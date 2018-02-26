Спрятали в СИЗО: виновником смертельного ДТП на мосту оказался военный

Делом занялись армейские следователи — они «скрывают подозреваемого из-за общественного резонанса»

Авария произошла во время праздничного салюта 
Авария произошла во время праздничного салюта 

Сегодня, 26 февраля, в Новосибирске похоронили Галину Семёнову и её трёхлетнего сына — они погибли под колёсами Honda CR-V вечером 23 февраля. Семья Семёновых стояла на тротуаре и смотрела праздничный салют, когда в них врезался военный на иномарке. Женщина скончалась в больнице, ребёнок погиб на месте, отец и дядя мальчика отделались травмами. Очевидцы утверждают, что водитель после ДТП признался, что он «засмотрелся на салют», но следователи говорят, что ДТП произошло из-за «скользкой дороги». Дело передано в следственный отдел по Новосибирскому гарнизону — в ведомстве скрывают личность виновника ДТП, ссылаясь на тайну следствия и общественный резонанс. Подробности страшной аварии — в материале корреспондента НГС.

ДТП произошло на Коммунальном мосту примерно в 21:00. Водитель Honda CR-V ехал в сторону правого берега, внезапно автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешеходов


«Автомобиль "Хонда" выехал на тротуар и сбил [четырёх] человек, наблюдающих за праздничным салютом. В результате которого погибли ребёнок трёх лет и его мать 1978 года рождения, ещё двое мужчин получили повреждения различной степени тяжести», — рассказал корреспонденту НГС следователь-криминалист военного следственного отдела Следственного комитета России по Новосибирскому гарнизону Алексей Якунин.


Ранее потерпевшие рассказали корреспонденту НГС, что Галина Семёнова вместе с ребёнком, мужем Николаем Семёновым и семьёй брата Николая смотрели фейерверк на тротуаре в начале Коммунального моста. 


«Я услышал "бом!", в меня удар, меня снесло. Я поднялся, подбегаю, смотрю, у меня брат лежит, нога переломана. Потом подбегаю к столбу, смотрю, лежит жена и на жене мой сын. Взял на руки сына <…>, женщина подбежала, сказала, что она врач. 


Я говорю, что всё уже! Потому что я знаю, я по глазам вижу — уже бесполезно… Потому что глаза уже мутные. <…> 


Водителя быстренько вытащили из машины [полицейские] и спрятали от меня», — вспоминает Николай Семёнов.


Очевидцы аварии пояснили журналисту НГС, что водитель иномарки въехал сначала в пешеходов, потом в столб. В машине сработали подушки безопасности, позже водитель рассказал, что он «засмотрелся на салют». 


«Я просто боковым зрением увидела, что девушка летит, — рассказала свидетель ДТП Надежда Иваненко. — Я сначала думала, что вылетела из лобового стекла. Увидели, что машина врезалась в столб, рядом стоял водитель. Под машиной лежала девушка — мать... И когда этот мужчина [водитель] стоял — он сказал, что засмотрелся на салют. Видимо, не справился с управлением, я не знаю. Он, по-моему, сам в шоке».


По словам родственников Семёновых, трехлетний ребёнок погиб на месте, у его матери был перелом ноги и разрыв кишечника — женщина скончалась в больнице. «Сестра погибла. В больнице попытались её спасти, но у неё [было] сильное кровотечение. Поэтому не удалось... Сердце пустое было», — сообщил брат погибшей Дмитрий.


Водителя иномарки в тот же день отправили на медицинское освидетельствование, а материалы проверки передали в военный следственный отдел СК России по Новосибирскому гарнизону — 


в ведомстве уточнили, что виновник ДТП оказался военнослужащим. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).


«Водитель автомобиля задержан и помещён в изолятор временного содержания, — подчеркнул Якунин. — По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв и не справился с управлением на скользкой дороге».


В СК по Новосибирскому гарнизону отказались уточнить звание водителя и воинскую часть, в которой он служит, пояснив, что «подозреваемого скрывают ввиду общественного резонанса».


При этом Якунин просит очевидцев аварии обратиться в военный следственный отдел но Новосибирскому гарнизону. Особенно для следствия важны сейчас записи с видеорегистратора — потому что «момента ДТП ни на одном видео нет».


В это же время знакомые пострадавших собирают финансовую помощь для семьи Семёновых — сбор организовал знакомый Николая Владимир в группе «Проведи день ВДВ достойно» соцсети «ВКонтакте». Владимир пояснил корреспонденту НГС, что он знает Семёнова, потому что «десантнику десантник всегда брат» и Николай несколько лет подряд помогал Владимиру в организации соревнований в День Воздушно-десантных войск.


Похожий случай произошёл в Ленинском районе Новосибирска несколько лет назад — водитель «Тойоты» заехал на остановку и сбил троих человек. Тогда, по данным ГИБДД, водитель иномарки был пьян. 

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