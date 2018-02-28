«Тут бы всё снести»

В феврале публичные слушания прошёл проект планировки микрорайона «Прибрежный» — огромной территории вдоль Оби, которая включает в себя один из самых старых районов города, Нахаловку, условно разделённую на Большую и Малую. По плану здесь должны появиться три станции метро и новая дорога – дублёр улицы Владимировской, а частный сектор должны заменить новые многоэтажки и огромный сквер. Корреспонденты НГС прогулялись по извилистым улочкам, теряющимся в многочисленных домах на берегах трёх рек, и выяснили, как менялись планы города на территорию, почему она стала его главной проблемой и почему здесь ничего не изменится.

В феврале на публичных слушаниях приняли очередные поправки в проект планировки микрорайона «Прибрежный» — огромной территории вдоль Оби между улицами Сухарной и Владимировской.







Площадь микрорайона у Оби — больше 355 га





По словам Николая Деева, руководителя мастерской, разработавшей проект планировки микрорайона (она занимается этой территорией уже около 10 лет), принятый несколько лет назад предыдущий вариант почти не изменился. «Мы уточнили просто зонирование некоторых пятнышек на карте, — пояснил он. — Например, территориально где-то размещается учебное заведение, детские садики и школы — уточнились местоположения, территория этих садиков и школ уточнилась».







У «Прибрежного» непростой рельеф с огромными перепадами высоты — эксперты считают, что это одна из причин, почему он до сих пор не перестроен





«Прибрежный» занимает больше 355 га, сейчас здесь живёт почти 13 тысяч человек, а если проект будет реализован, то к 2030 году численность населения превысит 42 тысячи. И если сегодня люди живут в основном в частном секторе — так называемой Нахаловке, то проект предлагает от него почти полностью избавиться. Как, впрочем, и от значительной части существующей промзоны.







Частный сектор на берегах одной из Ельцовок должен заменить большой сквер, но пока в реку выливают помои и скидывают мусор





При этом частный сектор не обязательно должны сменить высотки: например, по берегам 1-й Ельцовки, от улицы Моцарта до Правого берега Ельцовки, должен расположиться сквер. Его предлагают протянуть от улицы Владимировской до Оби — сквер перейдёт в набережную.







Частично проект планировки уже начали реализовывать — застраивают высотками участок у Заельцовского парка





Наиболее плотная застройка ждёт улицы Саратовскую и 1-ю Сухарную, а также саму Сухарную со множеством ответвлений, — здесь расположили зоны делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных домов. Эта часть микрорайона начала перестраиваться несколько лет назад — сегодня здесь уже высятся два новых жилых комплекса и медленно строится третий.







Метро может стать серьёзным толчком к развитию всей территории





На западе, на левом берегу 2-й Ельцовки, на месте частного сектора в районе остановки у Заельцовского парка проектировщики разместили станцию метро «Ельцовская» — отсюда по перспективному пятому мосту предполагается вести Дзержинскую ветку на левый берег Оби. Ещё две станции метро запланированы на Владимировской: недалеко от пересечения с улицей Шорной и между улицами Ногина и Саратовской. Впрочем, планы на метро здесь власти приняли ещё 8 лет назад, но с тех пор его строительство если и продвинулось, то в противоположную «Прибрежному» сторону.







Пунктир узких и извилистых улиц вдоль Оби планируют объединить в одну





Самой длинной дорогой в микрорайоне должна стать магистральная улица – дублёр Владимировской. Имя ей проектировщики не дали, но, судя по картам, она должна примерно соединить пунктир узких и извилистых 2-й Сухарной Береговой, 2-й Лодочной, 1-й Лодочной, Перекатной, Кубановской и Понтонной и уходить под Димитровский мост. Это самая длинная из запланированных новых дорог — почти 4 км.







На берегу Оби должна раскинуться набережная





Новая дорога должна стать границей между застроенной и зелёной зонами: вдоль её нижней стороны должны быть набережная с парком и территории новой школы и спортивного комплекса. Пока же из спорта здесь только лыжня, которая тянется вдоль всей будущей набережной.







Слева — генплан 1896 года, справа — 1925-го





По словам главного хранителя Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Сергея Филонова, «Прибрежный» — один из самых старых микрорайонов: впервые в городских планах развития он упоминается ещё в конце XIX века, в генплане 1896 года. При этом, по его словам, хотя застройка и была хаотичной, «нахальной», она велась весьма законно: землю поселенцы, перебравшиеся сюда из Кривощёково, выкупали у царя, и если бы не революция, платили бы вплоть до 1940-х.







Микрорайон, один из самых старых в Новосибирске, за сотню лет почти не изменился





«Застройка уже существовала, надо было просто её переоформить, сделать более регулярной. И здесь вынужденно были допущены большие просчёты, которые до сих пор мешают развитию Новосибирска в целом, тем более центральной части, — рассказал он. — Тогда существовали отдельные посёлки: в начале Большевистской, в начале Красного проспекта и в районе вокзала, они только в начале 1900-х слились в один. Город изначально оказался раздроблен, и эти части развивались самостоятельно до советской власти. Если бы город проектировался по единой схеме, проблем было бы меньше».







