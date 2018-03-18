Выборы пошли
Начались выборы президента России — НГС следит за развитием событий в режиме онлайн
Сегодня 18 марта мы выбираем президента России. Президентский срок по конституции России — 6 лет. Проголосовать можно с 8-00 до 20-00 на своём участке. Кроме выборов президента, в Новосибирске проходит голосование за общественные территории. Подробности Дня выборов — в онлайн-репортаже НГС.
Доброе утро! НГС начинает трансляцию выборов президента России, который, по Конституции, должен управлять страной в ближайшие шесть лет. Как проходят выборы, замечаете ли вы нарушения, чем кормят, что продают, — присылайте сообщения, фото, видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Просто красивое фото. Эмоции зрителей крымского концерта словами передать сложно, так что ведущий онлайн-трансляции даже не будет пытаться это делать.
Наши корреспонденты продолжают слать короткие отчёты с участков по всему городу. Вот несколько снимков с избирательного участка №1463 в школе №178. За ним закреплено всего 1691 избирателей, а проголосовало целых 882 — больше половины. На соседнем участке №1462 из 1416 избирателей проголосовало 704, из них 12 на дому. Также в школе идёт выставка игрушек и картин от школьников — посмотрите, потому что это красиво. Кстати, нарушений на этих участках не было.
На площали Ленина всё живее — новосибирцы подтягивают на концерт. Корреспондент НГС сообщает о том, что зрители — в основном люди старшего возраста, а многие горожане пришли с детьми.
На участке в школе на улице Воинской, 3 очереди к урнам с голосованием за благоустройство даже больше, чем к другим, казалось бы, более важным урнам, сообщает корреспондент НГС.
«Причем люди, кажется, не сразу понимали, за что голосовать надо, но не отказываться же, паспорт отдали уже», — сообщает корреспондент НГС.
Накануне НГС публиковал подробную карту, где можно проголосовать за проекты по благоустройству Новосибирска. Выходил у нас и подробный разбор этих проектов. Найдите минутку — прочитайте, а ещё лучше успейте проголосовать за понравившийся проект, пока участки ещё не закрылись.
Наш фотокорреспондент Ольга Бурлакова находится на площади Ленина и присылает с крымского концерта новые снимки.
На сайте ЦИК опубликованы данные по явке: к 15:00 проголосовать за кандидатов в президенты РФ пришли 42,64% избирателей Новосибирской области.
Среди регионов страны, которые уже собрали данные к этому времени, меньше явка только в Иркутской области и Забайкальском крае.
Тем временем на площади Ленина всё больше людей с государственной символикой в руках.
Концерт начался! И сразу с патриотических песен. На сцене спели «Я рождён в Советском Союзе».
«Это мои первые выборы. Было волнительно, долго думала за кого голосовать. Я думала, что будет как в телевизоре, а тут просто школа, хлипкие ширмочки. Не знаю кто победит, но будем надеяться на честность», — рассказала корреспонденту НГС девушка Валентина, которая голосовала в школе №45.
В школе №45 порядок охраняют курсанты, говорить категорически отказываются, сообщает корреспондент.
Вот сколько всего на избирательном участке в школе № 111. И выставки, и профтестирование, и закуски.
Срочное с площади Ленина — наконец-то заиграла музыка. Но на сцене пусто. Совсем скоро тут начнётся концерт в честь четвёртой годовщины вхождения Крыма в состав России.
А теперь новости из тёплых стран. Житель Краснообска Дмитрий стоит в очереди, чтобы проголосовать в Таиланде, на острове Пхукет. «Стоим примерно по полтора часа. Принимают четыре человека. Тут самая высокая явка», — поделился он впечатлениями.
А теперь рубрика «Неожиданное». На избирательном участке в Искитиме замечены карусели! Да вся наша жизнь — карусели, что уж.
Читательница НГС прислала нам фото избирательного участка 819, который находится в самом настоящем ресторане. Там был даже самовар.
А тем временем к веселью готовятся и в центре Новосибирска. На площади Ленина поставили, но ещё не включили рамки. Ставят палатки с чаем, кофе и бубликами. А люди гуляют, тепло ведь просто.
