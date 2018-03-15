«СИБЭКО» даст гари

Городские ТЭЦ переводят на новый вид топлива — оно выбрасывает в воздух ртуть и кадмий

Новосибирские энергетики начали переоснащать все городские ТЭЦ под использование дешёвого бурого угля
Новосибирские энергетики начали переоснащать все городские ТЭЦ под использование дешёвого бурого угля

Компания «СИБЭКО» после её покупки «Сибирской генерирующей компанией» (СГК) занялась переоборудованием новосибирских ТЭЦ под сжигание бурого угля. Как подтвердили в «СИБЭКО», этап повсеместного использования в городе именно этого вида топлива начинается в 2018 году. Однако, как утверждают экологи соседних городов, куда СГК с бурым углём пришла раньше, сжигание этого топлива сопровождается более сильным выбросом в атмосферу сажи и вредных веществ. Например, ртути. Корреспондент НГС выяснил, что будет с Новосибирском в ближайшее время и почему бурый уголь так опасен.

«СИБЭКО» начала менять оборудование на новосибирских ТЭЦ под использование более дешёвого вида угля — бурого. Об этом редакции НГС стало известно от работников энергетической компании. По их словам, новый собственник «СИБЭКО» — «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — занялся переоборудованием всех городских ТЭЦ. До этого бурый уголь был основным видом топлива только на ТЭЦ-3. Данную информацию официально подтвердили и сами энергетики.


«Проект по диверсификации топливного баланса в "СИБЭКО" начался ещё в 2011 году и на сегодняшний день активно продолжается. Первый этап реализации проекта был осуществлён в АО "Бийскэнерго". С 2015 года данный проект начал реализовываться на новосибирских ТЭЦ. Этап начала использования бурого угля был запланирован на 2018 год», — сообщили корреспонденту НГС в «СИБЭКО».


СГК принадлежит миллиардеру Андрею Мельниченко (9-е место в российском Forbes, 89-е в мире при состоянии 13,2 миллиарда долларов), в начале года этот холдинг завершил сделку по приобретению контрольного пакета — 78% акций «СИБЭКО». До сделки СГК работала только на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва.


Бурый уголь дешевле обычного каменного, на котором пока ещё работают новосибирские ТЭЦ. 


На воздухе этот вид угля быстро высыхает, рассыпается в порошок и имеет низкую теплоту сгорания. В новосибирской компании «Кузбассуголь», занимающейся продажей этого топлива на местном рынке, уточнили, что цена на хороший уголь в зависимости от его размера колеблется в пределах 2500–3200 рублей за тонну при небольших партиях. Бурый уголь в Новосибирске предлагает другая компания — «АСК». Цена на этот вид топлива заявлена в предложении «АСК» на уровне 2400 рублей за тонну в зависимости от объёма.


В «СИБЭКО», отвечая на запрос НГС, апеллировали к мировому опыту. «Опыт использования сжигания бурых углей распространён не только в России, но и во всем мире. В новосибирской энергетике, например, данный вид угля всегда использовался и продолжает использоваться как основное топливо на ТЭЦ-3. Кроме того, подобный опыт сжигания бурого угля имеется и на других энергообъектах», — заметили энергетики.


Однако многие зарубежные и российские СМИ пишут, что в развитых мировых державах уже начали отказываться от угля. Немецкое издание Deutsche Welle ещё в декабре 2015 года рассказало о закрытии последней угольной шахты в Великобритании и очередной шахты в Германии, являющейся одной из главных потребителей угля в Европе. Причинами свёртывания разработки угля немецкое СМИ называет уменьшение рентабельности и экологические проблемы. Сайт о ФРГ brd.su уточняет, что бурый уголь является самым главным природным ресурсом страны: «С его помощью в Германии [производят] каждый четвёртый киловатт тепловой энергии. Основными потребителями немецкого бурого угля являются местные тепловые станции».


«Правительство ФРГ считает, что полностью отказаться от его использования можно будет в течение ближайших 20–25 лет. Британское правительство, в свою очередь, только что приняло решение закрыть все работающие на угле электростанции уже к 2025 году», — сообщило DW в конце 2015 года.


