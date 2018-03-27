Прощай, «Рафчик»

От прежнего RAV4 не осталось и следа: новый сделали под Lexus, обтесали топором и задрали над землёй

Сегодня представлено новое поколение знакового для Новосибирска автомобиля — кроссовера Toyota RAV4. Это та машина, выбор на которой в конечном итоге почти всегда останавливается, когда надо купить городской паркетник. Сибиряки считают, что этот автомобиль надёжен, а его набор потребительских качеств соответствует высокой цене. «Рафчик» хорошо пользуется спросом как на первичном, так и на вторичном рынках, но теперь машина в корне изменилась. Понравится ли она автолюбителям и что в ней сделали нового — далее в обзоре НГС.АВТО.

Сегодня японская Toyota показала в Нью-Йорке новое поколение кроссовера RAV4. Автомобиль построили на глобальной архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture), как и новые Camry, C-HR, Corolla. Машина выросла в ширине, поднялась над землёй, стала солидней и агрессивней.





Новый и старый RAV4





«Колёсная база выросла с 2660 до 2690 мм, ширина — с 1845 до 1854 мм. Клиренс вырос на 13 мм», — уточняют в компании Toyota. Однако некоторые габариты, наоборот, уменьшились: длина сократилась с 4605 до 4595 мм, высота — с 1704 до 1699 мм. Это значит, что машина стала чуть более внедорожной и приземистой, уменьшились свесы.













Автомобиль окончательно стал «мужским», приобрёл квадратные формы, острые углы, даже арки стали квадратными. Дизайн машины частично отсылает нас к последним Lexus RX и UX. Суженная «рыбья морда», которая в последнее время завладела всеми свежими «Тойотами», здесь заменена на достаточно выраженную брутальную радиаторную решётку — и это тоже шаг в сторону солидной внедорожности.













Корма — ещё большее царство углов и граней. Прежняя «беременность» задней части уступила место сухому поджарому дизайну, отчасти напоминающему автомобили Volkswagen.













Появилась парящая крыша — чёрный элемент на задней стойке разрывает кузовную окраску.















Салон полностью переработан. Приборная панель стала крупнее, здесь нарисовали огромный спидометр. Выносной центральный монитор высоко вознёсся над передней панелью.













Кроссовер оснастили практически всеми современными электронными системами и опциями: камера заднего вида, электрический ручной тормоз, адаптивный круиз-контроль, функции автоматического торможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков, вентиляция передних кресел, панорамная крыша, электропривод багажника, салонные зеркала с режимом дисплея (картинка с камеры заднего вида).













На RAV4 будут ставить атмосферный бензиновый 2,5-литровый мотор нового поколения Dynamic Force, вероятно, он и станет в России основным. К мотору в пару выставили 8-скоростной автомат на основе традиционного гидротрансформатора — это плюсик для наших автолюбителей. В гибридной версии, которая традиционно пользуется спросом в США и Европе, поставят электромеханический вариатор.













Система полного привода в RAV4 по-прежнему реализована с помощью муфты подключения задней оси. Если передние колёса проскальзывают, им помогают подключаемые задние. Для дорогих комплектаций полагается более интеллектуальная система Dynamic Torque Vectoring AWD (управление вектором тяги). Это когда крутящий момент регулируется между задними колёсами, и, например, в повороте внешнее колесо получает большую тягу для лучшего вхождения в дугу. С 21-сантиметровым клиренсом полноприводной «Рафчик» сможет штурмовать серьёзные городские грязи.













Текущее поколение RAV4 сейчас очень популярно, это лидер среди кроссоверов как в России, так и в мире. И перед «Тойотой» стояла задача сохранить всё лучшее, не распугав при этом клиентов новой «квадратной» парадигмой. Получилось ли это или нет, покажут продажи, а пока читатели НГС могут проголосовать за новый RAV4.





Добавим, что текущая модель кроссовера продаётся по цене от 1 449 000 рублей. Это значит, что адекватная комплектация стоит порядка 1,7 миллиона. Скорее всего, цены традиционно вырастут. Ожидается, что в России новое поколение появится только в 2019 году, задержка будет связана в том числе и с перенастройкой производства завода в Петербурге, где собирают RAV4.





Новый RAV4 лучше старого?

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