фоторепортаж

Эксперимент НГС: легко ли в случае пожара найти выход из ТЦ Новосибирска

Корреспонденты проверили два молла на правом берегу — и узнали, сколько в них аварийных выходов

«Галерея Новосибирск»
«Галерея Новосибирск»

В страшном пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли десятки людей, в том числе дети. После трагедии власти решили устроить проверки в местных торговых центрах. Корреспонденты НГС, которые, как и большинство читателей, не знают, как правильно должна быть организована система противопожарной безопасности в таких многолюдных местах, прошли по двум популярным торговым центрам и попытались понять, что можно сделать, если начнётся пожар. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

Входные двери ТЦ «Галерея Новосибирск»
Входные двери ТЦ «Галерея Новосибирск»


Новосибирские торговые центры будут проверять на предмет пожарной безопасности — такое указание главам администраций районов дал мэр Анатолий Локоть на следующий день после трагедии в Кемерово. Однако проверки носят лишь рекомендательный характер. То есть главам районов нужно направить информацию о пожаре администрациям центров, а те, в свою очередь, должны проверить противопожарную защиту, электрооборудование и соблюдение противопожарного режима.


Система пожаротушения в торговых центрах
Система пожаротушения в торговых центрах


Как уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области утром понедельника, внеплановые проверки предпринимателей могут быть только по решению Правительства РФ или в рамках прокурорского надзора. И уже днем 26 марта на сайте Генеральной прокуратуры России появилось сообщение о том, что заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательными центрами. 


«Поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», — сообщает ведомство.


Лестница снаружи ТЦ «Галерея Новосибирск»
Лестница снаружи ТЦ «Галерея Новосибирск»


Корреспонденты НГС решили сами пройти по двум популярным торговым центрам — «Галерея Новосибирск» и «Аура» — и посмотреть на систему противопожарной безопасности глазами обычного обывателя, который, к примеру, зашёл купить себе джинсы или посидеть на фуд-корте.


В «Галерее Новосибирск» два главных входа — один из магазина «Bershka»
В «Галерее Новосибирск» два главных входа — один из магазина «Bershka»


На первом этаже «Галереи» два входа с крутящимися дверями — один из них (если кто-то не знает) со стороны парковки, где расположен магазин «Bershka». Кстати, во время эвакуации, по словам охранников, они не останавливаются, поэтому, сообщили они, лучше пользоваться запасными выходами. 


Коридор к запасному выходу в «Ауре» 
Коридор к запасному выходу в «Ауре» 


В торговых центрах на каждом этаже висит по несколько табличек планов эвакуации. Но каждый раз, глядя на неё, невольно возникает, может, и глупый, но вопрос — пригодится ли она посетителям. Мелкие значки, линии, пунктирные линии, точки, кружки, квадратики — вряд ли во время пожарной тревоги все выстроятся и будут изучать эту схему. Впрочем, вряд ли её вообще заметят в клубах дыма — таких, которые мгновенно заполнили коридоры «Зимней вишни».


В планах эвакуации разобраться удаётся не с первого раза
В планах эвакуации разобраться удаётся не с первого раза


Запасные выходы есть на всех этажах торговых центров. К ним ведут указатели в виде небольшой зелёной таблички, на которой нарисован белый бегущий человечек и стрелка. Кстати, все опрошенные корреспондентом продавцы сразу указали, где ближайший к их магазину запасной выход. «Здесь недалеко есть дверь, которая должна разблокироваться. Там лестница, и она выходит на улицу, — рассказала продавец женской одежды Инна. — Спускаешься сразу к боковому входу».


Одна из главных тем сегодня — трагедия в Кемерово
Одна из главных тем сегодня — трагедия в Кемерово


Один из сотрудников охраны ТЦ сообщил, что всего в «Галерее Новосибирск» 13 лестниц, по которым можно спуститься и выйти на улицу. В торговом центре работает 130 охранников, которые в случае тревоги должны помочь эвакуироваться. У каждого есть громкоговоритель и фонарик. 


