фоторепортаж

Каршеринг против такси: где дешевле

Корреспондент НГС бросил свою машину и несколько дней проездил на прокатном авто — результат удивил

Теперь прокатную машину можно оставлять в любой части города
Теперь прокатную машину можно оставлять в любой части города

В марте в Новосибирске всё-таки заработал полноценный каршеринг «как в Москве» — это когда прокатную машину можно оставить практически в любой части города, а не только в центре и строго отведённых местах. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко бросил личный автомобиль и несколько дней проездил на каршеринговых «Солярисах», сравнивая цены проката с такси. Насколько это удобно и где искать подводные камни — далее в материале.

Справка: каршеринг (One-way carsharing) — краткосрочная (поминутная, почасовая) автоматизированная аренда автомобиля с помощью приложения на смартфоне. Автомобиль можно взять в любой точке города и оставить там, куда вы приехали. В США активно развивается с 2000 года, в Москве — с 2013-го.


Первой полноценной каршеринговой компанией у нас стал московский «Делимобиль», в столице он один из лидеров рынка. В Новосибирск привезли первые 50 автомобилей Hyundai Solaris с московскими номерами, обещают за год привезти ещё 250. Самая главная интрига перед открытием «Делимобиля» заключалась в том, какую разрешенную зону аренды они сделают для Новосибирска. Ведь если оставлять машину допускается только в центре или на избранных парковках, весь смысл услуги теряется. 


Каршеринг против такси: где дешевле


Итак, зона, очерченная красным контуром, — это куда можно заезжать на каршеринговом автомобиле. К ней вопросов нет, охвачены все пригороды, некоторые дачные посёлки, Бердск, места отдыха у Обского побережья. А вот зелёная зона завершения аренды — это где вы можете оставить автомобиль — существенно отличается. Нет, в принципе в неё входит весь «материковый» Новосибирск, почти всё правобережье, аэропорт Толмачёво. Но некоторые районы и почти все «спальники» старательно вырезаны из разрешённой зоны. Это значит, что жители этих спальных районов не смогут взять авто, приехать домой, оставить его и утром поехать на работу. 


Из зоны вырезаны Затулинка, Юго-Западный жилмассив, район Пединститута, Нахаловка, Северный, Лесоперевалка, Плющихинский, Первомайка, Северо-Чемской. Такое ощущение, что авторы карты старались тщательно обойти, скажем так, менее «благополучные» районы. В зону также не вошёл Академгородок, но почему-то включён центр Бердска. 



Каршеринг против такси: где дешевле


Хорошо хоть, «Родники» входят в эту зелёную зону — правда, и там граница проходит прямо посреди микрорайона, отрезая «Ленту» и «Леруа Мерлен». В общем, поехать домой на каршеринговой машине и оставить её у подъезда я смогу. После регистрации (с предоставлением селфи и сканов паспорта с правами) вы привязываете к аккаунту банковскую карточку и выбираете тариф. Минимальный — 7 рублей в минуту, но там в случае аварии вы несёте ответственность в размере до 25 000 рублей. Поэтому я выбираю тариф 8 рублей в минуту с полной каско — рубль погоды не сделает, зато езда будет спокойней.

 


Каршеринг против такси: где дешевле


Хочу съездить из центра в магазин BMW на Большевистской, открываю карту, смотрю доступные автомобили. Приложение не всегда корректно показывает свободные авто — метка на карте ещё есть, а машина уже давно уехала. Поэтому приходится перезагружать приложение. Будьте готовы, что вам придётся довольно долго топать до ближайшей машины — эти 50 «Солярисов» растворились в огромном городе как песчинки. Бронирую автомобиль, мне даётся 20 бесплатных минут, чтобы дойти до него, — добираюсь до улицы Свердлова. 



Каршеринг против такси: где дешевле


Перед поездкой машину надо осмотреть и зафиксировать повреждения, если они есть. Вроде всё нормально — стартуем. Все «Солярисы», которые предоставляет «Делимобиль», оснащены автоматом, подогревом сидений, кондиционером, аудиосистемой. 



Каршеринг против такси: где дешевле


Двигатель 1,4 литра, 107 «лошадей». В салоне есть букет проводов для зарядки смартофонов, а также щётка для очистки от снега. Документы на авто лежат в бардачке.



Каршеринг против такси: где дешевле


Поездка на Большевистскую обходится мне в 128 рублей (на скрине время аренды указано с периодом бронирования). Перед стартом я зафиксировал стоимость такси, которую на тот момент предлагали Uber и Яндекс.Такси, — 102 и 129 рублей. Да, сэкономить не получилось.



