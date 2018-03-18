Выборы пошли

Сегодня 18 марта мы выбираем президента России. Президентский срок по конституции России — 6 лет. Проголосовать можно с 8-00 до 20-00 на своём участке. Кроме выборов президента, в Новосибирске проходит голосование за общественные территории. Подробности Дня выборов — в онлайн-репортаже НГС.

Трансляция обновляется

Доброе утро! НГС начинает трансляцию выборов президента России, который, по Конституции, должен управлять страной в ближайшие шесть лет. Как проходят выборы, замечаете ли вы нарушения, чем кормят, что продают, — присылайте сообщения, фото, видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.





17:05

Просто красивое фото. Эмоции зрителей крымского концерта словами передать сложно, так что ведущий онлайн-трансляции даже не будет пытаться это делать.





Среди зрителей концерта на площади Ленина много людей старшего возраста. Фото Ольги Бурлаковой





16:58

Наши корреспонденты продолжают слать короткие отчёты с участков по всему городу. Вот несколько снимков с избирательного участка №1463 в школе №178. За ним закреплено всего 1691 избирателей, а проголосовало целых 882 — больше половины. На соседнем участке №1462 из 1416 избирателей проголосовало 704, из них 12 на дому. Также в школе идёт выставка игрушек и картин от школьников — посмотрите, потому что это красиво. Кстати, нарушений на этих участках не было.





На избирательном участке в школе №178. Фото Алексея Кошлякова





Выставка достижений искусства в школе №178. Фото Алексея Кошлякова









16:41

На площали Ленина всё живее — новосибирцы подтягивают на концерт. Корреспондент НГС сообщает о том, что зрители — в основном люди старшего возраста, а многие горожане пришли с детьми.





Благодаря хорошей погоде на площади Ленина уже несколько сотен человек. Фото Ольги Бурлаковой





16:31

На участке в школе на улице Воинской, 3 очереди к урнам с голосованием за благоустройство даже больше, чем к другим, казалось бы, более важным урнам, сообщает корреспондент НГС.





«Причем люди, кажется, не сразу понимали, за что голосовать надо, но не отказываться же, паспорт отдали уже», — сообщает корреспондент НГС.





Накануне НГС публиковал подробную карту, где можно проголосовать за проекты по благоустройству Новосибирска. Выходил у нас и подробный разбор этих проектов. Найдите минутку — прочитайте, а ещё лучше успейте проголосовать за понравившийся проект, пока участки ещё не закрылись.





На избирательном участке на Воинской, 3. Фото Лизы Пичугиной





16:20

Наш фотокорреспондент Ольга Бурлакова находится на площади Ленина и присылает с крымского концерта новые снимки.





На сцене выступает солист оперного театра Карен Мовсесян. Фото Ольги Бурлаковой





Дали выступить и фольклорным ансамблям. Фото Ольги Бурлаковой





Театральный сквер у оперного нельзя назвать пустым — несколько сотен человек на концерт пришли. Фото Ольги Бурлаковой





16:17

На сайте ЦИК опубликованы данные по явке: к 15:00 проголосовать за кандидатов в президенты РФ пришли 42,64% избирателей Новосибирской области.





Среди регионов страны, которые уже собрали данные к этому времени, меньше явка только в Иркутской области и Забайкальском крае.

16:13

Тем временем на площади Ленина всё больше людей с государственной символикой в руках.





Фото Ольги Бурлаковой





16:09

Концерт начался! И сразу с патриотических песен. На сцене спели «Я рождён в Советском Союзе».





Концерт «Россия. Севастополь. Крым» на площади Ленина. Фото Ольги Бурлаковой





15:59

«Это мои первые выборы. Было волнительно, долго думала за кого голосовать. Я думала, что будет как в телевизоре, а тут просто школа, хлипкие ширмочки. Не знаю кто победит, но будем надеяться на честность», — рассказала корреспонденту НГС девушка Валентина, которая голосовала в школе №45.