В школе № 109 на входе в зал для голосования установлен такой вот электронный консультант, сообщает наш корреспондент. Работает он, правда, странно, озвучивая все действия и любой демонстрируемый текст.
В Лицее информационных технологий избирателей встречает аромат булочек и очень строгая проверка на входе. Прямо как в аэропорту: «Всю сумку вывернули», — со смесью возмущения и уважения рассказывает знакомому на выходе пожилой мужчина.
Внутри лицея зал для голосования оборудован в столовой. Так что можно подкрепиться не только пирожками, которые продают здесь же, но и взять котлету с картофельным пюре и компот!
Над кабинками для голосования возвышается нарисованная женщина с хлебом-солью.
Люди вчитываются в бюллетень до последнего.
Самая крупная явка в Новосибирске, по данным ЦИК, на участках, которые расположены в медицинских учреждениях, — сообщает Тайга.инфо. В Октябрьском районе в ГКБ
Как сообщает наш корреспондент, перед НГУ раскинулись прилавки «Добрянки».
Правда, на явку это сильно не повлияло — по наблюдениям, внутри университета народу очень мало.
Базарчик появился и возле ДК «Горького». Тут можно купить косметику, мёд, сладости.
А кормить всё продолжают. В Первомайском районе, в школе
Тем, кто голосует впервые, дарят подарки — блокнотик и ручку.
И снова сообщения об агитации. Этот скрин со своего телефона прислал читатель. «Всё ради явки, даже нужно отписаться о походе на выборы, а то ходить по квартирам будут», — поделился он.
Это пост милоты.
Татьяна, пришла с детьми и мужем. «Мне не безразлична судьба страны, голосовать начала только в сознательном возрасте, лет после 25», — поделилась она с корреспондентом.
Анна Васильевна: «Хожу на все выборы всегда, потому что хочу жить хорошо».
Старшее и младшее поколение пришли на выборы.
«Школа 186. Булочек не нашёл. Из колонок Юрий Антонов», — коротко сообщил нам корреспондент из района «Золотой Нивы». «Мечты сбываются, и не сбываются». Неужели это включили?
Таки фото немножко напоминают раздевалку на пляже. Нет? Просто лета хочется.
Да, избирательные участки не всегда удобно расположены. Приятное фото, согласитесь.
У будущих моряков праздничное настроение.
Ну и конечно же, «сдобные» прилавки. Не так страшно, завтра можно устроить разгрузочный день.
«Ради реализации избирательного права я получила на сайте госуслуг соответствующее заявление. Мой гражданский долг исполнен, право реализовано, сияющий луч светлого будущего озаряет просторы избирательного участка и прилежащего жилмассива. Ура!» — поделилась с нами впечатлениями о выборах наша читальница Виолетта. Немного иронично, но симпатично сказано, согласитесь.
Наш ресторанный критик Стас Соколов поделился наблюдениями — если бы участки голосования были в торговых центрах, явка бы ощутимо увеличилась. Стас, булочки там были бы явно дороже.
Читатели сообщают, что у детского сада
Жители микрорайона «Берёзовое» в Первомайском районе сообщают, что около полудня по квартирам ходили сотрудники избиркома и просили сходить проголосовать.
А это фото нам прислала читательница из Новосибирского колледжа питания и сервиса. Комментарии о том, были ли нарушения на выборах, в избирательной комиссии дадут позже.
Наш фотокорреспондент сообщает, что в Новосибирской специальной музыкальной школе на Комсомольском проспекте разрешают снимать только из дальнего угла. Повесили специальную бумажку — место для видеосъемки. Снимать дают только из него.
В Аэрокосмическом лицее, по сообщению нашего корреспондента, музыки нет, пирожков тоже. Здесь зарегистрировано 1220 избирателей, к 13 часам проголосовали 370. Всё тихо, спокойно, чётко, как и должно быть у будущих выпускников этого учебного заведения.
Несколько информационных агентств сообщают о том, что жительнице Новосибирска сделали предложение прямо на избирательному участке. К фото в «Инстаграме» она была явно готова. Поздравляем!!!
Кстати, новосибирцы выкладывают всё больше и больше фото для конкурса «Cелфичеллендж2018». Все такие милые.
