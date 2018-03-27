Гектары с барского плеча

Девелоперы готовы раздать даром около 7 га земли под Новосибирском: главным условием будет только желание построить дом и жить в нём. Впрочем, признались они, бесплатными участки будут всё же условно — новым владельцам придётся заплатить за коммуникации и дороги. В то же время тысячи людей в Новосибирской области ждут земли для строительства дома, и, хотя земли в регионе достаточно, получить её они не могут. НГС узнал, зачем бизнесменам раздаривать свою собственность и почему льготникам годами только обещают бесплатные участки.

Антон Тиунов уже много лет занимается развитием коттеджных посёлков под Новосибирском — сейчас он ведёт уже третий проект, посёлок Clever. 50 участков площадью по 10 соток по соседству от него девелопер решил раздать бесплатно — заплатить людям придётся только за строительство инфраструктуры.







Участки расположены на северо-востоке Новосибирского района, в нескольких километрах от станции Барлак,





добраться до места можно и на автомобиле по Восточному шоссе. Автобусы или маршрутки сюда пока не ходят.







Как рассказал корреспонденту НГС Антон Тиунов, земля принадлежит его партнёру и сегодня имеет сельскохозяйственное назначение, но сейчас идёт процедура смены назначения: в мае, рассчитывает девелопер, на ней можно будет законно строить индивидуальные жилые дома.







— Когда мы вели эти разговоры с Новосибирским районом, они сказали, что сейчас очень много льготников, а земли не хватает. Я посмеялся на самом деле, потому что земли много. Людей больше 7 тысяч человек в области, они не могут получить землю, а тут есть земля, она практически укомплектована коммуникациями, — говорит Тиунов. — Если есть люди, которым нужна земля, но они не хотят её покупать, почему бы им её не раздать?







Бесплатные участки выделили недалеко от станции Барлак на северо-востоке от города





Предпринимательского интереса девелопер скрывать не стал. В частности, он хочет привлечь сюда тех, кто будет строить дома для постоянного проживания, чтобы место развивалось. В коттеджном посёлке Clever, который находится через дорогу от потенциальных бесплатных участков, сегодня постоянно живёт 12 семей, а всего построены и готовы для проживания 60 домов. В деревне Новокаменка, в границы которой входит посёлок, по информации Тиунова, живёт ещё 148 человек.





— Туда сегодня не ходит транспорт, туда сегодня не ходит школьный автобус, — говорит он. — Территорию надо развивать. Я сам живу в Новокаменке, и мне бы хотелось, чтобы это место развивалось. <…> Какую ситуацию я наблюдаю в коттеджных посёлках сейчас: конторы заезжают, 5 лет посёлку, живёт 2 человека, остальное пустое, — этого мне не хотелось бы.







Уже обжитой посёлок, в свою очередь, по планам владельцев земли, даст толчок к спросу на другие участки, которые уже будут продаваться по рыночным ценам: 50 выделенных участков — лишь часть большой территории возле посёлка Clever. Кроме того, новые жители создадут нужную нагрузку на уже построенную в посёлке социально-бытовую инфраструктуру: в этом году, например, здесь планируют открыть круглогодичный магазин, которому нужны покупатели.





Другая цель — реализовать выполненные с запасом коммуникации: Антон Тиунов признался, что уже выкупил много мощностей по электричеству и газопроводу, и часть вложений он рассчитывает вернуть.





Так что, хотя сама земля предлагается бесплатно, за подключение к сетям всё же придётся заплатить.







Поэтому, в частности, он не ограничивает круг тех, кто может воспользоваться предложением: главное, говорит он, чтобы у человека было желание построить дом. Те, у кого оно есть, должны будут приехать в офис, написать заявление на имя собственника земли и оплатить вступительный взнос — те самые средства на подвод коммуникаций и дороги. По оценке руководителя проекта, он составит 400–500 тысяч рублей — более конкретно сумму будут обсуждать уже с покупателями.