Школа №92





Школа №92





В школе №45 порядок охраняют курсанты, говорить категорически отказываются, сообщает корреспондент.

15:51

Вот сколько всего на избирательном участке в школе № 111. И выставки, и профтестирование, и закуски.

Фото Юлии Ушаковой





Фото Юлии Ушаковой





15:50

Срочное с площади Ленина — наконец-то заиграла музыка. Но на сцене пусто. Совсем скоро тут начнётся концерт в честь четвёртой годовщины вхождения Крыма в состав России.





Новосибирцы готовы развлекать себя селфи, даже если им не светит за это «айфон». Фото Ольги Бурлаковой





На сцене всё ещё пусто — НГС обещает следить за тем, что будет происходить на площади Ленина. Фото Ольги Бурлаковой





На площади Ленина и прилегающих улицах довольно много полиции. Фото Ольги Бурлаковой





15:43

А теперь новости из тёплых стран. Житель Краснообска Дмитрий стоит в очереди, чтобы проголосовать в Таиланде, на острове Пхукет. «Стоим примерно по полтора часа. Принимают четыре человека. Тут самая высокая явка», — поделился он впечатлениями.





Фото читателя НГС





Фото читателя НГС













15:15

А теперь рубрика «Неожиданное». На избирательном участке в Искитиме замечены карусели! Да вся наша жизнь — карусели, что уж.





Фото читателя НГС





Читательница НГС прислала нам фото избирательного участка 819, который находится в самом настоящем ресторане. Там был даже самовар.





Посёлок Толмачёво, микрорайон «Пригородный простор». Фото Алёны Матвеевой

А тем временем к веселью готовятся и в центре Новосибирска. На площади Ленина поставили, но ещё не включили рамки. Ставят палатки с чаем, кофе и бубликами. А люди гуляют, тепло ведь просто.





Фото Михаила Руднева





Фото Михаила Руднева





Фото Михаила Руднева





15:07

В школе № 109 на входе в зал для голосования установлен такой вот электронный консультант, сообщает наш корреспондент. Работает он, правда, странно, озвучивая все действия и любой демонстрируемый текст.





Фото Стаса Соколова





В Лицее информационных технологий избирателей встречает аромат булочек и очень строгая проверка на входе. Прямо как в аэропорту: «Всю сумку вывернули», — со смесью возмущения и уважения рассказывает знакомому на выходе пожилой мужчина.





Фото Стаса Соколова





Внутри лицея зал для голосования оборудован в столовой. Так что можно подкрепиться не только пирожками, которые продают здесь же, но и взять котлету с картофельным пюре и компот!





Фото Стаса Соколова





Над кабинками для голосования возвышается нарисованная женщина с хлебом-солью.





Фото Стаса Соколова





Люди вчитываются в бюллетень до последнего.





Фото Стаса Соколова





15:01

Самая крупная явка в Новосибирске, по данным ЦИК, на участках, которые расположены в медицинских учреждениях, — сообщает Тайга.инфо. В Октябрьском районе в ГКБ № 2 к полудню проголосовали 53,57% избирателей, в Железнодорожном районе «Дорожную клиническую больницу» посетили 63,94%. В Дзержинском районе в больнице № 2 проголосовали 74%, в больнице № 12 — 88%, а в перинатальном центре — 85%. В Советском районе похожая картина в клинике Мешалкина и ЦКБ СО РАН.





14:48

Как сообщает наш корреспондент, перед НГУ раскинулись прилавки «Добрянки».





Фото Дарьи Януш





Правда, на явку это сильно не повлияло — по наблюдениям, внутри университета народу очень мало.





Фото Дарьи Януш





Фото Дарьи Януш





Базарчик появился и возле ДК «Горького». Тут можно купить косметику, мёд, сладости.





Фото читателя НГС





А кормить всё продолжают. В Первомайском районе, в школе № 140 очередь за блюдами. Торт печеночный, овощи отварные, минтай. Зато полезно, не какие-то там вам вредные булочки.





