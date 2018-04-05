Главный арап Новониколаевска

Потомки рассказали историю семьи мэра города в 1907 году: он бежал в Сибирь из-за запретной любви

Большая семья Алексея Григорьевича и Анастасии Ивановны Бесединых
Большая семья Алексея Григорьевича и Анастасии Ивановны Бесединых

Сейчас трудно поверить, но больше ста лет назад «мэром» дореволюционного Новониколаевска был мулат-крестьянин — Алексея Григорьевича Беседина очень уважали, дважды избирали на пост главы развивающегося города. Репутация одного из первых новосибирских градоначальников была настолько чиста, что даже большевики в период репрессий не нашли, за что судить бывшего царского чиновника. Путь к посту главы города начался с запретной любви, из-за которой образованный крестьянин бежал в Сибирь. Здесь в семье Бесединых родилось десять детей — среди его потомков оказались поэты, учёные, литературные критики, театральные режиссёры и защитники родины времён Великой Отечественной. НГС нашёл правнуков Алексея Григорьевича и узнал, как сложилась судьба его многочисленных потомков.

История Новосибирска коротка и не столь богата на известных личностей, а тем более на знаменитые династии. Прошло чуть больше ста лет, а кто возглавлял тогда город и как сложилась судьба детей первых лиц Новониколаевска, в городе уже и не помнят. Несмотря на все трудности, НГС разыскал потомков одного из самых заметных в истории Новониколаевска глав — Алексея Григорьевича Беседина. Смуглый крестьянский мальчишка смог выучиться без школ и университетов, а волевой характер привёл его на должность главы молодого города.


Правнук Алексея Григорьевича — театральный режиссёр Дмитрий Егоров — родился уже в Санкт-Петербурге спустя полвека после смерти известного предка. Его мама — известный критик, редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитриевская, а бабушка, филолог Тамара Алексеевна, была младшим ребёнком в семье Бесединых. Другая правнучка, Ольга Главацкая — внучка сына Василия, — осталась в Новосибирске и стала музыкантом филармонии. Вместе они рассказали историю своей удивительной большой семьи.


Молодой Алексей Григорьевич носил причёску, которая в XX веке получит название «афро»
Молодой Алексей Григорьевич носил причёску, которая в XX веке получит название «афро»


Алексей Григорьевич родился в бедной деревне Клещевка Курской губернии в 1864 году. 


Он писал, что был «сыном крестьянина-бедняка, порядочного бездельника и пьяницы Григория Беседина». Вскоре после отмены крепостного права семья переехала в Оренбургскую губернию. 


Там он брался за любую работу — начинал с мальчика на посылках в кабаке. Простой парень с помощью дьячка овладел грамотой и начал продвигаться по карьере.


У Алексея Григорьевича была необычная для русского крестьянина внешность — смуглая кожа, тёмные глаза и вьющиеся волосы. 


«Алексей Григорьевич был темнокожим, точнее метисом-арапом. Это отчётливо видно по фотографиям. Главная семейная загадка — откуда взялся африканский ген? Есть версия, что его дед женился на арапке: то ли это была крепостная, которую выдали замуж, то ли кто-то привёз с русско-турецкой войны. Этот ген сильно гуляет среди детей до сих пор — у бабушки были кудрявые волосы, — рассказывает правнук Дмитрий Егоров. — В нас всех присутствует какой-то африканский характер — вспыльчивые, но не в смысле злые, а эмоциональные. С кем общался, во всех Бесединых отмечал эту эмоциональность».


Неординарная внешность, по словам правнучки Ольги, передаётся через поколения — как сама она говорит, у её тёти, одной из внучек Беседина, «профиль Нефертити».


Эмоциональный характер стал наследством Бесединых. Потомки связали свою жизнь со сценой и творчеством. На фото: правнук, театральный режиссёр Дмитрий Егоров
Эмоциональный характер стал наследством Бесединых. Потомки связали свою жизнь со сценой и творчеством. На фото: правнук, театральный режиссёр Дмитрий Егоров


О горячей крови и необычном происхождении Бесединых в своей биографии упоминает старший сын Константин: «От предков со стороны отца во мне капли арабской крови, со стороны матери — армянская кровь. И быть может, поэтому, вместо того чтобы сделаться инженером-химиком, я стал поэтом».


Страстная натура Беседина навсегда изменила его судьбу — будучи уже женатым, он влюбился и был вынужден бежать в Сибирь, скрываясь от недовольных родственников супруги.


«Он был приказчиком у купца, тот женил его на своей старшей дочери Раисе Ивановне Поповой. Жили они хорошо, но детей не было. Параллельно он занимался образованием младшей дочери Анастасии. И через какое-то время с ней сбежал в Сибирь, случилось это в 1899 году, — потому что это было далеко и была возможность начать всё сначала. Жена его потом нашла, он, как я понимаю, платил серьёзные откупные тогда», — рассказывает правнук о любовном треугольнике прадеда. Развод в те времена получить было практически невозможно, но жить без Анастасии он тоже не мог — ради него обеспеченная девушка бросила всё.


«Алексей получил жалованье, взял расчёт, Настя завязала в узелок носовые платки и сменное платье, сели в поезд и махнули в Сибирь», — напишет позже младшая дочь пары Тамара Алексеевна в своих мемуарах. После побега из дома тестя влюблённые доехали до Иркутска, где Алексей Григорьевич устроился на железную дорогу и параллельно учился железнодорожному строительству. Карьера Беседина шла в гору, но семейный конфликт тянулся много лет: Анастасия Ивановна и Алексей Григорьевич много лет не были законно женатыми — обиженная Раиса Ивановна не давала развод и требовала отступные.