Подведём промежуточные итоги по явке. Если на 10 утра она была чуть больше 5%, то на 12 часов уже 19,95%. Количество проголосовавших —
А теперь музыкальная пауза. Как вы думаете, какая музыка должна быть на участках? «Школа отличилась по подборке музыки, — пишет наша читательница. — На вопрос, откуда такой репертуар, руководитель участка ответил: "Программист накидал, то мы и поставили, а директор сейчас занят выборами"». Песня, по словам читательницы, называется «Она лежала на земле».
«Только что ходили проголосовать в Ленинском районе на участке 1804 (МБОУ СОШ 40), хотели проголосовать за общественные территории, НИКТО НЕ ЗНАЕТ ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ! — сообщает нам читательница. — Пока голосовали на втором (1808) участке, его председатель оперативно позвонила чтобы этот вопрос решили. По возвращению повесили плакат со стрелкой на !!! 3-й этаж !!!! Удивляет, что никто из членов председательской комиссии не знал вообще о его существовании. То есть мало прийти на голосование, его ещё и найти нужно!».
Надеемся, что все всё найдут и смогут проголосовать.
«Маленькая девочка входит в зал с родителями и спрашивает: "А где Путин, где президент?», — передает корреспондент с избирательного участка в школе
В другом корпусе той же школы пирожков, по наблюдению корреспондента, больше. И проходящие мимо школьники обмениваются мнениями: клево, свежие, вот бы каждый день так.
Тут же у школы проводят экзит-пол, сообщает наш корреспондент.
Избиратели всматриваются в лица кандидатов и читают их программы. А вдруг что-то новое можно узнать, не так просто ведь определиться, президент все-таки.
В целом, по наблюдению корреспондента, люди идут на выборы не плотным, но постоянным потоком. Тем более можно приятно провести время, например, посмотреть на выступающих школьников.
Как сообщатеся на сайте КПРФ, новосибирские коммунисты подали жалобу на нарушение законодательства. А именно, — часть избирателей, получивших открепительные талоны, оказались не вычеркнутыми из списка для голосования.
В гимназии № 1, как сообщают читатели, вчера отменили занятия, потому что готовились к выборам.
Интересно, чему все так удивились?
В авиационном колледже всё спокойно.
Похоже, молодые люди проснулись и пошли на участки.
На избирательном участке в школе №179 (ОбьГЭС) очереди на голосование, передает наш корреспондент. В столовой играет народная музыка, ансамбль с интересным названием «Россыпь». Всё как в далёком детстве.
Избирательный участок в музее Центрального района. Пирожков вроде нет. Хотя на участке был ресторатор Денис Иванов.
Здесь можно и выставку посмотреть заодно
Фото с избирательного участка в лицее 22 «Надежда Сибири».
Просто пирожково-булочковый бум. Интересно, в булочных сегодня выходной? Смысла работать им сегодня, похоже, нет.
Нет, сдаваться не надо. Достаточно просто проголосовать.
Интересный участок обнаружила наш корреспондент. В помещении клуба по боксу. Избирательные кабинки поставили рядом с рингом, также здесь висит боксерский мешок, а стены украшают не только шарики с триколором, но и боксерские перчатки. Тематическая вечеринка просто.
В Новосибирском колледже почтовой связи и сервиса на улице Одоевского звучит музыка — люди идут голосовать под голос Лепса. Тут стоят дежурные — по всей видимости, это студенты.
Меню тут побогаче, передаёт наш корреспондент. Музыка — хиты «нулевых». Пока большинство избирателей — пенсионеры. Несколько бабушек рассматривают копии Конституции, которые разложены на входе. Из 2216 к 10:30 проголосовало около 222 человек. «Пришёл, потому что мама старенькая, гололёд, боится сама идти, но очень хотела, заодно проголосовал. Раз уж пришёл», — поделился 45-летний Дмитрий.
Так выглядит избирательный участок на железнодорожном вокзале.
Вокзал и пирожки — это вещи, которые всегда совместимы. Довольно недорого, кстати.
А это здание РЖД на улице Урицкого.
Наш корреспондент следит за тем, как проходят выборы на Первомайке. По её наблюдениям, в детском саду на Берёзовой толпа перед металлоискателем.
