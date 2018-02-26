Полковнику никто не верит

Мэр уволил главу Дзержинского района за махинации: чиновник так расстроился, что оказался в больнице

Александр Полищук занимал должность главы районной администрации шесть лет
Александр Полищук занимал должность главы районной администрации шесть лет

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил главу Дзержинского района Александра Полищука, о чём написал на своей странице в Facebook. Официально о своём решении он сообщил только сегодня, 26 февраля: Полищука обвинили в нарушениях при подсчёте голосов жителей Дзержинки за общественные объекты, которые будут благоустраивать в ближайшие четыре года. Депутаты уверены, что ошибки с голосами — это лишь повод для увольнения Полищука. За что на самом деле уволили главу Дзержинского района, кто его заменит и нужен ли современному городу десяток районных администраций, финансируемых бюджетом, — узнал обозреватель НГС.

Справка: Полищук Александр Иванович родился в 1958 году (59 лет). 25 лет трудовой деятельности посвятил службе в армии. С 1994 по 2000 год был военным комиссаром Дзержинского военкомата. После увольнения в запас до 2010 года был заместителем главы администрации Дзержинского района. С 2010 по 2012 год он исполнял обязанности начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска, заместителя мэра. В январе 2012 года Владимир Городецкий назначил его главой администрации Дзержинского района (dz-nsk.ru).


Скандал из-за голосов


Об увольнении главы Дзержинского района Анатолий Локоть написал 22 февраля на своей странице в Facebook — сразу после того, как в мэрии утвердили список из десяти мест для благоустройства общественных территорий в 2018–2022 годах. По словам мэра, во время подсчёта голосов жителей Дзержинского района комиссия нашла нарушения, за которые Полищука и уволили


Как пояснил НГС депутат Совета депутатов Игорь Салов, при подсчёте голосов выяснилось, что 


одна тысяча голосов за пойму реки Каменки пропала. 


«Грубейшее нарушение в голосовании, грубейшее. Это самая неблагоустроенная территория в Дзержинском районе — сравните её с Берёзовой рощей или садом Дзержинского (это конкуренты этой территории). Если федералы дают денег, то, конечно, их надо использовать вот на такие территории, где бурелом и где конь не валялся», — рассказал он и добавил, что пойму Каменки всё-таки включили в список вместо сада Дзержинского.


Увольнение


Александр Полищук занимал кресло главы района чуть больше шесть лет — с января 2012 года. Об увольнении своего начальника в администрации Дзержинского района узнали из поста мэра в Facebook. 


Временно исполняющей обязанности главы Дзержинского района назначили Светлану Глинскую — первого заместителя Полищука по городскому хозяйству 
Временно исполняющей обязанности главы Дзержинского района назначили Светлану Глинскую — первого заместителя Полищука по городскому хозяйству 

Как пояснили НГС, 


временно исполнять обязанности Полищука будет его первый заместитель по городскому хозяйству Светлана Глинская.


«Он же полковник, он, [узнав о своём увольнении,] держался с достоинством, — рассказывает помощник главы районной администрации и давний друг Полищука Владимир Поздняков. — Радости мало, потому что человек столько времени проработал в этой структуре и здесь, и в мэрии. Конечно, не здорово ему». Свои отношения с Полищуком он описал сдержанно: «У нас всегда были деловые контакты и у нас никаких недопониманий не было. Мы работали и на равных должностях — у нас не возникало никаких вопросов».


По словам депутата Заксобрания Николая Мочалина, 


сейчас Полищук лежит в больнице — из-за новости о своём увольнении он ушёл на больничный: «Я сейчас был у него в больнице. Стресс дикий, конечно, давление за 200 зашкаливает». 


Верхушка айсберга


Коллеги Полищука из районной администрации отказались комментировать НГС решение мэра, при этом эксперты уверены, что нарушения в голосовании стали лишь формальным поводом для увольнения, и в голос твердят, что причины для этого копились долго.


«Не то чтобы [причина для увольнения] надуманна, она раскачанна. 


Я не вижу, чтобы из-за этой причины можно было увольнять человека, который отработал достаточно много лет, 


и в общем-то не такой уж район Дзержинский и паршивый. Причина излишне на эмоциях. Я полагаю, что неправильно с Полищуком обошлись, мэр конкретно. Ему до пенсии там всего ничего осталось — лишили достойных проводов. В этом году ему 60 лет исполняется, а району — 80 лет, которому он отдал очень много лет своей жизни», — добавил Мочалин.


С ним согласился и Игорь Салов: «У меня создалось ощущение, что это не была основная причина [для увольнения]. Тысяча голосов пропало, и понятно, что это очень уважительная причина в преддверии выборов президента. Если бы такие же события, по мнению мэра, произошли бы у нас на выборах президента, то, наверное, это уже не шутки и там бы отвечать пришлось бы мэру лично. Но у меня есть впечатление, что это решение носит накопительный характер. Много очень жалоб [поступало] от граждан, от общественников, от депутатов — очень много на протяжении многих лет».


Депутат добавил, что сегодня мэр встречался с руководством районной администрации, где официально сообщил о своём решении, представил врио главы и попросил поддержать её.


По мнению политолога Алексея Мазура, предпенсионный возраст не должен быть защитой от увольнения, а в политике возрастные чиновники могут найти себе другую работу — не связанную, например, с управлением. «У нас, к сожалению, очень принято жалеть начальников, и, мол, пускай они дальше занимаются тем, чем они не умеют заниматься. <...> Насколько мне известно, к Полищуку претензии были не только со стороны членов другой партии, КПРФ, грубо говоря, но и со стороны его однопартийцев (Полищук — член партии «Единая Россия». — К.Ш.). Он регулярно вступал в конфликты с депутатами от Дзержинского района.


Меня удивляет не то, что его уволили, а то, как долго он держался на этом посту».


Пережиток прошлого


Размышляя о том, кто мог бы занять место Полищука, политолог заметил, что районы города как филиалы мэрии давно устарели и что современный город может спокойно обойтись и без них. А то, что они существуют до сих пор, можно объяснить лишь традицией.


«Они ничем не управляют, — говорит Алексей Мазур. — Все функции у нас — за мэрией города Новосибирска, а это такие наблюдатели за территориями. Но никаких специализированных функций за районными администрациями не числится, они никак не прописаны в законе о местном самоуправлении. <...> Глава района — это пережиток советской системы управления. В советское время город был разделён на 10 районов, в каждом существовало полноценное местное самоуправление в виде главы райисполкома. Такая структура имела смысл. <...> Некоторые задают вопрос о том, зачем нам эти структуры.


У нас 10% городского бюджета уходит на содержание мэрии — десятую часть расходов мы тратим на управленцев. Это, конечно, много».


Алексей Мазур вместе с Игорем Саловым привели пример с ДЭУ, на содержание которых тоже тратят много денег, но при этом такие функции, как уборка снега, они выполняют некачественно. «В Пашино у нас эксперимент проводится. Мы решили отказаться от услуг ДЭУ — структурное подразделение мэрии. Там за бюджетные деньги на конкурсной основе определяется подрядчик, который убирает район. Я там был в выходные — очень неплохой результат. Есть, конечно, вопросы, но нормально и всё гораздо дешевле, чем это делало ДЭУ. <...> Нужно изучать опыт других крупных городов России. Деление города по 120–130 тысяч жителей, и для этого держать такую администрацию, — это никуда не годится», — заключил Салов.


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