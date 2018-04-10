Куёт железо, пока горяча

Сибирячка с яркими волосами стала ювелиром — ей приносят фамильные ложки и просят выплавить жуков

В свои 29 лет Катя Гамаюнова занимается совсем не женским делом — она обрабатывает металл
В свои 29 лет Катя Гамаюнова занимается совсем не женским делом — она обрабатывает металл

Если написать в поисковой строке Google слово «ювелир», отобразятся картинки мужчин за работой: слегка в возрасте, с сединой, с покрытыми металлической пылью руками. Женский образ никак не вяжется с металлом и работой за станком. Именно поэтому занятие Кати Гамаюновой кажется необычным. Девушка работает ювелиром — она сама плавит, паяет и изготавливает изделия из серебра. У Кати своя мастерская, в которой она может просидеть до самой ночи и корпеть над очередным колье или серьгами. Корреспонденты НГС побывали в мастерской — девушка рассказала о тонкостях своей работы и показала, как своими руками делает изящные украшения.

Мастерская Кати Гамаюновой располагается в небольшой комнатке площадью примерно 9 кв. м. Вдоль стен компактно расположены столы со станками и установками. Каждый угол и сантиметр пространства используется с пользой — крючки под инструменты, небольшие ящики, на стенах фотографии украшений и полки с коробочками под инструменты.


Вот так выглядит Катино рабочее место
Вот так выглядит Катино рабочее место


Сама Катя — приветливая девушка с розовыми волосами и пирсингом — встречает в мастерской с улыбкой. Быстро сложив обрезки серебра в керамическую чашу и вооружившись бензиновой горелкой, она ловко расплавила серебро, перелила его в формочку, обстригла лишнее и показала готовый слиток, который потом пропустила через вальцы, — для этого надо немало сил, но у Кати легко получается. Почти готовую проволоку она протянула через фильеру, пластину с круглыми отверстиями, до нужного диаметра, отполировала — и проволока для будущего украшения готова.


Катя плавит серебро бензиновой горелкой — температура доходит до 1200 градусов
Катя плавит серебро бензиновой горелкой — температура доходит до 1200 градусов


Ювелирным делом Катя занимается уже четыре года — ремеслу она не училась, самоучка. Смотрела мастер-классы в интернете, изучала профессиональную литературу, и только когда в Новосибирск из Питера приехал мастер, девушка попала на его интенсивный курс — там ей просто поставили руку, всё остальное она уже умела.


«У нас в городе нет школ, где бы обучали такому ремеслу. Самый действенный способ — найти мастера и попроситься к нему в подмастерье. Я искала, но так и не нашла», — рассказывает Катя.


Вальцы — инструмент для прокатки металла
Вальцы — инструмент для прокатки металла


Сначала ремесло было для Кати хобби, она работала продавцом фурнитуры и параллельно занималась изготовлением украшений. После поняла, что достигла нужного уровня в своём деле и ей можно двигаться дальше.


«Я пробовала работать дома, но это не то. Нет рабочего места, постоянно приходилось доставать, а потом убирать инструменты. Это неудобно, хочется разделять место для работы и для отдыха, — говорит Катя. — Имея бормашину, горелку, плиту для пайки и пинцет, можно работать хоть на коленке». Сначала у девушки была простенькая бормашина, для мастерской она приобрела более профессиональную. 


Фильера нужна для волочения проволоки
Фильера нужна для волочения проволоки


Свою мастерскую Катя открыла год назад. Для работы с драгоценным металлом необходима лицензия, поэтому девушка работает с серебром и натуральными камнями. 1 грамм серебра стоит 35 рублей, камни — дороже. Например, опалы обходятся в 1000 рублей за штуку, а любимый камень девушки муранское стекло — от 40 до 500 рублей в зависимости от производителя, состава и эффектов. Себестоимость изделия невысокая. В цене готового украшения в основном учитывается работа — от 2000 до 10 000 рублей и выше.


Это очень трудоёмкий и точный процесс, нужно вымерять всё до миллиметра. Катя училась на архитектора, поэтому работать со штангенциркулем ей не в новинку.


Готовые проволоки, которые потом используются для изготовления украшений
Готовые проволоки, которые потом используются для изготовления украшений


Материалы она покупает сама, часть приносят знакомые. Как-то ей приносили на сплав серебряную ложку 925-й пробы, а однажды — якобы старинное фамильное кольцо, которое при плавке сгорело и потеряло форму.


У Кати самодельный шлифовальный станок для обработки камней
У Кати самодельный шлифовальный станок для обработки камней


Катин заработок складывается из сдачи рабочего места в аренду, мастер-классов, которые она даёт, и продажи украшений. В среднем выходит около 30 000 рублей в месяц. Поначалу каждую копейку она вкладывала в инструменты. Сейчас у неё есть всё, что нужно для полноценной работы. Дороже всего стоят вальцы — 30 тысяч рублей. Верстак девушке подарили коллеги, они же помогли ей с другими инструментами, а некоторые установки собрали самостоятельно.


На изготовление этого кольца у Кати ушло 5 дней
На изготовление этого кольца у Кати ушло 5 дней


В основном Катя воплощает свои идеи. Повторять что-то, например диадему эльфа из «Властелина колец», ей просто не хочется — мастер признаёт, что ей больше нравится работать со своими эскизами. 


«Как-то я делала маленькую коллекцию брошей-жуков на заказ, там пригодились практически все мои умения на тот момент: использовала полимерную глину, лэмпворк (муранское стекло. — А.З.), медную гальванику и пайку металла», — рассказывает Катя. 


На одно украшение уходит от одного до десяти дней. Например, вот эту подвеску с муранским стеклом она сделала за три дня.


Единственное украшение, которое Катя сделала для себя
Единственное украшение, которое Катя сделала для себя


Катя Гамаюнова подчеркивает, что практически каждый второй знакомый говорит ей, что такое ремесло — неженское дело, а мама и вовсе считает работу дочери опасной. Хотя из всех неприятностей — прожжённый при плавке деталей рукав, изредка порезы пальцев. Больше инцидентов не было.


На изготовление этих серёжек ушло два дня
На изготовление этих серёжек ушло два дня


«Мне постоянно говорят, что я девочка и чтобы не лезла не в своё дело. Но как это может быть не моё? Мне нравится, это моё хобби, которое к тому же приносит доход, равный зарплате офисного сотрудника. Я никогда не хотела бросать ювелирку. Всегда считала, что если появляется проблема — я недостаточно стараюсь, нужно приложить больше усилий», — делится Катя.


На мастер-классе у Кати каждый может не только научиться технике работы, но и уйти домой с самостоятельно сделанным украшением
На мастер-классе у Кати каждый может не только научиться технике работы, но и уйти домой с самостоятельно сделанным украшением


В своей мастерской Катя проводит по 7–8 часов, но иногда может засидеться за изделием и проработать до самой ночи. Мастер отмечает, что ей не хватает времени, чтобы воплощать все задуманные работы. Она может работать и в праздники, и в выходные. В ювелирном деле нет потолка — навык можно постоянно развивать и совершенствовать, заключает Гамаюнова. 


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