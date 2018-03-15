«СИБЭКО» даст гари

Компания «СИБЭКО» после её покупки «Сибирской генерирующей компанией» (СГК) занялась переоборудованием новосибирских ТЭЦ под сжигание бурого угля. Как подтвердили в «СИБЭКО», этап повсеместного использования в городе именно этого вида топлива начинается в 2018 году. Однако, как утверждают экологи соседних городов, куда СГК с бурым углём пришла раньше, сжигание этого топлива сопровождается более сильным выбросом в атмосферу сажи и вредных веществ. Например, ртути. Корреспондент НГС выяснил, что будет с Новосибирском в ближайшее время и почему бурый уголь так опасен.

«СИБЭКО» начала менять оборудование на новосибирских ТЭЦ под использование более дешёвого вида угля — бурого. Об этом редакции НГС стало известно от работников энергетической компании. По их словам, новый собственник «СИБЭКО» — «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — занялся переоборудованием всех городских ТЭЦ. До этого бурый уголь был основным видом топлива только на ТЭЦ-3. Данную информацию официально подтвердили и сами энергетики.







«Проект по диверсификации топливного баланса в "СИБЭКО" начался ещё в 2011 году и на сегодняшний день активно продолжается. Первый этап реализации проекта был осуществлён в АО "Бийскэнерго". С 2015 года данный проект начал реализовываться на новосибирских ТЭЦ. Этап начала использования бурого угля был запланирован на 2018 год», — сообщили корреспонденту НГС в «СИБЭКО».







СГК принадлежит миллиардеру Андрею Мельниченко (9-е место в российском Forbes, 89-е в мире при состоянии 13,2 миллиарда долларов), в начале года этот холдинг завершил сделку по приобретению контрольного пакета — 78% акций «СИБЭКО». До сделки СГК работала только на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва.







Бурый уголь дешевле обычного каменного, на котором пока ещё работают новосибирские ТЭЦ.





На воздухе этот вид угля быстро высыхает, рассыпается в порошок и имеет низкую теплоту сгорания. В новосибирской компании «Кузбассуголь», занимающейся продажей этого топлива на местном рынке, уточнили, что цена на хороший уголь в зависимости от его размера колеблется в пределах 2500–3200 рублей за тонну при небольших партиях. Бурый уголь в Новосибирске предлагает другая компания — «АСК». Цена на этот вид топлива заявлена в предложении «АСК» на уровне 2400 рублей за тонну в зависимости от объёма.







В «СИБЭКО», отвечая на запрос НГС, апеллировали к мировому опыту. «Опыт использования сжигания бурых углей распространён не только в России, но и во всем мире. В новосибирской энергетике, например, данный вид угля всегда использовался и продолжает использоваться как основное топливо на ТЭЦ-3. Кроме того, подобный опыт сжигания бурого угля имеется и на других энергообъектах», — заметили энергетики.







Однако многие зарубежные и российские СМИ пишут, что в развитых мировых державах уже начали отказываться от угля. Немецкое издание Deutsche Welle ещё в декабре 2015 года рассказало о закрытии последней угольной шахты в Великобритании и очередной шахты в Германии, являющейся одной из главных потребителей угля в Европе. Причинами свёртывания разработки угля немецкое СМИ называет уменьшение рентабельности и экологические проблемы. Сайт о ФРГ brd.su уточняет, что бурый уголь является самым главным природным ресурсом страны: «С его помощью в Германии [производят] каждый четвёртый киловатт тепловой энергии. Основными потребителями немецкого бурого угля являются местные тепловые станции».







«Правительство ФРГ считает, что полностью отказаться от его использования можно будет в течение ближайших 20–25 лет. Британское правительство, в свою очередь, только что приняло решение закрыть все работающие на угле электростанции уже к 2025 году», — сообщило DW в конце 2015 года.







Ещё один крупный мировой потребитель угля — Китай — тоже начал сворачивать добычу и потребление этого вида топлива. «С января 2015 года он ввёл запрет на импорт и продажу угля с зольностью более 40% и содержанием серы выше 3%, под запрет также попал бурый уголь с зольностью более 30% и серностью выше 1,5%. <…> В 2018 году в стране планируется закрыть <…> угольные шахты, добывающие в общей сложности 150 миллионов тонн угля в год», — сообщали 6 марта 2018 года «Ведомости».







Над небом Новосибирска скоро может повиснуть тёмный дым, считают эксперты

В других сибирских городах, где жечь на ТЭЦ бурый уголь начали гораздо раньше, чем в Новосибирске, отмечают, что хорошего в этом виде топлива мало. «Количество бурого угля, в отличие от обычного, сжигается больше, чтобы получить те же самые температуры. Недавно [в Красноярске] было произведено исследование <…>, что







именно в том угле, который используется нашими ТЭЦ, огромное содержание кадмия и ртути. <…>





А содержание ртути в угле не улавливается ни одними фильтрами. Самые эффективные, которые мы знаем, это электрофильтры. Ртуть они не улавливают, ртуть попадает в атмосферу. <…> На мой взгляд, использование бурого угля в теплоэнергетике нужно ставить под запрет», — категорически заметил руководитель экологического проекта «Красноярск. Небо» Игорь Шпехт.





Рубцовск — ещё один город, где недовольны используемым бурым углём. Здесь с 2017 года прошло несколько протестных акций, а 17 февраля 2018 года в центре города состоялся крупный митинг. Собравшиеся были недовольны падением температуры в квартирах, увеличением счетов за отопление и большим объёмом сажи, которая выбрасывается в атмосферу во время работы местных ТЭЦ.







«Такой загазованности не было никогда в городе. Особенно когда были морозы, просто дышать нечем. Детки гуляют, и если светлая шапочка, то она вся в саже», —





рассказала корреспонденту НГС начальник рубцовского филиала компании ГК «ЭКО-Партнёр» Лидия Бескараваева.







В ответ на эти заявления в «СИБЭКО» замечают, что в Новосибирске проводились необходимые замеры во время сжигания бурого угля, которые ничего критического не показали.







«В соответствии с действующими федеральными законами в подразделениях ТЭЦ-3 аккредитованными лабораториями проводится мониторинг состояния окружающей среды: атмосферного воздуха, подземных и сточных вод. Результаты вышеуказанного мониторинга показывают, что установленные нормативы качества окружающей среды при сжигании бурого угля не превышаются», — прокомментировали в «СИБЭКО».







В «СИБЭКО» заверяют, что все необходимые замеры во время сжигания бурого угля они сделали и ничего критического не обнаружили

Однако, по словам Бескараваевой, ситуация с выбросами сажи в атмосферу резко изменилась с 2017 года после исключения сажи из перечня загрязняющих веществ, которые подлежат государственному регулированию.







«Сейчас сажа не нормируется. То есть для неё норматива нет. А вообще сажа — это канцероген, от него рак. А её с 2017 года вообще перестали учитывать как вещество. Хоть тонну, хоть две, хоть три выбрасывай [в атмосферу]. Может, поэтому, когда идёт производственный контроль, проводят лабораторные исследования, у них с ПДВ (предельно допустимые выбросы. — И.К.) всё нормально, всё красиво. А по факту мы задыхаемся. Но сегодня таковы требования природоохранной документации», — заметила начальник рубцовского «ЭКО-Партнёра» Бескараваева.







В министерстве ЖКХ Новосибирской области ответ на запрос редакции НГС по поводу ситуации с переоснащением ТЭЦ под бурый уголь не успели подготовить, пообещав через пресс-службу дать ответ в ближайшее время.





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