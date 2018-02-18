Деревня мирных

Под Новосибирском построили первую очередь «Деревни Мира»: несколько домов пока стоят пустыми, но через год здесь обещают построить школу, и тогда, рассчитывают в компании-девелопере, сюда начнут съезжаться семьи, ищущие «чистой жизни» в гармонии с природой и собой. Планы же у создателей проекта огромные: за 10 лет они хотят построить малоэтажный город-спутник с отелем, парками и даже университетом. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по пустующим пока улицам, заглянули в экодома из целлюлозы и узнали, кому нужны такие посёлки.





«Деревня Мира» — проект, выросший из центра здорового отдыха «Мира», находится примерно в 20 км от Новосибирска, в стороне от Северного объезда — в популярном, по оценке экспертов, направлении. Собственная территория — 255 га, ещё около 25 га лесополос для него хотят арендовать, чтобы сделать прогулочные зоны.





«Мы даже не искали место под деревню. Как-то само получилось, что земля нашла нас», — признался идеолог проекта Андрей Алексеев. По его словам, участок в Мошковском районе им сначала предложили для проведения летнего фестиваля в 2014 году, а идея создать поселение пришла уже после него.





По словам Алексеева, проект был создан в первую очередь для тех, кто разделяет идею центра «Мира»





Справка: Андрей Алексеев, предприниматель. Один из создателей компании «Фуд-Мастер» (рестораны быстрого питания «Вилка-Ложка»), а также ТВЦ «Большая медведица» на Светлановской. В 2006 году «Фуд-мастер» под руководством Алексеева планировал возвести коттеджный поселок в районе Бердского залива. Впоследствии Андрей Алексеев вышел из числа соучредителей «Фуд-мастера», а компания решила сосредоточиться на ресторанном бизнесе. В последние годы Андрей Алексеев увлекся пропагандой здорового образа жизни и медитацией, выпустил на свои деньги книгу на эту тему. Женат, 5 детей.





«Никто в эту идею не верил. Потому что ну как это так, в чистом поле создать посёлок. Мы никогда этим не занимались, не понимали, как это делать. И примерно год, наверное, она просто висела в воздухе», — вспоминает идеолог проекта.







Один из домов идеолог проекта выбрал для своей семьи





Основная идея «Деревни Мира» — создать некую клубность не по стоимости домов или статусу их владельцев, а по общей идее жизни. К примеру, на территории нельзя будет купить алкоголь и табак, как и употреблять их в общественных местах. Корреспондент НГС.НОВОСТИ даже стал свидетелем замечания, которое сделали вышедшему покурить охраннику — ему пришлось идти за территорию. Внутри посёлка даже придумали свой клубный район, хотя, казалось бы, куда ещё.







Нельзя будет в посёлке и выращивать животных на убой. Зато земледелие девелоперы всячески поддерживают и против теплиц возле домов возражать не будут. В перспективе здесь даже хотят выделить зону для фермерских хозяйств и построить фермерский рынок для собственных продуктов.







Среди готовых домов есть как традиционные, так и необычные, как этот дом с жёлтыми окошками и передвигающимися на колёсиках деревянными жалюзи снаружи





Пока проект на старте: строить первые дома здесь начали в 2016 году. Сегодня возведена первая очередь из нескольких разноцветных коттеджей, дуплексов, квадриплексов и таунхаусов. Продавать их начнут только в марте, но уже примерно четверть домов зарезервирована, уверяют в компании.







Самый мрачный дом, по словам сотрудников компании, купили первым — видимо, по инерции





По сравнению с преимущественно серым Новосибирском разноцветные дома выглядят очень позитивно. Кажется, что здесь нет повторяющихся решений, а похожи они одновременно и на английские, и на французские, и на скандинавские, и на фермерские дома в американской провинции. «Мы сказали архитекторам, что хотим построить очень европейскую деревню, а дальше пошёл их полёт фантазии», — смеются в компании.







В компании говорят, что просили архитекторов придумать дома для европейской деревни





«Дизайн, конечно, на любителя, — скептически комментирует замруководителя отдела новостроек АН «Жилфонд» Инна Терехова. — Но, думаю, что свежее нестандартное решение в этом случае скорее плюс. Впрочем, сейчас нельзя наверняка сказать, какими будут эти дома в процессе эксплуатации. Сибирь — территория с непростыми погодными условиями. Для нашего климата важен не столько внешний вид».