Главный вопрос — в возможных перепродажах, которые притормозят развитие территории. По закону ограничить новых владельцев в правах девелоперы не могут. Чтобы избежать спекуляции, из первых покупателей участков сформируют товарищество собственников недвижимости (ТСН) с определённым уставом и тем самым первоначальным взносом.







Главным условием получения земли будет не инвалидность или статус многодетной семьи, а желание построить дом и жить в нём





— Если он его (участок. — Л.П.) продаст, придёт новый человек вступать в ТСН, и по уставу ТСН будет опять платить 500 тысяч рублей вступительный взнос. Тем самым мы отсекаем возможность перепродажи, — уверен девелопер. — Человек получил его бесплатно, заплатил 500 тысяч рублей, и если кому-то продаст, то новому покупателю нужно будет ещё 500 тысяч платить, а это невыгодно, нет сейчас такого повышения стоимости.





Предложение Антона Тиунова не будет аналогом государственных программ. По его словам, он «всё-таки не государство, берёт на себя только часть его функций». При этом он допустил, что 50 условно бесплатных участков могут стать началом: если желающих будет много, их число можно будет увеличить. В первую очередь девелопер рассчитывает на многодетные семьи, не успевшие реализовать материнский капитал, — таких, по его мнению, сегодня достаточно много.







В министерстве труда и соцразвития Новосибирской области уточнили, что, по данным на 22 марта 2018 года, в сводном реестре тех, кто стоит в очереди на бесплатную землю, состоят 5935 человек.





В их числе, например, инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны и нетрудоспособные члены семей погибших, ветераны боевых действий, репрессированные, жители сельских населённых пунктов, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи. На сайте муниципального портала Новосибирска отмечено, что в городе бесплатных участков для выделения им уже нет, поэтому этим вопросом занимается областное правительство.







Между тем, по информации зампредседателя комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадима Агеенко, финансирование таких программ в последние годы сильно сократилось, поэтому очередь на выделение бесплатной земли, несмотря на её обилие в области, почти не сокращается.







— Порой люди получили землю где-то под Колыванью, у них бумажка есть, но по закону территория должна быть снабжена инфраструктурой — туда должен быть свет подведён, дорога проложена, какая-то скважина должна быть. Этого ничего не делается, — заметил депутат. — Причём есть другая программа наша, областная, об обеспечении территории инфраструктурой. На неё выделяются не сильно большие деньги, но всё-таки деньги есть, но эта программа плохо работает.





Многие подобные программы создавались ещё в 2015 году при более низком региональном бюджете, но за годы сократились в разы, рассказал Агеенко. Например, финансирование господдержки работников бюджетной сферы при ипотечном жилищном кредитовании сократилось в 3 раза, господдержка муниципалитетов в обеспечении жильём многодетных малообеспеченных семей — на треть.





Программа приобретения служебного жилья для врачей и учителей, работающих в районах области, сократилась с 493 миллионов рублей в год до 3,9 миллиона рублей.







— Что такое 3,9 миллиона на всю область? Это одна «трёшка». <…> Вы честно говорите: «У нас нет денег». Тогда закрывайте программу. Скажите: «Ну нету, мы сегодня нищие» — это будет честнее, чем о программе говорить, что она есть, и 3 миллиона на неё выделить, — возмутился депутат.







По мнению Вадима Агеенко, это не разовая ситуация, а тенденция. На прошлой неделе комитет обратил на неё внимание правительства и предложил закрыть программы, которые фактически не работают, или всё-таки увеличить их финансирование. Присутствовавший на заседании врио министра финансов Новосибирской области Виталий Голубенко, по информации сайта Заксобрания, «заверил, что 1,3–1,4 миллиарда рублей из областного бюджета на обеспечение жильем льготных категорий населения уже включены в лист ожидания регионального минфина».







В пресс-службе правительства на запрос корреспондента НГС о программе выделения земельных участков на льготных условиях, в частности о числе семей, которые по программе должны получить земли в 2018 году, к моменту публикации не ответили.







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