Ким ушёл по-английски: подробности отставки министра ЖКХ

Чем он запомнился на посту: мусорный полигон на Ине, провал капремонта и гибель детей в Колывани

Врио министра ЖКХ Евгений Ким ушёл в отставку — об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Официально он уволился по собственному желанию. Правда, несколько дней назад, как сообщали СМИ, в отношении Кима была служебная проверка. Поводом стал видеосюжет с интервью бывшего директора управляющей компании, которая сообщила о том, что Евгений Ким превысил свои полномочия. В должности главного по ЖКХ региона Ким был три года — до этого он руководил жилищно-коммунальным хозяйством в мэрии. Чем запомнился министр ЖКХ Ким, а также возможные причины его ухода — в материале НГС.

Временно исполняющий обязанности министра ЖКХ области Евгений Ким оставил свой пост — эту информацию подтвердили в правительстве Новосибирской области. Ким сам написал заявление об увольнении. В пресс-службе уточнили, что Евгений Ким покинет пост через две недели — он в отпуске до 2 апреля. Его обязанности исполняет первый заместитель Денис Архипов. «Я, наверное, в двадцатый раз напомню, что я не комментирую кадровые решения. За редким исключением в случае каких-то злоупотреблений и преференций со стороны правоохранительных органов, но это не тот случай. Некорректно комментировать решения людей, тем более личные решения людей в отношении своей судьбы», — ответил сегодня на вопрос об отставке Кима врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.





Справка: Ким Те Су (Евгений Сергеевич) — родился в 1960 году в Синегорске (Южно-Сахалинск). В 1988 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне СГУПС) по специальности «инженер путей сообщения по управлению процессами перевозок на железнодорожном транспорте». С середины 90-х годов работает в сфере ЖКХ. Больше 10 лет занимал руководящие посты в администрации Калининского района. С 2011 года стал вице-мэром, возглавлял городской департамент энергетики и ЖКХ. Министром жилищно-коммунального хозяйства области Евгения Кима назначил бывший на тот момент губернатором Владимир Городецкий в 2015 году.







Неофициальная информация об увольнении врио министра ЖКХ появилась ещё на прошлой неделе, когда обсуждалась проверка в отношении Кима по инициативе общественников. Как сообщает издание «Континент Сибирь», поводом стал видеосюжет, в котором бывший директор ООО УК «Гарант» Ольга Зайцева сообщила о превышении Кимом своих полномочий — якобы врио министра ЖКХ приказал ей сменить подрядчика по вывозу твёрдых коммунальных отходов. 6 марта прокурорская проверка закончилась, «фактов нарушения со стороны врио министра выявлено не было», сообщает издание.





Несмотря на относительно недолгий срок работы министром, Ким успел оказаться втянутым в скандал с концессионным соглашением о строительстве мусороперерабатывающих комплексов.





Их должны были построить недалеко от города, в районе реки Издревая, на деньги частных инвесторов. Общественники, депутаты и экологи активно критиковали эту инициативу. В центре города не раз проходили пикеты с требованием отказаться от строительства мусороперерабатывающих заводов в пригороде Новосибирска. Экологи пытались убедить чиновников, что на полигоне может оказаться ртуть, которая попадёт в реки Издревая, Иня и Обь. Осенью на очередном митинге горожане даже устроили театральный перформанс, два героя которого, — Филогуст Ноздревой и Никола Переработчик — бились за мусорную корону Новосибирской области.





В конце октября прошлого года назначенный президентом врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился официально уведомить концессионера о выходе региона из концессионного соглашения. Однако 15 февраля депутат городского совета Наталья Пинус возмутилась на своей странице в Facebook по поводу того, что регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области на 10 лет выбирают по старой территориальной схеме. То есть строительство будет в Раздольном, практически в тех же объёмах, что и планировалось.





Во время работы Кима на посту министра ЖКХ в Новосибирской области шли работы по федеральной программе благоустройства дворов и парков. В прошлом году на это было запланировано около 800 миллионов рублей, в том числе около 500 — из федерального бюджета. В городском списке оказалось 180 дворов в разных районах — от ботсада до Затулинки. Работы в городских дворах вели три подрядчика.





Ким стал министром в 2015 году, перейдя в правительство области из мэрии

Один из самых болезненных вопросов, с которыми столкнулся Ким в начале работы на должности министра, — программа капремонта. В начале 2015 года бывший тогда губернатором области Городецкий сообщил, что в нашем регионе она провалилась.







В сентябре 2016 года собственникам новых многоквартирных домов разрешили не платить взносы за капремонт в первые три года с момента включения дома в региональную программу капремонта. Ким объяснил решение тем, что это минимальный срок, при котором действуют гарантии застройщиков. При этом через месяц тарифы на капремонт выросли, что, по словам министра, было связано с инфляцией, к тому же в 2015–2016 годах размер взноса на капремонт не индексировался.





Самый крупный скандал в сфере областного ЖКХ за последние месяцы был после трагедии в посёлке Колывань, где двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме. После случившегося в отставку ушли глава администрации Колывани Алексей Дорофеев и глава Колыванского района Виктор Аверин.





Что именно стало причиной увольнения Евгения Кима, официально чиновники не комментируют — а сам он отказался от комментария, после вопроса корреспондента положив трубку.





Политолог Дмитрий Пучкин считает, что отставка Евгения Кима в определённой степени предсказуема, но вряд ли связана с его профессиональными качествами. «С точки зрения пиара, продвижения (губернатора. — А.Б.) полезно проводить определённую ротацию, тем более в последний раз она была очень давно, — рассуждает он. — Я думаю, что вполне может быть такой сценарий, что уходит министр, на его место ставят кого-то из заместителей».







Однако, по мнению политолога, найти хорошего специалиста-управленца в сфере ЖКХ очень сложно. Несмотря на то, что часть общества может быть довольна увольнением Кима, решение избавиться от профессионала на такой «расстрельной» должности принимается по более веским причинам.





За рубежом, по его словам, чиновник сразу же подаёт в отставку, если появились публичные претензии. «Если появляются упреки, факты, чиновник сам уходит в отставку, чтобы не подставлять своего шефа, — объяснил Пучкин. — Я думаю, может быть, Ким как раз и пошёл по тому же пути, поскольку ему всё равно продолжать работать на территории области. Он профессионал, будет востребованным».