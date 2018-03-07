Всем по «Лексусу»

Автосалон в Женеве, стартовавший 6 марта, показал не только футуристичные концепты ближайшего и отдаленного будущего, но и вполне прозаичные реальные машины, которые вот-вот появятся у нас в продаже. Самые актуальные новинки от брендов, которые новосибирцы хорошо покупают или просто живо ими интересуются, — далее в материале НГС.АВТО.

Lexus UX









Этот компактный кроссовер премиального японского бренда имеет все шансы стать у нас самым раскупаемым «Лексусом», поскольку UX будет самым маленьким, а значит, и самым доступным в продуктовой линейке марки. Его размеры: 4495 мм в длину, 1840 мм в ширину, 1520 мм в высоту, 2640 мм — колёсная база. Чтобы понять габариты UX в реальной жизни, представьте себе Renault Duster или Nissan Qashqai. «Лексус», правда, будет чуть пониже и подлинней на 10 см.











Машина частично копирует дизайн большого кроссовера RX, но из-за уменьшенных габаритов пропорции изменились, и кому-то автомобиль покажется не слишком гармоничным. Здесь сложные сплетения рубленых граней, огромные колёсные арки с одним квадратным углом — уже что-то похожее на Lamborghini.











В салоне тоже много чего изгибается и пересекается — в целом типичный Lexus. Дисплей мультимедиа посажен на переднюю панель, но не торчит над ней, а средняя консоль заметно развёрнута к водителю.











Автомобиль получил базовый 2-литровый атмосферный мотор мощностью 171 л.с. — новосибирцы оценят. А вот новый вариатор может насторожить. Причём это не обычный вариатор, а с первой механической передачей, сконструированной для улучшения стартовой динамики. Lexus UX появится в наших автосалонах достаточно быстро, предположительно, во второй половине текущего года. Что неудивительно, поскольку российский рынок для Lexus чрезвычайно важен. А вот Европа получит кроссовер только в 2019 году из-за бюрократии с сертификацией.









От правильной цены зависит, станет ли успех UX оглушительным или нет. Сейчас самый дешёвый кроссовер марки NX в базе стоит 2 257 000 . Его разрыв с базовым RX составляет 576 000 рублей. Если цена UX будет стартовать в диапазоне от 1,8 до 1,9 миллиона, то спрос на него будет наверняка ошеломительным. Ещё бы, купить по цене легковой «Камри» целый премиальный Lexus, да к тому же «внедорожник». Поскольку собственного дилера в Новосибирске до сих пор нет, ехать за новым «Лексусом» придется в Томск или Новокузнецк, но новосибирцев это не останавливает.











Mazda 6











Теперь Mazda 6 обновилась не только для США, но и для европейских рынков, а также для России. Прежде всего это «акулья морда» с обратным уклоном решётки радиатора, которая уже известна нам по кроссоверу CX-5. Во многом благодаря этому передку CX-5 очень хорошо начал раскупаться, возможно, успех будет и у седана.











Внутри немного изменилась передняя панель, освежились приборка и блок климата. Появились новые материалы отделки. Сообщается, что в автомобиле улучшили шумоизоляцию, сделали ход подвески более плавным. В Новосибирске «Мазды» можно найти у одного официального дилера, компании «Фастар».











Nissan Juke











Этот специфический паркетник подвергся не таким серьёзным изменениям. Здесь применили тёмный хром в отделке радиаторной решётки, в головных фарах появился чёрный фон, в бамперах и колёсных дисках добавились цветные вставки.











В салоне заменили кожу на рулевом колесе, обновили приборку, добавили аудиосистему Bose, которая даже имеет два динамика в водительском подголовнике. Автомобиль поступит в продажу к лету, в Новосибирске марку Nissan представляют два дилера: «Сибирские моторы» и «Эксперт НСК».











Range Rover SV Coupe











Компания Land Rover представила, как они говорят, «первое в мире полноразмерное внедорожное купе» Range Rover SV Coupe. Оно сделано на базе обычного «Рейнджа», только центральные стойки смещены и увеличены передние двери, которые стали безрамочными.











В салоне сзади установлены полноценные кресла, разделённые массивным тоннелем. Машина получила 5,0-литровый двигатель V8 мощностью 565 л.с. Купе будет выпущено ограниченным тиражом, возможно, что-то попадет и в Новосибирск. У нас автомобили этой марки представляет дилер «Альбион Моторс».







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