Дома построены по каркасной технологии из вспушенной целлюлозы с утеплением эковатой — технологией в компании гордятся, в прошлом году посёлок отметили премией в области экостроительства.





В домах пока бывают только потенциальные покупатели и техник, который следит за исправностью коммуникаций





Сейчас здесь предлагают готовые решения, но дальше посёлок будет развиваться чуть менее организованно и строить можно будет из чего угодно, согласовав только внешний вид дома. В «Деревню Мира» также планируют привлекать специализирующиеся на малоэтажном строительстве компании в качестве застройщиков целых районов: например, сейчас территорию выделяют для финской компании Honka. Впоследствии здесь должны появиться и малоэтажные дома на 6–12 квартир.







Дома владельцам будут передавать с коммуникациями, но без пола и готовой планировки





Уже построенные дома покупателям будут отдавать в свободной планировке. Внутри у них нет ничего, кроме газовых котлов и разводки коммуникаций, — даже пол покупателям придётся настилать самим, на свой вкус. Самое маленькое предложение — квадриплексы площадью от 60 кв. м, самые просторные — коттеджи больше 300 кв. м. К каждому прилагается земельный участок площадью от 2 до 10 соток.





Самый большой дом с гаражом продают за 15 миллионов





Одноэтажный таунхаус площадью 80 кв. м можно купить за 3,5 миллиона рублей, а большой коттедж — примерно за 15 миллиона. Одноэтажность, как и двухэтажность, здесь весьма условная: высота потолков чаще всего позволяет сделать антресольный уровень и по коньку достигает 6 м, а в крыше при необходимости можно делать мансардные окна. Впрочем, Инна Терехова сочла цену несколько завышенной: за ту же сумму можно приобрести дом гораздо ближе к городу. Хотя, конечно, без подобной концепции.





Таунхаусы — одно из самых дешёвых предложений





Примерно за 10 лет в чистом поле в окружении берёзовых рощ должен вырасти настоящий город-спутник с населением больше 10 тысяч человек. Пока посёлок пустует — сейчас здесь живёт всего пять семей. В основном это те, кто так или иначе связан с проектами «Мира». По словам Алексеева, первые дома заселят те, кто разделяет концепцию «чистой жизни» — преимущественно это постоянные клиенты Центра «Мира», признался он. Большинство, как и сам идеолог проекта, у которого здесь тоже построен дом, ждут строительства школы на 350 мест — оно должно начаться летом.





Школа задумана как частная, управлять ею будет компания «Магистр». В общем это, говорят в компании, будет даже не школа, а целый образовательный комплекс из детского сада, начальной школы, средней школы с возможностью получения средне-специального образования и даже бизнес-инкубатор. В перспективе здесь даже планируют построить университет искусств и создать мастерские для художников, но пока она весьма отдалённая.





Школу-пансион на 350 учеников начнут строить в этом году





«При школе будет пансион, летом будет проводиться лагерь, а осенью, зимой и весной будет три формы обучения. Одна — когда ребёнка на школьном автобусе из Новосибирска забирают утром и вечером привозят, вторая — пятидневка, когда он в понедельник уезжает и в пятницу уезжает домой, третья — когда он живёт здесь четверть, — говорит Алексеев, показывая иллюстрации с кампусами. — Много лабораторий в школе будет уникальных, концертный зал».





Рядом со школой задумали огромный парк с образовательной и спортивной зонами — его планируют открыть уже в следующем году. И школа, и парк должны стать доступными для всех новосибирцев. Для них же на окраине посёлка к 2020 году планируют открыть ретрит-отель с пляжем на 80 гостей, его строительство начнётся весной.





К 2020 году на окраине посёлка должен появиться необычный отель с недельными программами отдыха, спорта и самопознания





«Ретрит-отель — это отель для программного отдыха, когда люди приезжают на программу, направленную на расслабление, очищение, самопознание, творчество или спорт, — пояснил Андрей Алексеев. — В составе отеля будет термальный центр, спа, фитнес-зал, два зала, большой и маленький, для занятий, ресторан, медитационный холл и банный дворик, аутентичная баня, с прудом, баней по-чёрному и чаном, где можно будет прямо в костре сидеть в травах на свежем воздухе».





Одни из первых жителей «Деревни Мира», Евгений Фёдоров и Марина, — будущие управляющие отелем, они живут в «Деревне Мира» с октября. Вообще, говорит Евгений, они из Латвии, но долгое время жили в Москве и Индии, а в Новосибирск переехали, заинтересовавшись проектом.





Евгений и Марина — одни из первых жителей и будущие управляющие ретрит-отелем





«Мы столько снега никогда не видели! — поделилась пара впечатлениями. — Морозы? Ну а что морозы, дома-то тепло. В Латвии деньги считают, делают батареи слабже, чтобы меньше платить, потому что всё дорого, воду экономят. Здесь забавно жить».





В самый холодный месяц только за газ пришлось заплатить 1,2 тысячи рублей, подсчитал Евгений. «Мы в основном ставим [на счётчике котла отопления] 45–50 градусов, 60 невозможно — очень жарко», — говорит он. Счётчиков на воду здесь пока нет, но появятся, когда жителей станет много, — она своя, из скважины с трёхступенчатой системой фильтрации. Ежемесячный платёж с квадриплекса площадью 60 кв. м в управляющую компанию составляет сейчас около 3 тысяч рублей: в него входят охрана, видеонаблюдение, чистка дорог, вывоз мусора.





Все сегодняшние соседи пары так или иначе причастны к проектам «Мира»





В самой «Деревне Мира» магазинов пока нет, поэтому продукты закупают в «Гиганте» на Мочищенском шоссе и в «Фудсибе» на «Родниках». Если про что-то забывают, покупают в «Магните» в «Светлом», а продукты первой необходимости продаются в магазине в соседнем посёлке «Заречный».





В город семья выезжает редко — в этом случае на дорогу уходит от получаса до часа, в зависимости от ситуации на дорогах. Сегодня добраться в «Деревню Мира» без машины достаточно проблематично: автобусы из Новосибирска в эту сторону ходят, но мимо — к посёлку «Светлый». Оттуда придётся прогуляться пешком около 4 км вдоль трассы, а затем пройти между посёлками «Заречный» и «Рябиновый».





Переезжать сюда новосибирцы пока не торопятся — ждут, когда построят школу





На машине добираться тоже не слишком удобно из-за внушительного крюка: повернуть с трассы к посёлку нельзя. В компании рассказали, что пытаются организовать съезд уже два года: первые заявки в ФКУ «Сибуправтодор» отправили в феврале 2016 года, попросив оборудовать для этого скотопрогон. Но в ведомстве заявили, что для организации движения автотранспорта его приспособить нельзя. «Существующий скотопрогон <…> предназначен для прохода пешеходов, диких и домашних животных, миграции краснокнижных земноводных», — говорится в ответе девелоперам трёх соседствующих посёлков.







Хотя население посёлка пока исчисляется десятком человек, здесь исправно чистят внутренние дороги





Впрочем, пока девелоперов «Деревни Мира» этот вопрос не слишком беспокоит. «У меня такое ощущение, что всему своё время. Я бы не сказал, что это проблема, что мы готовы жаловаться — процесс идёт своим чередом, и в какой-то момент это случится», — безмятежно прокомментировал ситуацию Андрей Алексеев.





Идея объединить по интересам людей в целый посёлок не нова, говорят эксперты. Например, концепцию жизни в гармонии с природой и самосовершенствовании реализует в Новосибирске ещё и поселение «Атрика» — только там масштабы в рамках семей побольше и предлагают создавать родовые поместья. Есть подобные посёлки в районе Ложка, вспоминает Инна Терехова, но завершённых и полностью заселённых пока нет.





Концепция посёлка привлекает и тех, кто хочет строить дом самостоятельно, — для них есть пустые участки





«Концепция такого экопоселения привлекает горожан. Другое дело, что эту концепцию будет сложно сохранить, когда деревня будет заселена. Не факт, что, став собственниками, покупатели будут чётко соблюдать все правила поселения. Культура загородной жизни, добрососедские отношения — это отдельный вопрос. Со временем сами жильцы могут разрушить концепцию. Воплотить идею и сохранить её очень сложно», — сомневается эксперт.





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