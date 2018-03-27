Химия против новосибирской грязи: кто победил

Сохранять свою машину в постоянной чистоте мечтает, наверное, каждый приличный автолюбитель. Однако в межсезонье, когда на дорогах постоянная вода вперемешку с грязью, эта задача становится чрезвычайно сложной — ведь даже после мойки автомобиль загрязняется через пару минут движения по улицам. Можно мыть авто каждый день, а можно попробовать специальные средства, которые, как обещают производители, уменьшают загрязнения и увеличивают интервал между мойками. Портал НГС.АВТО решил сравнить четыре средства («жидкий воск» и экспресс-полироли) — спасают ли они от грязи.





В сравнительный тест мы решили включить 4 специальных химических средства — по числу дверей на автомобиле. На каждую дверь будет нанесена своя химия, результат мы увидим собственными глазами. Считается, что задние двери пачкаются медленнее, тем не менее по нижней кромке там обычно такая же полоса грязи. Три образца мы приобрели в автоотделах обычных супермаркетов, четвертый будем наносить в условиях автомойки. Все средства обещают водотталкивающий эффект и защиту от грязи.













Первое средство — автохимия от немецкой компании Koch Chemie под названием NanoCrystal POLISH. Его наносят в условиях стационарного моечного комплекса, стоимость 200 рублей за машину.













Второй образец — «Жидкий воск» от компании ASTROhim. Ёмкость 1 литр, цена 350 рублей, производитель — московское ООО «НПП Астрохим». Состав: модифицированные силиконы и изопропиловый спирт. Препарат следует разбавлять водой в пропорции 1:6 и наносить на кузов с помощью пневмораспылителя.













Третье средство — «Экспресс полироль» компании KANGAROO ёмкостью 650 мл и стоимостью 275 рублей. Сделано в Корее, в составе фтор, бутоксиэтанол и поверхностно-активные вещества. Препарат следует распылять на кузов, а затем протирать насухо.













Четвертый образец — EXPRESS POLISH под маркой GRASS. Ёмкость 500 мл, цена 116 рублей, производитель — волгоградское ООО «ТД ГраСС». Состав: полидиметилсилоксановая эмульсия, карнаубский воск. Средство также распыляют на лакокрасочное покрытие и растирают насухо.













Итак, мы помыли автомобиль и нанесли первое средство NanoCrystal POLISH на водительскую дверь. Пассажирскую дверь по левому борту обработаем химией N2 ASTROhim.













На переднюю дверь по правому борту наносим препарат N3 KANGAROO, а на заднюю дверь — N4 GRASS. Не забываем протереть насухо.













Вот схема расположения образцов автохимии на кузове автомобиля.













Итак, всего 3 минуты движения по Ипподромской в условиях густой грязевой взвеси — о полной чистоте можно и не мечтать. Но разная степень испачканности и водотталкивающие свойства химии на разных элементах в дальнейшем будут влиять на скорость их полного загрязнения.













NanoCrystal POLISH с автомойки лучше всех собирает жидкую грязь в аккуратные капли, которые равномерно покрывают лакокрасочную поверхность. В условиях дождя, более-менее чистой воды, влага будет лучше стекать с кузова, оставляя меньше разводов.













Средство ASTROhim практически не проявило водоотталкивающего эффекта. Поверхность двери просто покрыта слоем грязи, которая будет и дальше накапливаться на краске.













Образец KANGAROO тоже имеет явно выраженный эффект формирования грязи в капли, однако здесь они не такие аккуратные — поверхность выглядит чуть более загрязненной по сравнению с NanoCrystal POLISH.













Средство GRASS показало такие же возможности, как и KANGAROO: влага формируется в капли, которые будут постепенно стекать с кузова автомобиля.





Итак, немецкий препарат показал себя лучше конкурентов. KANGAROO и GRASS тоже дают осязаемый эффект, а вот от средства ASTROhim никакого толка не было. Указанные три работающих средства действительно можно рекомендовать для уменьшения загрязнённости автомобиля, но только для уменьшения. Не стоит рассчитывать, что после проезда по такой грязи кузов останется девственно чистым. А вот ближе к лету, когда влага на дорогах станет чище, автохимия поможет растянуть интервал между мойками, да и в целом вид автомобиля будет оставаться более опрятным.









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