В октябре 2017 года 14-летняя Маргарита упала с 11-го этажа дома, в котором жила вместе с родителями. Главная версия гибели девочки — самоубийство. Однако родители категорически не согласны с этим и провели с адвокатом собственное расследование, а также добились от представителей следственного отдела по Октябрьскому району СУ СК РФ проведения посмертной экспертизы. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с адвокатом и матерью погибшей Маргариты и выяснил, на какие именно детали следователи изначально не обратили внимания и почему безутешные родители уверены, что их дочь убили.

14-летняя Маргарита погибла вечером 9 октября 2017 года. Девочка упала с 11-го этажа дома, в котором жила с родителями. Родители забили тревогу еще утром, когда выяснилось, что та не дошла до школы. Ближе к вечеру, когда родители Маргариты были в полиции, телефон мамы Татьяны (имя женщины изменено по ее просьбе. — И.К.) зазвонил: звонила Маргарита с домашнего телефона.





«Мой ребёнок в истерике плачет: "Мама, я дома! Мама, я дома!". А я стою в этот момент в отделе полиции, в кабинете по делам несовершеннолетних. <…> Я ей: "Что случилось, почему ты не доехала школы?" — "Мама, меня запихали в какую-то машину и увезли. <…> Неизвестные мне люди". Потом разговор прервался», — вспоминает Татьяна.





Родители, прихватив полицейских, помчались домой. И обнаружили тело дочери возле одного из подъездов.





Маргарита была, как говорит её мама, домашней девочкой: в школе положительные оценки, после школы ехала сразу домой и занималась с репетиторами





В СК по Октябрьскому району возбудили уголовное дело, но ходом расследования родители Маргариты оказались недовольны. В первую очередь главной версией — «суицид».





«Следователи <…> спрашивали детей: "Она пила? Курила? Кололась? Дома не ночевала? Какие книги читала? Чем увлекалась?". И так далее, и тому подобное. <…> А она — домашняя девочка. Она после школы ехала домой, у неё было два репетитора. В том году ходила в модельную школу Elite Stars. Так нам сказали, что мы практически отдали её на панель. Следователи [сказали]… А мы — очень благополучная семья. То есть с нами так общались сначала, пока мы не пошли по всем начальникам. Теперь с нами общаются уже по-другому», — с недоумением поведала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама Маргариты.





У родителей много претензий к следствию: по их словам, в тот день на месте ЧП они не собрали отпечатки пальцев, не были допрошены все свидетели, как например, одноклассница погибшей девочки Марина (имя изменено. — И.К.), которая уже днём в школе сказала учителям, что Маргарита на уроках не появится. Дальше — больше: судебно-медицинская экспертиза обнаружила у ребёнка в организме психотропное вещество, которое в большой дозе может подавлять волю человека и назначается врачами больным с определёнными психическими заболеваниями, а также следы ещё одного вещества, которое используется в сердечных каплях. Но следствие, заметила Татьяна, никак не отреагировало на эту странную находку, как и не озадачилось вопросом, куда пропал дорогой телефон девочки.





По версии родителей, Маргариту убили — но кто и за что, они не знают.





Как рассказала адвокат семьи Яна Мигачёва, только после многочисленных жалоб в СК по Октябрьскому району стали относиться к этой истории по-другому. Сейчас также решается вопрос о возбуждении ещё одного дела, но уже в отделении полиции «Центральный», по факту оставления несовершеннолетнего в опасности.







«Установили, что она была в ТЦ "Галерея [Новосибирск]". Там якобы она ела, кофе пила. Видео какое-то есть. <…> Она зашла в туалет, и ей там было плохо. <…> Охранники дают показания: от неё пахло корвалолом — сердечными каплями. Никто скорую не вызвал. Её просто [охранники] выкинули на улицу», — возмутилась адвокат.







После гибели девочки кто-то заходил на её страницы в соцсетях и редактировал там информацию





В СК по Октябрьскому району родителям и адвокату пообещали провести экспертизу, чтобы наконец выяснить: упала девочка сама или её кто-то вытолкнул. Отвечать на вопросы НГС.НОВОСТИ по делу в ведомстве отказались.





«Никаких комментариев. Проводится следствие. <…> Возможно, возможно [родители и высказывали недовольство]. Я не буду комментировать ничего. Даже минимально», — коротко заметил начальник СК по Октябрьскому району Виталий Латыпов.





Адвокат коллегии адвокатов «Жуков и партнёры» Никита Волков, прослуживший несколько лет в СК, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что дела о самоубийствах довольно быстро отправляют в архив.





«Если по формальным признакам самоубийство подходит, то дальше и не пытаются разобраться. <…> Это проблема, [связанная] и с профессионализмом [кадров], и с загруженностью. От них требуют больших каких-то [объёмов] текущего направления дел. А для такой кропотливой работы требуется достаточно много времени: отрабатывать все версии, и с химиками взаимодействовать, и с гистологией… Это действительно большая работа. Но у следователей или нет времени, или желания», — считает Никита Волков. По его словам, сейчас часто именно адвокату приходится брать на себя расследование, а уже потом предоставлять следствию собранные факты по делу.





По данным Новосибирскстата, количество убийств и самоубийств за последние два года в Новосибирской области медленно снижалось. В 2017 году от рук убийц погиб 221 человек, что на 15% меньше, чем в 2016-м (259 человек). Жертвами суицида в прошлом году стали 550 человек, а в 2016-м — 605 (снижение почти на 10%).





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