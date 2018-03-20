Сибирячка, защищаясь, чуть не убила ревнивого мужа: её посадили в тюрьму, а детей отправили в детдом

В ночь накануне Дня всех влюблённых Мария Иванова поругалась со своим гражданским мужем Александром. Приревновав Машу, мужчина избил сожительницу; защищаясь, девушка схватила ножницы и ударила ими супруга. Маша вызвала скорую, а соседи полицию, — в тот же день на многодетную мать завели уголовное дело. Пока тянулось следствие, Мария успела родить Александру сына. Супруги вместе ходили в суд, где мужчина просил освободить жену от наказания. Но девушке всё равно дали шесть лет тюрьмы. 19 марта областной суд изменил приговор, назначив Маше три года лишения свободы, но семья девушки всё равно считает приговор жестоким. Подробности — в материале корреспондента НГС.

19 марта Новосибирский областной суд рассматривал апелляцию по делу 26-летней Марии Ивановой. Суд изменил приговор Ленинского суда, переквалифицировав дело с ч. 3. ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) на ч. 2 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Многодетная мать должна отсидеть в тюрьме не шесть лет, как было решено в Ленинском суде, а три года.





«Это дело, действительно, первоначально квалифицировали как покушение на убийство из-за двух ударов ножницами в область жизненно важных органов потерпевшего, — рассказал корреспонденту НГС адвокат осужденной Владилен Кранов. — Потерпевший — гражданский муж. Он нанёс ей удар, она ему в ответ ножницами два удара. И следствие квалифицировало это как покушение на убийство, хотя потерпевший весь суд кричал, что я виноват, к ней претензий не имею».





Инцидент произошёл в ночь на 14 февраля 2017 года. «Мы поругались с Марией на почве моей ревности, — скупо объясняет потерпевший, он же гражданский муж подсудимой Александр. — Много наговорил, сказал лишнего, показал свою агрессию, и она ударила меня, защищая себя и своих детей». Девушка сразу же вызвала своему супругу скорую помощь, вместе с медиками приехали полицейские, которых вызвали соседи. «Я же жив, в больницу съездил всего раз, на здоровье эта ситуация никак не отразилась, — недоумевает Александр. — Я был против, чтобы дело возбуждали, у меня к жене претензий нет, ситуацию спровоцировал я сам».





На суд Александр ходил вместе с супругой. «В сентябре она родила мне сына, а 6 декабря 2017 года её посадили», — продолжает мужчина.





«Когда Маше зачитали приговор, её взяли из зала суда, — вспоминает тот день мама осужденной Надежда Крикунова. — Маленького ребёнка из рук не выхватили, но всё равно грубо обошлись. Да, она Сашу стукнула, но он здоров, жив, а ей сразу дали шесть лет. Детей у нас отобрали, я не знаю, как мы будем их забирать».







Старшая девятилетняя дочь Маши проживает с Крикуновой — бабушка оформила на неё опекунство ещё несколько лет назад, когда девушка жила с первым мужем, который, по словам матери осужденной, был «непутёвым». «У него на первом месте было себялюбие, — уверена Крикунова. — Сейчас он [бывший муж] ведёт шарлатанский образ жизни. Играл всю жизнь в переходах в метро, собирал копейки, мелочь эту всю. Как можно ребёнку на это смотреть?».





По словам близких, после развода Мария сошлась с Александром, он принял её детей от первого брака — двух четырёхлетних девочек-близняшек и двухлетнего сына.





Вместе они снимали квартиру, воспитывали детей и, по словам родственников, жили, как живут большинство новосибирцев. Пока Машу не посадили.





«Судьи у нас остались равнодушными, они не рассматривают обстоятельства дела, закрывают человека ради галочки, а галочки им нужны по тяжёлым статьям, — считает брат осужденной Алексей. — Адвокат на процессе был, но он ничего не сделал, всё было формально настолько, что привели человека, осудили, увезли на шесть лет».







После приговора семья Марии продолжает поддерживать отношения с гражданским мужем девушки. Родственники объединились и наняли частного адвоката, который подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд.





«Имело место не покушение на убийство, а причинение тяжкого вреда здоровью, это преступление является менее тяжким, — считает адвокат Владилен Кранов. — С приговором также не согласился и потерпевший, гражданский муж осужденной, который примирился с ней и в суде также заявлял, что сам явился инициатором конфликта».







В итоге суд смягчил наказание с шести лет до трёх лет лишения свободы, но четверых детей Ивановой всё же отправили в детский дом.





«Ребятишек раскидали по домам малюток, я их даже забрать не могу, — негодует бабушка малышей. — Маше три года потом дали, всё равно для детей это будет большой срок. Они её уже давно не видели, они по ней скучают».





Отец детей, по словам родственников, уже несколько лет не участвует в их воспитании и забирать из детского дома малышей не собирается. Поэтому гражданский муж Марии Александр готовит документы, чтобы зарегистрировать официальный брак с Марией в СИЗО — и на законных правах забрать из детского дома и своего сына, и остальных детей Марии.





«С Сашей мы общаемся, он ко мне приходит, и я помогаю, чем могу, — объясняет Крикунова. — Печалится сильно, говорит: "Я не выдержу, если она там будет сидеть, я что-нибудь с собой сделаю". Отговариваю его. Пока период тяжёлый, чтобы он сильно не раскис, я с ним беседую».







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