Фото Дарьи Януш





Тем, кто голосует впервые, дарят подарки — блокнотик и ручку.





Фото Стаса Соколова













14:31

И снова сообщения об агитации. Этот скрин со своего телефона прислал читатель. «Всё ради явки, даже нужно отписаться о походе на выборы, а то ходить по квартирам будут», — поделился он.





Фото читателя НГС





14:22

Это пост милоты.





Татьяна, пришла с детьми и мужем. «Мне не безразлична судьба страны, голосовать начала только в сознательном возрасте, лет после 25», — поделилась она с корреспондентом.





Фото Дарьи Януш





Анна Васильевна: «Хожу на все выборы всегда, потому что хочу жить хорошо».





Первомайский район. Фото Дарьи Януш





Старшее и младшее поколение пришли на выборы.





Фото читателя НГС













14:12

«Школа 186. Булочек не нашёл. Из колонок Юрий Антонов», — коротко сообщил нам корреспондент из района «Золотой Нивы». «Мечты сбываются, и не сбываются». Неужели это включили?





Фото Михаила Руднева





Фото Михаила Руднева













13:59

Общежитие Сибирского университета водного транспорта. Фото Александра Ощепкова





Общежитие Сибирского университета водного транспорта. Фото Александра Ощепкова





Таки фото немножко напоминают раздевалку на пляже. Нет? Просто лета хочется.





Общежитие Сибирского университета водного транспорта. Фото Александра Ощепкова





Да, избирательные участки не всегда удобно расположены. Приятное фото, согласитесь.





Сибирский университет водного транспорта. Фото Ольги Бурлаковой





У будущих моряков праздничное настроение.





Сибирский университет водного транспорта. Фото Ольги Бурлаковой

Ну и конечно же, «сдобные» прилавки. Не так страшно, завтра можно устроить разгрузочный день.









Сибирский университет водного транспорта. Фото Ольги Бурлаковой





Сибирский университет водного транспорта. Фото Ольги Бурлаковой

«Ради реализации избирательного права я получила на сайте госуслуг соответствующее заявление. Мой гражданский долг исполнен, право реализовано, сияющий луч светлого будущего озаряет просторы избирательного участка и прилежащего жилмассива. Ура!» — поделилась с нами впечатлениями о выборах наша читальница Виолетта. Немного иронично, но симпатично сказано, согласитесь.





13:55

Наш ресторанный критик Стас Соколов поделился наблюдениями — если бы участки голосования были в торговых центрах, явка бы ощутимо увеличилась. Стас, булочки там были бы явно дороже.





Фото Стаса Соколова













13:51

Читатели сообщают, что у детского сада № 89, где находятся избирательные участки 2020 и 1895, в растерянности стоит бабушка с двумя палочками. Чтобы отдать свой голос, она должна подняться по узкой пожарной лестнице на третий этаж. «Однако тест на желание проголосовать проходят не все, — пишет читатель. — "Пошли отсюда, я передумал" — даже молодежь не выдерживает это "испытание", что говорить о пожилых людях. Избиратели по лестнице двигаются медленно, то пропуская тех, кто поднимается, то тех, кто спускается. Молодые смеются и шутят по поводу сложившейся ситуации, люди пенсионного возраста с трудом преодолевают каждую ступеньку, держась за поручни».





13:38

Жители микрорайона «Берёзовое» в Первомайском районе сообщают, что около полудня по квартирам ходили сотрудники избиркома и просили сходить проголосовать.





А это фото нам прислала читательница из Новосибирского колледжа питания и сервиса. Комментарии о том, были ли нарушения на выборах, в избирательной комиссии дадут позже.





Фото читателя НГС

Наш фотокорреспондент сообщает, что в Новосибирской специальной музыкальной школе на Комсомольском проспекте разрешают снимать только из дальнего угла. Повесили специальную бумажку — место для видеосъемки. Снимать дают только из него.

