Каршеринг против такси: где дешевле

В марте в Новосибирске всё-таки заработал полноценный каршеринг «как в Москве» — это когда прокатную машину можно оставить практически в любой части города, а не только в центре и строго отведённых местах. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко бросил личный автомобиль и несколько дней проездил на каршеринговых «Солярисах», сравнивая цены проката с такси. Насколько это удобно и где искать подводные камни — далее в материале.

Справка: каршеринг (One-way carsharing) — краткосрочная (поминутная, почасовая) автоматизированная аренда автомобиля с помощью приложения на смартфоне. Автомобиль можно взять в любой точке города и оставить там, куда вы приехали. В США активно развивается с 2000 года, в Москве — с 2013-го.





Первой полноценной каршеринговой компанией у нас стал московский «Делимобиль», в столице он один из лидеров рынка. В Новосибирск привезли первые 50 автомобилей Hyundai Solaris с московскими номерами, обещают за год привезти ещё 250. Самая главная интрига перед открытием «Делимобиля» заключалась в том, какую разрешенную зону аренды они сделают для Новосибирска. Ведь если оставлять машину допускается только в центре или на избранных парковках, весь смысл услуги теряется.









Итак, зона, очерченная красным контуром, — это куда можно заезжать на каршеринговом автомобиле. К ней вопросов нет, охвачены все пригороды, некоторые дачные посёлки, Бердск, места отдыха у Обского побережья. А вот зелёная зона завершения аренды — это где вы можете оставить автомобиль — существенно отличается. Нет, в принципе в неё входит весь «материковый» Новосибирск, почти всё правобережье, аэропорт Толмачёво. Но некоторые районы и почти все «спальники» старательно вырезаны из разрешённой зоны. Это значит, что жители этих спальных районов не смогут взять авто, приехать домой, оставить его и утром поехать на работу.





Из зоны вырезаны Затулинка, Юго-Западный жилмассив, район Пединститута, Нахаловка, Северный, Лесоперевалка, Плющихинский, Первомайка, Северо-Чемской. Такое ощущение, что авторы карты старались тщательно обойти, скажем так, менее «благополучные» районы. В зону также не вошёл Академгородок, но почему-то включён центр Бердска.













Хорошо хоть, «Родники» входят в эту зелёную зону — правда, и там граница проходит прямо посреди микрорайона, отрезая «Ленту» и «Леруа Мерлен». В общем, поехать домой на каршеринговой машине и оставить её у подъезда я смогу. После регистрации (с предоставлением селфи и сканов паспорта с правами) вы привязываете к аккаунту банковскую карточку и выбираете тариф. Минимальный — 7 рублей в минуту, но там в случае аварии вы несёте ответственность в размере до 25 000 рублей. Поэтому я выбираю тариф 8 рублей в минуту с полной каско — рубль погоды не сделает, зато езда будет спокойней.













Хочу съездить из центра в магазин BMW на Большевистской, открываю карту, смотрю доступные автомобили. Приложение не всегда корректно показывает свободные авто — метка на карте ещё есть, а машина уже давно уехала. Поэтому приходится перезагружать приложение. Будьте готовы, что вам придётся довольно долго топать до ближайшей машины — эти 50 «Солярисов» растворились в огромном городе как песчинки. Бронирую автомобиль, мне даётся 20 бесплатных минут, чтобы дойти до него, — добираюсь до улицы Свердлова.













Перед поездкой машину надо осмотреть и зафиксировать повреждения, если они есть. Вроде всё нормально — стартуем. Все «Солярисы», которые предоставляет «Делимобиль», оснащены автоматом, подогревом сидений, кондиционером, аудиосистемой.













Двигатель 1,4 литра, 107 «лошадей». В салоне есть букет проводов для зарядки смартофонов, а также щётка для очистки от снега. Документы на авто лежат в бардачке.













Поездка на Большевистскую обходится мне в 128 рублей (на скрине время аренды указано с периодом бронирования). Перед стартом я зафиксировал стоимость такси, которую на тот момент предлагали Uber и Яндекс.Такси, — 102 и 129 рублей. Да, сэкономить не получилось.













