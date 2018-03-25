«Нас просто прихлопнули»: НГТУ оставил без диплома 2000 студентов

Часть из них заберут в армию — президент вуза заявил, что власти специально уничтожают гуманитариев

НГТУ остался без аккредитации по девяти направлениям
НГТУ остался без аккредитации по девяти направлениям

На этой неделе Рособрнадзор закрыл в НГТУ сразу несколько гуманитарных направлений. Около двух тысяч будущих юристов, экономистов, журналистов, пиарщиков оказались в сложной ситуации — вуз не сможет им выдать диплом государственного образца, причём выяснилось это посреди учебного года. Руководство университета предложило студентам перевестись в другой вуз и получить диплом, например, в СибУПК или в НГУЭУ, тогда как сами студенты, особенно выпускники, сетуют на новые проблемы и до сих пор не верят, что один из крупнейших вузов Сибири не смог пройти аккредитацию. Они готовят жалобу в прокуратуру и президенту и собираются идти в суд. В том, как проходила проверка в вузе, почему под пристальное внимание Рособрнадзора попали именно гуманитарии и что делать студентам, отдавшим за обучение десятки тысяч рублей, — разбирался обозреватель НГС. 

В понедельник, 19 марта, на сайте Рособрнадзора появилось заключение по результатам аккредитационной экспертизы в НГТУ. Согласно документу, по девяти направлениям подготовки вузу в аккредитации отказали. Это значит, что студенты, которые учатся на таких специальностях, как «экономическая безопасность», «экономика» (аспирантура), «юриспруденция», «сервис» (бакалавриат), «туризм» (бакалавриат), «реклама и связи с общественностью» (бакалавриат) и «журналистика» (бакалавриат), дипломы государственного образца не получат. 


«По этим направлениям мы, по сути, как частный вуз», — отмечает президент НГТУ и председатель Совета ректоров вузов НСО Николай Пустовой. 


«Несмотря на отказ в аккредитации по девяти направлениям, НГТУ по-прежнему имеет право на осуществление образовательной деятельности по всем направлениям и специальностям подготовки, указанным в приложении к бессрочной лицензии. Университет планирует через год подать заявление на повторную аккредитацию образовательных программ, в аккредитации которых было отказано», — говорится в официальном сообщении ректора Анатолия Батаева на сайте вуза. 


Проверку проводили в конце января. В итоговом заключении по каждому направлению специалисты Рособрнадзора привели найденные нарушения. Среди них можно встретить такие формулировки, как направление «не формирует профессиональную компетенцию», «в типы производственной практики не входит научно-исследовательская работа», «выявлены несоответствия содержания и качества подготовки». 


Президент НГТУ говорит, что все претензии Рособрнадзора несерьёзные и они возникли больше из-за ошибок в документах, чем из-за реальных нарушений:


«Там буквально пропустили три слова, где-то надо написать три "а", а написали три "о", ну, по-русски говоря. Это всё глупости. У нас даже документов не требовали с технических направлений. <...> Сделайте чёткие требования — например, чтобы готовить юристов, нужно иметь, условно говоря, пять докторов наук, 20 кандидатов, и если есть — тогда учите. Таких критериев нет. Вот у торгового есть лицензия, а у НГТУ отбирают. Это что, правильно?».


Всю неделю в университете проводили встречи ректората со студентами и их родителями, где им объясняли, что делать дальше. Тем, кто выпускается в этом году, предложили диплом негосударственного образца. Среди других вариантов — перевестись в другой вуз, досдав недостающие зачёты и экзамены, и получить их диплом или остаться с неоконченной «вышкой». Для студентов-парней есть и ещё одна опасность — их могут забрать в армию, весенний призыв традиционно стартует 1 апреля.


«Девочек мы переведём, а мальчиков могут забрать в армию. 


Так что девочки останутся, мальчики уйдут от нас, и всё. Военкомат считает, что если вуз по этим направлениям неаккредитованный, то они имеют право», — говорит Пустовой, отмечая, что «проблем нет». 


По словам ректора, выпускникам предложили места в СГУПСе, СибУПК и новосибирском филиале Томского госуниверситета. В НГУ дополнительных мест нет. У студентов младших курсов есть возможность подождать год, когда вуз попытается вернуть аккредитацию по этим направлениям.


Сейчас студенты решают, что им делать дальше: диплом негосударственного образца они не хотят, как и диплом другого вуза
Сейчас студенты решают, что им делать дальше: диплом негосударственного образца они не хотят, как и диплом другого вуза


О том, что вуз лишили аккредитации, студенты узнали из интернета. Как рассказала корреспонденту НГС студентка 4-го курса юридического факультета НГТУ Валентина Г., ректор сначала отрицал закрытие направлений, а преподаватели успокаивали, что «всё будет хорошо».