13:22

В Аэрокосмическом лицее, по сообщению нашего корреспондента, музыки нет, пирожков тоже. Здесь зарегистрировано 1220 избирателей, к 13 часам проголосовали 370. Всё тихо, спокойно, чётко, как и должно быть у будущих выпускников этого учебного заведения.





Аэрокосмический лицей. Фото Алексея Кошлякова





Аэрокосмический лицей. Фото Алексея Кошлякова





Участок 1442 в Радиоколледже. К 13:00 проголосовало 312 из 919. Фото Алексея Кошлякова





13:14

Несколько информационных агентств сообщают о том, что жительнице Новосибирска сделали предложение прямо на избирательному участке. К фото в «Инстаграме» она была явно готова. Поздравляем!!!





Кстати, новосибирцы выкладывают всё больше и больше фото для конкурса «Cелфичеллендж2018». Все такие милые.





13:08

Подведём промежуточные итоги по явке. Если на 10 утра она была чуть больше 5%, то на 12 часов уже 19,95%. Количество проголосовавших — 426 481 человек, сообщает областная избирательная комиссия.





13:03

А теперь музыкальная пауза. Как вы думаете, какая музыка должна быть на участках? «Школа отличилась по подборке музыки, — пишет наша читательница. — На вопрос, откуда такой репертуар, руководитель участка ответил: "Программист накидал, то мы и поставили, а директор сейчас занят выборами"». Песня, по словам читательницы, называется «Она лежала на земле».





Музыкальное сопровождение выборов в школе на Ключ-Камышенском плато. Видео читателя НГС













12:51

«Только что ходили проголосовать в Ленинском районе на участке 1804 (МБОУ СОШ 40), хотели проголосовать за общественные территории, НИКТО НЕ ЗНАЕТ ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ! — сообщает нам читательница. — Пока голосовали на втором (1808) участке, его председатель оперативно позвонила чтобы этот вопрос решили. По возвращению повесили плакат со стрелкой на !!! 3-й этаж !!!! Удивляет, что никто из членов председательской комиссии не знал вообще о его существовании. То есть мало прийти на голосование, его ещё и найти нужно!».





Надеемся, что все всё найдут и смогут проголосовать.





12:35

«Маленькая девочка входит в зал с родителями и спрашивает: "А где Путин, где президент?», — передает корреспондент с избирательного участка в школе № 196. На входе продают пирожки по 10 рублей. Интересно, это рекорд по цене или найдутся дешевле?





Фото Стаса Соколова









Избирательный участок в школе № 196. Фото Стаса Соколова





В другом корпусе той же школы пирожков, по наблюдению корреспондента, больше. И проходящие мимо школьники обмениваются мнениями: клево, свежие, вот бы каждый день так.





Тут же у школы проводят экзит-пол, сообщает наш корреспондент.





Фото Стаса Соколова





Избиратели всматриваются в лица кандидатов и читают их программы. А вдруг что-то новое можно узнать, не так просто ведь определиться, президент все-таки.





Фото Стаса Соколова

В целом, по наблюдению корреспондента, люди идут на выборы не плотным, но постоянным потоком. Тем более можно приятно провести время, например, посмотреть на выступающих школьников.





Фото Стаса Соколова





12:26

Как сообщатеся на сайте КПРФ, новосибирские коммунисты подали жалобу на нарушение законодательства. А именно, — часть избирателей, получивших открепительные талоны, оказались не вычеркнутыми из списка для голосования.





12:13

В гимназии № 1, как сообщают читатели, вчера отменили занятия, потому что готовились к выборам.





Интересно, чему все так удивились?

Гимназия №1. Фото Александра Ощепкова





Гимназия №1. Фото Александра Ощепкова

В авиационном колледже всё спокойно.





Фото Александра Ощепкова





Похоже, молодые люди проснулись и пошли на участки.





Фото Александра Ощепкова





12:05

На избирательном участке в школе №179 (ОбьГЭС) очереди на голосование, передает наш корреспондент. В столовой играет народная музыка, ансамбль с интересным названием «Россыпь». Всё как в далёком детстве.

