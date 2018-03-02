Тест-драйв с читателем: Владимир и его 6-летний «Прадик» — как он ломается и гниёт ли после Москвы

В очередном выпуске «Тест-драйва с читателем» — Владимир и его Toyota Land Cruiser Prado 2012 года выпуска. Автомобиль приехал к нам из Москвы, однако особых проблем от столичного климата и реагентов у него нет. Зато нужно тщательно следить за тормозной системой и тратиться на мойку. Об особенностях эксплуатации одного из самых надёжных авто — в материале НГС.АВТО.

Toyota Land Cruiser Prado, 2012 г.в., 4-литровый бензиновый двигатель мощностью 282 л.с., автомат, полный привод.









Владимир приобрёл этот автомобиль 4 месяца назад в Москве за 1 750 000 рублей, говорит, там дешевле и больше вариантов на рынке. Внедорожник достался с 60-тысячным пробегом в средней комплектации «Престиж», без пневмоподвески. 150-й кузов, дорестайл. Столичных солей не побоялся.













«У нас таких вариантов, во-первых, не было. Во-вторых, в Москве дешевле, ну и у знакомых там брал, помогли с подбором. Из крашеных элементов только один бампер, остальное в родной краске. Машина эта ездила по Московской области, по поводу солей — надо смотреть раму прежде всего. Номер рамы, бывает, разъедает, надо смотреть, чтобы был читаемым, иначе потом по экспертизам затаскают. В целом этот автомобиль очень даже живой».













Выбор пал на «Тойоту» после опыта эксплуатации немецкого автомобиля, Владимир захотел, чтобы автомобиль ездил и ничего с ним не происходило. «У нас с женой есть машина BMW 3-й серии, и мы что-то как-то намучились с ней. После 150 тысяч пробега она начала сыпаться и на 200 тысячах встала, проблемы с двигателем. И я сказал, давай выбирать машину, которая вот признана самой надёжной среди пользователей».













В салоне машина производит впечатление почти нового автомобиля, всё целое и ухоженное. Функционал богат — электроприводы сидений, подогревы, электрорегулировка руля, двухзонный климат.













Экран мультимедиа кажется совсем крохотным по сегодняшним временам.















Зато багажник вмещает практически всё, что требуется. Правда, дверь калиточного типа Владимир бы заменил на обычную, поднимающуюся вверх. «Дверь не в ту сторону открывается. То есть, например, я подъехал, у меня здесь слева дорога, а я выкладываю вещи направо, и мне надо обойти дверь. Я думаю, это наследие того, что машина изначально японцами производилась на своём праворульном рынке».













С мощным мотором Владимир не испытывает никаких проблем с ускорениями или ездой по бездорожью. Двигатель уверенно тянет вплоть до 200 км/ч. «4-литровый бензиновый мотор для меня самый оптимальный. Дизель я не рассматривал вообще, в этом кузове 3-литровый дизель, которому 150 лет уже и который никак не едет».















А вот пневмоподвеска оказалась вещью в общем-то не нужной. «У меня в предыдущем "Прадо" в 120-м кузове была пневма, но я не скажу, что от неё какая-то польза была. Ну я грузил вещи, и он в принципе держал клиренс. Я постоянно следил за баллонами, переживал. Эту машину я уже целенаправленно выбирал, чтобы была обычная подвеска, чтобы не заморачиваться».













«В 150-м кузове уже добавили KDSS, систему динамического изменения жёсткости. Чем больше скорость, тем машина жёстче становится и в поворотах лучше себя ведёт. Но кренится всё равно. Говорят, что KDSS после 100 тысяч тоже может доставить проблем. Там гидросистема, которая нагнетает под давлением жидкость, и амортизаторы зажимаются».















«Я живу за городом, бывает, там наметёт, но я проблем не испытывал ни разу. Даже не пользовался блокировкой центрального дифференциала, он и так выезжает. Камера заднего вида — её закидывает снегом, она так расположена. Оптика не светодиодная, но хорошо хоть ксенон добавили. В предыдущем поколении галоген вообще не светил».















В ремонты Владимир пока не вкладывал ни копейки. Только замена жидкостей и расходников. «Менял масло, 6 литров. Порекомендовали Mobil 1 5W30, обошлось в 3500 рублей. Почему-то москвичи не меняют масло в заднем мосту. Пришлось поменять, тысячи 3 отдал».













«У "Прадо" есть болезнь — слабые тормозные суппорты, и колодки стоят размером, как у "Короллы". Пока эта система в хорошем состоянии, вроде претензий нет, но из-за повышенной температуры при торможении суппорт выходит из строя, направляющие заклинивает периодически. Вот я месяц назад менял колодки, там уже один суппорт надо обслуживать. Ремкомплект стоит 1100 рублей».















«Полная мойка с салоном, с багажником — 1000 рублей. Если просто химия/протирка — 370 рублей. Но летом я предпочитают дома сам мыть, есть мойка».













На раме у «Прадо» заметны «рыжики», наследие столичных солей. Сам кузов без изъянов, но есть сколы впереди. «Из проблем ещё — краска тонкая, и на капоте, например, когда камни попадают, остаются следы. И над лобовым стеклом тоже».













Расход 95-го бензина, говорит Владимир, его устраивает. Если двигатель в хорошем состоянии, слишком много потреблять он не должен. «Средний расход — 16 литров. Есть у машины экорежим, когда коробка тебе не даёт закидывать обороты выше 2 тысяч. На трассе выходит 11 литров, не меньше. Летом в городе 14 литров где-то».













Ну а теперь три главных минуса и плюса автомобиля, по мнению его владельца. «Минусы — слабые тормоза, их часто надо обслуживать. Второе — налог, за 282 "лошади" порядка 44 тысяч рублей. Ну и не хватает какой-то электроники, тут экран-то меньше, чем у "айфона". Слишком простая машина».













«Плюсы — я всегда найду парковку в центре, в любом сугробе, если есть свободный сугроб. Второе — нет проблем с транспортировкой каких-то габаритных грузов, 90% того, что мне надо перевозить, сюда входит. Третье — тебе дают пространство другие водители, тебя объезжают, не сигналят сзади. Есть некое осторожное уважение. И как следствие, я тоже спокойно езжу, не подрезаю никого».





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