«Аккредитацию мы ждали давно, и мы знали, что мы её пройдём. Комиссия приехала с нарушением — они приехали в наше каникулярное время. По условиям аккредитации, мы должны были написать тест. Тест писали заочники, тест прошли успешно. Далее мы всё забыли. Приезжие специалисты говорили, что у нас вообще всё хорошо, и мы с этой мыслью жили. <…> Мы ждали решения в конце февраля, но его не поступило. Стало понятно, что оно поступит только после выборов», — объяснила она.


Девушка отметила, что заключение с отказом в аккредитации датировано 6 марта, а опубликовано 19 марта. Таким образом, вузу не дали времени на исправление нарушений.


«Мы были вообще не готовы, мы не верили, что нас могут закрыть. Мы два дня ходили просто в трансе. <…> У нас не было никакой информации. Я лично звонила, когда вышел приказ, в Рособрнадзор, что это значит. Они сказали: ребят, это значит — всё. Весь вторник нам никто ничего не мог ответить. Ректор собирает другие факультеты, но не нас. Хотя мы четвёртый курс, у нас, по идее, сейчас должна была быть предпоследняя неделя обучения. Нам всем говорят, мол, сидите, всё спокойно. Потом нам звонят из деканата. Нас собрали, сказали, что у вас есть сутки, чтобы устроить свою судьбу, — бегите с зачётками по другим вузам. По идее, есть официальная процедура перевода — и, по сути, нас должны перевести на наших условиях», — говорит она.


По словам юристов-бакалавров, диплом негосударственного образца им не нужен: «Это принципиальная разница. По сути, это будет бумажка ни о чём». Поэтому пока студенты ищут вуз, который готов их принять.


«Мы рассматриваем только ТГУ, потому что другие альтернативы типа нархоза или СибУПК — это, извините, я за вузы не особо-то считаю по юридическому направлению. 


Мы имеем право выбирать. Мы же не просто так 3,5 года отучились, старались, взвешенно выбирали, что мы хотим быть именно юристами НГТУ», 


— рассказала Валентина и добавила, что в ТГУ им придётся досдать несколько предметов из-за академической разницы. Это время они должны были потратить на написание диплома.


После публикации приказа в вузе сообщили, что студентам вернут часть денег за обучение — за половину этого семестра. Стоимость семестра по направлению «юриспруденция» составляет 46–50 тысяч рублей в магистратуре (в зависимости от курса) и 52 тысячи рублей — в бакалавриате.


«Они нас просто прихлопнули. 2000 человек прихлопнули, 80 человек преподавательского состава взяли и перечеркнули за один день во время учебного процесса. По договору они обязаны нам выдать диплом гособразца. Так почему они хотят нам сейчас вернуть гроши какие-то. Я считаю, что они должны нам вернуть деньги за всё обучение и принести извинения», — негодует студентка.


Магистрантка юридического факультета Анастасия добавила, что студенты готовят обращения в прокуратуру и приёмную президента. Также они приходили в региональное министерство образования: «Они послушали нас и сказали, что "мы не знаем, чем вам помочь". Мы и с юристами консультировались — мне практикующий юрист сказал, что это всё (нарушения, найденные Рособрнадзором. — К.Ш.) высосано из пальца. Есть шанс [получить диплом через суд], но он сказал, что без поддержки деканата и ректората мы мало чего добьёмся, но попробовать стоит».


Одна из встреч ректора со студентами, оставшимися без возможности получить диплом
Одна из встреч ректора со студентами, оставшимися без возможности получить диплом


Другие студенты к новости о закрытии специальности отнеслись спокойнее. «Давно ещё задумывалась о переводе, честно, — объясняет студентка 2-го курса специальности «реклама и связи с общественностью» Ирина П. — Не особо меня устраивает процесс обучения в НГТУ. А тут ещё, скажем так, репутация универа подпортилась, так что оставаться не хочу. На примете РАНХиГС и НГУЭУ. Моя группа разделилась на несколько баррикад. Кто-то всё-таки хочет остаться в НГТУ на нашем направлении в надежде, что вуз пройдёт повторную аккредитацию и всё будет ок. Кто-то тоже решает остаться в НГТУ, но с переводом на другую специальность. 


Для рекламщиков нашли альтернативу — создали новое направление "социология рекламы и связи с общественностью". Но тут уже присутствует уклон на социологию». 