Охранники и сотрудники должны помогать людям эвакуироваться
Охранники и сотрудники должны помогать людям эвакуироваться


Детская игровая комната находится рядом с одним из эвакуационных выходов. Если тревога учебная, детей одевают в их одежду и выводят, если нет — вместо одежды детей по инструкции укрывают пледами и обувают в тапочки, после чего выводят, рассказала сотрудница комнаты.


Детская комната в «Галерее Новосибирск»
Детская комната в «Галерее Новосибирск»


То есть если система сработает и люди организованно выйдут на улицу, всё обойдется, подытожили сотрудники магазинов. Если продавцы в курсе, куда бежать, то посетители, как оказалось, нет. Несколько человек, опрошенных корреспондентом, в один голос ответили, что побегут на первый этаж. Одна девушка даже возмутилась, что эскалатор на четвёртый этаж не работает, поэтому это может помешать ей быстро выбежать в случае чего. 


В кинозалах трудно найти запасной выход из-за тусклого освещения 
В кинозалах трудно найти запасной выход из-за тусклого освещения 


В торговом центре «Аура» аналогичная система — огнетушители в магазинах, планы эвакуации, запасные выходы и указатели к ним.


Огнетушетель по правилам должен быть в каждом магазине
Огнетушетель по правилам должен быть в каждом магазине


Но в «Ауре», по наблюдению корреспондентов (то ли пространства больше, то ли освещение другое), указателей-человечков заметить сложно. Особенно если стоишь под табло, показывающим, где кафе или кинотеатр.


В кинотеатре трудно найти указатель из-за иллюминации 
В кинотеатре трудно найти указатель из-за иллюминации 


В кинотеатре всё те же указатели, правда, на фоне ярких экранов с трейлерами и рекламой попкорна выглядят они, мягко говоря, сиротливо. Спрашивать, где запасной выход, корреспонденту пришлось у одной из сотрудниц, так как найти указатель оказалось сложно.


Эвакуационные выходы есть на каждом этаже торговых центров
Эвакуационные выходы есть на каждом этаже торговых центров


Не сразу нашёлся выход и на фуд-корте. Указатель есть, но, когда заходишь в коридор, где должна быть запасная дверь, чувствуешь себя Ильёй Муромцем, которому нужно выбрать свою дорогу. Тем не менее всё можно найти и сориентироваться, было бы время.


Иногда таблички теряются рядом с другими указателями
Иногда таблички теряются рядом с другими указателями


А времени в таких ситуациях практически нет, счёт идёт на секунды. Поэтому, глядя на яркую красочную иллюминацию игровых автоматов и подсветку в кинотеатрах, корреспонденты НГС задались вопросом — почему эти таблички, указывающие на запасной выход, такие маленькие и неброские? Почему нельзя сделать их яркими и с подсветкой, чтобы точно знать, куда бежать, даже детям. 


Запасные выходы «Галерея Новосибирск»
Запасные выходы «Галерея Новосибирск»


Кстати, если кто-то всё-таки решит бежать вниз, имейте в виду: эскалаторы и лифты во время пожара блокируются. А времени на то, чтобы спуститься вниз, нужно немало. Чтобы спуститься быстрым шагом (бегом бежать смысла не было, так как ТЦ был полупустым) с четвёртого на первый этаж «Галереи Новосибирск», корреспонденту понадобилось почти четыре минуты. И это с учетом того, что никто не мешал, а воздухе не было дыма.


В кемеровском пожаре дети погибли, оказавшись в заблокированном кинозале. Почему двери не открылись, разбираться, видимо, будут ещё долго.


Сотрудники новосибирских торговых центров рассказали, что у них есть карточки, которыми тоже можно разблокировать запасные двери. Но вообще открываться они должны сами, когда срабатывает система. Главное, чтобы она действительно сработала, и двери открылись.


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