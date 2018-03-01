«Для всех я просто пропала»: жизнь юной красавицы превратилась в кошмар после страшной аварии

О красавице выпускнице вуза Маше Лебедевой никто не слышал с лета 2016 года — для всех знакомых она просто испарилась, хотя раньше вела популярные аккаунты в соцсетях и вообще была заметной девушкой. На этой неделе троюродная сестра Маши публично рассказала, что произошло с её родственницей: оказалось, что она пытается прийти в себя после аварии, в которой признали виновным её жениха. Внешность сибирячки полностью изменилась из-за жёстких травм, но увидеть себя она не может — потеряла зрение. Корреспондент НГС встретилась с Марией и её семьёй — они рассказали, что пережили за это время, почему ни с кем не общались и что даёт девушке надежду жить дальше.

Летом 2016 года Мария Лебедева с красным дипломом окончила факультет менеджмента в университете водного транспорта (СГУВТ) — на многочисленных фотографиях с выпускного в Instagram 22-летняя красавица позирует в нежном бирюзовом платье. Сама Маша не помнит свой выпускной — из-за аварии она потеряла не только здоровье, но и память.







«У меня из памяти ушло два года жизни. Весь 16-й точно ушёл, 15-й ушёл… Я помню второй курс свой, а четвёртый — нет… Хотелось мне ещё на юриспруденцию пойти, но не успела», — рассказывает Мария.







В ней с трудом можно узнать девушку со снимков двухлетней давности. Зато в памяти Марии её внешность остаётся прекрасной — она полностью ослепла.





«У меня в глазах чернота, всё чёрное», — спокойно говорит девушка.







Маша не помнит выпускной — из памяти пропали два года жизни





Она не помнит и сам момент аварии вечером 20 августа 2016 года недалеко от «Бахетле» в Октябрьском районе — разве что по рассказам участников ДТП и родственников. В тот день Маша записалась к своей подруге, начинающему визажисту, и пошла к ней домой наращивать ресницы. Жених Андрей, с которым Маша встречалась четыре года, ждал её вместе с другом у подъезда в машине — BMW пятой серии, оформленной тогда на девушку. Маша задержалась на полчаса.







«Мне рассказали, что мы ссорились. Я вообще не удивлена — мы часто с ним ссорились, он очень импульсивный.





Когда была у визажиста, у подружки, я ему звонила и говорила: "Не жди, я сама доберусь", потому что я знаю, что он импульсивный, будет потом злиться, кричать…





Мы никуда не торопились [в тот вечер], плюс он сидел с другом — если он с другом, время же не так тянется [медленно]… Но я опаздывала, и он начал психовать. Я села в машину, он начал на меня кричать: "Что так долго!"», — говорит Мария.







О трагических событиях в жизни Маши знала только её семья





По её словам, друг жениха Роман сказал, что Андрей хотел побыстрее отвезти девушку домой: они не жили вместе, хотя Маша проводила у него почти каждый вечер и тепло общалась с родителями молодого человека. Она села на заднее сиденье, а Роман — на переднее. Во время пути они ругались, и Андрей, по всей видимости, вспылил — и когда заметил красный сигнал светофора, надавил на газ и разогнался до 80 км/ч, чтобы побыстрее проскочить перекрёсток. Но врезался во встречную Toyota Land Cruiser, которая как раз поворачивала налево.







В аварии пострадала только Мария. Родственники предполагают, что сидевших впереди спасли подушки безопасности. Девушке досталось очень сильно — она получила черепно-мозговую травму и ушиб таза. Её сразу увезли в ближайшую больницу — скорой помощи № 2 .







Больше всего 23-летняя девушка переживает из-за потери зрения и самостоятельности





Первые 10 дней Мария провела в коме, долго была в отделении интенсивной терапии, рассказал её отец Эдуард Лебедев. Дочери пришлось делать сложные операции на мозге в нейрохирургическом центре, но они не дали 100-процентного выздоровления.







