнал заранее. В основном непонятны были все эти сокращения, например ЕГРИП. Кроме того, нужно было указать код сферы бизнеса, тип деятельности, выбрать систему налогообложения — не знали, где всю эту информацию искать. Хорошо, что специалист налоговой помог, и часть информации узнали из интернета», — смеётся Андрей.


Не сразу удалось найти и место для бизнеса. Андрей и Алина отправляли заявки во все торговые центры города: там либо не отвечали, либо переводили заявку в режим ожидания. Согласился предоставить место только «Континент». На следующий день заключили договор и через три дня открылись. Это произошло месяц назад, в феврале. В целом на реализацию идеи ушло 4 месяца и 4 тысячи долларов. Если будет работать только одна точка, то срок окупаемости — от 8 до 12 месяцев, подсчитали Щербаковы.


Дизайн островка придумывала Алина: выбрала оранжевый цвет, чтобы он привлекал внимание детей
Дизайн островка придумывала Алина: выбрала оранжевый цвет, чтобы он привлекал внимание детей

C дизайном островка и логотипа было легко — их разрабатывала Алина. «Оранжевый цвет я решила выбрать как наиболее подходящий для детей. Яркий, бросающийся в глаза. Много вариантов логотипа было: мне захотелось нарисовать коровку, чтобы она символизировала натуральность. Коровка скручивает роллы. Нам она понравилась, решили оставить», — говорит Алина.


Андрей и Алина хотят развить сеть, чтобы во всём городе их мороженое стало узнаваемым. Хотя изначально они думали, что это будет дополнительный заработок семьи. Планировали открыть точку с продавцом, но в итоге стоят у плиты вдвоём.


«Работаем дружно. Бывают разногласия, но находим компромисс. Кто-то говорил, что будут сложности: дома вместе, на работе тоже всегда вместе, но всё хорошо. Если я еду за продуктами, то жена остаётся здесь», — считает Андрей.


Щербаковы выбрали фризер квадратной формы: считают, что она удобнее
Щербаковы выбрали фризер квадратной формы: считают, что она удобнее

Сначала к ним приходили люди из соседних отделов и говорили: «Слышали, что сюда собирается заехать "жареное" мороженое, но не представляли, как это». Теперь среди них появились постоянные клиенты, которые не обходятся без такого мороженого и дня. Часто подходят родители с детьми, но сначала интересуются, из чего состоит продукт.


«Мамы любят спрашивать, натуральное ли мороженое. Бывает, что люди подойдут к нам, посмотрят, уйдут, а потом вернутся. У нас цена символическая — 150 рублей. В неё входят две начинки, топинг и посыпка. Порция от 170 грамм. Мороженое очень долго сохраняет свою форму, не тает. А если и растаяло, то превращается в молочный коктейль, а не во что-то непонятное», — называет цену Андрей.


Мороженое клиенты составляют сами. Банан и киви — это свежие ингредиенты, а остальные ягоды пока замороженные — до летнего сезона. Алина отмечает, что самые популярные начинки уже определились — банан и клубника, «баунти» и банан или просто «баунти».


«Хотим ввести ещё яблоки, персики и апельсины. У человека будет больше выбор. Хотя здесь вопрос: люди и так теряются, когда нужно выбрать две начинки, топинг, посыпку. Нужно определиться, что хочется и что с чем сочетается», — сомневается Андрей.


Летом пара планирует открыть передвижные точки на улице — в парках и зоопарке. Их уже пригласили на один из фестивалей на набережной и в школу. Хотят использовать два фризера, чтобы оба были задействованы и чтобы приготовление было быстрее. А на этой точке останутся продавцы.


«С одной стороны, вроде бы понятно, как в будущем сотрудников оформлять — у них будет полностью официальная белая заработная плата, но с другой — нужно будет до конца разобраться, как выплаты производить», — размышляет Андрей.


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