Обратный путь в центр. Дороги оттаяли, на стекло летит грязь, а омывающей жидкости в бачке нет. Отсутствует запас жидкости и в багажнике. Кстати, запаски там тоже нет, боятся краж. Финишируем — 160 рублей. Сверяемся с ценами на такси: Uber предлагал 136 рублей, Яндекс.Такси — 158 рублей. Да уж, выгоды пока нет.













Вечереет, с улицы Гоголя направляемся на «Родники». Возле Центрального рынка нахожу припорошенный снегом автомобиль — минут 5 трачу на его очистку и небольшой прогрев.













Еще 23 минуты в дороге — итого 224 рубля. Uber предлагал 216 рублей, Яндекс.Такси — 209 рублей. Если бы не обметал и ехал весь в снегу — вышло бы дешевле. Ладно, мы приехали не сразу домой, а к магазину. Для таких случаев есть льготное ожидание — 2,5 рубля в минуту. Автомобиль закреплён за вами, никто не уведёт его, пока вы совершаете покупки. Отказываюсь от платной брони — авось тут на микрорайоне я один такой со смартфоном да с каршерингом. Остаток пути от магазина до дома обошёлся в 24 рубля, такси вышло бы в 60 рублей.













Закреплять за собой автомобиль на ночь я не стал — слишком дорого. Хотя есть полностью бесплатный период — с 0:00 до 6:00, но это надо поздно приезжать и совсем рано уезжать. И действительно, в эту ночь никто не воспользовался машиной, стоящей у моего подъезда.













Посмотрим, может быть, каршеринг выгоден на коротких расстояниях. Направляемся в «Ленту» в 1,5 км от дома. Поездка обошлась в 48 рублей, Uber предлагал 64 рубля, Яндекс.Такси — 90 рублей. Уже лучше. А учитывая, что надо заехать ещё в один магазин, на такси с этими заказами/ожиданиями было бы совсем неудобно и дороже. Хотя и по 5 раз тыкать в приложение, садясь в каршеринговую машину, тоже поначалу не нравится. Постоянно нужно помнить о разрешённой зоне — оказывается, «Лента» отрезана от неё. Пока машина стояла на парковке, мне сразу же позвонили с московского номера «Делимобиля» и попросили «передвинуть» авто.













Тем не менее горожане активно тестируют новую услугу. По карте видно, как к вечеру машинки разъезжаются по окраинам, а днём собираются ближе к центру. Свободный автомобиль всегда можно найти в районе площади Калинина – метро «Гагаринская», на площади Маркса, в районе «Золотой Нивы». А вот в тихом центре, на площади Ленина свободных авто остаётся мало — очевидно, машинки кучкуются возле крупных транспортных пересадочных узлов.









ВЫВОДЫ





Катастрофически невыгоден тариф в 7–8 рублей за минуту по сравнению с ценами на новосибирское откровенно дешёвое такси. В Москве такси дороже, а каршеринг дешевле (до 5 рублей в минуту), поэтому там разница в итоговой цене почти двукратная.

Сейчас у нас каршеринг может быть выгоден при коротких множественных поездках по центру, когда нет пробок. Куда-то что-то завезти, забрать, сделать какое-то дело.

Каршеринг может быть выгоден, когда вам надо объехать множество точек в городе, и в каждой надо задержаться на какое-то время.

Каршеринг может быть дешевле в пиковые часы, когда стоимость такси серьёзно увеличивается.

Практически новые «Солярисы» куда приятней того откровенного автомобильного хлама, который начали принимать на работу даже в «Убере» и Яндекс.Такси. Многие автомобили, которые приезжают к вам на вызов, настолько грязны и омерзительны, что вызывают желание отказаться от поездки. Плюс вопросы безопасности: на этих 20-летних машинах нет подушек, иногда отсутствуют ремни, неизвестно техническое состояние рулевой и тормозной систем.

В большинстве случаев вам придётся идти пешком до машины 5–15 минут. Или ехать на метро, но тогда уж лучше сразу сесть в тёплое, хоть и грязное такси.

Наконец, если вы любите водить, слушать свою музыку, — каршеринг подойдёт больше.





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