Каршеринг против такси: где дешевле


Обратный путь в центр. Дороги оттаяли, на стекло летит грязь, а омывающей жидкости в бачке нет. Отсутствует запас жидкости и в багажнике. Кстати, запаски там тоже нет, боятся краж. Финишируем — 160 рублей. Сверяемся с ценами на такси: Uber предлагал 136 рублей, Яндекс.Такси — 158 рублей. Да уж, выгоды пока нет. 



Каршеринг против такси: где дешевле


Вечереет, с улицы Гоголя направляемся на «Родники». Возле Центрального рынка нахожу припорошенный снегом автомобиль — минут 5 трачу на его очистку и небольшой прогрев. 



Каршеринг против такси: где дешевле


Еще 23 минуты в дороге — итого 224 рубля. Uber предлагал 216 рублей, Яндекс.Такси — 209 рублей. Если бы не обметал и ехал весь в снегу — вышло бы дешевле. Ладно, мы приехали не сразу домой, а к магазину. Для таких случаев есть льготное ожидание — 2,5 рубля в минуту. Автомобиль закреплён за вами, никто не уведёт его, пока вы совершаете покупки. Отказываюсь от платной брони — авось тут на микрорайоне я один такой со смартфоном да с каршерингом. Остаток пути от магазина до дома обошёлся в 24 рубля, такси вышло бы в 60 рублей. 



Каршеринг против такси: где дешевле


Закреплять за собой автомобиль на ночь я не стал — слишком дорого. Хотя есть полностью бесплатный период — с 0:00 до 6:00, но это надо поздно приезжать и совсем рано уезжать. И действительно, в эту ночь никто не воспользовался машиной, стоящей у моего подъезда.



Каршеринг против такси: где дешевле


Посмотрим, может быть, каршеринг выгоден на коротких расстояниях. Направляемся в «Ленту» в 1,5 км от дома. Поездка обошлась в 48 рублей, Uber предлагал 64 рубля, Яндекс.Такси — 90 рублей. Уже лучше. А учитывая, что надо заехать ещё в один магазин, на такси с этими заказами/ожиданиями было бы совсем неудобно и дороже. Хотя и по 5 раз тыкать в приложение, садясь в каршеринговую машину, тоже поначалу не нравится. Постоянно нужно помнить о разрешённой зоне — оказывается, «Лента» отрезана от неё. Пока машина стояла на парковке, мне сразу же позвонили с московского номера «Делимобиля» и попросили «передвинуть» авто.



Каршеринг против такси: где дешевле


Тем не менее горожане активно тестируют новую услугу. По карте видно, как к вечеру машинки разъезжаются по окраинам, а днём собираются ближе к центру. Свободный автомобиль всегда можно найти в районе площади Калинина – метро «Гагаринская», на площади Маркса, в районе «Золотой Нивы». А вот в тихом центре, на площади Ленина свободных авто остаётся мало —  очевидно, машинки кучкуются возле крупных транспортных пересадочных узлов. 



ВЫВОДЫ


  • Катастрофически невыгоден тариф в 7–8 рублей за минуту по сравнению с ценами на новосибирское откровенно дешёвое такси. В Москве такси дороже, а каршеринг дешевле (до 5 рублей в минуту), поэтому там разница в итоговой цене почти двукратная. 
  • Сейчас у нас каршеринг может быть выгоден при коротких множественных поездках по центру, когда нет пробок. Куда-то что-то завезти, забрать, сделать какое-то дело. 
  • Каршеринг может быть выгоден, когда вам надо объехать множество точек в городе, и в каждой надо задержаться на какое-то время.
  • Каршеринг может быть дешевле в пиковые часы, когда стоимость такси серьёзно увеличивается.
  • Практически новые «Солярисы» куда приятней того откровенного автомобильного хлама, который начали принимать на работу даже в «Убере» и Яндекс.Такси. Многие автомобили, которые приезжают к вам на вызов, настолько грязны и омерзительны, что вызывают желание отказаться от поездки. Плюс вопросы безопасности: на этих 20-летних машинах нет подушек, иногда отсутствуют ремни, неизвестно техническое состояние рулевой и тормозной систем. 
  • В большинстве случаев вам придётся идти пешком до машины 5–15 минут. Или ехать на метро, но тогда уж лучше сразу сесть в тёплое, хоть и грязное такси. 
  • Наконец, если вы любите водить, слушать свою музыку, — каршеринг подойдёт больше. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Читайте также:

«Немец» — броненосец

Тест-драйв: немцы сделали паркетник, похожий на броневик, — его можно купить по цене средней «Тойоты».


Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Прочтений: 1250
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено