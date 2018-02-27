Весна с причудами

Стала известна погода на первый месяц весны — до начала тепла март преподнесёт немало сюрпризов

Зима уже практически закончилась, но первый весенний месяц не обещает баловать новосибирцев теплом. Несмотря на раннюю весну в последние годы, в этот раз погода может преподнести немало сюрпризов — март начнётся с сильных морозов, а первые тёплые дни настанут только в конце месяца. Корреспондент НГС собрал прогнозы специалистов и узнал, что принесёт новосибирцам долгожданная весна.

Календарная зима подходит к концу, но наступающая весна, как отмечают специалисты, вряд ли будет тёплой — от марта следует ожидать, скорее всего, ещё суровых холодов. А плюсовой температура станет только в третьей декаде месяца — зато сразу до 0...+5 , но всё равно возможен мокрый снег.







«Оттепели, как мы предполагали, будут к концу марта. Через два дня он (прогноз на март. — И.К.) будет уточняться. <…> Но





большинство лет из последних десяти у нас весенние месяцы были с температурным фоном выше нормы — и март, и апрель. Но это не значит, что в этом году будет повторён сценарий прошлых лет»,





— рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Среднемесячная норма высчитывается путём сложения всех дневных и ночных температур, для марта она колеблется между –7…–9 , а для апреля — около 0 градусов.







На 1 марта, как заметили синоптики, следует ожидать ещё зимнюю температуру, которая вызвана очередной волной холода, пришедшей в Новосибирск в конце февраля.







«Сейчас вот эта волна холода чуть-чуть ослабнет первого [марта], а второго и третьего могут быть более крутые волны холода. На 1 марта мы дали [прогноз]: ночью до –16…–21 , местами до –28, дневные температуры в пределах –9…–14 », — добавил Ягудин.





Первые признаки весны замечают не только синоптики, но и птицы — да и они пока не могут порадовать новосибирцев. Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что пернатые пока не спешат вести себя по-весеннему.





«Особого проявления весеннего поведения среди птиц пока не заметно. Синицы иногда пробуют петь по-весеннему, издают такой протяжный и звонкий звук: тинь-тинь, тинь-тинь, тинь-тинь. Но вот последние дни холодно, и я не слышу такого, даже вблизи мест гнездования — в Академгородке или Заельцовском парке. Нынче они не торопятся приступить к выбору места для гнездования», — рассказал Алексей Яновский. Хотя сороки, по словам учёного, уже задумались о строительстве гнёзд, но ещё не начали их собирать.







Птицы ещё не ведут себя по-весеннему — только сороки уже задумались о строительстве гнёзд





Серьёзная весенняя проблема для многих новосибирцев — паводок. Обильно тающий снег подтапливает как дачные участки в черте города, так и заливает некоторые дороги, особенно с неисправной ливнёвкой или вовсе без неё.





«Городская система к этому мероприятию готовится. Производится вывоз снега, снос снега с крыш, промывка ливневой канализации. На сегодняшний день промыто уже более 15 км ливневой канализации. Но это я говорю о самых проблемных местах, которые готовятся к паводку», — рассказал заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин.





После первой декады марта, по словам Сафиуллина, в городе почистят русла малых рек — это поможет избежать заторов и подтопления их берегов. «Пока и по уровню снега, и по запасу воды в снеге нас результаты радуют. Сельхозпроизводителей — нет, а нас радуют. [По сравнению с прошлым годом] полегче, пока полегче», — уточнил заместитель мэра.





Точный прогноз по паводку сделают после специальной экспедиции в горы Горного Алтая, которая оценит его масштабы исходя из объёма снега. «Снегозапасы в бассейне Оби меньше, чем в прошлом году. Примерно на 20–30%. Экспедиция [наших специалистов] предполагается в середине марта», — уточнил Ренад Ягудин.





Чтобы паводок не причинил ущерба, новосибирские спасатели уже выезжают на водоёмы области и на малые реки региона, в том числе Иню и Бердь.





Специалисты МЧС будут пилить на реках лёд, а если надо, применят взрывчатку.





«Пилится лёд специальными пилами в затороопасных местах — там, где скапливается лёд. Ежегодно мы держим на контроле такие малые реки, как Карасук, Иня, Бердь, Омь. На этих реках мы проводим превентивные мероприятия: распиловку льда, чернение — высыпание на лёд золы [для быстрого таяния льда], или при необходимости — взрывные работы», — рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.





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В прошлом году власти составляли подробную карту домов и улиц Новосибирска, где ждали паводок, — тающий снег угрожал дорогам, мостам, дачам и даже жилым домам в самом центре города.







Новосибирские дачники устали от паводка и скинулись по 5 тысяч на дамбу на Оби — она может спасти от затопления около 10 тысяч садовых участков.