В комиссии сетуют по поводу того, что пока совсем не идут те, кто голосует впервые. Видимо, молодые ещё спят. Очень много молодых матерей с детьми и пенсионерок. А вот мужчин пока мало. Как передает корреспондент, пришла женщина с открепительным талоном: запретили голосовать, она нервничает. А члены избирательной комиссии разбираются, звонят начальникам. Позже выяснилось, что была ошибка в документах о прописке.
Первые лица города и области уже проголосовали.
«Идёт голосование. Первые доклады еще не получил. Сейчас поеду в штаб, заслушаю, какова активность избирателей, надеюсь, она не будет хуже, чем в прошлый раз», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть на участке в педагогическом колледже
Побывал на избирательном участке также врио губернатора Андрей Травников. Он проголосовал на избирательном участке на Серебренниковской, в лицее
«При подготовке к выборам была проделана огромная работа. Уверен, что жители региона придут на избирательные участки и проголосуют», — передает слова врио губернатора пресс-служба.
«Это мои первые выборы. Было волнительно, долго думала, за кого голосовать. Я думала, что будет как в телевизоре, а тут просто школа, хлипкие ширмочки... Не знаю, кто победит, но будем надеяться на честность», — рассказала корреспонденту НГС девушка Валентина. Фотографироваться она отказалась, «потому что не накрашена».
Ну, тогда мы опубликуем фото бабушки, которая сфотографировалась не раздумывая.
А мы напоминаем вам, что сегодня новосибирцы не только выбирают президента. Также в городе идёт голосование по отбору общественных территорий, которые приведут в порядок в первую очередь. В список попали 10 участков, по одному в каждом районе. Проголосовать можно на 288 участках. НГС сделал специальную интерактивную карту, где можно найти свой. И ещё: голосовать можно с 14 лет, главное, чтобы был паспорт. Кстати, недавно корреспонденты побывали на всех этих территориях, о которых можно почитать в нашем репортаже.
Выборы общественных территорий и выборы президента проводятся рядом. Чтобы не путаться, проверьте, где находится ваш избирательный участок для выборов президента.
Заместитель мэра Артём Скатов показал в своём «инстаграме», как выглядит бланк для голосования за общественную территорию.
С нескольких участков нам сообщили, что первыми голосовать пришли люди в форме. Дисциплина, одним словом.
Читательница прислала фото из СибУПК. «Селфичеллендж 2018 в СибУПК. Я преподаватель. Если выиграю билеты в аквапарк на этом конкурсе — отдам студентам, которые учатся на отлично и давно хотят отдохнуть от учебы». Так что учись, студент!
А вот и традиционное угощение выборов — свежая выпечка. Столы с пирожками и булочками корреспондент НГС обнаружил в школе
Приятного аппетита!
«Участок ж/д вокзала. Время — 8:04 утра, очередь аж с коридора», — сообщают нам читатели.
Первые избиратели уже сделали фото для конкурса «Cелфичеллендж2018». Тем, кто хочет принять участие, нужно сфотографироваться в специальной фотозоне. На избирательных участках, где фотозоны нет, можно сделать фото в любом месте в пределах избирательного участка. Свое фото необходимо отметить хештегом #селфичеллендж2018 и выложить в социальную сеть «ВКонтакте» и/или Instagram. Как сообщили на сайте мэрии, результаты конкурса подведут 25 марта. Призы победителям, кстати, неплохие: смартфоны Apple iPhone 8, планшеты iPad, часы Apple Watch Series 3, игровые приставки Sony PlayStation4, видеокамеры GoPro, гироскутеры и велосипеды. Всего будет определен 21 победитель.
А вот и первые фото проголосовавших от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова, который побывал в школе
Мужчина как будто задаёт вопрос члену избирательной комиссии. Ответ мы узнаем только ночью, когда проголосуют все жители страны.
Как бы там ни было, улыбнитесь! Сегодня тёплый солнечный день, хоть весна у нас и сибирская.
Перед тем как начать работу, на избирательном участке в школе
«Мир глазами детей» — интересно, что бы написали дети на этой доске.
В этот раз на пост президента заявлены восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксения Собчак, Борис Титов. Кандидатов, кстати, мы перечислили в случайном порядке.
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НГС.НОВОСТИ
Фото Стаса Соколова