Некоторые дома, впрочем, с тех пор заменили новыми, кое-где строительство идёт и сегодня





После революции микрорайон вписывали в знаменитый генплан 1925 года, в котором его полностью перепроектировали и сделали выход на город-сад с речным фасадом. А затем, в конце 1920-х, эту часть города запроектировали заново — с набережной и дорогой вдоль реки, которая должна была тянуться на север. Но эти планы так и не были воплощены в жизнь. «Поскольку основные силы были брошены на левобережье, были другие объекты и другие места, эта территория осталась заброшенной», — поясняет Сергей Филонов.







Проект застройки «Прибрежного» 1980-х годов





Вновь к «Прибрежному» вернулись только в 1970–1980-х, когда начали разрабатывать программу комплексного развития долины Оби на обоих берегах. Тогда были разработаны проекты преображения не только Нахаловки, но и микрорайона «Береговой», где сегодня строится «Европейский Берег», и Затона с Лесоперевалкой. В то время появился один из самых интересных проектов: с высотными домами на террасах, постепенно спускающихся к набережной.





Эскиз архитектора В.Н. Кашина





«Там была забавная вещь: весь проект был из типовых решений, а чтобы это было красиво, у нас был такой архитектор, Кашин, он классно нарисовал, и это скрадывало понимание, что микрорайон будет такой, какой будет, — вспоминает на тот момент ещё молодой архитектор «Новосибгражданпроекта» Игорь Поповский. — Конечно, он (микрорайон. — Л.П.) сложный — террасы эти, рельефы. Но тогда чёткое было представление, что всё это можно снести и фактически заново построить».







Местные жители говорят, что слухи о сносе Нахаловки в последний раз ходили лет 30 назад





Местные жители те проекты помнят, но уже смутно. «О-о-о, это лет 30 назад, может, — смеётся жительница Нахаловки Евгения. — Рассказывали, кто давно живёт, что собирались [всё сносить], но это разговоры». «Я думаю, что нет (не снесут уже. — Л.П.), — скептически добавляет другой местный житель, Сергей Мирошниченко. — Если тут сносить, то какая перспектива? Всё заваливать надо, столько земли завозить».





По микрорайону бегают стаи бродячих собак и гордо вышагивают явно домашние котики





Архитекторы считают, что необычный ландшафт — скорее плюс территории, чем минус. Проблема же совсем в другом. «Ландшафт не сложный, эта ярусность даже придаёт живописность застройке, если правильно ей пользоваться, открывать пространство к Оби, обеспечивать обзорность. Там нет инженерных сетей — ни электроэнергии, ни воды, ни тепла, — пояснил гендиректор проектной организации «Н-СК ГРАДСТРОЙ-2002» Владимир Ермишкин. — Надо тянуть магистральные сети. В этом смысле площадка тяжёлая финансово».





В микрорайоне есть собственные магазины, но цены в них выше, чем «наверху», на Владимировской





При этом эксперты единодушно сходятся в том, что микрорайон очень перспективный. Местные жители соглашаются: жить здесь удобно. «Я как-то здесь привык, тут и на работу близко: на маршрутку сел — и до работы. А так что-нибудь здесь появится такое, и нас куда-нибудь в квартиру, на дальняк — не хотим», — просто говорит житель прибрежной части Нахаловки Сергей.





Через речки Ельцовки перекинуты мостики, но берега постепенно осыпаются





При этом недостатки тут есть. Евгения рассказала, что берега малых рек не укреплены, весной вода поднимается до домов и размывает склоны. Да и сами реки грязные, над этим совместно трудятся и окрестные производства, и сами жители, которые сбрасывают в реки отходы.





Единственная центральная сеть здесь — электричество, но и та слабая





Есть проблемы с инфраструктурой: в районе нет ничего центрального, кроме энергоснабжения, да и то хромает. «Напряжения мало, 168 вольт бывает напряжение в сети. Мы жалуемся, но толку никакого, — посетовал Сергей Мирошниченко. — У них там (на подстанции. — Л.П.) две линии: одну выбивает постоянно, другая на 160–170 [вольт] сидит. Микроволновки горят, всё горит. Стиральную машину включишь — она прыгает».





Архитекторы уверены, что время Нахаловки ещё придёт, но сначала застройщики займутся территориями попроще, например городским аэропортом





Николай Деев говорит, что отсутствие энергетики и сетей в микрорайоне — основная причина, почему он до сих пор выглядит почти как в конце XIX века. «Там очень не развита инфраструктура, нет тепла, воды, электричества. Эти три параметра, которые важны для развития, в этом микрорайоне отсутствуют, поэтому там всё медленно происходит, и застройка ведётся очень выборочная только из-за этого», — уверен архитектор.







Кое-где водоохранная зона проходит прямо по вековым огородам





Владимир Ермишкин вспомнил, что программа развития у «Прибрежного» была точно такой же, как у «Берегового», но если частный сектор в последнем успели расселить и снести в советское время, когда не было частной собственности, то сейчас организовать «бульдозерный снос» почти невозможно. «Тут частный человек может сказать "не хочу", и с этим ничего не поделаешь, потому что строительство жилья — это вещь коммерческая, не муниципальная и не государственная», — соглашается его коллега Игорь Поповский.







Некоторые из жителей признались, что давно бы переехали из ветхих домов в квартиры, но у них просто нет такой возможности





Впрочем, часть людей отсюда уехать готовы. «Тут уже давно бы всё снести, дома-то у всех какие, — кивает на один из покосившихся домиков Евгения. — Всё в убогом состоянии, как будто брошенные вообще, никому не нужные. Здесь надо просто руки приложить».





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