«Буду продолжать учёбу, потому что в своём вузе комфортно, мне всё нравится. Одногруппники такого же мнения, как и я. У нас никто переводиться не думает. Мы как только узнали про эту ситуацию, нас сразу преподаватели успокоили и поддержали. Нам сказали, что прежде всего нужно успокоиться самим и родителей успокоить. Объяснили ситуацию всю и предложили решение проблемы», — добавила Алина Р., которая учится на «журналистике». 


По словам студентов, опрошенных корреспондентом НГС, многие выбрали гуманитарные специальности в НГТУ из-за того, что не смогли пробиться в другие вузы или из-за удобного расположения. Однако многие из них отметили, что уровень подготовки в НГТУ очень высокий и нареканий не вызывает. Николай Пустовой добавил, что гуманитарные дисциплины необходимы в подготовке студентов технических специальностей. По его словам, гуманитарные направления преподают профессиональные преподаватели и дают качественное образование, а слово «технический» в аббревиатуре вуза — лишь часть названия. 


Многие студенты гуманитарных специальностей хвалят своих преподавателей. «Они нам дают реальные знания, а качество образования подтверждают наши награды и участие во всяких конференциях и призовые места на них», — говорят они
Многие студенты гуманитарных специальностей хвалят своих преподавателей. «Они нам дают реальные знания, а качество образования подтверждают наши награды и участие во всяких конференциях и призовые места на них», — говорят они


В подобную ситуацию ранее попадали и другие новосибирские вузы. Так, перед началом этого учебного года лишили аккредитации три направления в СибГУТИ. Тогда под запреты тоже попали гуманитарные специальности — «экономика и управление» (бакалавриат и аспирантура), «социология и социальная работа» (бакалавриат и аспирантура) и «философия, этика и религиоведение» (аспирантура). Год назад закрыли новосибирский филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП).


По словам председателя Совета ректоров вузов области Николая Пустового, 


власти пытаются сократить гуманитарные направления по стране, чтобы привлечь абитуриентов к техническим специальностям, которых сейчас не хватает:


«Есть политика — сократить гуманитарную подготовку, повсеместно пытаются что-то урезать. Я с этим не согласен — за личные деньги я могу получать любую интересующую меня специальность».


Вместе с этим власти увеличили новосибирским вузам количество бюджетных мест на специальности с наибольшей кадровой потребностью в ближайшие семь лет. Среди таких профессий — учитель, бухгалтер, инженер, инженер-технолог, программист, врач, мастер строительных и монтажных работ и геодезист.


Власти всеми силами пытаются сократить количество юристов и экономистов и привлечь абитуриентов на технические и инженерные специальности
Власти всеми силами пытаются сократить количество юристов и экономистов и привлечь абитуриентов на технические и инженерные специальности


Новосибирские эйчары отмечают, что наличие диплома определённого вуза и тем более образца для обычных работодателей давно перестало быть обязательным условием. Исключение составляют узкие специальности, в частности, связанные с медициной. А юристов, экономистов и журналистов работодатели оценивают исходя из навыков и опыта работы. 


«Нужен ли диплом в XXI веке? Знаете, как некий факт того, что человек чего-то достиг, — да. А как факт того, что у человека есть какие-то знания, — точно нет, потому что это совсем не показатель. <...> У работодателей сейчас такой голод, люди ищут людей и не могут их найти. Я не знаю, где юристов много, где маркетологов много или ещё кого-то. Нет их. Айтишников не хватает, только сейчас обострилось всё тем, что айтишники захотели уезжать из страны вообще. Этот отток подстегнётся ещё больше», — посчитал управляющий BG-Group Антон Дурнецов.


С ним согласилась Юлия Свитковская, директор компании HR-trend. Она отметила, что 


нужно различать понятия «образование» и «образованность»:


«Для начала карьеры в обычных профессиях  — менеджеров, специалистов — очень мало компаний, которые требуют специальное образование, диплом государственного образца и так далее. Да, говорят, что высшее образование необходимо, но чтобы государственного или негосударственного образца — абсолютно никакого значения не имеет. По ходу работы оцениваются личные характеристики человека, его компетенции, и последний год очень большой делается акцент именно на личные качества человека. Потому что большинству профессий можно обучить, а вот стать хорошим человеком ты уже не научишь своего работника».


НГС отправил запрос в министерство образования Новосибирской области и Рособрнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию в НГТУ, однако ответ за два дня, отведенных на подготовку статьи, не поступил.


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