Ещё один крупный мировой потребитель угля — Китай — тоже начал сворачивать добычу и потребление этого вида топлива. «С января 2015 года он ввёл запрет на импорт и продажу угля с зольностью более 40% и содержанием серы выше 3%, под запрет также попал бурый уголь с зольностью более 30% и серностью выше 1,5%. <…> В 2018 году в стране планируется закрыть <…> угольные шахты, добывающие в общей сложности 150 миллионов тонн угля в год», — сообщали 6 марта 2018 года «Ведомости».


Над небом Новосибирска скоро может повиснуть тёмный дым, считают эксперты
Над небом Новосибирска скоро может повиснуть тёмный дым, считают эксперты

В других сибирских городах, где жечь на ТЭЦ бурый уголь начали гораздо раньше, чем в Новосибирске, отмечают, что хорошего в этом виде топлива мало. «Количество бурого угля, в отличие от обычного, сжигается больше, чтобы получить те же самые температуры. Недавно [в Красноярске] было произведено исследование <…>, что 


именно в том угле, который используется нашими ТЭЦ, огромное содержание кадмия и ртути. <…> 


А содержание ртути в угле не улавливается ни одними фильтрами. Самые эффективные, которые мы знаем, это электрофильтры. Ртуть они не улавливают, ртуть попадает в атмосферу. <…> На мой взгляд, использование бурого угля в теплоэнергетике нужно ставить под запрет», — категорически заметил руководитель экологического проекта «Красноярск. Небо» Игорь Шпехт.


Рубцовск — ещё один город, где недовольны используемым бурым углём. Здесь с 2017 года прошло несколько протестных акций, а 17 февраля 2018 года в центре города состоялся крупный митинг. Собравшиеся были недовольны падением температуры в квартирах, увеличением счетов за отопление и большим объёмом сажи, которая выбрасывается в атмосферу во время работы местных ТЭЦ.


«Такой загазованности не было никогда в городе. Особенно когда были морозы, просто дышать нечем. Детки гуляют, и если светлая шапочка, то она вся в саже», — 


рассказала корреспонденту НГС начальник рубцовского филиала компании ГК «ЭКО-Партнёр» Лидия Бескараваева.


В ответ на эти заявления в «СИБЭКО» замечают, что в Новосибирске проводились необходимые замеры во время сжигания бурого угля, которые ничего критического не показали.


«В соответствии с действующими федеральными законами в подразделениях ТЭЦ-3 аккредитованными лабораториями проводится мониторинг состояния окружающей среды: атмосферного воздуха, подземных и сточных вод. Результаты вышеуказанного мониторинга показывают, что установленные нормативы качества окружающей среды при сжигании бурого угля не превышаются», — прокомментировали в «СИБЭКО».


В «СИБЭКО» заверяют, что все необходимые замеры во время сжигания бурого угля они сделали и ничего критического не обнаружили
В «СИБЭКО» заверяют, что все необходимые замеры во время сжигания бурого угля они сделали и ничего критического не обнаружили

Однако, по словам Бескараваевой, ситуация с выбросами сажи в атмосферу резко изменилась с 2017 года после исключения сажи из перечня загрязняющих веществ, которые подлежат государственному регулированию.


«Сейчас сажа не нормируется. То есть для неё норматива нет. А вообще сажа — это канцероген, от него рак. А её с 2017 года вообще перестали учитывать как вещество. Хоть тонну, хоть две, хоть три выбрасывай [в атмосферу]. Может, поэтому, когда идёт производственный контроль, проводят лабораторные исследования, у них с ПДВ (предельно допустимые выбросы. — И.К.) всё нормально, всё красиво. А по факту мы задыхаемся. Но сегодня таковы требования природоохранной документации», — заметила начальник рубцовского «ЭКО-Партнёра» Бескараваева.


В министерстве ЖКХ Новосибирской области ответ на запрос редакции НГС по поводу ситуации с переоснащением ТЭЦ под бурый уголь не успели подготовить, пообещав через пресс-службу дать ответ в ближайшее время.


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