Табор уходит в «Ауру»

Посетители ТЦ «Аура» стали свидетелями необычной свадебной фотосессии — грустная невеста неумело обнимала жениха, который был на голову ниже своей избранницы. Новосибирцев возмутил возраст новобрачных — жениху всего 11 лет, он ещё учится в школе, а невесте скоро исполнится 15 лет. Родственники подростков объяснили, что молодые увидели друг друга впервые прямо на свадьбе, но обручились по-любви и с благословения родителей. Молодожёны оказались цыганами, а ранние браки — одна из главных традиций этого народа, поэтому детей там стараются поженить как можно раньше. Правда, торжество обходится без росписи в ЗАГСе — штамп в паспорте для обычаев не важен. После бурного обсуждения фотографий жениха и невесты в социальных сетях свадебным обрядом заинтересовались полицейские — корреспондент НГС нашла их семью раньше полиции и узнала, что молодые уже успели уехать в Челябинск. Детали необычной свадьбы — в материале НГС.

Примерно в 10–11 утра 27 февраля посетители «Ауры» заметили на первом этаже ТЦ молодую девушку в белом платье. Она была окружена толпой мужчин и небрежно одетых девушек с большими пакетами. Как потом заметили очевидцы, в пакетах лежали фрукты.





«Девочка маленькая, — рассказала корреспонденту НГС в переписке «ВКонтакте» работница ТЦ Алина Пономарёва. — Был фотограф. Свидетель был с ленточкой. Как кто-то из них (гостей свадьбы. — А.И.) сказал: "Сосед по парте"... Изначально они (жених с невестой. — А.И.) начали фотографироваться прям возле эскалатора. Спросили, сколько лет. Сказали [гости]: невесте — 14, жениху — 11».







К необычной паре подходили охранники, но из ТЦ их не выгоняли. Через 15–20 минут, по словам очевидцев, участники торжества вышли на улицу.





«Она (невеста. — А.И.) не плакала, но и не улыбалась, — добавила Алина. — За всё время, что они здесь были, я улыбки у неё не увидела. Она была просто в шоке. В принципе, как и многие невесты. Но эта девочка как будто бы не понимала, что происходит. В принципе, чего ждать: ребёнка, и замуж».







Корреспондент НГС нашла гостей этого необычного обряда — оказалось, что на свадьбе присутствовали только цыгане, а в торговый центр молодожёны зашли, чтобы сделать причёску невесте и пофотографироваться. Саму свадьбу гуляли в кафе «Карат». «Человек 100–150 было, — рассказал журналисту один из гостей церемонии. — Нормально так свадьбу вчера отгуляли, домой приехали вечером. Жених с невестой уже уехали, в город мужа».





Родственники невесты не скрывают — девушке действительно 14 лет, в этом году исполнится 15. «По-русски» теперь уже молодую жену зовут Катя, её 11-летнего супруга — Лёшей. «Сестра вышла замуж за моего племянника, его тоже по-русски Лёшей зовут», — объяснил двоюродный брат Катерины Алексей. На вопрос, не страшно ли жениться на родственниках, парень пожимает плечами: не близкие ведь, значит, можно, тем более что сыграть свадьбу захотели родители молодых. А подростки вроде как были не против. «Мне сейчас 15 лет, — добавляет цыган. — [Жениться] не хочу, рано. Согласие у нас всё равно спрашивают».





В торговый центр жених с невестой зашли, чтобы пофотографироваться





Возле дома, где Катерина жила до отъезда в Челябинск с 11-летним «мужем», стоит с десяток автомобилей — близкие до сих пор отмечают замужество старшей дочери. На просьбу корреспондента НГС позвать родителей невесты родственники отвечают сначала, что они не могут выйти, потому что «сильно плачут», потом — что спят. В конце беседы несколько цыган тихонько шепчут, что родители плохо себя чувствуют после застолья, поэтому разговора с ними не выйдет.





«Родственники жениха сами приехали, — объяснил цыган Андрей. — У нас сваты сами приезжают, смотрят невесту. Понравилась — сватаются, не понравилась — не сватаются». Катерина родителям Алексея понравилась, поэтому в день смотрин родственники договорились о свадьбе, а сыграли её уже через неделю. Но женились молодые, как уверяли близкие Кати, конечно же, по-любви.







«У нас всё чётко, обязательно по согласию, — объясняет друг семьи Руслан. — Бывает так, что крадут девушек. Почему? Потому что у нас традиции такие. Цыгане есть цыгане. Некоторые воруют».







Родственники невесты объясняют, что девушек в таборе обычно выдают замуж обязательно до совершеннолетия, потому что это «традиция и закон». Катерина раньше жила с братом и тремя сёстрами — 13, 12 и 10 лет, для девочек женихов уже ищут.





Двоюродная сестра Кати Валя вышла замуж в 13 лет. «Как увидела его (девушка кивает на Андрея. — А.И.) — сразу полюбила, — рассказывает Валя. — Мы в "Одноклассниках" познакомились, переписывались. Но фотографий там не было, лиц-то мы не видели. На свадьбе только увидели. Свадьбу сыграли и живём уже восемь лет».





Официально в ЗАГСе свадьбу среди цыган регистрировать не принято — штамп в паспорте для них роли не играет, а разводы всё равно под запретом.





Однако среди гуляющих на свадьбе присутствует девушка, которой уже 21 год — и она до сих пор не замужем. «Не хочу замуж, хочу, чтобы жила дома», — отмахивается цыганка и добавляет, что жениха при желании сможет найти быстро. Родители на неё не наседают — насильно выдавать замуж в их среде не принято.







Новосибирцы были шокированы возрастом молодожёнов





По статье 13 Семейного кодекса РФ брачный возраст наступает в 18 лет. При уважительных причинах или в случаях, оговоренных законом, допускается брак с 16 лет. Поэтому новосибирская полиция сейчас выясняет все обстоятельства свадьбы несовершеннолетних в ТЦ. «Проводится проверка по факту обращения средств массовой информации в органы внутренних дел. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





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