«Честно, лучше бы я переломы получила, чем травму головы. Сами понимаете, от головы нашей всё идёт, все болячки. У меня была очень плохая память. Я забывала то, что было буквально минут десять назад. Краткосрочная память, как у рыбки. И после комы мне говорили, что у меня нереальный был аппетит. Хотя [сначала] весила 40 килограммов… А ресницы мне в больнице, кстати, обрезали», — вздыхает Маша.







Вскоре ей дали инвалидность первой группы — в месяц она получает от государства около 12 тысяч рублей. По словам родителей, этой суммы не хватает на лекарства и реабилитацию дочери: они пытаются вернуть ей зрение, а процедуры, которые могут помочь, очень дорогие.







Родители девушки Наталья и Эдуард надеются получить всю сумму компенсации с молодого человека





«В первое время после аварии он (Андрей. — М.М.) приходил. А потом всё отдалялся… Мы его не виним. Просто мог бы позвонить, спросить, как она», — говорят родители.







Мария злится на бывшего молодого человека, но говорит, что не столько из-за его поведения в момент аварии, а из-за равнодушия к её состоянию здоровья.







Несмотря на болезнь, Маша мечтает стать стюардессой и поехать в тёплую страну





«Когда мне была нужна сильно его поддержка, его не было рядом. Он мне говорил: "Ты что, думаешь, я один виноват в аварии, мы оба виноваты". Меня так это злило! Мне казалось, он вообще не чувствует свою вину. Я не слышала от него раскаяния, он не извинялся, в свою сторону я слышала только упрёки. Противно вспоминать.







Я перестала ему звонить, потому что мне хотелось, чтобы человек сам ко мне приехал, и не хотела его просить.





Поэтому я ждала его инициативы, но он всё не приезжал и не приезжал. Так, бывало, звонил, но я не брала трубки — порой я просто их не слышала. Знаете, он же машину продал, когда она разбилась. А потом обратно купил», — делится сибирячка.







Родители Маши подали в суд на Андрея — хотели отсудить 2 миллиона рублей за моральный вред и компенсировать затраты на лекарства. Однако суд решил взыскать в пользу Лебедевой около 1 миллиона на всё и приговорил молодого человека к принудительным работам.





По словам родителей Маши, они просили суд отменить общественные работы, во время которых бывший жених дочери мог бы заработать деньги и отдать невесте, но судья не изменил решения. Сумму до конца Андрей ещё не выплатил, добавил Эдуард Лебедев.







До этой недели Машина история была тайной для всех знакомых — пока её троюродная сестра Ирина Капустина не опубликовала фотографии и сообщение об этом в Instagram. После этого близким Маши начали писать знакомые, которые молчали всё это время.







Публикация от @kapustinairina__ Фев 25, 2018 в 2:16 PST





«Вы знаете, какая была… Любила путешествовать, не любила дома сидеть, много где участвовать любила и много где работала. Занималась танцами, бегом… Для всех я просто пропала. Самое для меня обидное было то, что у меня было очень много друзей — и все куда-то делись, исчезли. Я поняла, что много друзей не бывает. Бывают знакомые», — рассказывает Маша.





Кроме родителей ей до этого момента помогали только близкие. Ещё часто приходит школьная подруга Даша, она гуляет с Машей и водит её, например, в парикмахерскую или спортзал со специальными тренажёрами. На выходных родные отведут её на концерт, на котором Маша будет петь.







После поста в Instagram знакомые вновь стали интересоваться судьбой Марии





«Больше всего скучаю по самостоятельности. Я с палочкой себя чувствую слепой. Слышу, как жалеют меня люди — особенно бабушки начинают шептаться: "Вот, бедная", —





и я сразу себя чувствую неполноценным человеком. Слышу же я хорошо, лучше, чем раньше, — меня даже порой это раздражает», — поясняет Мария.







Она ещё вдруг неожиданно признаётся, что мечтает стать стюардессой и уехать в тёплые края. Мстить бывшему молодому человеку Маша не хочет («Я не такой человек»), но считает, что смириться и ничего не требовать от него было бы ошибкой.







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