Очередь на голосование в школе №179. Фото Маши Морсиной





Выступление ансамбля в школе. Фото Маши Морсиной





Видео Маши Морсиной





11:58

Избирательный участок в музее Центрального района. Пирожков вроде нет. Хотя на участке был ресторатор Денис Иванов.

Фото Александра Ощепкова





Здесь можно и выставку посмотреть заодно

Фото Александра Ощепкова





Известный новосибирский ресторатор Денис Иванов. Фото Александра Ощепкова





11:52

Фото с избирательного участка в лицее 22 «Надежда Сибири».





Просто пирожково-булочковый бум. Интересно, в булочных сегодня выходной? Смысла работать им сегодня, похоже, нет.

Фото Александра Ощепкова

Нет, сдаваться не надо. Достаточно просто проголосовать.

Фото Александра Ощепкова





11:45

Интересный участок обнаружила наш корреспондент. В помещении клуба по боксу. Избирательные кабинки поставили рядом с рингом, также здесь висит боксерский мешок, а стены украшают не только шарики с триколором, но и боксерские перчатки. Тематическая вечеринка просто.





Фото Елены Громковой





Фото Елены Громковой





11:34

В Новосибирском колледже почтовой связи и сервиса на улице Одоевского звучит музыка — люди идут голосовать под голос Лепса. Тут стоят дежурные — по всей видимости, это студенты.





Колледж почтовой связи и сервиса. Фото Дарьи Януш





Меню тут побогаче, передаёт наш корреспондент. Музыка — хиты «нулевых». Пока большинство избирателей — пенсионеры. Несколько бабушек рассматривают копии Конституции, которые разложены на входе. Из 2216 к 10:30 проголосовало около 222 человек. «Пришёл, потому что мама старенькая, гололёд, боится сама идти, но очень хотела, заодно проголосовал. Раз уж пришёл», — поделился 45-летний Дмитрий.







Здесь не только булочки, есть и окорочка жареные. Фото Дарьи Януш





Продажа косметики в Колледже почтовой связи. Фото Дарьи Януш





11:25

Так выглядит избирательный участок на железнодорожном вокзале.





Фото Александра Ощепкова

Вокзал и пирожки — это вещи, которые всегда совместимы. Довольно недорого, кстати.

Фото Александра Ощепкова

А это здание РЖД на улице Урицкого.



Здание РЖД на Урицкого. Фото Александра Ощепкова





11:17

Наш корреспондент следит за тем, как проходят выборы на Первомайке. По её наблюдениям, в детском саду на Берёзовой толпа перед металлоискателем.





В комиссии сетуют по поводу того, что пока совсем не идут те, кто голосует впервые. Видимо, молодые ещё спят. Очень много молодых матерей с детьми и пенсионерок. А вот мужчин пока мало. Как передает корреспондент, пришла женщина с открепительным талоном: запретили голосовать, она нервничает. А члены избирательной комиссии разбираются, звонят начальникам. Позже выяснилось, что была ошибка в документах о прописке.





Фото Дарьи Януш

Фото Дарьи Януш





11:00

Первые лица города и области уже проголосовали.

Фото пресс-центра мэрии

«Идёт голосование. Первые доклады еще не получил. Сейчас поеду в штаб, заслушаю, какова активность избирателей, надеюсь, она не будет хуже, чем в прошлый раз», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть на участке в педагогическом колледже № 1.





Побывал на избирательном участке также врио губернатора Андрей Травников. Он проголосовал на избирательном участке на Серебренниковской, в лицее № 12.





Фото Аркадия Уварова

«При подготовке к выборам была проделана огромная работа. Уверен, что жители региона придут на избирательные участки и проголосуют», — передает слова врио губернатора пресс-служба.

10:13

«Это мои первые выборы. Было волнительно, долго думала, за кого голосовать. Я думала, что будет как в телевизоре, а тут просто школа, хлипкие ширмочки... Не знаю, кто победит, но будем надеяться на честность», — рассказала корреспонденту НГС девушка Валентина. Фотографироваться она отказалась, «потому что не накрашена».





