Локоть и стремительный локомотив

Репортаж: мэр рассказал бомонду о том, каким прекрасным стал Новосибирск под его руководством

В понедельник, 19 февраля, в ДК железнодорожников новосибирские городские власти подводили традиционные «Итоги социально-экономического развития». Мероприятие, которое по традиции зовётся партхозактивом, собрало традиционный аншлаг. Многочисленные зрители смогли не только порадоваться цифрам и фактам, но и посмотреть на зажигательные танцы. За мероприятием изо всех сил следил с галёрки и обозреватель НГС.НОВОСТИ.





Даже ничего не знающий о графике мэрских мероприятий прохожий не мог не заметить царившего вокруг ДКЖ ажиотажа. Машины, подвозившие лучших людей города, выстроились в очередь. На подходе к зданию гостей встречали замерзшие молодые люди с повязкой «дружина». Смысл их присутствия здесь поначалу был неясен — люди всё-таки собрались культурные, вряд ли способные на какие-то безобразия.







Внутри всё было организованно с коммунистической скромностью: никакой раздачи угощений, в безлимитном доступе была только вода. И пакетики с вложенными в них настольным календарём и брошюркой с этими самыми «Итогами года». В зале было негде упасть яблоку — автор нашёл себе место только на балконе, и то на ступеньках.











Погас свет, грянула музыка и на сцене появились девушки в светлых одеждах, которые изобразили зажигательный танцевальный номер. Танцы сменились песней — вокальный квинтет исполнил концептуально выверенную песню «Не бойся жизнь переменить». В финале на сцене появился шестой исполнитель и неожиданно завершил известный текст чем-то, что должно было выглядеть как рэп.











Молодые люди вынесли на сцену трибуну и мэр Анатолий Локоть приступил к чтению доклада. Наиболее сообразительные (или просто любопытные) могли сличать живую, полную экспрессии речь градоначальника с сухими цифрами подготовленной методички.











«Сегодня особый день. Мы начинаем обратный отсчет. Сегодня ровно 125 дней до того, как Новосибирску исполнится 125 лет», — обратил внимание на неожиданное совпадение Локоть. «125 лет назад инженеры приехали из Петербурга, чтобы построить железнодорожный мост и разъехаться по домам, — продолжил движение своей мысли вспять мэр Новосибирска. — Никто и представить себе не мог, что среди сурового климата вырастет город-гигант».









«Город развивался со скоростью локомотива курьерского поезда», — продолжал он радовать собравшихся образностью мышления своих спичрайтеров. Лишь где-то к первой трети своего выступления, преодолев частокол из метафор, лозунгов и вкратце пересказав историю Новосибирска, Локоть наконец дошёл до современности — того знаменательного момента, когда «четыре года назад горожане доверили мне (то есть Анатолию Локтю. — С.С.) управление городом».







Градоначальник вкратце пробежался по достижениям города и его жителей, которые случились именно в эти последние четыре года. Это и голосование по теме «Выбери дорогу для ремонта», и возвращение народных дружин (вот зачем были на входе эти молодые люди с красными повязками), и вообще осознание обществом «приоритетов развития» (зелёный город, дороги и социалка).











Ещё одним завоеванием городских властей (как это можно было понять из контекста выступления) стала победа над точечной застройкой. «Новосибирск повернул свой вектор развития от хаотичной застройки к продуманному строительству», — заверил мэр и ещё какое-то время рассказывал о том, как изменилось отношение к паркам и скверам.







Среди отдельных достижений городской власти были перечислены ликвидация Гусинобродской барахолки, реконструкция Михайловской набережной, ремонт дворов (больше 300) и развитие общественного транспорта.







Шла десятая минута выступления, и градоначальник наконец добрался до чего-то, что имело хоть какую-то связь с экономикой. Речь зашла о налаженном в Новосибирске совместно с белорусами производстве трамваев (выпущено уже 12 штук).











Дальше докладчик снова свернул на выигрышную тему ремонта дорог, строительства моста через Обь (того, что уже есть, — Бугринского) и будущего строительства метро. «Во время последнего визита президента в Новосибирск мы подняли тему продолжения строительства метро!» — гордо отрапортовал Локоть.







Где-то на 15-й минуте в рассказе вновь зазвучали экономические нотки — Локоть с гордостью привёл в пример новосибирские предприятия оборонки (которые федеральный бюджет загрузил заказами).











Казалось, именно сейчас самое время перейти к каким-то экономическим итогам, назвать цифры роста числа предприятий, увеличения их оборотов, появления новых рабочих мест и прочие скучные подробности того, что, собственно, и называется «экономическим развитием». Но, видимо, градоначальник решил не омрачать праздник и сменил тему.







«В этом году мы отмечаем 100-летие Ленинского комсомола», — радостно сообщил мэр о грядущей важной городской дате. И помянув добрым словом известных новосибирцев разных эпох, завершил своё выступление призывом «Время созидать».











Грянули дружные аплодисменты и часть почтенной публики под шумок направилась к выходу. Впереди были ещё показ зрелищного фильма (много красивых съёмок с квадрокоптера), который в целом повторял выступление Локтя, вручение наград и речи других ответственных лиц.





Атмосферу праздника немного подпортило разве что отсутствие на мероприятии исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова, который был занят приёмом министра обороны Сергея Шойгу. С другой стороны, если уж так получается, что главный локомотив экономики Новосибирска — это оборонка, то кому-то же нужно быть рядом с представителем её основного заказчика.





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