Дети Бесединых Василий и Зоя — вьющиеся волосы стали семейной чертой Бесединых
Дети Бесединых Василий и Зоя — вьющиеся волосы стали семейной чертой Бесединых


В любви Бесединых трудно сомневаться — в браке родилось десять детей. 


В Новониколаевск молодая семья перебралась в 1905 году, когда город только начинал строиться. Семья поселилась в доме на Бурлинской, 31. Образованный и харизматичный глава семьи быстро завоевал уважение среди влиятельных жителей. Первый раз его избрали городским старостой в 1907 году, на посту он пробыл до 1909 года. Второй срок Алексея Григорьевича выпал на тяжёлые для Российской империи годы — с 1914-го по 1917-й, в самом разгаре была Первая мировая война, а в самой стране зрела революция.


«При Беседине во время Первой мировой введена в строй Алтайская железная дорога, построен первый железобетонный мост, начал работать Кожевенный завод "1915", Хладобойня — это всё истоки нынешнего КОРСа и мясокомбината. Первая мечеть, построено железобетонное здание Богородской мануфактуры — ныне почтамт, начато строительство Дома Инвалидов, ныне Дом офицеров, и парфюмерно-мыловаренная фабрика, ныне жиркомбинат», — перечисляет заслуги Беседина краевед Константин Голодяев.


«Даже когда советская власть пришла в Сибирь, его какое-то время держали органы, но выпустили — репутация была безупречная, не смогли найти вредных деяний. 


Он строил госпитали и школы. По воспоминаниям бабушки, он ездил за границу выбирать лучшую сантехнику для школ», — не без гордости рассказывает Егоров.


Слева Тамара Алексеевна — бабушка Дмитрия Егорова. Справа старший сын Алексея Григорьевича Константин
Слева Тамара Алексеевна — бабушка Дмитрия Егорова. Справа старший сын Алексея Григорьевича Константин


Судьба детей Беседина сложилась по-разному. Историк литературы Игорь Лощилов называет Константина Беседина одним из самых талантливых поэтов Сибири, но судьба его оказалась короткой и трагичной — в 1938 году его арестовали сотрудники НКВД в Иркутске «по обвинению в шпионаже в пользу японской разведки» и расстреляли. Потомки рассказывают, что после событий тех лет младшие Беседины старались не афишировать своё происхождение, опасаясь гонений. Младшая дочь Алексея Григорьевича Тамара, бабушка Дмитрия Егорова, стала филологом и преподавала в вузах страны.


Один из сыновей — Василий Алексеевич — остался в Новосибирске, работал на Прожекторном заводе и почтовом ящике № 109 начальником отдела технического контроля. В Великую Отечественную войну он дошёл до Германии, привёз домой два трофейных кубка, но навсегда запретил семье расспрашивать о военных действиях. Вместе с братом Евгением Алексеевичем они жили в доме отца.


Его внучка Ольга Главацкая окончила Новосибирскую консерваторию — она пианистка и работает концертмейстером в филармонии, в Новосибирской хоровой капелле. Маленькой девочкой Ольга даже жила в том самом доме на Бурлинской, 31. Снесли его в 1971 году.


Многие новосибирцы были на концертах Ольги Главацкой, но даже не догадывались, что перед ними правнучка градоначальника
Многие новосибирцы были на концертах Ольги Главацкой, но даже не догадывались, что перед ними правнучка градоначальника


«Как было при Алексее Григорьевиче, так всё и осталось — прекрасно помню обстановку домашнюю. Большие сени, полки с кастрюлями, запасами, зерном. Заходишь — и дух старинного дома, конечно, это детские ощущения. Хорошо помню, когда мороз, накатаешься на санках по сугробам, со скрипучего снега заходишь, щёки румяные, — и печка. Расставаться с домом было жалко, это всё же наши корни. Дедушки к тому времени уже не было, бабушка переживала, ведь движение — это жизнь: печка там и печка, дрова, уголь, снег», — вспоминает Ольга. 


По словам Ольги, из старых зданий до наших дней дожил только один дом на Бурлинской — «дом с жирафом». 


Внуки и правнуки Беседина жалеют, что всего за сто лет архитектура Новониколаевска затерялась среди новостроек и рекламных вывесок, а жители позабыли основателей города. Славы, как говорит Ольга, они не ищут и даже рады, что лавры прадеда не мешают их жизни, но хотели бы сохранить в памяти города роль Алексея Григорьевича. 


Правнук Беседина Дмитрий Егоров родился в Санкт-Петербурге, но трепетно относится к Новосибирску и местным театрам.


«Честно, я Новосибирск безумно люблю. Видимо, сибирские корни маленько отзываются — я себя замечательно чувствую в Сибири. Вот сейчас в Омск на постановку поеду с радостью. В Новосибирске я впервые оказался году в 2010-м, когда был первый "Транзит" (театральный фестиваль "Ново-Сибирский транзит". — Д.Я.). Выпустил четыре спектакля в Новосибирске, почти все в "Красном факеле". Насколько я знаю, в том здании в те годы, когда управлял городом прадед, было собрание. Сейчас в Новосибирске уже живёт много знакомых, близких и родных людей. Если бы в какой-то момент мне позвонил какой-нибудь важный дядя из Новосибирска и сказал бы: "Мы решили вашей семье вернуть дом, который отняли, можете переезжать", — я б задумался», — мечтательно признаётся Егоров.


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