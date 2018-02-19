Локоть и стремительный локомотив

Репортаж: мэр рассказал бомонду о том, каким прекрасным стал Новосибирск под его руководством

В понедельник, 19 февраля, в ДК железнодорожников новосибирские городские власти подводили традиционные «Итоги социально-экономического развития». Мероприятие, которое по традиции зовётся партхозактивом, собрало традиционный аншлаг. Многочисленные зрители смогли не только порадоваться цифрам и фактам, но и посмотреть на зажигательные танцы. За мероприятием изо всех сил следил с галёрки и обозреватель НГС.НОВОСТИ.

Локоть и стремительный локомотив


Даже ничего не знающий о графике мэрских мероприятий прохожий не мог не заметить царившего вокруг ДКЖ ажиотажа. Машины, подвозившие лучших людей города, выстроились в очередь. На подходе к зданию гостей встречали замерзшие молодые люди с повязкой «дружина». Смысл их присутствия здесь поначалу был неясен — люди всё-таки собрались культурные, вряд ли способные на какие-то безобразия.


Внутри всё было организованно с коммунистической скромностью: никакой раздачи угощений, в безлимитном доступе была только вода. И пакетики с вложенными в них настольным календарём и брошюркой с этими самыми «Итогами года». В зале было негде упасть яблоку — автор нашёл себе место только на балконе, и то на ступеньках.


Локоть и стремительный локомотив


Погас свет, грянула музыка и на сцене появились девушки в светлых одеждах, которые изобразили зажигательный танцевальный номер. Танцы сменились песней — вокальный квинтет исполнил концептуально выверенную песню «Не бойся жизнь переменить». В финале на сцене появился шестой исполнитель и неожиданно завершил известный текст чем-то, что должно было выглядеть как рэп.


Локоть и стремительный локомотив


Молодые люди вынесли на сцену трибуну и мэр Анатолий Локоть приступил к чтению доклада. Наиболее сообразительные (или просто любопытные) могли сличать живую, полную экспрессии речь градоначальника с сухими цифрами подготовленной методички. 


Локоть и стремительный локомотив


«Сегодня особый день. Мы начинаем обратный отсчет. Сегодня ровно 125 дней до того, как Новосибирску исполнится 125 лет», — обратил внимание на неожиданное совпадение Локоть. «125 лет назад инженеры приехали из Петербурга, чтобы построить железнодорожный мост и разъехаться по домам, — продолжил движение своей мысли вспять мэр Новосибирска. — Никто и представить себе не мог, что среди сурового климата вырастет город-гигант».


Локоть и стремительный локомотив


«Город развивался со скоростью локомотива курьерского поезда», — продолжал он радовать собравшихся образностью мышления своих спичрайтеров. Лишь где-то к первой трети своего выступления, преодолев частокол из метафор, лозунгов и вкратце пересказав историю Новосибирска, Локоть наконец дошёл до современности — того знаменательного момента, когда «четыре года назад горожане доверили мне (то есть Анатолию Локтю. — С.С.) управление городом».


Градоначальник вкратце пробежался по достижениям города и его жителей, которые случились именно в эти последние четыре года. Это и голосование по теме «Выбери дорогу для ремонта», и возвращение народных дружин (вот зачем были на входе эти молодые люди с красными повязками), и вообще осознание обществом «приоритетов развития» (зелёный город, дороги и социалка).


Локоть и стремительный локомотив


Ещё одним завоеванием городских властей (как это можно было понять из контекста выступления) стала победа над точечной застройкой. «Новосибирск повернул свой вектор развития от хаотичной застройки к продуманному строительству», — заверил мэр и ещё какое-то время рассказывал о том, как изменилось отношение к паркам и скверам. 


Среди отдельных достижений городской власти были перечислены ликвидация Гусинобродской барахолки, реконструкция Михайловской набережной, ремонт дворов (больше 300) и развитие общественного транспорта. 


Шла десятая минута выступления, и градоначальник наконец добрался до чего-то, что имело хоть какую-то связь с экономикой. Речь зашла о налаженном в Новосибирске совместно с белорусами производстве трамваев (выпущено уже 12 штук).


Локоть и стремительный локомотив


Дальше докладчик снова свернул на выигрышную тему ремонта дорог, строительства моста через Обь (того, что уже есть, — Бугринского) и будущего строительства метро. «Во время последнего визита президента в Новосибирск мы подняли тему продолжения строительства метро!» — гордо отрапортовал Локоть.


Где-то на 15-й минуте в рассказе вновь зазвучали экономические нотки — Локоть с гордостью привёл в пример новосибирские предприятия оборонки (которые федеральный бюджет загрузил заказами).


Локоть и стремительный локомотив


Казалось, именно сейчас самое время перейти к каким-то экономическим итогам, назвать цифры роста числа предприятий, увеличения их оборотов, появления новых рабочих мест и прочие скучные подробности того, что, собственно, и называется «экономическим развитием». Но, видимо, градоначальник решил не омрачать праздник и сменил тему.


«В этом году мы отмечаем 100-летие Ленинского комсомола», — радостно сообщил мэр о грядущей важной городской дате. И помянув добрым словом известных новосибирцев разных эпох, завершил своё выступление призывом «Время созидать».


Локоть и стремительный локомотив


Грянули дружные аплодисменты и часть почтенной публики под шумок направилась к выходу. Впереди были ещё показ зрелищного фильма (много красивых съёмок с квадрокоптера), который в целом повторял выступление Локтя, вручение наград и речи других ответственных лиц.


Атмосферу праздника немного подпортило разве что отсутствие на мероприятии исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова, который был занят приёмом министра обороны Сергея Шойгу. С другой стороны, если уж так получается, что главный локомотив экономики Новосибирска — это оборонка, то кому-то же нужно быть рядом с представителем её основного заказчика.


Читайте также:

Наступает год собачий

Повышение тарифов, шумные выборы и волна протестов — эксперты рассказали, что нас ждёт в 2018-м.

Прочтений: 7070
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (124)124
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено