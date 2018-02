«Хонда»-газонокосилка и «Пежо»-перечница

Первая в мире автомобильная марка — Mercedes-Benz — теперь является не только средством передвижения, но и лаком для ногтей. Выйти на рынок косметики компания решила в 2015 году, представив серию цветов, совпадающих с фирменной окраской машин Mercedes-Benz. Предполагается, что владелец (-лица) может накрасить свои ногти в тон автомобилю, например в серый металлик, отчего вождение в таком виде станет ещё лучше. Стоит лак около 400–600 рублей, в Новосибирске его можно запросить у дилера, компании «СТС-автомобили».













Многолетний крупнейший в мире автопроизводитель Toyota начинался в 1924 году как фабрика автоматических ткацких станков. И до сих пор это производство входит в состав Toyota Group, оно делает, в частности, швейные машинки. Эта продукция продаётся через собственную дилерскую сеть или через сетевые магазины бытовой техники. В Новосибирске швейные машинки Toyota можно встретить, например, в «Эльдорадо» или «М.Видео», цена — от 12 000 рублей.













Стремительная Honda занимается ещё и спокойной садовой техникой. В ассортименте компании есть компактные снегоуборочники, мотокультиваторы и даже самоходные газонокосилки с рулём и сиденьем. Например, газонокосилка Honda HF 2315 HME стоит 252 400 рублей, как 15-летний хетчбэк Honda Fit. Купить такой агрегат предлагают интернет-магазины по поставкам крупной садовой и бытовой техники.













Британская марка Land Rover продаёт лыжи — как горные, так и беговые. Пара горных лыж Above and Beyond с креплениями стоит 48 200 рублей. Беговые лыжи обойдутся дешевле — 17 150 рублей. Заказать снаряжение можно у новосибирского дилера Land Rover «Альбион-Моторс».













Компания Porsche решила, что её автомобильные сиденья настолько хороши, что можно на их основе делать и офисные кресла. За основу здесь берётся спортивный «ковш» модели Porsche 911, он снабжается основанием, подлокотниками, ручками регулировки. Стоит такое кресло 320 000 рублей, как половина старенького «Порше Кайена». Запросить товар можно у официального дилера «Премиум Парк».













Компания BMW помимо автомобилей славится ещё и мотоциклами. А для экологически чистого передвижения есть у баварцев и велосипеды. Модель BMW Cruise с фирменным значком на раме, например, оценивается в 79 990 рублей. В Новосибирске такой можно найти у дилера «Элит Авто Сибирь».













Французская марка Peugeot — это в первую очередь не автомобили, а солонки и перечницы, если углубиться в историю. В 1840 году компания начиналась как производитель ручных мельниц для кофе, перца и соли. Под брендом Peugeot до сих пор выпускаются эти устройства, и на них до сих пор предоставляется пожизненная гарантия. Самую простенькую перечницу «Пежо» можно купить примерно за 2500 рублей, товар с доставкой до Новосибирска предлагают российские интернет-магазины.





Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.







