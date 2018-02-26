«Хонда»-газонокосилка и «Пежо»-перечница
Самые удивительные и смешные товары, которые делают мировые автогиганты кроме машин
Именитые автомобильные бренды с многолетней историей широко известны во всём мире, разумеется, своей основной продукцией — машинами. Мало кто знает, но у многих компаний существуют и побочные производства, которые тоже приносят прибыль своим акционерам. Какие автогиганты делают перечницы, швейные машинки, газонокосилки и лыжи — в обзоре НГС.АВТО.
Первая в мире автомобильная марка — Mercedes-Benz — теперь является не только средством передвижения, но и лаком для ногтей. Выйти на рынок косметики компания решила в 2015 году, представив серию цветов, совпадающих с фирменной окраской машин Mercedes-Benz. Предполагается, что владелец (-лица) может накрасить свои ногти в тон автомобилю, например в серый металлик, отчего вождение в таком виде станет ещё лучше. Стоит лак около 400–600 рублей, в Новосибирске его можно запросить у дилера, компании «СТС-автомобили».
Многолетний крупнейший в мире автопроизводитель Toyota начинался в 1924 году как фабрика автоматических ткацких станков. И до сих пор это производство входит в состав Toyota Group, оно делает, в частности, швейные машинки. Эта продукция продаётся через собственную дилерскую сеть или через сетевые магазины бытовой техники. В Новосибирске швейные машинки Toyota можно встретить, например, в «Эльдорадо» или «М.Видео», цена — от
Стремительная Honda занимается ещё и спокойной садовой техникой. В ассортименте компании есть компактные снегоуборочники, мотокультиваторы и даже самоходные газонокосилки с рулём и сиденьем. Например, газонокосилка Honda HF 2315 HME стоит
Британская марка Land Rover продаёт лыжи — как горные, так и беговые. Пара горных лыж Above and Beyond с креплениями стоит
Компания Porsche решила, что её автомобильные сиденья настолько хороши, что можно на их основе делать и офисные кресла. За основу здесь берётся спортивный «ковш» модели Porsche 911, он снабжается основанием, подлокотниками, ручками регулировки. Стоит такое кресло
Компания BMW помимо автомобилей славится ещё и мотоциклами. А для экологически чистого передвижения есть у баварцев и велосипеды. Модель BMW Cruise с фирменным значком на раме, например, оценивается в
Французская марка Peugeot — это в первую очередь не автомобили, а солонки и перечницы, если углубиться в историю. В 1840 году компания начиналась как производитель ручных мельниц для кофе, перца и соли. Под брендом Peugeot до сих пор выпускаются эти устройства, и на них до сих пор предоставляется пожизненная гарантия. Самую простенькую перечницу «Пежо» можно купить примерно за 2500 рублей, товар с доставкой до Новосибирска предлагают российские интернет-магазины.
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Дмитрий Косенко
Фото mercedes-benz.com, toyota-global.com, honda.com, landrover.ru, porsche.com, bmw.ru, peugeot-saveurs.com