Ну, тогда мы опубликуем фото бабушки, которая сфотографировалась не раздумывая.





Школа № 74. Фото Александра Ощепкова





09:38

А мы напоминаем вам, что сегодня новосибирцы не только выбирают президента. Также в городе идёт голосование по отбору общественных территорий, которые приведут в порядок в первую очередь. В список попали 10 участков, по одному в каждом районе. Проголосовать можно на 288 участках. НГС сделал специальную интерактивную карту, где можно найти свой. И ещё: голосовать можно с 14 лет, главное, чтобы был паспорт. Кстати, недавно корреспонденты побывали на всех этих территориях, о которых можно почитать в нашем репортаже.





Выборы общественных территорий и выборы президента проводятся рядом. Чтобы не путаться, проверьте, где находится ваш избирательный участок для выборов президента.





Мой порядковый номер 322604 #комфортнаясреда Публикация от Artem Skatov (@ska700) 17 Мар 2018 в 7:48 PDT

Заместитель мэра Артём Скатов показал в своём «инстаграме», как выглядит бланк для голосования за общественную территорию.

09:30

С нескольких участков нам сообщили, что первыми голосовать пришли люди в форме. Дисциплина, одним словом.





Школа № 74. Фото Александра Ощепкова





Толмачёво. Фото Александра Ощепкова





Голосование в Толмачёво. Фото Александра Ощепкова

Фото Александра Ощепкова

Голосование в Толмачёво. Фото Александра Ощепкова





09:27

Читательница прислала фото из СибУПК. «Селфичеллендж 2018 в СибУПК. Я преподаватель. Если выиграю билеты в аквапарк на этом конкурсе — отдам студентам, которые учатся на отлично и давно хотят отдохнуть от учебы». Так что учись, студент!





Фото читателя НГС





09:07

А вот и традиционное угощение выборов — свежая выпечка. Столы с пирожками и булочками корреспондент НГС обнаружил в школе № 74. Цены — от 20 до 40 рублей.

Фото Александра Ощепкова

Приятного аппетита!

Фото Александра Ощепкова





08:56

«Участок ж/д вокзала. Время — 8:04 утра, очередь аж с коридора», — сообщают нам читатели.





Фото читателя НГС





08:43

Фото Александра Ощепкова





Первые избиратели уже сделали фото для конкурса «Cелфичеллендж2018». Тем, кто хочет принять участие, нужно сфотографироваться в специальной фотозоне. На избирательных участках, где фотозоны нет, можно сделать фото в любом месте в пределах избирательного участка. Свое фото необходимо отметить хештегом #селфичеллендж2018 и выложить в социальную сеть «ВКонтакте» и/или Instagram. Как сообщили на сайте мэрии, результаты конкурса подведут 25 марта. Призы победителям, кстати, неплохие: смартфоны Apple iPhone 8, планшеты iPad, часы Apple Watch Series 3, игровые приставки Sony PlayStation4, видеокамеры GoPro, гироскутеры и велосипеды. Всего будет определен 21 победитель.





08:21

А вот и первые фото проголосовавших от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова, который побывал в школе № 13 на улице Кропоткина. Людей не так много, но для воскресного утра вполне.





Мужчина как будто задаёт вопрос члену избирательной комиссии. Ответ мы узнаем только ночью, когда проголосуют все жители страны.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Как бы там ни было, улыбнитесь! Сегодня тёплый солнечный день, хоть весна у нас и сибирская.

Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Перед тем как начать работу, на избирательном участке в школе № 13 прошла линейка, на которой прозвучал гимн России, сообщает наш корреспондент.





Фото Александра Ощепкова





«Мир глазами детей» — интересно, что бы написали дети на этой доске.





Фото Александра Ощепкова









08:08

В этот раз на пост президента заявлены восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксения Собчак, Борис Титов. Кандидатов, кстати, мы перечислили в случайном порядке.



